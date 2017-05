Cocktail Demo: The Rosie At Other Mama (Al Mancini)

The Rosie, with Bombay gin, Lillet Blanc, Framboise and grapefruit juice at Other Mama on Thursday, April 27, 2017, in Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

The Rosie at Other Mama is considerably lusher and a bit less crisp than most summertime gin drinks. Credit the framboise liqueur, which provides the sugar of raspberries to prevent the bitterness of the gin and grapefruit from dominating.

Ingredients

■ 1 oz. Bombay Sapphire gin

■ 1 oz. lillet blanc

■ 1 oz. framboise liqueur

■ 1 oz. grapefruit juice

Directions

Shake all ingredients with ice. Strain into a chilled cocktail glass. Garnish with grapefruit peel and serve.