RESALE HOME SALES: APRIL 11-17

Editor’s note: Listings include the resale home’s parcel number. The address listed is the homebuyer’s mailing address and not the actual location of the resale home. About 90 percent of these addresses reflect the home purchase. Check the parcel number to make sure. Also, a few transactions do not reflect the market value of the homes. The information is provided by Accudata, a local research firm. For the complete listing, visit RJRealEstate.Vegas.

BOULDER CITY

89005

1301 Capri Drive, No. D, $199,000, 186-09-317-016

1302 Capri Drive, No. D, $178,900, 186-09-317-012

1313 Capri Drive, No. D, $168,000, 186-09-417-022

1319 Gloria Lane, $275,000, 186-09-410-010

1400 Colorado St., $230,000, 186-09-110-193

605 K Ave., $254,000, 186-09-510-169

605 L Ave., $310,000, 186-09-510-193

628 Ave M., $155,000, 186-09-210-132

944 Keys Drive, $497,500, 181-33-511-027

LOGANDALE

89021

1920 Bowman Road, $300,000, 041-15-302-010

89029

1980 Las Palmas Lane, No. 264, $95,000, 264-21-610-056

3811 Desert Marina Drive, No. 129, $91,900, 264-28-410-129

MESQUITE

89027

148 Gean St., $225,500.00 001-16-611-087

313 Haley Way No. C., $190,500.00 001-09-411-031

344 Reber Drive, $183,000.00 001-17-810-067

506 Chalet Drive, $259,000.00 001-08-714-005

890 Kitty Hawk Drive, No. 1624, $155,900.00 001-09-515-064

PAHRUMP

1351 W. China St., $48,000, 059-08-701-013

LAS VEGAS

89101

150 Las Vegas Blvd. No. 2209, $377,000, 191-24-215-031

1920 Walnut Ave., $225,000, 139-35-510-108

240 S. 16th St., $206,105, 139-35-412-014

810 S. Casino Center Blvd., $1,900,000, 164-14-815-016

89102

1111 CahlanDrive, $540,000, 162-05-512-002

3506 Westleigh Ave., $315,000, 162-05-215-057

4700 O’Bannon Drive, No. A., $110,000, 162-06-310-029

89103

4202 Walhaven Court, $500,000, 163-12-403-004

4471 Dean Martin Drive, No. 3101, $245,000, 139-15-417-042

4572 Royal Ridge Way, $135,000, 163-24-711-009

5576 W. Rochelle Ave., No. 35-B, $123,000, 163-24-112-138

7276 White Bloom Ave., $225,000, 162-19-511-109

7950 W. Flamingo Road, No. 2068, $162,500, 163-16-812-064

89104

1060 Howard Drive, $220,000, 162-03-718-017

1123 Chapman Drive, $228,500, 162-02-111-062

1235 S. 9th St., $270,000, 162-03-515-102

1300 Franklin Ave., $291,000, 162-02-210-045

1312 Pacific St., $167,000, 162-01-210-144

1312 S. 7th St., $475,000, 162-03-610-005

1708 Pacific St., $198,500, 162-01-310-041

1732 Howard Ave., $230,000, 162-02-712-030

3741 Hawaii Ave., $190,000, 161-06-112-074

4555 E. SaharaAve. No. 168., $125,000, 161-08-111-132

4555 E. Sahara Ave. No. 183, $110,000, 161-08-111-067

89106

1109 H. St., $208,000, 139-28-608-004

1209 Bailey Drive, $209,000, 139-21-711-006

1908 Fontana Ave., $220,000, 139-33-111-039

2201 Port Ave., $175,000, 139-20-816-064

2404 Boca River Drive, $174,900, 139-29-613-038

2409 Dutchmans Pipe Court, $225,000, 139-29-613-020

89107

105 Dahlia Lane, $220,000, 139-29-812-046

200 Mission Laguna Lane, No. 206, $113,000, 138-36-515-368

209 Kipling St., $259,000, 138-25-415-006

5600 Seabaugh Ave., $209,000, 163-25-215-037

620 N. Minnesota St., $204,000, 138-25-713-042

6233 McAllister Ave., $247,000, 138-26-712-139

6345 Hobart Ave., $230,000, 138-26-712-077

6400 Bristol Way, $295,000, 163-30-711-048

6524 Casada Way, $284,000, 138-35-411-060

89108

1204 Shifting Sands Drive, $250,000, 138-26-615-062

1316 N. Jones Blvd., $155,000, 138-25-111-061

1323 Smoke Tree Ave., $205,000, 139-29-111-053

1604 Bluestone Drive, $273,900, 139-19-415-012

1814 N. Jones Blvd., $140,000, 138-24-417-009

2121 Willowbury Drive, No. A, $138,900, 138-23-210-037

2505 Jersey Circle, $259,900, 138-13-414-068

2749 Stars End St., $199,000, 138-13-710-044

3625 S. Decatur Blvd., No. 2105, $175,000, 177-20-813-173

4237 Amethyst Ave., $24,157, 138-02-315-057

5817 Smoke Ranch Road, No. A, $99,000, 138-24-110-030

5908 Balzar Ave., $240,000, 138-24-119-020

6324 Portola Road, $212,000, 138-14-712-011

6544 Ouida Way, $209,000, 138-02-415-011

6808 Elm Creek Drive, $135,000, 138-10-712-001

6808 Sheffield Drive, $210,000, 138-03-711-005

6904 Dorita Ave., No. 201, $195,000, 138-10-614-039

