Resale Home Sales: May 18-24

Editor’s note: Listings include the resale home’s parcel number. The address listed is the homebuyer’s mailing address and not the actual location of the resale home. About 90 percent of these addresses reflect the home purchase. Check the parcel number to make sure. Also, a few transactions do not reflect the market value of the homes. The information is provided by Accudata, a local research firm. For the complete listing, visit RJRealEstate.Vegas.

LAS VEGAS

89101

1317 Arthur Ave., $159,000, 139-25-215-100

1713 E. Mesquite Ave., $185,000, 139-35-510-135

2013 E. Mcwilliams Ave., $150,000, 139-26-811-184

2104 Cedar Ave., $108,500, 139-35-611-002

2300 E. Ogden Ave., $205,000, 162-12-214-016

912 N. 28th St., $120,000, 139-25-215-103

89102

1116 Douglas Drive, $117,500, 139-35-111-156

1255 Douglas Drive, $290,000, 162-05-210-022

1709 Ivanhoe Way, $250,000, 162-04-311-060

1908 Westlund Drive, $157,000, 162-05-717-003

2205 Las Verdes St., $243,000, 162-06-811-004

2717 Castlewood Drive, $185,000, 162-07-211-011

3101 Colanthe Ave., $245,000, 162-05-716-009

89103

3616 Topawa Drive, $252,200, 163-13-610-034

3912 Lindell Road, $258,000, 163-13-811-003

4381 W. Flamingo Road, No. 2621, $332,000, 162-19-511-288

4471 Dean Martin Drive, No. 2907, $218,500, 178-15-414-050

5026 River Glen Drive, No. 164, $98,000, 163-24-611-164

5176 Cartaro Drive, $250,000, 163-13-711-066

5323 Holbrook Drive, $220,000, 163-13-811-063

6535 Casa Linda Drive, $175,000, 163-14-216-024

6811 Mangrum Circle, $170,000, 163-23-311-041

89104

1300 Norman Ave., $155,000, 162-02-115-053

1320 E. Oakey Blvd., $161,000, 162-02-310-007

1358 Lucky St., $177,000, 161-05-112-008

1925 Wengert Ave., $218,400, 162-02-612-007

2309 Burnham Ave., $130,000, 162-02-811-245

3842 Arizona Ave., $192,000, 161-06-510-032

3874 Bolles Harbor St., $170,000, 161-06-818-052

4793 E. Cincinnati Ave., $160,063, 162-06-510-032

89106

2000 Ekanger Circle,, $219,500, 139-28-301-008

3012 Vegas Drive, $123,000, 139-20-414-007

89107

105 Stanford Ave., $127,789, 139-28-410-083

305 Harvard St., $140,000, 138-25-812-139

4516 Providence Lane, $227,000, 139-31-210-012

5614 Idle Ave., $164,000, 138-36-313-107

6332 Brittany Way, $152,000, 138-35-715-037

6532 Bannock Way, $165,000, 138-35-411-034

6628 Celeste Ave., $105,000, 140-21-510-029

848 N. Rainbow Blvd., No. 744, $265,000, 162-02-312-005

901 Bedford Road, $223,000, 139-31-411-151

89108

2001 N. Michael Way, $180,000, 138-24-212-047

2137 Willowbury Drive, No. B, $97,500, 138-23-210-010

2700 N. Rainbow Blvd., No. 1097, $70,000, 138-14-316-191

3440 Winterhaven St., No. 101, $94,900, 138-10-721-011

4229 Kensington Way, $191,000, 138-03-713-003

5013 Clouds Rest Ave., $199,000, 138-13-611-044

5348 Vegas Drive, No. 1033, $255,000, 191-24-613-012

5430 Auborn Ave., $245,000, 138-24-501-006

5725 Santa Catalina Ave., $163,000, 138-12-414-006

5909 Eugene Ave., $129,000, 138-24-213-004

6351 Blue Twilight Court, $220,000, 138-23-721-035

6545 Hartwood Road, $132,000, 138-14-412-141

6625 Old Oxford Ave., $162,000, 138-14-210-123

6701 Megan Ave., $190,000, 138-10-612-023

6809 Elm Creek Drive, $195,900, 138-10-714-014

89109

125 E. Harmon Ave., No. 1103, $200,000, 162-21-317-147

2866 Loveland Drive, No. 2011, $137,000, 162-10-212-214

3111 Bel Air Drive, No. 26-A, $345,000, 162-10-812-195

6445 Melody Rose Ave., $112,000, 138-23-118-042

89110

1017 Montpeliar St., $145,100, 140-30-214-023

120 N. Phyllis St., $375,000, 140-34-802-007

127 Sir George Drive, $148,000, 140-33-413-002

127 Sirnoble St., $150,000, 140-33-415-133

1429 Blushing Bride St., $151,500, 140-29-117-014

268 Las Palmaritas Drive, $179,900, 140-33-716-046

