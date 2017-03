LUXURY HOMES SALES Feb. 27- March 5

▶ 9101 Alta Drive, Unit 1601 – $3.75 million; 6,891 square feet. Parcel No. 138-32-213-109. Seller: Dean Hoffman and Marie Hoffman. Buyer: Terry Chase and Lauren Chase.

▶ 82 Meadowlark Lane – $3.54 million; 8,938 square feet. Parcel No. 164-14-414-003. Seller: Richard Yukes. Buyer: Candace Easdale and John Easdale.

▶ 1328 Villa Barolo Ave. – $2.58 million; 7,479 square feet. Parcel No. 191-01-515-008. Seller: Liverpool Nevada Trust dated Dec. 7, 2013. Buyer: Tier Three Trust dated Feb. 4, 2016.

▶ 33 Promontory Ridge Drive – $2.25 million; 6,869 square feet. Parcel No. 164-14-210-007. Seller: Satoko Harris Living Trust dated May 12, 1998. Buyer: Zachary A. Bagans.

▶ 1104 Pine Island Court – $2 million; 5,866 square feet. Parcel No. 138-29-210-010. Seller: Buckler 1994 Trust. Buyer: DAW Family Trust.

▶ 2990 San Lorenzo Court – $1.6 million; 7,476 square feet. Parcel No. 191-01-118-002. Seller: Mackenzie Cook. Buyer: Michael C. Cook.

▶ 9521 Verlaine Court – $1.39 million; 5,587 square feet. Parcel No. 138-31-612-007. Seller: MVP1. Buyer: The Kutz Family Trust dated May 23, 1977.

▶ 24 Panorama Crest Ave. – $1.38 million; 4,061 square feet. Parcel No. 164-14-614-016. Seller: Candace Easdale. Buyer: David Sporn.

▶ 4211 Lapis Ridge Court – $1.32 million; 5,718 square feet. Parcel No. 164-23-516-018. Seller: William Lyon Homes. Buyer: Jinhee Kim and Tae Yeob Kim.

▶ 3722 Las Vegas Blvd. South, Unit 3106 – $1.24 million; 1,788 square feet. Parcel No. 162-20-715-296. Seller: 3PH. Buyer: Jin Wang and Tammy Kuo Wang.

▶ 2507 Red Springs Drive – $1.2 million; 5,622 square feet. Parcel No. 164-11-512-008. Seller: Pollack-Stark Trust dated Dec. 10, 2010. Buyer: Allon Englman and Belinda Englman.

▶ 10212 Stone Briar Court – $1.18 million; 7,151 square feet. Parcel No. 137-36-512-005. Seller: Joseph P. McAneny and Lonitha McAneny. Buyer: Jocelyn S. Molina.

▶ 3750 Las Vegas Blvd. South, Unit 3903 – $1.16 million; 1,652 square feet. Parcel No. 162-20-712-166. Seller: Gerald Bouhana. Buyer: Jorge Camarena.

▶ 10 Via Tiberius Way – $1.1 million; 6,624 square feet. Parcel No. 160-22-810-005. Seller: Nancy L. Labarbera Irrevocable Trust dated April 3, 2008. Buyer: Bruce R. Smith &Helen L. Smith Family Trust dated June 30, 1086.

▶ 11 Pine Hollow Drive – $1.06 million; 5,026 square feet. Parcel No. 190-08-316-042. Seller: Marc L. Morton and Sandra A. Morton. Buyer: Jeffrey S. Savacool Revocable Trust.

▶ 68 Panorama Crest Ave. – $1.03 million; 4,241 square feet. Parcel No. 164-14-213-003. Seller: Thomas Portale. Buyer: The Positano Trust dated Nov. 9, 2012.

SOURCE: Clark County Recorder’s Office