RESALE HOME SALES: MARCH 14-20

Editor’s note: Listings include the resale home’s parcel number. The address listed is the homebuyer’s mailing address and not the actual location of the resale home. About 90 percent of these addresses reflect the home purchase. Check the parcel number to make sure. Also, a few transactions do not reflect the market value of the homes. The information is provided by Accudata, a local research firm. For the complete listing, visit RJRealEstate.Vegas.

NORTH LAS VEGAS

1009 E. Tonopah Ave., $162,000, 139-23-410-014

1219 Wizard Ave., $227,000, 139-16-711-047

2231 White St., $150,000, 139-23-110-109

2240 Crawford St., $175,000, 139-24-110-219

2600 Harewood Ave., $210,000, 139-13-110-053

3476 Castanada St., $223,000, 139-12-311-008

708 Count Ave., $195,000, 139-15-411-002

89031

1123 Crescent Moon Drive, $345,000, 124-28-613-037

116 FradAve., $300,000, 124-34-811-008

1308 Healing Waters Lane, $319,900, 124-28-514-022

1330 Fiesta Grande Court, $283,000, 124-33-710-017

1405 Groom Ave., $250,000, 124-35-813-042

1704 Santa Rosalia Drive, $299,000, 124-33-312-007

3132 Sudden Valley Court, $270,000, 124-29-312-036

3211 Fontana Colony Court, $245,000, 139-05-112-026

3508 Bryan Keith Ave., $310,000, 124-32-115-023

4130 Bonita Desert Court, $137,500, 161-18-119-009

4336 Thicket Ave., $470,000, 139-06-214-027

4708 CatfishBend Road, $303,000, 124-30-412-046

5002 Jimmy Buffet St., $250,000, 124-32-713-048

5004 Ferrell St., $288,888, 124-32-321-001

524 Rancho Del Sol Way, $266,000, 124-34-312-005

5637 Mount Athos St., $225,000, 124-30-411-008

5901 Black Horse Circle, $285,000, 124-28-318-006

6237 Silver Bank St., $305,726, 124-30-114-001

89032

1545 Golden Sea Lane, $197,000, 139-16-311-022

2115 Pilar Ave., $115,000, 138-26-410-107

2215 Knoll Crest Ave., $232,000, 139-05-814-013

2319 Prime Advantage Ave., $225,000, 139-20-512-018

330 Clarence House Ave., No. 2., $183,000, 139-03-312-017

3420 Shonna Way, $245,000, 139-09-411-002

3632 Quaker Lake St., $230,000, 124-32-719-021

3812 Debussy Way, $243,000, 139-09-218-004

3821 Pipeline St., $240,000, 139-07-115-057

4028 Coburn St., $254,000, 139-03-412-091

4041 Spring Line St., $234,888, 139-04-417-039

4240 Bravita Drive, $310,000, 139-06-710-110

4324 Laurel Hill Drive, $245,000, 139-05-710-067

4348 San Mateo St., $315,000, 139-06-311-001

4527 Golden Palomino Lane, $272,500, 139-07-311-001

89081

3049 Austin Pale Ave., $250,000, 124-25-512-014

5618 Mammoth Mountain St., $177,160, 179-29-318-010

5960 Losee Road, No. 128, $340,000, 125-13-813-052

608 Cozumel Rey Ave., $305,000, 139-02-117-039

6223 Fort Worth St., $245,000, 123-30-110-061

6235 Wildcat Brook Court, $364,900, 123-30-512-046

6313 Snap Ridge St., No. 102, $182,000, 123-30-511-090

89084

2224 Mountain Rail Drive, $394,000, 124-20-811-050

3444 Flinthea Drive, $242,500, 124-17-214-023

6413 Winter Moon St., $580,000, 137-25-519-021

6637 Sand Swallow St., $299,900, 124-20-711-063

6658 Cinnabar Coast Lane, $250,000, 124-22-310-007

6705 Sea Swallow St., $328,000, 124-20-711-087

7204 Redhead Drive, $469,500, 124-18-812-012

89085

4216 Narada Falls Ave., $358,000, 124-07-813-062

8032 Pink Desert St., $345,000, 124-07-410-014

8137 Otter Falls Court, $380,000, 124-07-812-059

8341 Oasis Bloom St., $274,990, 124-07-312-012

89086

1408 Crystal Rainey Ave., $320,000, 124-23-711-133

HENDERSON

89044

2629 Adesso Place, $395,229, 191-23-315-009

2668 Joan of Arc St., $519,000, 190-19-714-044

3218 Mura Del PratoAve., $450,000, 191-11-412-069

89052

10624 S. Eastern Ave., No. A-551, $545,000, 190-06-612-085