3612 Valley Forge Ave., $159,000, 140-30-215-028

416 Bandera Drive, $155,000, 140-31-611-026

4244 Brockton Green Court., $84,000, 140-31-816-034

4560 Morning Jewel Ave., $180,000, 140-29-113-005

4705 Metpark Drive, $180,000, 140-32-614-035

5181 E. Washington Ave., $125,000, 139-13-310-043

5857 Yerington Ave., $178,000, 140-33-613-021

5950 Honeygrove Ave., $146,500, 140-32-311-046

6261 Sunkiss Drive, $205,000, 140-27-115-029

6486 Heatherton Ave., $250,000, 140-27-516-022

6554 Caddington Ave., $240,000, 140-27-514-058

89113

5346 Valley Wells Way, $330,000, 163-28-718-020

5409 Valley Wells Way, $237,500, 163-28-711-001

5770 Day Hunt Trail, $285,000, 163-34-511-054

5937 Lost Valley St., $315,000, 163-34-611-010

6142 Villa Lante Ave., $277,340, 163-33-714-010

7101 Oberling Bay Ave., $195,000, 176-15-511-091

7378 Fountain Crest Ave., $270,000, 176-15-210-044

7634 Spanish Lake Drive, $445,000, 163-27-110-043

7730 Hampton Park Lane, $180,000, 176-10-212-143

8169 Pinnacle Peak Ave., $360,000, 163-28-519-004

8567 Monument Lake Court, $208,000, 176-10-510-063

89115

1778 Victor Hugo Lane $162,500, 140-19-812-060

1852 Verde Mirada Dr., $240,000, 140-20-313-018

1853 Hermosillo St., $49,886, 140-19-311-061

2284 La Puente St., $135,000, 140-20-111-105

3653 Judson Ave., $120,000, 140-19-210-004

3671 Alto Ave., $149,000, 140-18-310-046

3844 Twinkle Star Dr., $167,000, 140-06-411-030

5370 E Craig Rd., $366,500, 161-02-112-030

89117

10009 Sparrow Ridge Ave., $113,101, 138-33-718-130

1421 Marina Del Rey Court, $590,000, 163-03-511-001

1613 Chaparral Summit Drive, $268,000, 163-06-210-073

1795 Belcastro St., $100,000, 161-16-512-242

2200 S. Ft Apache Road, No. 1116, $135,000, 162-15-211-033

2704 Quail Roost Way, $70,000, 179-20-812-097

2709 Messina Court, $295,000, 163-07-110-022

3021 Harborside Drive, $312,500, 163-08-313-011

3325 Diego Bay Circle, $360,000, 163-17-512-012

3327 Erva St., No. 226, $145,000, 163-17-119-054

3340 Lark Bunting St., $250,000, 163-18-117-024

3435 Meridale Drive, $152,000, 163-22-811-008

7973 Teal Harbor Ave., $245,900, 163-09-810-057

8039 Sapphire Cove Ave., $178,037, 163-09-813-063

8600 W. Charleston Blvd., No. 1159, $136,750, 138-32-819-317

9267 Scenic Mountain Lane, $195,900, 163-17-118-019

9325 W. Desert Inn Road, No. 189, $108,000, 179-21-310-122

9421 Steeplehill Drive, $251,000, 163-18-112-019

89118

3667 Badura Ave., $183,000, 176-12-210-143

4580 W. Teco Ave., $185,000, 176-34-812-046

5000 Red Rock St., No. 150, $122,000, 163-25-111-048

5042 S. Rainbow Blvd., No. 104, $80,000, 163-26-110-570

5240 Steinbrenner Lane, $155,000, 163-25-216-037

5439 Castle Vista Court, $385,800, 163-26-714-003

5548 Doubleday St., $220,000, 163-25-810-033

6440 Goody Court, $260,000, 163-26-710-004

7446 Zabriskie St., $189,900, 176-11-112-183

89119

1272 Finale Lane, $210,000, 177-02-311-004

1682 Autumn Rust Drive, $233,000, 177-02-312-025

5272 Dickens Drive, $159,000, 162-26-613-016

5603 S. Eastern Ave., $175,000, 162-26-810-055

964 Westminster Ave., $235,000, 162-27-711-018

89120

3979 Briarcrest Court, $289,900, 161-30-610-031

4089 Ridgewood Ave., $195,000, 161-30-512-113

4090 Lucas Ave., $190,000, 161-30-714-028

4446 Emerald Ave., $325,000, 161-29-401-018

5122 Woodruff Place, $244,000, 161-29-212-018

5178 Sunnywood Drive, $250,000, 161-30-612-060

7482 Midfield Court, $337,300, 177-12-511-031

89121

3082 Vegas Valley Drive, $165,000, 162-12-617-057

3449 Lorilou Lane, No. 2, $144,900, 162-13-511-034

3568 Wayne Circle, $210,000, 161-18-112-003

3649 Madrid St., $246,000, 161-18-215-038

3666 Mount Vernon Ave., $185,000, 161-18-310-127

3679 Scotwood St., $195,000, 161-18-616-063

3918 Maryland Ave., $176,250, 161-18-610-014