89109

145 E. Harmon Ave. No. 53, $287,000, 162-21-317-559

222 Karen Ave. No. 3708, $675,000, 162-10-114-588

222 Karen Ave. No. 4204, $685,000, 162-10-114-615

2329 Mohigan Way, $200,000, 162-14-710-044

2700 S. Las Vegas Blvd., No. 2907, $325,000, 162-09-616-275

2877 Paradise Road, No. 2106, $381,000, 163-08-319-029

89110

1030 Sidehill Way, $325,000, 140-26-310-018

1051 Palmerston St., $220,000, 140-28-712-041

130 Parrish Lane, $185,000, 140-33-416-070

1421 Blushing Bride St., $210,000, 140-29-117-012

1425 Dresden Doll St., $203,000, 140-29-118-030

1430 Jamielinn Lane, No. 202, $100,000, 140-30-518-013

1515 Rock Island Lane, $250,000, 140-28-512-028

349 Royal Legacy Lane, $95,000, 140-23-217-064

412 Carlin Ave., $205,000, 140-32-613-011

4617 Montebello Ave., $185,000, 140-32-211-009

48 Village Green Court, $160,000, 140-31-816-036

540 Stanley Cup Drive, $269,000, 140-33-617-012

5565 Orchard Lane, $183,000, 161-21-815-199

5995 Great Falls Ave, $278,500, 140-27-411-036

6650 Solitary Ave., $430,000, 140-34-811-059

789 Rossmore Drive, $270,000, 140-35-110-027

826 Samoy St., $339,999, 140-27-418-019

843 Carey Hall St., $84,600, 139-11-711-024

960 N. Sloan Lane, No. 101, $135,000, 140-27-410-053

89113

4963 Crooked Stick Way, $407,000, 163-28-111-044

5458 WesleyCourt, $402,500, 176-29-813-182

5816 Golden Wing St., $338,000, 163-34-110-004

7060 W. Patrick Lane, $324,676.67 137-24-413-048

7173 Adobe Hills Ave., $468,000, 176-10-710-030

7180 Site St., $385,000, 176-04-812-036

7255 W. Sunset Road, $442,225, 137-35-319-012

7274 Comanche Canyon Ave., $499,999, 176-10-712-006

7668 Cascade Ridge Court, $466,000, 176-10-613-024

7834 Alameda Creek St., $181,000, 176-10-319-058

8041 Jeannie Marie Court, $387,500, 163-33-513-007

8155 W. Pebble Road, $150,000, 163-26-111-058

8985 S. Durango Drive, No. 1135, $170,000, 176-20-511-199

89115

1976 Neoga St., $245,900, 140-20-314-008

2728 N. Walnut Road, $265,000, 140-16-201-028

2815 Alto Court, $203,000, 140-18-213-060

3780 Timberlake Drive, $170,000, 140-07-212-018

3966 Maple Hill Road, $210,000, 140-06-712-005

4054 Morning Peace St., $168,000, 140-05-811-070

4211 Calimesa St., $199,999, 140-05-314-006

4223 Walnut Glen Drive, $220,000, 140-06-717-074

4310 Wendy Lane, $215,000, 140-06-710-020

4416 Pureza Ave., $170,000, 140-08-111-013

4429 Little Blue Heron Ave. North, $315,000, 123-29-111-055

4516 Amberley Ridge Ave. North, $336,182, 123-29-112-024

4554 Townwall St., $167,000, 140-04-215-314

89117

10020 Harpoon Circle, $280,000, 163-19-810-025

1425 Chaparral Summit Drive, $114,000, 163-02-111-023

1630 Brock Court, $1,625,000, 163-03-612-006

1912 Rolling Dunes Court, $350,000, 137-25-117-008

1929 Tropical Breeze Drive, $460,000, 163-06-720-001

2200 S. Fort Apache Road, No. 2071, $130,000, 163-05-415-191

2821 Cotton Cloud Road, $353,000, 163-07-216-102

2912 Pleasant Lake Drive, $187,500, 163-08-215-019

3085 Belcastro St., $930,000, 163-10-704-009

3105 Mediterranean Drive, $285,000, 163-08-717-006

3312 Altamar Lane, $250,000, 163-08-821-048

3430 Ceremony Drive, $370,000, 163-16-511-020

3461 Hera St., $420,000, 163-17-513-001

8122 Shellstone Ave., $280,000, 163-09-817-018

8164 Colchester St., $267,000, 163-16-510-009

8204 Bright Drive, $435,000, 163-04-213-023

8613 SCHILLING Court, $250,000, 163-08-817-008

8621 Canyon View Drive, $1,490,000, 163-05-711-031

8909 Robinson Ridge Drive, $310,000, 163-06-215-029

9561 World Cup Drive, $342,000, 163-06-611-026

5257 Westwind Road, $223,000, 163-25-216-079

5715 Ritter Lane, $242,700, 163-25-216-109

6026 Sunken River Trail, $240,000, 163-25-310-045

6281 Brea Blvd., $320,000, 163-26-613-031

89119

1692 Ember Glow Circle, $240,000, 177-02-415-017

1701 E. Katie Ave. No. 53, $95,000, 162-14-312-053

1962 Whippletree Ave., $152,000, 161-18-511-042

5012 Newport Cove, No. C., $130,000, 162-26-514-015

5039 Spencer St., No. D, $114,900, 162-26-110-021

5074 Jeffreys St., No. 201, $117,000, 162-26-520-048

7245 Placid St., $420,000, 177-04-801-034

89120

4655 Gold Dust Ave., No. 120, $150,000, 161-29-813-036