16 Hassayampa Trail, $1,010,000, 190-08-313-001

2267 Dakota Sky Court, $180,000, 161-21-815-084

23 Summit Walk Trail, $415,000, 190-06-112-070

2500 Foxmoore Court, $294,999, 178-19-410-082

2565 Hayesville Ave., $329,000, 190-06-410-137

271 Spectacular St., $170,000, 137-36-113-218

2751 Sapphire Desert Drive, $315,000, 191-13-811-153

2979 Paseo Hills Way, $355,000, 177-36-313-078

2993 Snowy Dove Ct., $700,000, 191-13-213-039

514 Enchanted Lakes Drive, $570,000, 178-30-216-002

993 Wagner Valley St., $330,000, 177-36-618-021

89074

11016 Rossi Ave., $330,000, 137-26-717-062

1219 El Fuego Trail, $274,000, 178-15-313-041

132 Ultra Drive, $470,000, 178-18-213-023

15 Stone Cress Drive, $355,000, 177-13-818-069

177 Springfield St., $622,000, 178-17-516-036

1905 Tomahawk Drive, $158,000, 178-05-614-037

198 Inveraray Court, $1,095,000, 178-17-212-009

2014 Catalina Marie Ave., $740,000, 178-20-415-035

206 Boothbay St., $235,000, 178-10-810-057

213 Chaco Canyon Drive, $397,500, 177-12-813-023

2201 Ramsgate Drive,, No. 914., $175,500, 178-18-721-020

221 Winnsboro St., $254,900, 178-10-810-104

2243 Cassatt Drive, $336,000, 178-07-614-074

2269 Buckingham Court, $794,000, 178-07-711-007

2304 Fairbourne Way, $345,000, 178-07-611-048

2428 Eagleridge Drive, $220,000, 163-18-119-025

243 Marks St., $400,000, 178-10-318-010

2446 Legacy Island Circle, $520,000, 178-18-316-016

2470 Saint Rose Parkway, No. 104, $300,000, 176-34-611-009

2709 Mallard Landing Ave., $477,000, 177-13-518-008

2807 Tulip Court, $164,000, 177-12-410-143

2875 Cooper Creek Drive, $458,000, 177-24-110-074

89074

2907 Sarina Ave., $275,000, 177-13-110-015

313 Birmingham St., $259,000, 178-07-217-084

378 Lander Drive, $317,000, 177-12-611-053

50 Aura De Blanco St., No. 18202, $205,000, 178-16-713-078

85 Broken Rock Drive, $289,000, 178-17-612-058

89015

601 Blackmore Drive, $198,000, 179-20-110-198

626 St Andrews Road, $519,777, 179-19-511-024

75 Constitution Ave., $212,000, 179-17-110-083

827 Center St., $219,000, 179-08-814-010

863 Chameleon Star Ave., $164,000, 179-18-611-174

LAS VEGAS

89101

1305 Teton St., $220,000, 139-25-610-055

143 N. 20th St., $125,000, 139-35-711-089

1809 E, Bonanza Road, $205,000, 391-26-810-041

1920 E, Mesquite Ave., $145,000, 139-35-514-006

1925 Wendell Ave., $145,000, 139-26-711-059

2009 Linden Ave., $180,000, 139-35-510-025

231 Tower St., $315,000, 139-35-816-031

721 N. 17th St., $190,000, 139-26-810-107

89102

1900 Calanda Court, $400,000, 162-05-715-007

2421 Lourdes Ave., $284,990, 162-05-815-014

2533 Arenas St., $225,000, 162-07-513-028

2851 S. Valley View Blvd., No. 1093, $165,000, 162-07-616-008

2851 S. Valley View Blvd. No. 1170, $155,000, 162-07-613-030

3253 Savalli St, No. C, $130,000, 162-07-412-103

4105 El Jardin Ave., $262,000, 162-06-710-119

89103

3651 Arville St. No. 746, $190,800, 163-07-313-142

3909 Duneville St., $339,000, 163-13-402-001

3921 Duneville St., $335,000, 163-13-422-003

4010 Camas Court, $275,000, 163-13-810-028

4240 Gannet Circle, No. 220, $145,000, 162-18-617-156

4471 Dean Martin Drive, No. 810, $705,000, 162-20-213-038

4968 Ridge Drive, $150,900, 163-24-711-107

5273 Cartaro Drive, $258,000, 163-13-711-076

5323 Holbrook Drive, $278,000, 163-13-810-035

5525 W. Flamingo Road, No. 1021, $165,000, 163-24-114-106

5910 Michelin Circle, $40,000, 163-02-111-005

6643 W. Tropicana Ave., No. 104, $153,500, 163-26-111-068

6721 Bodega Drive, $320,000, 163-23-412-026

89104

1304 Francis Ave., $166,000, 162-02-115-066

1324 Ardmore St., $250,000, 162-01-210-058