3994 Sorrento Way, $217,500, 140-21-815-007

4019 Grasmere Ave., $160,000, 161-18-813-037

4232 Sheppard Drive, $179,000, 161-20-510-046

4508 E. Flamingo Road, $164,990, 161-17-417-044

4611 Garita St., $265,000, 161-19-314-001

4693 E. Harmon Ave., $185,500, 179-17-113-007

4767 Summerhill Road, $216,000, 162-24-810-092

4832 Santa Barbara St., $154,837, 124-35-411-058

4907 Billman Ave., $160,000, 161-20-711-060

4949 Saguaro Way, $135,000, 161-17-512-067

89122

3400 Cabana Drive, No. 1067, $106,500, 161-16-512-027

3529 Katmai Drive, $90,000, 161-16-210-466

3659 Jewel Cave Drive, $80,000, 161-16-210-197

3699 Squirrel St., $180,000, 161-15-712-124

3938 Tanning St., $249,000, 161-15-410-140

4134 Orange Mist Way, $175,000, 161-21-510-081

4316 Chocolate St., $131,000, 161-09-215-089

4960 Mascaro Drive, $160,000, 161-26-110-022

5249 Sun Valley Drive, $155,000, 161-21-311-050

5532 Mercury Springs Drive, $225,000, 161-26-413-012

5585 La Perla Court, $182,250, 161-26-410-066

5587 Gold Mint Lane, $179,888, 161-26-410-124

6421 Fox Den Court, $109,000, 161-15-712-099

6537 Duck Hill Springs Drive, $160,000, 161-15-511-057

89123

1061 Country Skies Ave., $186,000 177-22-613-018

1153 Little Rock Way, $205,000 177-15-711-048

1553 Waterford Falls Ave., $607,000 177-23-313-015

1897 Fort Laramie Ln., $350,000 177-14-511-056

2344 Crooked Creek Ave., $234,900 177-11-611-009

333 Silverado Pines Ave., $112,500 139-24-610-172

44 E Serene Ave., #422, $184,168 177-21-220-390

660 Montvilla Dr., $293,000 177-10-110-009

664 Paulson Dr., $210,000 177-15-315-004

7450 S Eastern Ave., #1098, $133,200 177-12-111-067

8136 Echo Valley Way, $325,000 177-14-510-009

8197 Coyado St., $414,000 177-14-515-009

8413 Mosport St., $375,000 177-14-212-020

8690 S Maryland Pkwy., #140, $280,000 162-25-410-015

8735 Glennaire Way, $300,000 177-15-810-007

8825 Red Fox Dr., $260,000 177-14-411-058

9366 Descending Creek St., $242,000 177-21-312-008

9404 Lake Creek St., $210,000 177-21-312-022

9475 Royal Desert St., $255,000 177-22-710-077

952 Country Skies Ave., $213,000 177-22-615-045

89128

1113 Sulphur Springs Ln., #101, $133,000 138-28-611-093

1521 Wintergreen Dr., $190,000 138-27-511-026

1604 Hills Of Red Dr., #201, $200,000 138-20-819-027

2220 Wilhelmina Cir., $227,000 138-22-513-009

3028 Panama Beach Dr., $185,000 138-16-111-074

3150 Soft Breezes Dr., #1009, $71,000 138-16-516-039

3156 Maple Wood Way, $235,000 138-16-111-031

7000 Carmen Blvd., $235,000 138-27-518-018

7465 W Lake Mead Blvd., #100, $86,000 125-20-215-228

7541 Drazel Way, $284,900 138-27-116-022

7701 Tackle Dr., #103, $47,926 138-21-613-426

7920 Copper Canyon Rd., $180,000 138-28-617-012

8013 Marbella Cir., $535,000 138-16-816-043

817 Sedona Sunset Dr., $285,000 138-21-210-051

8269 Cimarron Ridge Dr., $190,000 138-28-115-034

89129

10114 Clark Wooldridge Ct., $299,000 137-12-612-015

10400 Rocky Waters Ave., $265,000 138-09-817-036

3321 Cheltenham St., $177,000 138-08-810-174

3357 Epson St., $200,000 138-08-810-056

3412 Avonmore St., #101, $169,900 138-07-312-040

3413 Petticoat St., $270,000 138-08-714-010

3467 Blue Heather Dr., $200,000 138-08-318-073

3508 Tullamore St., $405,000 138-07-712-009

3516 Prairie Meadow St., $295,000 138-08-712-013

3724 Ashling St., $262,000 138-07-621-032

3830 Wiggins Bay St., #101, $131,000 137-12-510-180

4132 Bennett Mountain St., $300,000 137-01-411-021

4301 Governors Hill St., $340,000 137-01-313-044

4536 Dawn Peak St., $342,000 137-01-212-001

7348 Atwood Ave., $252,000 138-10-410-015

7528 Fort Wilkins Dr., $290,000 138-10-211-018

7808 Four Seasons Dr., $280,100 138-04-815-003

8205 Eagledancer Ave., $464,000 138-04-410-028