4819 Fairfax Ave., $86,060, 161-29-611-037

5220 S. Pecos Road, $202,200, 140-21-610-041

5224 Willowhaven Ave., $316,000, 161-30-612-076

5236 San Anselmo St., $199,900, 161-29-612-061

5581 Wheatfield Drive, $162,000, 161-29-811-034

89121

179 Pecos Way, $175,000, 161-07-410-014

2652 Matogroso Lane, $155,000, 162-12-511-013

2725 S. Nellis Blvd. No. 1021, $127,000, 161-08-611-130

3056 Parkdale Ave., $186,000, 161-08-310-096

3145 E. Flamingo Road, No. 1105, $135,000, 162-24-510-428

3331 Astoria Drive, $240,000, 162-12-713-043

3376 Royce Court, $173,000, 162-13-612-086

3405 Berwyck St., $255,000, 161-18-110-015

3484 Braewood Drive, $200,000, 162-13-512-008

3515 Buena Vista Drive, $168,000, 162-13-210-002

3541 Kensbrook St., $174,900, 162-13-612-008

3575 Rio Mayo Drive, $238,000, 161-17-614-039

4400 Springdale Ave., $211,000, 161-08-414-027

4439 Casa Sencia St., $268,000, 161-17-312-020

4514 Casa Sencia St., $246,000, 161-17-312-049

4544 E. Viking Road, $274,900, 161-17-312-038

89122

3047 Comitan Lane, $145,000, 161-09-710-111

3221 Gavilan Lane, $150,000, 161-09-810-240

3353 Hackney Horse Court, $229,000, 161-15-110-189

3600 Haleakala Drive, $162,000, 161-16-210-124

3643 Haleakala Drive, $68,000, 161-16-210-212

3744 Yorba Linda Drive, $369,000, 161-16-710-021

4085 Misty Lilac Court, $250,000, 161-15-815-025

4662 Califa Drive, $285,000, 161-22-713-025

5069 Hallet Drive, $190,000, 161-21-410-006

5098 Maple Tree Ave., $160,000, 161-28-216-025

5098 Mascaro Drive, $200,000, 161-26-110-040

5267 Sunbury Ave., $241,000, 161-28-211-008

5269 Mineral Lake Drive, $219,900, 161-27-612-026

5273 Mineral Lake Drive, $244,000, 161-27-612-052

5300 Duralite St., No. 102, $70,000, 161-27-310-196

5453 Waltham Lane, $198,000, 161-28-610-073

5519 Parlay Way, No. 102, $215,000, 161-21-815-071

5574 Rio Arriba Drive, $136,000, 161-09-710-231

5640 Bettors Luck Court, $279,000, 161-21-715-052

89123

1012 Sandy Shale St., $227,900, 177-21-412-006

1474 Waterford Falls Ave., $124,030, 163-14-612-046

1734 Spotted Wolf Ave., $287,500, 177-14-411-136

197 Ebb Tide Circle, $539,500, 177-09-110-007

1971 Autumn Gold Ave., $220,000, 162-26-810-283

1982 Mona Faye Court, $309,000, 178-04-410-097

2241 Chasing Star Ave., $425,000, 177-14-614-021

7952 Secretariat Lane, $425,000, 177-11-810-020

8385 Brad Oaks Circle, $304,000, 177-15-210-028

8556 Treasure Trove St., $130,000, 161-08-111-166

8853 Haviland Road, $150,000, 163-26-110-563

8861 Park Plaza Court, $350,000, 177-15-810-073

891 Donelle Ave., $400,000, 177-22-714-001

89124

37 Oak Spring Road, $275,000.00 096-06-310-062

89128

1201 N. BUffalo Drive, No. 102, $144,999, 138-28-613-035

1340 Huntdale Lane, No. 201, $137,500, 138-28-512-107

3125 N. Buffalo Drive, No. 1150, $135,000, 138-16-517-174

3150 Soft Breezes Drive, No. 2221, $130,000, 138-16-516-009

7205 Carmen Blvd., $320,000, 138-27-610-012

7913 Rockbridge Circle, $515,000, 138-16-711-045

7933 Dover Shores Ave., $200,000, 138-21-512-052

8100 Sky Ridge Road, $327,500, 138-21-413-003

8120 Sapphire Bay Circle, $270,000, 125-20-212-014

8245 Sedona Sunrise Drive, $425,000, 138-21-310-041

89129

10361 TALKING TREE AVE., $320,000, 125-10-511-045

10654 SUFFOLK HILLS AVE., $370,000, 137-01-213-003

3314 INDIAN SHADOW ST #103., $170,000, 137-12-310-075

3325 CACTUS SHADOW ST #103., $189,000, 137-12-310-051

3437 ROUND VALLEY WAY., $315,500, 138-09-314-027

3475 BLUE HEATHER DR., $247,000, 138-08-318-072

3539 MORENO CT., $320,000, 138-08-313-022

3700 BEACON POINT ST., $274,300, 138-08-611-021

4016 BLISS CANYON CT., $450,000, 138-04-815-040

4531 ORANGE HEIGHTS ST., $374,000, 137-01-215-010

4635 BIRD VIEW CT., $560,000, 138-04-510-034

7025 VILLAGE SHORE CT., $261,000, 138-03-513-058

7336 CAMDEN PINE AVE., $220,000, 138-03-315-057

7520 ADOBE CLIFFS CIR., $440,500, 138-03-110-008

8701 W GILMORE AVE., $490,000, 138-08-512-001

9121 FUSION DR., $318,988, 176-05-310-105

9620 TWELVE PINS DR., $415,000, 138-07-610-005

89130

4708 ENGLISH IVY CT., $320,000, 138-01-511-007

4801 LUFKIN AVE., $319,900, 138-12-516-025

5114 THATABOY CT., $330,000, 125-35-713-015