2232 S. Nellis Blvd., No.G3, No. 117, $40,000, 162-27-612-080

4525 E. St LouisAve., $280,000, 161-05-310-237

569 E. St Louis Ave., $305,500, 162-03-315-025

89106

1112 Doolittle Ave., $205,000, 139-21-712-013

1908 Denby Ave., $210,000, 139-33-111-019

215 Woodley St., $275,000, 139-32-514-024

26 Zircon Circle, $225,000, 139-28-410-030

617 Holland Ave., $229,999, 139-22-310-071

89107

212 S. Wallace Drive, $250,000, 138-35-515-023

313 Upland Blvd., $150,000, 138-36-213-024

4300 W. Bonanza Road, $253,000, 139-30-321-012

4329 W. Bonanza Road, $190,000, 139-30-410-008

4404 Mayflower Lane, $256,500, 139-31-215-005

4507 Hayes Place, $235,000, 139-31-310-034

4608 Mayflower Lane, $250,000, 139-31-212-005

6237 Alta Drive, $234,000, 138-35-710-013

89108

1452 Shadow Mountain Place, $217,000, 161-29-414-001

1719 Leonard Lane, $72,886, 138-25-812-098

2304 Avery Drive, $240,000, 138-23-122-033

2701 N. Rainbow Blvd., No. 1149, $251,000, 125-18-110-027

2905 Drury St., $169,000, 138-14-211-100

3604 Broxburn St., $275,000, 138-11-212-036

4113 Compass Rose Way, $262,000, 138-03-815-043

4225 Kensington Way, $254,000, 138-03-713-002

4305 Rosebud Circle, $230,000, 139-19-313-026

4513 Stacey Ave., $196,000, 139-19-213-058

5045 W. Lake Mead Blvd., $350,000, 138-24-702-004

5050 Smoke Ranch Road, $387,354, 138-13-801-058

5705 Auborn Ave., $210,000, 138-24-114-022

5920 W. Bartlett Ave., $309,000, 138-24-115-003

6212 Foxcroft Ave., $415,000, 138-11-512-023

6313 Crestfield Ave., $384,000, 138-11-512-006

6313 Meadowsweet Way, $260,000, 138-26-513-101

6504 Delphinium Ave., $138,000, 138-02-412-002

6508 Sterling Springs Parkwya, $249,000, 138-14-210-066

6533 Bradford Lane, $294,000, 138-14-314-025

6541 Peartree Road, $210,000, 138-14-413-028

6560 Bradford Lane, $294,000, 138-14-314-012

2986 Bel Air Drive, $395,000, 162-10-713-016

89109

3013 SCARLET OAK AVE., $215,000, 162-01-811-011

322 KAREN AVE #2808., $1,830,000, 162-09-611-173

89110

107 SIR GEORGE DR., $145,000, 140-33-413-009

1472 ROCK ISLAND LN., $285,000, 140-28-512-037

1540 HELEN BELLE DR., $210,000, 140-29-110-022

1552 ARLINGTON HEIGHTS ST., $240,000, 140-30-521-008

4505 ANNALEE AVE., $220,000, 140-29-311-026

4801 MAHOGANY DR., $175,000, 140-32-811-015

529 GREASEWOOD DR., $215,000, 140-32-514-004

5906 SANDRA FIELD CT., $122,000, 161-16-210-213

6218 SEASIDE PARK AVE., $105,000, 140-23-217-148

627 LINN LN., $215,000, 140-33-513-054

6514 SOLITARY AVE., $465,000, 140-34-811-068

6598 BRISTLE CANYON AVE., $235,000, 140-27-311-088

66 COLBATH ST., $88,000, 140-33-415-097

6622 ALMA WHITE ST., $375,000, 140-27-814-037

852 NAVAJO LN., $325,000, 140-28-410-107

879 FLAGSTONE WAY., $134,000, 140-29-310-035

979 TEMPLE VIEW DR., $227,000, 140-28-814-022

89113

5309 PIED PIPER ST., $300,000, 163-28-722-027

5312 PIED PIPER ST., $298,000, 163-28-723-001

5558 LONESOME BIKER LN., $275,000, 163-28-810-019

5919 TYBALT CT., $237,000, 163-23-610-075

609 CACTUS BLOOM LN., $275,000, 138-26-315-007

7107 S DURANGO DR #104., $155,000, 176-05-810-032

7339 LABURNUM ST., $270,000, 176-10-510-039

7547 FRONTIER RANCH LN., $317,000, 163-34-110-069

8065 BROWN CLAY AVE., $415,000, 163-33-810-019

8066 W FORD AVE., $979,999, 176-16-711-009

8074 SPENCER BUTTE CT., $307,000, 176-16-512-025

8189 MISTY HORIZON CT., $282,000, 176-16-510-099

8219 CROW VALLEY LN., $290,000, 163-27-515-006

89115

2050 LINCOLN RD., $115,000, 139-24-610-003

2518 PINE CREEK RD., $227,000, 140-18-413-012

2830 SANDY LN., $215,000, 140-18-214-016

3645 LAKE SHORE CT., $178,000, 140-07-311-048