8208 Harrogate Ave., $334,500 138-09-321-032

8245 W Gilmore Ave., $212,000 138-09-112-025

8700 Autumn Wreath Ave., $218,000 138-08-613-030

8753 Country View Ave., $210,000 138-08-613-085

89130

4553 Vincente Ln., $220,000 138-01-614-014

4944 Signal Dr., $218,000 125-36-813-022

5021 Pacific Grove Dr., $235,000 125-36-310-027

5100 Elm Grove Dr., $320,000 125-36-616-068

5133 Kingsbridge Dr., $180,000 125-36-311-011

5213 Backwoodsman Ave., $260,000 125-25-811-053

5352 Rhett St., $263,000 125-35-217-035

5416 Fountain Palm St., $241,000 125-36-116-068

5601 W Alexander Rd., $280,000 138-12-110-027

5648 Divot Pl., $143,000 125-36-211-067

5704 Calm Lagoon Ave., $290,000 125-25-211-040

5920 Red Saturn Dr., $190,000 138-01-116-026

6117 Blowing Bellows St., $455,000 125-27-612-023

6121 Crystal Talon St., $275,000 125-25-212-026

6133 Cottontail Cove St., $450,000 125-26-610-026

7413 Jockey Ave., $190,000 125-27-220-011

7553 Glowing Ember Ct., #101, $87,000 139-19-612-117

89131

4820 Royal Lake Ave., $220,000 125-13-623-017

6106 Burleson Ranch Rd., $353,000 125-23-810-070

6138 Denton Ranch Rd., $391,000 125-23-810-001

6472 Moss Agate Dr., $550,000 125-23-110-002

6503 Bluff Dwellers Ave., $570,000 125-23-210-052

6512 N Decatur, #130-122, $395,000 125-01-312-014

6829 Tarpon Springs Ct., $275,000 125-10-613-007

6917 Clewiston Ave., $382,500 125-10-817-013

7000 Longley St., $460,000 125-22-114-016

7150 Everly Ct., $560,000 125-22-113-004

7241 Mesquite Tree St., $325,000 125-13-414-015

7270 Abundant Harvest Ave., $550,000 125-15-111-014

7341 Fresh Harvest Ave., $188,000 125-27-221-002

7521 Fencerow St., $235,000 125-16-313-063

7557 Virginia Dale St., $221,000 125-16-319-001

7712 Villa Andrade Ave., $314,000 125-09-812-013

7824 Lonesome Harbor Ave., $322,000 125-16-515-053

8026 Brighton Summit Ave., $297,000 125-04-612-020

8080 Desert Cloud Ave., $241,000 125-16-216-029

8120 Loma Del Ray St., $243,000 125-10-812-013

8308 Southern Comfort Ave., $385,000 125-04-112-043

8409 Garrett Ranch St., $360,000 125-12-210-069

9017 Sandstone Ravine St., $441,000 125-01-312-006

89134

10612 Sky Meadows Ave., $246,000 137-24-112-072

10636 Back Plains Dr., $550,000 137-13-212-020

10921 Pine Meadows Ct., $390,000 137-14-711-125

1804 White Hawk Ct., $1,450,000 138-19-710-014

2015 Sun Cliffs St., $230,000 137-23-711-042

2113 Redbird Dr., $1,065,000 138-20-213-002

2301 Bloomington Dr., $265,000 138-19-110-010

2416 Sterling Heights Dr., $314,000 138-18-815-018

2424 La Sierra St., $378,000 137-13-816-008

2649 Lotus Hill Dr., $286,000 138-18-318-032

2817 Legend Dr., $215,000 138-17-712-031

2817 Tumble Brook Dr., $257,000 138-18-210-020

8645 Prairie Hill Dr., $169,900 138-20-517-016

8804 Quadro Ct., $860,000 138-20-317-007

9352 Canalino Dr., $243,000 138-30-616-010

9801 Panorama Cliff Dr., $103,000 138-27-418-170

89135

10256 Sweet Fennel Dr., $240,000 163-09-213-023

10258 Garden State Dr., $295,000 164-01-816-027

10326 Addie De Mar Ln., $321,346 164-25-820-022

10611 Capesthorne Way, $195,000 161-19-816-013

11420 Ogden Mills Dr., #105, $255,000 164-02-224-178

11615 Glowing Sunset Ln., $989,000 164-14-112-018

11623 Suburban Rd., $485,000 164-02-112-021

11654 Morning Grove Dr., $1,950,000 164-02-313-015

1990 Cherry Creek Cir., $1,395,000 164-02-218-025

2322 Malaga Peak St., $316,000 164-02-813-004

2660 Pine Run Rd., $300,000 163-18-612-035

2665 Wind Spinner St., $279,000 164-12-513-042

3528 Chelsea Gardens Dr., $609,000 164-13-616-017

42 Moonfire Dr., $1,600,000 164-14-815-017

5279 Progresso St., $281,000 164-25-620-013

5346 Thistle Wind, $238,200 137-36-313-045

89138

11209 Vintners Ln., $292,000 137-26-814-024

11413 Via Spiga Dr., $450,000 137-35-319-021