5434 PORCUPINE RIM ST., $390,000, 125-35-111-060

5512 OAKWOOD RIDGE ST., $229,000, 125-36-516-073

5525 EXCELSIOR SPRINGS LN., $299,900, 125-36-113-017

6200 BURNT HILLS DR., $258,500, 138-02-510-061

6212 TRENTON PARADE AVE., $250,000, 138-02-612-019

6221 DORCHESTER CIR., $245,000, 138-02-510-025

6240 CHANDON CT., $425,000, 125-26-710-002

6316 WINTER VALLEY CT NORTH., $296,000, 125-25-511-055

6429 W FISHER AVE., $390,000, 125-35-214-020

6445 WHITE TIGER CT., $400,000, 125-35-310-044

6517 SUNDOWN HEIGHTS AVE., $227,500, 125-35-414-019

6901 EMERALD TREE CT., $576,300, 125-27-510-018

6905 SQUAW MOUNTAIN DR #202., $150,000, 125-34-714-029

89131

4812 WART BUG CT., $248,000, 138-22-413-019

4908 PEACEFUL POND AVE., $255,000, 125-13-718-008

5004 WHISTLING ACRES AVE., $245,000, 125-08-316-015

6346 RIO CAMUY AVE., $585,000, 125-23-610-008

6868 SKY POINTE DR #1007., $146,999, 125-21-213-011

7249 LANSBROOK AVE., $399,000, 125-10-215-007

7304 BUTTONS RIDGE DR., $550,000, 125-14-810-029

7321 RIDGE STAR CT., $235,500, 125-16-816-053

7512 FLAT ROCK ST., $248,000, 125-16-311-068

7705 DONALD NELSON AVE., $235,000, 125-16-613-028

7813 SMOKERISE CT., $229,599, 125-16-511-044

7869 RUSSLING LEAF DR., $415,000, 125-16-514-036

7921 ORCHARD PORT ST., $420,000, 125-13-116-012

7960 QUAIL BREAST LN., $450,000, 125-16-112-021

8113 PURSUIT CT., $148,000, 138-23-210-033

8430 GOLDEN BROOK ST., $455,000, 125-12-213-054

8535 WARTHEN MEADOWS ST., $230,000, 125-12-611-030

8905 HAULOVER BEACH CT., $310,000, 125-10-511-038

89134

1904 GIN HILL CT., $310,000, 137-13-714-055

2000 CEDARCREST CT., $490,000, 138-19-714-004

2109 HILLSGATE ST., $493,000, 138-20-211-025

2309 DELINA DR., $230,000, 139-10-210-069

2333 HUNTSVILLE DR., $280,000, 138-18-412-022

2769 SUNGOLD DR., $296,000, 138-17-713-043

2828 LINKVIEW DR., $251,000, 138-17-615-091

8524 BAYLAND DR., $284,900, 138-17-614-020

8824 STAN CREST DR., $352,000, 138-17-810-072

8829 FAIRCREST DR., $243,000, 138-17-111-047

9028 MARBLE DR., $250,000, 138-17-113-033

9136 GOLDEN EAGLE DR., $1,335,000, 138-20-213-039

9352 PITCHING WEDGE DR., $395,000, 138-30-514-002

9513 AMBER VALLEY LN., $335,000, 138-19-513-015

89135

10193 QUEENS CHURCH AVE., $367,000, 164-12-717-007

10279 MAGGIRA PL., $379,000, 164-25-620-036

10306 SPIDER ROCK AVE., $319,000, 164-12-815-012

10427 ABISSO DR., $288,000, 164-24-827-013

10433 TAVOLO CT., $320,000, 163-30-116-021

10493 PREMIA PL., $293,000, 164-25-616-037

11332 BELMONT LAKE DR #103., $300,000, 164-02-616-022

11415 SANDSTONE RIDGE DR., $830,000, 164-02-411-018

2167 SILVERED BARK DR., $335,000, 164-01-310-001

2264 SUMMER HOME ST., $330,000, 164-01-818-029

2472 HOLLOW ROCK CT., $188,000, 137-36-113-211

2559 THORNVIEW ST., $395,000, 164-12-113-048

2764 COTTONEASTER ST., $375,000, 164-12-512-038

2877 PARADISE RD #2406., $489,000, 162-09-611-137

4964 PENSIER ST., $460,000, 164-25-519-015

9601 VERLAINE CT., $400,000, 163-21-418-015

99 HAWKRIDGE DR., $2,025,000, 164-23-514-071

89138

1017 DOUGLAS FLAT PL., $300,000, 137-34-814-009

11890 TEVARE LN #2098., $364,900, 137-34-817-165

557 EL LORO ST., $447,500, 137-35-216-018

73 CHAPMAN HEIGHTS ST., $662,500, 137-26-316-026

89139

4730 W SHELBOURNE AVE., $265,000, 177-18-114-005

5379 BELLA VENTANA AVE., $247,000, 176-12-511-005

5948 THISTLE MEADOW AVE., $340,000, 176-24-210-106

6001 SHINING LIGHT AVE., $260,000, 176-12-415-063

7354 DIVINE RIDGE ST., $449,900, 163-30-710-049

7431 BOUQUET CANYON ST., $275,000, 176-12-511-037

8006 AVALON ISLAND ST., $455,000, 176-11-810-073

8261 GOLDEN FLOWERS ST., $250,000, 176-14-510-014

8422 GRANITE SPRINGS CT., $310,000, 177-18-216-027

89141

10427 MADAGASCAR PALM ST., $250,000, 176-25-813-013

10584 MANN ST., $285,500, 176-35-515-033

10590 CASA BIANCA ST., $405,000, 177-31-112-053

10750 TAPESTRY WINDS ST., $530,000, 176-36-211-080

11454 BARGETTO CT., $150,000, 140-06-717-050

12389 MOSTICONE WAY., $387,500, 191-08-212-083

3324 FICO AVE., $250,000, 177-32-215-044

5219 GLENMORGAN CT., $298,800, 176-36-719-014

5311 SAND DOLLAR AVE., $260,000, 176-25-816-088

5550 VALENSOLE AVE., $317,500, 176-36-411-002