3676 STARRY BEACH AVE., $185,000, 140-06-416-010

3722 N WALNUT RD., $210,000, 140-07-613-001

3896 SPRUCE FERN LN., $230,000, 140-06-315-001

4063 E TONOPAH AVE., $190,000, 140-19-811-012

4300 N LAMONT ST #261., $75,000, 140-05-712-046

4730 E CRAIG RD #2009., $111,500, 140-05-510-021

89117

10004 HARPOON CIR., $370,000, 163-07-311-016

1405 TERMAS DR., $325,000, 163-05-513-014

1521 BREEZE CANYON DR., $267,000, 162-19-511-110

1581 WINDHAVEN CIR., $133,000, 162-18-613-036

1600 SHADOW ROCK DR., $378,000, 163-05-220-042

2728 PURTELL CIR., $290,000, 163-07-511-027

2979 REIGER CT., $850,000, 163-10-310-006

3012 BODEGA BAY ST., $397,500, 163-08-313-019

3301 CORAL HARBOR DR., $299,000, 163-08-819-003

8058 MADDINGLEY AVE., $485,000, 163-09-614-009

8350 STERLING HARBOR CT., $218,000, 163-15-811-192

8916 SURF VIEW DR., $320,000, 163-08-413-005

9420 STEEPLEHILL DR., $504,000, 163-06-614-006

9921 LA PACA AVE., $280,000, 163-06-216-013

89118

5000 RED ROCK ST #266., $105,000, 125-34-810-096

5100 PLACENTIA PKWY., $139,200, 163-01-710-019

89119

1455 E KATIE AVE #F25., $70,000, 162-14-310-296

3823 S MARYLAND PKWY #H7., $105,000, 162-15-714-075

4613 GASLIGHT CIR., $325,000, 162-23-711-098

5544 SPENCER ST., $162,450, 162-26-810-004

6881 TAMARUS ST #202., $142,000, 177-02-210-090

7249 NORDIC LIGHTS DR., $240,000, 177-02-811-046

3084 CHAPALA DR., $310,000, 162-25-813-020

89120

3268 SHADOW BLUFF AVE., $495,000.00 031-27-701-018

3319 CASEY DR #204., $250,000, 161-30-714-070

3445 RAWHIDE ST., $255,000, 161-30-410-003

3892 VALLEY MEADOW DR., $279,900, 161-30-612-001

5196 MANDALAY SPRINGS DR #102., $99,300, 162-25-615-178

5326 CHELA DR., $241,000, 161-30-712-011

5437 RAVENDALE CIR., $290,500, 178-08-513-015

5575 GOLD MINT LN., $250,000, 161-26-410-122

89121

2460 OLD FORGE LN #46., $83,000, 140-30-316-019

2644 MATOGROSO LN., $175,000, 162-12-511-011

2725 S NELLIS BLVD #2088., $120,000, 161-08-611-039

2740 SAN LAGO CT., $292,500, 162-13-114-037

2882 CAMPO VERDE DR., $210,000, 162-13-217-017

3054 PALMDALE ST., $203,000, 161-08-311-076

3059 S MOJAVE RD., $270,000, 162-12-715-037

323 PECOS WAY., $80,500, 138-25-612-012

330 GREENBRIAR TOWNHOUSE WAY., $170,000, 161-07-315-014

3447 DON MIGUEL DR., $190,000, 161-07-310-033

3480 E CHEROKEE AVE., $284,000, 161-18-212-009

3525 BLACKSTONE ST., $188,000, 162-13-611-072

3529 INDIOS AVE., $240,000, 161-17-611-003

4055 AVONWOOD AVE., $340,000, 161-29-401-020

4647 LARGO WAY., $175,000, 161-17-610-005

4648 NEWTON DR., $200,000, 161-20-812-047

4726 LA FONDA DR., $247,000, 161-20-610-022

536 GREENBRIAR TOWNHOUSE WAY., $165,000, 161-07-313-012

725 GREENBRIAR TOWNHOUSE WAY., $105,000, 161-07-315-059

89122

3022 COMITAN LN., $180,000, 161-09-710-125

3347 HALEAKALA DR., $140,395, 161-16-110-309

3400 CABANA DR #1024., $151,000, 161-16-512-092

3400 CABANA DR #1119., $142,000, 161-16-512-227

3535 TUNDRA SWAN ST., $300,000, 161-15-616-025

3550 ESTES PARK DR., $140,000, 161-16-210-376

3680 BUFFLEHEAD ST., $270,000, 161-15-715-103

4002 TANNING ST., $355,000, 161-16-612-007

4524 BRIAN HEAD ST., $213,800, 161-21-712-091

4532 BRIAN HEAD ST., $218,000, 161-21-712-090

4677 DEALERS CHOICE WAY #101., $170,000, 161-21-714-031

5103 MASCARO DR., $174,500, 161-26-110-101

5224 TUPELO LN., $139,900, 161-16-110-216

5270 CAMDEN AVE., $242,000, 161-28-112-038

5353 SAGTIKOS ST., $235,000, 161-28-710-012

5867 WILLARD ST., $174,000, 161-27-110-018

6025 CORBIN AVE., $270,000, 161-15-110-164

6320 CURLEW DR., $239,900, 161-22-711-042

6342 SABORA AVE., $174,000, 161-27-611-077