11927 Prada Verde Dr., $341,000 137-34-717-123

12231 Crystal Shore Ave., $640,000 137-34-318-023

318 Castellari Dr., $100,800 162-18-614-055

89139

5849 Old English Ct., $210,000 176-13-110-014

6074 Sierra Medina Ave., $305,000 176-24-310-072

6241 Tuckaway, Cove Ave., $157,500 163-22-811-097

6276 Huntington Ridge Ave., $260,000 176-14-612-011

6300 Humus Ave., $182,900 176-11-510-118

6318 Stag Hollow Ct., $235,000 176-12-213-008

6486 Grande River Ct., $484,850 176-14-714-028

6692 Churnet Valley Ave., $193,000 176-11-110-187

6832 Treble Clef Ave., $320,000 176-14-111-066

7323 Aquifer St., $170,000 176-11-511-041

7339 Silurian St., $187,000 176-11-513-069

7369 Chrome Hill St., $220,000 176-11-110-062

7435 Silurian St., $193,000 176-11-510-141

7529 Fontera Ct., $133,000 178-09-512-040

7609 Rustic Galleon St., $280,000 176-11-614-105

7735 Coral Cactus Ct., $104,000 163-21-516-107

8298 Annual Ridge St., $212,434 176-36-318-046

8410 Langhorne Creek St., $186,000 138-36-119-034

89141

10012 Cape May St., $307,000 176-25-611-119

10331 Hardy Falls St., $240,000 176-25-811-073

10354 Kepler Cascade St., $279,000 176-25-811-026

10788 Avenzano St., $230,000 177-32-213-046

10910 Toscano Gardens St., $270,000 177-32-318-002

10969 Saint Rafael St., $320,000 176-36-311-008

10986 Santorini Dr., $236,817 176-36-320-049

11044 Sospel Pl., $245,000 176-36-315-022

11209 Campsie Fells Ct., $226,000 163-17-712-016

11214 Pierre Milano St., $232,000 177-32-419-035

11229 Piazzale St., $305,000 177-31-815-100

11245 Civita St., $338,000 176-36-416-018

11262 Tenza Ct., $315,000 176-36-416-013

12099 Whitehills St., $200,000 163-30-521-030

3133 Scalise Ct., $240,000 177-32-315-002

3742 Sanucci Ct., $225,000 177-32-212-100

5474 White Truffles Cir., $258,000 176-36-720-019

5568 Jelsma Ave., $278,000 176-25-410-053

5630 Bracana Ct., $360,000 176-36-414-101

5792 Tuscan Hill Ct., $272,000 176-36-212-029

6527 Alfalfa Ridge Ave., $225,000 176-35-210-001

89142

1171 Mint Julep Way, $340,000 164-25-814-052

1948 Winterwood Blvd., $225,000 161-04-317-001

1955 Blue Ribbon Dr., $198,000 161-03-316-020

1982 Lily Pad Cir., $235,000 161-03-711-034

2391 Crowley Way, $170,000 161-04-813-020

2476 Tournament St., $196,000 161-04-413-026

5123 E Wyoming Ave., $250,000 161-04-310-029

5924 Balsam Pine Dr., $180,000 161-10-112-081

6583 American Beauty Ave., $215,569 161-03-620-045

6707 Upland Heights Ave., $227,000 161-11-210-050

89143

8332 Teton Crest Pl., $175,000 138-10-714-021

8869 Galicia Ave., $240,000 125-08-220-007

8916 Egyptian Ave., $342,500 125-05-313-040

8921 Wind Warrior Ave., $117,000 138-34-211-017

9196 Starling Wing Pl., $195,000 125-08-325-013

9649 Friesian St., $358,000 125-05-318-002

89144

10217 Orkiney Dr., $195,000 163-22-610-046

10404 Pacific Sageview Ln., $239,000 137-24-813-050

10432 Beachwalk Pl., $248,000 137-25-615-016

10709 Royal View Ave., $347,500 137-25-314-016

10724 Woodlore Pl., $230,800 163-20-213-054

1705 Pacific Castle Pl., $240,000 137-24-813-102

504 Royalton Dr., $1,050,000 138-30-713-063

721 Peachy Canyon Cir., #103, $217,000 138-30-317-150

913 Duckhorn Ct., #104, $175,000 138-30-215-116

9249 Canyon Mesa Dr., $1,299,000 164-14-216-020

9624 Grand Isle Ln., $1,100,000 138-30-412-003

89145

10226 Birch Bluff Ln., $61,500 264-28-610-057

108 Windsong St., $240,000 138-34-113-023

121 Jon Belger Dr., $171,000 138-33-111-037

228 Seahawk St., $180,000 138-33-115-010

7901 Ryandale Cir., #202, $142,000 138-33-718-126

7904 Fossil Creek Ln., #204, $123,000 138-33-718-152

7917 Fanciful Ave., $187,500 138-28-814-060

803 Biljac St., $265,000 138-34-715-004

8121 Eginton Ave., $233,000 138-33-115-026

829 Sam Jonas Dr., $235,000 138-33-813-034