5851 IVY VINE CT., $65,000, 176-20-714-150

6472 FULTON MEADOWS AVE., $285,000, 176-35-511-005

1275 SWEET ORANGE ST., $220,000, 161-03-117-005

1408 ANGEL FALLS ST., $245,000, 161-03-115-007

1416 TANGERINE ROSE DR., $405,000, 161-03-621-001

1835 FALCON RIDGE ST., $250,000, 161-03-317-029

2874 CANONERO ST., $230,000, 161-09-613-040

5692 FORSYTHE DR., $215,000, 161-04-711-030

6055 GOLDEN NECTAR WAY., $290,000, 161-03-220-042

6311 AMERICAN BEAUTY AVE., $130,000, 161-04-219-077

6447 WILD STRAWBERRY LN., $330,000, 161-03-613-007

6525 BLOOMING SUN CT., $230,000, 161-10-511-158

89143

8619 SHADY PINES DR., $237,000, 125-17-526-003

9001 RUSTY RIFLE AVE., $315,000, 125-08-218-003

89144

10200 SUMMIT CANYON DR., $19,500,000, 138-32-213-133

10613 TURQUOISE VALLEY DR., $389,000, 137-25-413-004

600 RUNBRIDGE ST., $500,000, 137-35-711-001

912 ROYAL PLUM LN., $380,000, 137-25-219-028

89145

1005 JAMES LOVELL ST., $275,000, 138-34-410-033

237 CARACAS DR., $210,000, 138-27-810-110

305 KINGSCLEAR CT., $750,000, 138-31-611-011

425 OBSIDIAN ST., $300,000, 138-32-614-006

5314 RIVER GLEN DR #290., $119,750, 163-24-611-350

7212 PINEDALE AVE., $306,000, 138-34-213-002

7823 CANOE LN., $247,000, 138-33-814-023

7916 DUCHARME AVE., $245,000, 138-33-511-023

801 S RAMPART BLVD., $343,000, 125-18-212-044

8336 TELESCOPE PEAK CT., $255,000, 138-33-217-011

837 ROCKAWAY ST., $260,000, 138-34-813-001

900 HEAVENLY HILLS CT #202., $158,888, 138-33-412-006

89146

1909 CEDARVIEW CIR., $335,000, 163-02-720-027

2201 S MONTE CRISTO WAY., $660,000, 163-03-403-015

4981 STAMPA AVE., $205,000, 162-24-614-004

5670 EDNA AVE., $205,000, 163-22-619-021

89147

3852 RANCHO NIGUEL PKWY., $452,000, 163-18-713-003

4440 SKI INCLINE WAY., $505,000, 163-20-214-022

4620 CAMDEN BRIDGE ST., $297,000, 163-20-316-038

4633 VIAREGGIO CT., $290,000, 163-19-311-016

7027 BERKSHIRE PL., $290,000, 163-22-711-114

7718 SELBY CT., $233,000, 163-22-419-005

7950 W FLAMINGO RD #1175., $165,000, 163-16-810-059

7981 LAURENA AVE., $245,000, 163-21-613-041

9548 BIRCH BASIN CT., $233,000, 163-30-817-015

9632 ORCHARD OASIS CT., $335,000, 163-19-610-023

89148

162 MACOBY RUN ST., $372,500, 176-08-115-015

346 BLACKSTONE RIVER AVE., $370,000, 176-08-810-102

5414 AVENT FERRY ST., $350,000, 163-30-716-054

5574 CRESENT VALLEY ST., $318,000, 163-30-410-030

58 TALL RUFF DR., $403,000, 176-17-112-071

67 HONORS COURSE DR., $507,000, 176-17-214-057

6763 BISON CREEK ST., $268,000, 176-06-611-009

6930 SILK OAK CT., $395,000, 176-05-311-077

7457 MARGOLLINI ST., $245,000, 176-08-117-176

89 ALPINE BAY AVE., $406,000, 176-08-214-036

8924 SPANISH RIDGE AVE., $195,000, 161-30-710-035

9523 MAGNIFICENT AVE., $290,000, 163-31-514-042

9580 W RENO AVE #243., $174,900, 163-30-519-087

9841 COLENSO CT., $253,300, 163-31-115-010

9967 BERRYMAN WAY., $88,000, 163-26-110-563

89149

5170 BLISSFUL VALLEY CIR., $735,000, 125-33-711-010

5311 MANUEL DR., $455,000, 125-33-203-003

5385 GOLDEN GOSSAMER ST., $755,000, 125-31-212-010

5512 WHITELEAF CT., $360,000, 125-33-511-013

7270 DIAMOND CANYON LN #102., $226,500, 125-34-117-062

7644 BOKHARA ST., $221,000, 125-17-211-066

7832 MARBLEDOE ST., $245,000, 125-18-112-132

9061 ADORABLE AVE., $215,000, 125-17-310-287

9104 ENTRANCING AVE., $227,000, 125-17-310-347

9153 CHECKERBOARD CT., $279,000, 125-20-214-059

9840 W DORRELL LN., $1,050,000, 125-19-103-004

89156

1960 CONTINENTAL AVE., $248,500, 140-22-312-006

2050 N LOS FELIZ ST #167., $180,000, 140-23-614-067

2209 TOIYABE ST., $120,000, 140-22-114-035

2236 CASTLEBERRY LN., $119,000, 140-21-510-147

2265 TOIYABE ST., $115,000, 140-22-113-005

2696 PURPLE ROOT DR., $239,000, 140-15-717-019

5249 SHREVE AVE., $190,000, 140-21-111-019

6291 BRYNHURST DR., $265,000, 140-22-416-048

6611 GRAND OAKS DR., $268,000, 140-22-614-058

6751 SOLARON AVE., $225,000, 140-23-216-069

6780 FALLONA AVE., $221,000, 140-23-216-007

89166

10128 IRON WOOD PEAK AVE., $367,000, 126-13-516-051

10315 HIGHBRIDGE CT., $375,000, 126-13-815-037

10428 BAYS MOUNTAIN AVE., $378,000, 126-13-514-037

6557 CHINATOWN ST., $85,000, 162-11-310-177