6410 WILD CHIVE AVE., $233,000, 161-15-814-107

6554 COFFEEVILLE CREEK DR., $220,000, 161-15-510-007

6620 FRANCES CELIA AVE., $255,000, 161-26-312-088

89123

1123 LITTLE ROCK WAY., $265,000, 177-15-711-053

1177 PONCE DE LEON AVE., $370,000, 177-10-514-003

1359 SEPTEMBER STAR AVE., $255,000, 177-14-311-106

154 MUDDY CREEK AVE., $269,000, 177-21-312-120

229 HICKORY HOLLOW AVE., $510,000, 177-09-512-029

247 GRAY GRANITE AVE., $305,000, 177-21-617-001

247 GRAY GRANITE AVE., $400,000, 179-30-418-017

4770 TOPAZ ST #59., $89,900, 162-24-410-059

508 DRIFT STONE AVE., $524,000, 125-19-312-027

555 E SILVERADO RANCH BLVD #2082., $59,217, 177-27-115-166

672 COLLETE CIR., $245,000, 177-15-219-017

7370 EMERALD GLOW ST., $275,000, 177-10-516-040

7463 BERMUDA ISLAND ST., $365,000, 177-09-511-004

7745 MAGGIE BELLE CT., $350,000, 177-11-314-003

8120 FOX TAIL WAY., $260,000, 177-15-514-005

8920 S BRUCE ST., $340,888, 177-11-810-004

9527 WITHERING PINE ST., $310,000, 177-21-413-008

9568 BELLE FOUNTAIN AVE., $247,150, 177-21-410-098

9676 VITAL CREST ST., $387,000, 177-21-418-018

89124

38 OAK SPRING RD., $213,500, 096-06-310-008

89128

1109 SULPHUR SPRINGS LN #201., $149,900, 138-28-611-099

1120 ALLURE DR., $190,000, 138-28-221-006

1505 TRUETT ST #103., $188,000, 138-28-513-091

1508 TRUETT ST #201., $175,000, 138-28-513-201

1700 WESTERN LILY ST., $317,000, 138-21-812-008

3125 N BUFFALO DR #2145., $166,000, 138-16-517-175

3150 SOFT BREEZES DR #1190., $145,000, 138-16-516-122

7556 DRY CREEK AVE., $227,000, 138-27-118-035

8104 TROPIC ISLE CIR., $404,000, 138-21-217-023

8113 HILLIARD AVE., $295,000, 138-21-120-010

8201 TAOS PASEO AVE., $513,000, 138-21-316-007

8248 SICKLE LN., $289,500, 138-28-111-004

8316 PASEO VISTA DR., $600,000, 138-21-317-027

912 ROCKVIEW DR #101., $174,500, 138-28-610-061

89129

10454 GOLD SHADOW AVE., $215,000, 137-01-115-123

10464 CHRISMAN AVE., $233,000, 137-12-511-145

10650 CALICO MOUNTAIN AVE #201., $167,000, 137-12-310-013

10662 EARLY DAWN CT., $438,500, 137-01-111-032

10701 CLIFF MOUNTAIN AVE., $380,000, 137-01-215-023

3455 CACTUS SHADOW ST #102., $172,000, 137-12-312-130

3622 HAT ROCK CT., $234,000, 137-12-615-039

3710 PAUL DE WEERT CT., $427,900, 137-12-614-009

3717 N CAMPBELL RD., $314,000, 138-08-218-008

4252 SPARROW SPRINGS CT., $210,000, 138-03-313-038

4313 N BUTLER ST., $1,100,000, 138-04-301-055

4516 DAWN PEAK ST., $411,250, 137-01-212-006

4723 TAHOE CANYON ST., $225,000, 137-01-115-088

7025 OVERHILL AVE., $410,000, 125-12-110-027

8428 SEWARDS BLUFF AVE., $225,000, 138-09-313-028

89130

4404 SANDHORSE CT., $242,500, 138-01-613-043

4900 PLANET CT., $230,000, 125-36-212-034

5117 PACIFIC GROVE DR., $310,000, 125-36-310-019

5217 GENTLE RIVER AVE., $450,000, 138-12-514-013

5301 OAKBURY CT., $325,000, 125-36-616-118

5312 WHITE COYOTE PL., $252,000, 125-34-613-062

5616 CAPE CORAL CIR., $299,900, 125-25-210-061

5921 WAVELAND DR., $228,409.35 125-36-110-082

6075 STARLIGHT DR., $654,000, 125-27-610-069

6240 DESERT HAVEN RD., $338,000, 125-35-613-030

7004 MAGIC WINDOW AVE., $279,900, 125-27-713-022

89131

5834 PUEBLO CANYON AVE., $334,998, 125-12-111-003

5969 VIZZI CT., $495,000, 125-24-211-021

6076 SABINE RANCH RD., $225,000, 138-11-212-080

6232 TEMPTING CHOICE AVE., $460,000, 125-15-811-083

6258 IGINLAS GOAL AVE., $485,000, 125-11-810-011

6428 SOMERVELL RANCH ST., $465,500, 125-24-412-028

6809 WOODLAND VASE CT., $275,000, 125-10-512-011

6888 APRIL WIND AVE., $620,000, 125-15-810-009

7305 HOSPITALITY PL., $329,000, 125-16-416-028

7508 HILLSBORO PINES CT., $285,000, 125-10-214-015