9101 Alta Dr., #1401, $2,600,000 138-32-213-102

9103 Alta Dr., #504, $114,000 138-21-619-012

89146

3030 S Jones Blvd., #105b, $180,000 138-33-510-052

3391 El Camino Rd., $160,000 163-23-112-159

5045 Stampa Ave., $200,000 163-12-711-083

5135 Via De Palma Dr., $190,000 163-12-711-009

5401 Del Rey Ave., $235,000 163-01-610-001

89147

3686 Dutch Valley Dr., $440,000 163-17-212-026

3737 Tohono Canyon St., $187,000 163-18-310-013

3755 Emerald Bay Cir., $376,000 163-17-311-029

4432 Satinwood Dr., $241,000 163-22-212-086

4554 Flaming Ridge Trail, $250,000 163-20-314-033

4585 Tidal Cove Ct., $189,900 163-26-214-193

4754 Siegfried St., $290,000 163-22-413-018

4778 Marlboro Ct., $225,000 163-22-810-081

4788 Estero Dr., $375,000 163-21-411-069

4858 Desert Plains Rd., $245,000 163-21-818-024

6996 Acorn Ct., $239,000 163-22-711-225

7237 Westpark Ave., $235,000 163-22-510-052

7542 Golden Yucca Dr., $239,900 163-15-312-002

7547 Kitrin Ct., $175,000 163-22-321-031

7911 Whitlock Mill Ave., $235,000 164-01-812-011

8022 S Rainbow Blvd., #119, $137,000 138-23-514-004

8769 Ocean Cliff Ave., $240,000 163-20-816-071

9233 Snow Flower Ave., $60,000 138-36-515-290

9798 Hickory Crest Ct., $213,000 163-19-715-019

89148

10 Tribute Peak Way, $240,000 163-30-613-028

10035 Pelham Park Ave., $275,000 163-31-416-035

13 Misty Springs Ct., $440,000 176-08-212-010

434 Dynacraft St., $269,000 176-17-114-037

4975 Spanish Heights Dr., $1,199,000 163-29-510-010

5008 Mountain Creek Dr., $1,150,000 163-29-511-037

5176 Fiery Sky Ridge St., $270,396 163-30-219-050

5487 S Conquistador St., $204,000 163-25-218-066

5831 Sleepy Willow St., $110,000 163-21-515-333

6060 Decora St., $241,000 176-20-513-105

6419 Dollis Hill St., $289,988 163-31-419-028

6623 S Dapple Gray Rd., $240,000 176-05-110-001

7271 Proud Patriot St., $185,000 161-18-118-034

8860 Ashley Park Ave., $232,000 176-20-512-041

8971 Melridge Rd., $280,000 176-05-713-028

8985 S Durango Dr., #2048, $134,999 176-20-511-084

9041 W Torino Ave., $145,000 139-29-514-068

9071 Hilverson Ave., $160,000 176-08-114-029

9092 Hombard Ave., $203,000 176-08-112-154

9271 Glen Malone Ct., $200,000 176-05-416-036

9330 W Maule Ave., #106, $160,000 176-05-219-010

9558 Delivery Ave., $269,000 163-31-615-039

9624 Aberdeen Ridge Ct., $315,000 163-31-815-035

9771 Ocotillo Falls Ave., $280,000 163-30-613-067

89149

5200 N Lisa Ln., $420,000 125-33-204-016

5221 Sandy Cactus Ln., $420,000 125-33-210-018

5525 Sierra Brook Ct., $749,000 126-36-501-041

5735 N Juliano Rd., $494,000 125-29-801-008

5785 N Durango Dr., $355,000 125-29-804-004

6608 Biltmore Garden St., $218,000 125-20-712-051

7601 Canopy Ct., $233,000 125-17-213-003

7717 Native Winds Ct., $356,000 125-18-210-034

7765 Mellow Motifs Ct., $222,000 125-17-210-118

7773 Verde River Way, $268,500 125-33-511-083

7825 Spartanburg St., $230,000 125-18-512-067

7849 Territorial St., $215,000 125-18-112-177

8305 Harvest Spring Pl., $193,000 125-08-324-033

8325 Shad Bush Ave., $275,000 125-33-112-007

8820 W Washburn Rd., $601,500 125-32-204-026

8916 Spotted Tail Ave., $215,000 125-20-113-054

8997 Old River Ave., $285,000 125-20-110-023

9064 Captivating Ave., $179,000 125-17-310-315

9080 Sosa Creek Ave., $173,417 125-12-510-068

9133 Alpine Grove Ave., #103, $170,000 125-17-412-108

9170 W La Madre Way, $707,622.00 125-32-301-038

9246 Horseshoe Basin Ave., $246,000 125-19-510-071

9303 Gilcrease Ave., #2183, $130,000 125-18-614-045

9325 W Dorrell Ln., $290,000 125-19-610-004

9337 Arrowhead Bluff Ave., $340,000 125-18-712-011

89156

1648 Buck Island St., $60,000 140-08-311-095

1741 Desert Flower Dr., $205,000 140-22-810-016

2568 Athena Dr., $43,000 140-15-411-042