6648 REGO PARK CT., $297,000, 126-24-313-008

6980 WALDEN PARK ST., $305,000, 126-24-214-124

7108 WHITFORD ST., $380,000, 126-24-512-016

7525 OLD COMPTON ST., $346,500, 126-13-314-028

7634 PHOENIX PEAK ST., $340,000, 126-13-213-012

7819 VERDUGO PEAK ST., $252,500, 126-13-113-055

8092 SMOKING JACKET PL., $365,000, 125-08-421-009

8114 CRUSHED VELVET PL., $345,000, 125-07-817-140

8145 SMOKING JACKET PL., $405,000, 125-07-817-151

9649 WILDFLOWER VISTA AVE., $140,000, 139-16-810-005

89169

1554 RAINDANCE WAY., $354,000, 162-11-411-030

1718 GOLDEN ARROW DR., $292,500, 162-11-411-011

210 E FLAMINGO RD #327., $223,000, 162-16-810-086

2984 TALBOT ST., $173,000, 162-11-710-045

3258 PAWNEE DR., $175,000, 162-03-514-031

730 S ROYAL CREST CIR #432., $64,500, 138-25-411-024

89178

10002 HOLLENBECK ST., $455,000, 176-28-211-132

10022 DANCING LASSO CT., $365,000, 176-29-211-044

10450 BADGER RAVINE ST., $305,000, 176-27-814-032

613 LAPFORD ST., $238,000, 176-18-614-020

7277 CABARITA AVE., $271,000, 176-27-711-046

8070 DIAMOND GORGE RD., $287,500, 176-21-712-055

8104 CHEERFUL VALLEY AVE., $350,000, 176-28-512-002

8523 BENIDORM AVE., $447,500, 176-28-115-063

8648 ANDERSON DALE AVE., $295,000, 176-29-612-043

8915 HOUSTON RIDGE AVE., $290,000, 176-20-711-035

9016 HALL AVE., $374,900, 176-29-113-014

9311 FORT BAYARD AVE., $285,000, 176-20-313-027

9349 RAM CLIFFS PL., $477,000, 176-29-310-009

9411 GYPSUM QUARRY ST., $300,000, 176-21-711-023

9514 MOTHERS JOY ST., $279,000, 176-20-414-079

9519 COLOR ROCK CT., $270,000, 176-20-413-098

9739 MERYTON ST., $302,820, 176-19-610-008

9950 MATFEN CT., $305,000, 176-28-614-043

89179

10957 MOUNT PENDLETON ST., $332,500, 176-34-715-048

7164 HICKORY POST AVE., $300,000, 176-34-815-001

7178 LOS BANDEROS AVE., $394,300, 176-34-814-003

7246 COPPERTIP AVE., $332,000, 176-34-511-051

7341 PEPPERBOX AVE., $339,900, 176-34-511-039

89183

1060 DANCING VINES AVE., $235,000, 177-27-611-254

11272 SANBURY BROOK ST., $525,000, 177-33-410-011

11533 GILES ST., $280,000, 191-04-215-022

1291 GINGERBREAD MAN AVE., $277,500, 177-26-419-047

1463 SHADOW HAVEN LN., $310,000, 177-26-311-009

1991 PEACEMAKER RD., $325,000, 177-26-614-036

2300 E SILVERADO RANCH BLVD #1068., $136,000, 177-23-817-312

2300 E SILVERADO RANCH BLVD #2050., $130,000, 177-23-817-174

248 CALVINO AVE., $330,000, 191-04-610-029

332 BRABANT AVE., $315,000, 177-28-612-016

9755 WHITEWATER CANYON CT., $408,000, 177-26-110-170

993 CORONADO PEAK AVE., $265,000, 177-34-510-029

HENDERSON

89044

1875 CANVAS EDGE DR., $328,000, 191-11-817-002

1960 FORO ROMANO ST., $390,000, 191-11-411-012

2090 WATERLILY VIEW ST., $279,000, 177-34-511-087

2173 DE NARVIK DR., $473,000, 190-20-210-018

2320 INDIGO ISLAND AVE., $450,000, 190-19-714-033

2361 NEUTRON STAR ST., $338,000, 190-19-111-042

2404 TRISSINO CT., $425,000, 191-14-812-072

2425 AMATRICE ST., $470,000, 191-23-514-019

2552 ECLIPSING STARS DR., $297,000, 190-19-113-011

2553 LUBERON DR., $622,000, 190-30-111-056

2616 RED PLANET ST., $260,000, 190-19-314-043

2633 HOTEL DE VILLE TER., $316,500, 190-19-316-059

2883 ROTHESAY AVE., $324,000, 191-24-212-020

89052

10701 S EASTERN AVE #422., $314,150, 162-10-114-188

1141 CASETTO CT., $285,000, 177-34-411-004

1171 EKALAKA RD., $319,000, 178-31-813-039

2009 SINFONIA AVE., $736,000, 190-05-810-022

2045 POETRY AVE., $570,000, 190-05-313-005

2104 NOAH TYLER CT., $330,000, 190-18-817-041

2373 HARDIN RIDGE DR., $459,000, 191-13-311-019

2470 BENCH REEF PL., $430,000, 178-30-410-025

2495 KAYMIN RIDGE RD., $410,000, 178-30-417-024

2563 SERENE MOON DR., $325,000, 190-19-113-062

2654 W HORIZON RIDGE PKWY #B5-117., $92,000, 140-05-510-141

2868 STRATHALLAN AVE., $315,000, 191-24-212-049

3015 PANORAMA RIDGE DR., $329,900, 177-36-313-039

3131 DIAMOND CREST LN., $310,000, 177-35-821-004

50 BRANDERMILL DR., $1,100,000, 190-07-620-005

7 FALLOWS FIRE CT., $525,000, 190-07-218-027

700 CARNEGIE ST #2412., $199,000, 178-30-314-018

1000 AMERICAN PACIFIC DR #113., $378,000, 178-09-814-054

89074

1046 PAINTED DAISY AVE., $389,900, 178-10-718-011

122 WYNNTRY DR., $342,000, 177-13-618-012