7581 PROUD MEADOWS ST., $499,500, 125-14-711-061

7760 SISK RD., $690,000, 125-14-203-006

7921 SOARING BROOK ST., $428,000, 125-16-514-006

8005 EXPLORATION AVE., $237,500, 125-27-810-042

8016 CENTRAL RAILROAD CT., $300,000, 125-09-413-010

8109 DANCING AVE., $349,270, 125-04-214-061

8168 NEW LEAF AVE., $227,200, 125-16-421-125

8204 WEEPING SPRINGS AVE., $450,000, 125-09-212-024

8310 UNICORN ST., $465,000, 125-12-715-004

8624 MELISSA MEADOWS ST., $340,000, 125-12-111-023

89134

1904 SONDRIO DR., $310,000, 137-24-717-049

1940 GLENVIEW DR., $850,000, 138-20-311-006

2143 HALLSTON ST., $280,000, 137-24-110-008

2209 MENIFEE CT., $516,000, 137-24-517-007

2256 HOT OAK RIDGE ST., $850,000, 137-23-511-059

2713 BYRON DR., $274,750, 137-13-714-063

8825 BONTA CT., $662,000, 138-20-313-018

8904 GREENSBORO LN., $1,500,000, 138-29-110-041

9228 PITCHING WEDGE DR., $345,000, 138-30-610-037

89135

10303 WOOD PLANK LN., $342,000, 164-01-813-070

10522 ARNICA WAY., $479,000, 164-25-813-015

10541 BROADHEAD CT., $292,500, 164-12-514-078

10707 HOBBITON AVE., $845,000, 164-12-213-018

10809 GARDEN MIST DR #2067., $331,000, 164-13-217-046

1122 JAMESBURY RD., $520,000, 164-02-112-111

15 WILD RIDGE CT., $376,000, 164-24-512-046

2409 GRANADA BLUFF CT., $417,000, 164-02-813-070

2548 THORNVIEW ST., $184,000, 138-25-114-045

2893 RED SPRINGS DR., $818,000, 164-11-612-027

3339 PAGELAND CT., $390,000, 164-13-515-003

3644 MOONLIT RAIN DR., $412,000, 164-13-214-029

45 OWL RIDGE CT., $410,000, 137-35-311-024

5486 INDIAN CEDAR DR., $360,000, 164-25-714-025

5891 SKYFALL CT., $498,000, 164-36-611-060

76 SUN GLOW LN., $2,825,000, 164-23-114-036

89138

11536 WHITE CLIFFS AVE., $835,000, 137-26-421-025

11705 KINGS ARMS LN., $315,000, 137-34-712-005

11709 VILLA MALAPARTE AVE., $410,000, 137-34-611-026

12250 LOS MARES LN., $490,000, 137-34-119-034

274 BAMBOO FOREST PL., $365,000, 137-26-814-060

318 NEWCASTLE BRIDGE ST., $470,000, 137-26-815-020

417 LAKE WINDEMERE ST., $860,000, 137-35-115-016

89139

4533 W COUGAR AVE., $375,030, 177-18-314-016

4792 W SHELBOURNE AVE., $302,000, 177-18-112-010

5867 OLD ENGLISH CT., $269,000, 176-13-110-017

5951 BRISTOL CREST LN., $244,900, 176-12-410-011

6296 PENEPLAIN AVE., $229,000, 176-11-510-171

7916 CORONADO ISLAND ST., $103,000, 163-23-411-068

7999 HILLTOP WINDMILL ST., $295,000, 176-11-813-017

8067 JOAQUIN GULLY CT., $310,000, 176-12-810-225

8314 EAGLE PORT ST., $305,000, 176-14-611-014

9015 WESTWIND., $112,000, 138-27-219-013

9327 MAPLE RED CT., $325,000, 176-24-310-075

89141

10029 PIPESTONE ST., $325,000, 176-25-611-133

10948 SARDINIA SANDS DR., $237,146, 177-32-318-105

3240 W LE BARON AVE., $515,000, 177-29-106-008

3667 PERUGIA CT., $238,000, 160-31-712-011

3717 WESTEROS LANDING AVE., $325,000, 191-05-121-067

4184 SANTO WILLOW AVE., $322,500, 177-31-815-081

4690 W CACTUS AVE #110 B., $384,000, 176-36-511-013

5091 QUIET FALLS CT., $316,000, 176-36-814-050

6241 TUCKAWAY COVE AVE., $249,000, 138-22-411-018

9719 TOAD HOLLOW ST., $362,000, 176-25-514-064

9788 PANTHER HOLLOW ST., $398,000, 176-25-514-026

89142

1245 S CHRISTY LN., $200,000, 161-04-510-012

1279 STILLWATER BRIDGE ST., $243,000, 161-03-520-014

1512 PLEASANT BROOK ST., $233,000, 161-04-211-014

2072 CROWLEY WAY., $235,000, 161-04-713-064

2224 BOWSTRING DR., $229,000, 161-04-813-095

2637 AMBER CREST ST., $237,000, 161-10-511-005

2745 WINDY BREEZE CT., $242,500, 161-10-210-027

2813 CANONERO ST., $215,000, 161-09-613-052

5650 E SAHARA AVE #2015., $105,000, 161-04-816-035

5730 ROUNDROCK DR., $230,000, 161-09-512-019