2871 Dome Peak Ct., $165,650 140-15-612-028

5854 Deer Valley Dr., $165,000 140-21-812-004

6345 Horizon Ridge Ct., $188,000 140-15-818-014

7030 Burcot Ave., #A103, $56,077 140-23-212-007

89166

10416 Doman Ave., $380,000 126-24-512-046

10719 Lenore Park Ct., $415,000 126-13-411-003

10731 Drake Ridge Ave., $244,500 126-24-112-096

10732 Cape Shore Ave., $212,500 126-13-312-071

10821 Hunters Green Ave., $257,500 126-13-212-302

6643 Rego Park Ct., $284,900 126-24-313-002

7106 Stanley Frederick St., $367,000 126-24-121-001

7723 Ashby Gate St., $260,000 126-13-212-131

7764 Houston Peak St., $255,000 126-13-212-183

8047 Mosaic Sunrise Ln., $252,000 125-07-817-001

8125 Starling View Ct., $225,000 125-07-812-021

9300 Flowering Tulip Ave., $222,600 125-07-815-056

89169

1405 Vegas Valley Dr., #202, $55,000 162-11-310-154

1550 Palma Vista Ave., $86,063 140-15-410-019

1648 La Jolla Ave., $190,000 162-11-212-024

2265 Sombrero Dr., $225,000 162-11-813-020

2747 El Toreador St., $160,000 162-11-611-030

2793 Talbot St., $103,000 162-11-611-046

89178

10027 Sky Parlor Rd., $65,000 163-24-112-162

10331 Kadumba St., $305,000 176-27-813-007

494 Brompton St., $185,000 176-18-516-144

6983 Florido Rd., $279,000 176-27-714-022

7056 Florido Rd., $278,000 176-27-714-007

776 Jewel Tower St., $243,000 176-18-618-092

8140 Skytop Ledge Ave., $287,500 176-28-513-047

8151 Dolce Volpe Ave., $215,569 176-28-611-054

821 Donelle Ave., $333,000 177-22-711-036

8727 Tom Noon Ave., #102, $230,000 139-11-806-006

8850 Duncan Barrel Ave., #103, $198,000 176-20-713-189

9157 Sunken Meadow Ave., $245,000 176-20-314-065

9216 Lost Shanty Ct., $252,000 176-20-411-094

9476 Bitterroot Crest Ct., $235,000 176-21-712-017

9731 Mount Del Mar St., $292,000 176-29-512-063

9863 Pocono Palace St., $305,000 176-28-513-022

9878 November Rain St., $222,000 176-29-111-104

9957 Brazos Bend St., $229,000 176-29-215-041

89179

10995 Palo Duro Canyon St., $265,000 176-34-313-012

11188 Hickory Glen St., $270,000 176-34-810-046

11189 Salinas Pueblo St., $255,000 176-34-812-030

7014 Placid Lake Ave., $246,000 176-34-517-041

7164 Mountain Den Ave., $360,000 176-34-814-019

7282 Commanche Agate Ct., $365,000 176-34-816-021

7286 Caballo Range Ave., $285,000 176-34-818-004

7638 Sertao Valley Ave., $210,000 163-30-713-046

7768 Wolf Wood Ct., $360,000 176-34-316-088

7788 Peaceful Trellis Dr., $224,999 176-34-117-007

7902 Red Rock Ridge Ave., $300,000 176-33-810-076

89183

10053 Fine Fern St., $180,000 177-27-614-036

10166 Tree Creek St., $174,000 177-27-311-100

10287 Tiger Paws Pl., $195,000 177-26-316-049

10305 Tranquil Breeze St., $185,000 177-27-414-044

10325 Midnight Iris St., $183,000 177-27-414-094

10338 Baby Bud St., $183,000 177-27-415-060

10349 Fancy Fern St., $180,000 177-27-415-077

1060 Wild Fern Ct., $200,000 177-27-611-052

11626 Rossovino St., $243,000 191-04-211-079

11758 Tierney Creek Dr., $240,000 191-04-712-015

11975 Fairfax Ridge St., $217,000 191-04-413-039

1244 Little Boy Blue Ave., $222,000 177-26-316-040

1287 Horizon Village Ave., $184,000 177-26-414-099

1287 Sand Castle Ave., $220,500 177-26-419-017

129 Trumphet Lilly Ave., $193,000 191-04-411-053

163 Jalyn Rae Ct., $640,000 177-28-310-023

555 E Silverado Ranch Blvd., #2097, $129,000 177-27-115-197

89411

605 Lexington Cross Dr., $390,000 137-25-717-022

HENDERSON

89002

1092 Paradise Resort Dr., $190,000 179-34-711-023

1162 Paradise Home Rd., $175,000 179-34-812-062

1308 Dixie Down Ct., $246,500 179-27-314-014

1541 Turf Dr., $273,500 179-27-807-005

1615 Shootout Pl., $372,000 179-34-511-080

198 Regal Sunset Ave., $299,000 179-31-611-040

2016 Houdini St., $236,500 179-28-614-006

419 Scenic Dr., $210,000 179-29-110-017

