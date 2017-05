LUXURY HOMES SALES – April 23-29

May 8, 2017 - 12:57 pm

■ 9 Soaring Bird Court – $2.15 million; 8,546 square feet. Parcel No. 164-14-313-022. Seller: ELZ Investments. Buyer: Robert and Elizabeth Metz.

■ 8904, 8908 Canyon Springs Drive – $2 million; 7,582 square feet. Parcel No. 163-05-412-022, 021. Seller: Gerald D. Hosier Revocable Trust dated Oct. 4, 1999. Buyer: 8904 Canyon Springs.

■ 72 Bella Lago Ave. – $1.48 million; 5,853 square feet. Parcel No. 160-22-617-003. Seller: William Lyon Homes. Buyer: Timothy S. L. Malagon.

■ 496 Bighorn Ridge Ave. – $1.35 million; 6,009 square feet. Parcel No. 178-28-114-003. Seller: Jay Boyer. Buyer: Weiping Yang and Li Xu.

■ 4271 San Alivia Court – $1.22 million; 6,469 square feet. Parcel No. 191-06-521-008. Seller: Crazy Red Trust. Buyer: Dennis W. Freeman and Graceann A. Freeman.

■ 1352 River Spey Ave. – $1.2 million; 5,718 square feet. Parcel No. 178-27-117-031. Seller: Michael R. Gangale and Donna Gangale. Buyer: Jacqueline Roberts and David Roberts.

■ 7217 Gunfighter Lane – $1.18 million; 3,426 square feet. Parcel No. 174-02-000-007. Seller: John R. Gauthier and Kathryn A. Mrotek Living Trust dated Sept. 14, 2006. Buyer: Wachovia Mortgage Trust FBO 101 Bonnie Springs Trust.

■ 8130 Cassian Court – $1.14 million; 8,187 square feet. Parcel No. 138-04-112-012. Seller: Alpine. Buyer: Wayne Lincoln Trust.

■ 428 Bosco Di Fiore St. – $1.1 million; 4,940 square feet. Parcel No. 137-34-525-020. Seller: Toll South LV. Buyer: Ryan Howard Cupersmith and Michelle Toni Cupersmith.

■ 4663 Evan Ridge Court – $1.1 million; 10,831 square feet. Parcel No. 138-06-111-003. Seller: Pedro Luis Saavedra 2016 Family Trust dated Aug. 15, 2016. Buyer: 4663 Evan Ridge Court.

■ 1230 Rose Quartz Road – $1.09 million; 5,555 square feet. Parcel No. 179-32-412-003. Seller: D.R. Horton. Buyer: S &T Trust dated June 22, 2006.

■ 5133 Fiore Bella Blvd. – $1.05 million; 8,396 square feet. Parcel No. 164-25-621-001. Seller: Basta Family Revocable Living Trust. Buyer: Thomas P. Nitopi and Terrie Nitopi.

■ 7985 Fairfield Ave. – $1.05 million; 6,631 square feet. Parcel No. 177-09-803-019. Seller: Gadise Regassa. Buyer: Ebisse Regassa.

■ 1 Gemstar Lane – $1.04 million; 4,538 square feet. Parcel No. 164-14-816-030. Seller: William Lyon Homes. Buyer: Adam Borchert and Gina Borchert.