5770 ODESSA DR., $171,555, 161-04-711-065

5971 PEACH NECTAR AVE., $215,000, 161-03-117-066

89143

8517 WILD DIAMOND AVE., $420,000, 125-08-713-037

8541 WILD DIAMOND AVE., $345,000, 125-08-713-043

8704 HOMESTEAD ST., $525,000, 125-08-611-003

89144

10657 ANGEL DREAMS AVE., $274,000, 137-24-417-035

1704 PACIFIC CASTLE PL., $279,000, 137-24-815-013

1744 HONEY TREE DR., $393,000, 137-23-812-008

621 BEAR GRASS ST., $240,000, 162-16-810-238

89145

1028 BANNOCKBURN ST., $255,000, 164-12-514-010

304 COVENT GARDEN CT., $900,000, 164-06-301-007

7200 PIRATES COVE #1106., $431,900, 138-21-217-017

7204 JOHN GLENN CIR., $247,000, 138-34-411-009

7806 SETTLERS RIDGE LN., $205,000, 138-33-720-021

8008 ROBISON CIR., $207,000, 138-33-510-044

8429 COVE LANDING AVE., $235,000, 162-07-514-032

8516 HIGHLAND VIEW AVE., $419,900, 138-32-613-020

8516 HIGHLAND VIEW AVE., $495,000, 126-13-711-001

901 PALMHURST DR., $250,000, 138-34-411-049

9520 ROYAL LAMBS DR., $375,000, 138-18-816-019

89146

1400 SANTA MARGARITA ST #A., $140,000, 163-02-210-017

2545 S TORREY PINES DR., $185,000, 162-05-215-053

3090 EL CAMINO RD., $415,000, 163-11-805-009

3175 S TORREY PINES DR., $435,000, 163-11-403-008

6209 CEDARBROOK DR., $331,000, 163-02-719-027

9489 GRAND HEIGHT AVE., $377,700, 125-18-811-007

89147

10001 PEACE WAY #1326., $158,000, 163-21-215-215

4355 SANDCASTLE DR., $295,000, 163-22-212-042

4446 ELK POINT CIR., $316,000, 163-21-615-032

4845 VIENTO CIR., $379,000, 163-21-412-039

6967 WESTPARK CT., $275,000, 163-22-512-064

7017 SYLVAN OAK DR., $205,000, 163-22-811-073

7316 VIREO DR., $204,900, 163-22-616-084

7950 W FLAMINGO RD #1147., $101,500, 163-16-811-089

7962 ROSELLEN AVE., $226,000, 163-21-613-099

8839 MIA MOORE AVE., $434,000, 163-17-718-022

9050 W TROPICANA AVE #1047., $294,500, 163-20-418-047

9050 W TROPICANA AVE #1158., $278,000, 163-20-417-158

9570 CASTILLANA CT., $624,000, 163-19-710-049

89148

171 TAYMAN PARK AVE., $406,000, 176-08-810-022

191 WATERTON AVE., $438,000, 176-17-115-036

284 HICKORY HEIGHTS AVE., $389,000, 176-08-218-028

488 FIRST ON DR., $452,000, 176-17-515-014

5554 CHICORY FALLS CT., $416,000, 163-30-810-018

62 HARBOR COAST ST., $434,000, 176-08-214-001

62 HARBOR COAST ST., $510,000, 176-24-313-016

71 SUNSHINE COAST LN., $295,000, 176-25-611-036

7178 TAWNY MILL ST., $490,000, 176-06-810-018

8839 BIG BLUFF AVE., $975,000, 163-29-510-030

9067 W POST RD #A., $212,250, 139-19-415-032

9075 SHEFFIELD GARDEN AVE., $304,000, 176-20-113-022

9180 AUTUMN MIST CT., $275,000, 176-05-217-003

9322 WINFREY AVE., $253,000, 176-08-117-207

9580 W RENO AVE #262., $157,000, 163-30-519-126

9636 TUSCOLA CT., $270,000, 176-34-511-087

9792 BONANZA CREEK AVE., $298,000, 176-06-618-023

89149

10307 ARTFUL STONE AVE., $472,000, 126-24-612-063

5224 PAINTED LAKES WAY., $440,000, 125-34-219-026

5232 GREAT HORIZON DR., $800,000, 125-33-210-044

6104 KINGS BROOK CT., $655,000, 125-29-201-045

6938 STONESTEP ST., $138,500, 138-13-810-070

7280 SHEARED CLIFF LN #202., $185,500, 125-34-117-144

7290 DIAMOND CANYON LN #102., $202,500, 125-34-117-056

7779 GREENLAKE WAY., $85,000, 162-07-711-029

8216 FAWN HEATHER CT., $395,000, 125-21-312-036

8233 IRISH EYES CT., $460,000, 125-33-114-033

8525 W WASHBURN RD., $199,900, 139-24-110-053

8921 GOBELIN TAPESTRY CT., $235,000, 125-17-211-155

9061 HANGING TAPESTRY CT., $277,500, 125-17-210-376

9068 CAPTIVATING AVE., $225,000, 125-17-310-314

9128 CAPTIVATING AVE., $215,000, 125-17-310-307

9204 OXBOW LAKE AVE., $450,000, 125-18-813-008

9408 HIDDEN CAVE CT., $370,000, 125-19-613-002