1801 N GREEN VALLEY PKWY #1522., $265,000, 177-26-712-024

1845 CANDLE BRIGHT DR., $350,000, 178-08-814-001

192 ADOMEIT DR., $477,500, 178-17-110-052

205 GLENDON ST., $470,000, 178-07-418-006

210 GENESEE POINT ST., $223,500, 178-10-811-063

2129 TYLER DR., $360,000, 178-17-110-023

2469 MUIRFIELD AVE., $250,000, 178-07-111-060

2504 PUTTING GREEN DR., $535,000, 178-18-216-036

257 CORVALLIS CT., $284,000, 178-10-311-129

2642 WHITE PINE DR., $430,000, 177-12-617-018

2925 WIGWAM PKWY #822., $225,000, 177-13-327-004

2996 CLARITY CT., $438,000, 177-25-111-008

60 MEGAN DR., $321,000, 177-13-812-012

66 HUNTFIELD DR., $370,000, 161-16-713-025

71 FANTASIA LN., $135,900, 162-25-614-129

89002

1021 FLYING M CT., $362,000, 179-33-113-015

1069 COUNTRY COACH DR., $263,000, 179-34-611-005

107 HIGHWOOD AVE., $330,000, 179-30-211-030

1084 PLANTATION ROSE CT., $392,000, 179-31-615-062

125 BEAR COAT CT., $414,000, 179-31-315-043

149 OUTCROP RIDGE AVE., $455,000, 179-31-817-083

167 DESERT POND AVE., $415,000, 190-07-813-015

1675 LEFTY GARCIA WAY., $189,900, 179-34-615-052

441 CHATEAU DR., $272,000, 179-29-115-004

610 FERNBROOK DR., $250,000, 179-29-113-038

773 GRAPE VINE AVE., $265,000, 179-29-610-022

996 PERFECT BERM LN., $323,500, 179-31-115-043

89011

1033 CEDAR PINES ST., $260,000, 161-35-616-017

1055 VALLEY LIGHT AVE., $289,000, 178-03-512-094

11 CAMINITO AMORE., $645,000, 160-23-715-003

1103 CASA PALERMO CIR., $264,000, 176-12-415-064

1120 VIA DELLA CURIA., $343,700, 160-32-115-191

1125 STRADA CRISTALLO., $350,000, 160-32-115-081

185 CANYON BLUE AVE., $257,000, 160-31-612-099

524 SELLERS PL., $115,000, 178-12-510-103

6265 DAN BLOCKER AVE #102., $208,350, 161-34-614-089

722 ORANGE PLUME WALK., $310,000, 179-05-516-016

729 RUSTIC DESERT PL., $322,500, 178-03-511-054

915 BURNETT AVE #3., $174,000, 161-34-616-005

952 ASPEN CLIFF DR., $277,000, 160-31-711-008

960 ASPEN CLIFF DR., $272,000, 160-31-711-006

89012

129 KIRKTON ST., $339,500, 178-29-513-030

1757 HARPSICHORD WAY., $1,290,000, 178-28-410-046

1880 HIGH MESA DR., $175,000, 178-09-510-062

1908 CARDINAL POINT ST., $374,000, 178-20-514-042

1959 LARKSPUR RANCH CT., $405,000, 178-20-715-015

2061 RAWHIDE VILLAGE CT., $442,500, 178-20-715-071

2081 TIGER LINKS DR., $330,000, 178-29-810-029

2085 TIGER LINKS DR., $317,000, 178-29-810-031

231 W HORIZON RIDGE PKWY #913., $119,000, 178-24-811-111

265 CANYON SPIRIT DR., $417,500, 178-21-310-019

4000 PASO DE ORO AVE LAS VEGAS NV 89012 $190,000, 162-06-712-026

627 BACKBONE MOUNTAIN DR., $375,000, 178-23-511-063

633 BACKBONE MOUNTAIN DR., $383,000, 178-23-513-048

638 TYLER RIDGE AVE., $405,000, 178-23-513-015

68 MONTAGNA MIRAGE., $500,000, 163-08-215-033

89014

1541 ORCHARD FALLS CT., $488,000, 161-33-310-063

1541 PLAIN SIGHT AVE., $160,000, 139-24-510-028

1608 INROPAH DR., $238,000, 178-09-416-194

1615 COLLOQUIUM DR., $250,000, 178-09-416-177

1811 BLUEGILL WAY #D., $148,750, 178-06-511-073

1827 RAPIER DR., $151,900, 178-05-622-105

3147 REGAL OAK DR., $330,000, 178-06-813-006

332 SANTA MONICA DR., $330,000, 178-08-216-012

383 MANZANITA ST., $244,600, 178-09-110-018

483 CHANDLER ST., $258,000, 178-04-812-039

625 CERVANTES DR., $265,000, 178-05-619-004

812 SECLUSION CIR., $357,000, 161-33-817-026

855 N STEPHANIE ST #713., $205,000, 161-33-818-027

901 AMERICAN PACIFIC DR #100., $140,000, 128-31-112-008

910 AMBUSHER ST., $320,000, 161-33-713-021

985 PAINTED PONY DR., $329,900, 161-33-712-011

89015

139 DOGWOOD ST., $200,000, 179-08-310-096

208 MARIPOSA WAY., $259,900, 179-09-311-047

250 W SHERWOOD DR., $472,000, 179-19-105-015

256 PRAIRIE ROSE ST., $276,000, 179-09-313-040

285 GARNET GARDEN ST., $324,900, 178-13-413-035

378 VERBENA AVE., $296,000, 179-17-612-001

408 MISTY MOONLIGHT ST., $345,900, 179-16-811-041

422 WRIGHT WAY., $255,000, 178-24-110-026

621 BRAVERWOOD DR., $294,900, 179-21-611-076

828 WINTERA CT., $350,000, 179-16-215-010

928 CALVILLE ESTATES CT., $575,000, 160-32-812-135

NORTH LAS VEGAS

89030

2515 DONNA ST #C., $135,000, 139-14-410-124

2710 THUNDER STRUCK CT., $195,000, 139-16-711-006

2801 TAYLOR AVE., $218,000, 139-24-411-040

3009 HAREWOOD AVE., $200,000, 139-13-116-014

3412 HONDURAS PL., $140,000, 139-13-812-027

3412 TABOR AVE., $200,000, 139-24-610-198

913 STANLEY AVE., $207,999, 139-23-410-168

89031

1324 ROYAL CREEK CT., $275,000, 124-33-812-023

1408 GREY KNOLL CIR., $283,000, 124-28-713-050

1413 MILLER RIDGE AVE., $295,000, 124-33-518-015

1707 PARADISE REEF AVE., $310,000, 124-33-111-040

1922 GIANT PINE AVE., $265,000, 124-28-419-025

2127 MOUNTAIN ROCK CT., $261,000, 139-05-516-035

2715 CORAL CLIFFS CT., $269,900, 124-29-614-048

3017 ANCHORMAN WAY., $280,000, 124-29-310-018

3220 W VERDE WAY., $255,000, 124-32-410-055

329 SNOW DOME AVE., $234,900, 124-27-710-067

3733 CALUMET FARM CIR., $245,000, 139-06-512-036

4016 COTTON CREEK AVE., $243,900, 124-30-711-041

4024 FARMDALE AVE., $309,900, 124-31-514-034

409 SHADY MORNING AVE., $310,000, 139-03-515-068

425 W AZURE AVE., $260,000, 124-27-217-085

4407 CRIMSON TIDE AVE., $265,000, 124-31-112-037

4501 THORN BUSH ST., $340,000, 139-06-214-010

4527 CALICO CLIFF CT., $186,000, 124-30-313-003

4621 CHARGER AVE., $312,000, 139-06-114-027

5405 LAZY MEADOW CT., $252,000, 124-31-114-079

5627 INDIAN SPRINGS ST., $309,700, 124-28-418-015

5709 LEONIDAS ST., $305,000, 124-29-415-039

5840 AQUA VERDE ST., $100,409.95 124-29-314-037

5920 PALMILLA ST LOT #3., $195,000, 124-30-312-190

6025 INGENUE RD., $285,000, 124-29-610-041

6044 SIERRA LAKES ST., $369,000, 125-22-111-039

6104 GOLDEN HARMONY ST., $340,000, 124-30-615-046

6330 ORIONS TOOL ST., $253,000, 124-27-114-100

916 RED CARROUSEL CT., $370,000, 124-33-819-034

89032

2013 LAWRY AVE., $200,000, 139-21-210-050

223 RECOLLECTION CT., $120,000, 139-14-411-042

3318 N DECATUR BLVD #1098., $103,000, 139-07-415-194

3417 TROTTING HORSE RD., $289,900, 139-07-316-051

3710 NEWTON FALLS ST., $270,000, 139-07-717-059

3725 SENECA HIGHLAND ST., $499,900, 125-29-704-005

3736 LAKE VICTORIA DR., $260,000, 139-09-617-037

3744 COLEMAN ST., $262,000, 139-08-613-036

3747 NAIROBI LN., $270,000, 139-09-620-004

3747 TRUE SPRING PL., $310,000, 139-07-615-045

3837 OAK PEAK CT., $305,000, 139-10-512-045

3912 BLAIRMOOR ST., $155,311, 139-08-512-044

4317 VALLEY ROYAL DR., $215,000, 139-06-314-028

4519 SPARTA WAY., $250,000, 139-07-210-043

4532 FERRELL ST., $287,000, 139-05-217-001

820 PEACH AVE., $290,000, 139-09-521-034

925 VEGAS PALM AVE., $325,000, 139-04-714-012

89081

1120 TROPIC WIND AVE., $304,900, 124-35-110-027

1211 RIPPLESTONE AVE., $292,000, 139-02-216-012

1512 BEAMS AVE., $267,000, 124-35-813-051

1605 SAGEBRUSH RANCH WAY., $305,000, 124-26-512-052

3109 RED IMP AVE., $290,000, 124-25-713-100

3744 CANDYTUFT RIDGE AVE., $248,000, 123-31-211-066

3941 KRISTINA LYNN AVE., $289,000, 123-30-610-039

4044 LITTLE BAY AVE., $290,000, 123-30-711-138

4653 GRAND ROCK DR., $280,000, 139-02-114-017

5217 GOLDEN MELODY LN., $304,000, 123-31-214-064

5429 SUN PRAIRIE ST., $240,000, 123-31-112-084

5505 SUN BROOM ST., $310,000, 124-35-111-060

5821 ARMIDE ST., $332,000, 124-25-715-036

5840 AUSTIN ENGLISH ST., $310,000, 124-26-312-043

5845 ALTISSIMO ST., $328,500, 124-25-715-066

5916 FELICIA CT., $303,000, 124-25-714-077

6145 TALBOT SPRINGS CT., $267,000, 124-25-615-053

6317 MERCE VALLE ST., $211,000, 138-24-214-058

705 PICASSO PICTURE CT., $309,000, 124-35-314-012

89084

1762 BLUFF HOLLOW PL., $360,000, 124-21-314-019

3517 HERRING GULL LN., $243,000, 124-17-111-049

356 RIVER GLIDER AVE., $245,000, 124-22-411-008

3920 EIDERDOWN PL., $422,000, 124-19-614-073

4349 GALAPAGOS AVE., $257,500, 124-19-211-007

6640 ABRUZZI DR #104., $180,000, 124-19-312-028

6640 CHELTON OAKS ST., $460,000, 124-21-712-036

6724 ARCTIC BREEZE ST., $337,500, 124-19-311-020

6921 CASPIAN TERN ST., $295,000, 124-19-213-107

6935 ALIANTE PKWY #104 #332., $392,000, 125-26-712-040

7049 MILLERS RUN ST., $315,000, 124-22-513-107

89085

3836 LOWER SAXON AVE., $394,000, 124-07-714-072

8220 SEVEN FALLS ST., $389,999, 124-07-712-008

89086

6444 STARLING MESA ST., $320,000, 124-23-411-034

6548 W BRUCE ST., $327,000, 124-17-713-044

112 N 18TH ST., $150,000, 139-35-711-023