9612 SANDY TURTLE AVE., $397,000, 125-18-210-084

9613 WILDHERD AVE., $235,000, 125-18-112-006

89156

1801 SPRUCE RIDGE LN., $128,000, 140-21-103-017

2195 SHATZ ST., $217,000, 140-22-611-009

2476 GRAND BASIN DR., $246,500, 140-15-823-008

3053 FOREST FALLS CT., $233,000, 140-15-514-036

6171 GREAT SMOKY AVE., $55,000, 140-22-114-111

6474 GOLDMINE DR., $229,900, 140-22-811-032

89161

14250 CALICO BASIN RD., $300,000, 176-20-711-092

89166

10139 HAYMARKET PEAK AVE., $335,000, 126-13-516-005

10300 GIBSON ISLE DR., $288,500, 126-13-522-024

10370 IRONWOOD PASS AVE., $335,000, 126-24-514-054

10430 WHITE PRINCESS AVE., $355,000, 126-13-513-008

7122 BRIGHTON VILLAGE ST., $303,000, 126-24-120-002

7141 WHITFORD ST., $430,000, 126-24-512-043

7306 PUCKERSHIRE ST., $467,000, 126-13-818-018

7851 ASKEW PL., $283,000, 126-13-518-013

9408 JEWEL LAKE AVE., $326,000, 125-07-810-030

9519 HAVASU CANYON AVE., $190,000, 125-07-711-055

9637 WILDFLOWER VISTA AVE., $420,000, 125-07-412-022

89169

205 E HARMON AVE., $122,000, 161-29-811-015

205 E HARMON AVE #906., $146,000, 139-22-113-015

89178

10433 SADDLE MOUNTAIN ST., $475,000, 176-29-813-016

714 KIBBEY ST., $435,000, 176-18-719-117

8389 SPRUCE BAY AVE., $255,000, 176-21-312-026

8398 HOLLYWOOD HILLS AVE., $160,000, 176-11-517-025

8484 BENIDORM AVE., $530,000, 176-28-111-069

8729 BRILLIANT STAR DR., $290,000, 176-29-710-087

8737 YOUNTS PEAK CT., $5,000, 176-20-514-135

8743 MOUNT MIRA LOMA AVE., $405,000, 176-29-511-069

8779 HORIZON WIND AVE #101., $207,500, 176-20-714-226

8809 MOUNT MIRA LOMA AVE., $350,000, 176-29-512-080

9307 STOCK ST., $292,000, 176-20-315-013

9322 BLACK WOLF AVE., $300,000, 176-29-415-020

9342 HILGARD AVE., $286,000, 176-20-315-096

9366 HILGARD AVE., $280,000, 176-20-315-092

9526 VEGA CARPIO AVE., $295,000, 176-19-611-007

9906 BLUE VILLA CT., $290,000, 176-29-612-013

89179

10981 ELK SANDS RD., $349,900, 176-34-316-056

11290 HAZEL ROCK ST., $365,000, 176-33-810-013

6993 GRAND JUNCTION AVE., $335,000, 176-34-810-065

7482 DOBROYD DR., $305,000, 176-34-310-086

7536 TRESSIDER AVE., $296,500, 176-34-310-035

7758 PEACEFUL TRELLIS DR., $289,500, 176-34-117-012

89183

10086 ASPEN ROSE ST #101., $227,500, 177-26-616-091

10216 MOTH ORCHID CT., $300,117, 177-27-711-220

10245 S MARYLAND PKWY #1201., $172,000, 177-27-811-033

10441 FANCY FERN ST., $227,250, 177-27-416-092

11728 BERGAMO CT., $321,000, 191-04-312-048

1186 VILLAGE CROSSING LN., $237,000, 177-27-718-005

174 FRATELLI AVE., $324,999, 191-04-311-015

1748 SPANISH SKY AVE., $250,000, 177-26-420-021

467 E SILVERADO RANCH BLVD #115., $490,000, 176-16-112-097

555 E SILVERADO RANCH BLVD #1067., $175,000, 177-27-115-127

7652 BOREALIS ST., $302,000, 177-11-612-014

8388 PALMADA DR., $248,000, 177-15-216-021

9762 CORDOVA VISTA CT., $280,000, 177-27-111-064

9785 CANTERBURY CREEK ST., $286,000, 177-27-111-124

9975 FINE FERN ST., $225,000, 177-27-614-050

89411

340 AUTUMN PALACE CT, $129,000, 138-27-418-129

MESQUITE

89027

1479 Royal Vista Lane, $350,000, 001-04-613-027

1546 Saddle Way, $282,500, 001-05-510-022

319 Haley Way, No. C, $168,000, 001-09-411-039

329 Haley Way, No. D, $155,000, 001-09-411-048

455 Apogee ST., $525,000, 001-07-818-018

460 Valley View Circle. $360,000, 001-10-410-046

502 Sagebrush St., $179,000.00 001-19-510-001

900 Crest View Drive, $593,000, 001-18-510-001

LAUGHLIN

89029

1960 Las Palmas Lane, No. 237, $114,900, 264-21-610-005

2180 Highpointe Drive, No. 103, $95,500, 264-21-312-059

2223 Rugged Mesa Drive, $155,500, 264-21-313-010

2682 Beacon Rock Drive, $111,000, 264-21-610-029