614 Glenwood Ln., $225,000 179-29-512-021

636 Monument Point St., $130,723 179-31-310-024

67 St., Johns Wood Ave., $257,000 178-25-710-088

720 Leicester St., $115,000 138-33-323-001

736 Willow Ave., $239,990 179-29-212-037

89011

10 Villa Marsala Ct., $500,000 160-22-219-026

1010 Via Nandina Pl., $297,000 160-32-812-182

1017 Via Dupre St., $290,000 160-32-811-073

1044 Skyforest Dr., $210,000 161-35-616-001

1053 Spotted Bull Ct., $208,000 161-35-718-003

1120 Strada Cristallo, $342,900 160-32-115-064

1183 Casa Palermo Cir., $1,100,000 160-23-612-039

1649 Price St., $150,000 178-01-312-105

332 Via Franciosa Dr., $350,000 160-32-313-158

6224 Dan Blocker Ave., #101, $185,000 179-34-813-033

6234 Dan Blocker Ave., #103, $176,000 161-34-614-051

6934 Graceful Cloud Ave., $166,000 161-35-213-100

728 Rising Brook Dr., $215,000 161-35-616-040

8 Pyrenees Ct., $925,000 160-23-810-027

9 Avenza Dr., $344,000 160-27-415-004

916 Skyforest Dr., $227,000 161-35-712-082

957 Via Vannucci Way, $271,000 160-32-812-054

89012

1313 Jewelstone Cir., $269,000 178-22-119-038

1392 Enchanted River Dr., $280,000 178-20-613-018

1448 Verde Triandos Dr., $385,000 178-21-513-011

1476 Evening Song Ave., $225,000 178-21-515-016

1770 Franklin Chase Ter., $249,000 178-21-115-023

2018 High Mesa Dr., $345,000 178-29-514-199

2132 Eagle Watch Dr., $259,000 178-29-112-221

2173 Indigo Creek Ave., $330,000 178-29-312-065

259 Aspen Bay Ln., $157,000 178-30-712-008

385 Terrablanca Cir., $115,000 178-18-714-013

500 Hidden Garden Pl., $395,000 178-29-514-092

503 Dalgreen Pl., $259,999 178-29-610-166

678 Value Ridge Ave., $287,000 178-23-615-084

707 Principle Point Ave., $210,000 178-23-613-061

89014

1342 Summer Dawn Ave., $362,000 178-10-215-015

1610 Box Step Dr., $199,990 178-09-316-006

1911 Spode Ave., $330,000 178-05-816-016

2421 La Casa Dr., $283,500 178-06-610-028

2430 Pickwick Dr., $194,000 178-05-210-016

2703 Osborne Ln., $250,000 178-05-710-047

315 Modesto St., $338,000 178-09-215-038

600 Carleton Dr., $143,000 178-04-715-026

89015

200 Red Cloud Ter., $230,000 179-09-317-005

406 Federal St., $144,000 179-17-411-025

500 Amber Horizon St., $167,000 179-21-112-005

581 National St., $195,000 179-20-110-154

617 Coolidge Ave., $170,000 178-13-810-136

682 Corte Madera Ave., $162,000 179-21-313-079

823 Park Ln., $124,800 179-08-610-042

89016

2391 Stansbury Ct., $377,500 190-06-310-086

89044

2108 Waterlily View St., $225,000 191-14-614-034

2223 Clearwater Lake Dr., $660,000 190-18-313-010

2225 Boutique Ave., $206,000 177-10-511-016

2340 Galilean Moon St., $275,000 190-18-311-024

2353 Rue Royale St., $326,000 190-19-711-007

2524 Serene Moon Dr., $248,750 190-19-113-071

2525 Chateau Napoleon Dr., $749,900 190-19-415-010

2532 Eclipsing Stars Dr., $235,500 190-19-113-006

2559 Eclipsing Stars Dr., $221,500 190-19-113-098

2742 Craigmillar St., $330,000 191-24-812-058

2768 Culloden Ave., $540,000 191-24-811-010

2795 Invermark St., $260,500 190-19-411-040

2880 Bicentennial Pkwy., #100-158, $375,000 190-20-411-022

3044 Camino Largo Ave., $320,000 191-14-811-210

3155 Via Como, $294,000 191-14-513-050

3183 Via Seranova, $240,000 191-14-514-005

89052

10624 S Eastern Ave., #A-844, $340,000 191-24-111-010

14 Desert Highlands Dr., $600,000 190-06-717-004

14 Feather Sound Dr., $525,000 190-07-117-002

1616 Preston Park Dr., $420,000 191-12-111-073

20 Starbrook Dr., $799,900 190-08-510-004

2090 Alyssa Jade Dr., $490,000 190-18-212-030

2155 Oliver Springs St., $230,000 191-13-213-015

2182 Montana Pine Dr., $575,000 178-32-413-121

2265 Dakota Sky Ct., $311,000 178-31-715-026

2274 Pacini Ct., $420,000 190-06-612-160

2546 New Morning Ave., $400,000 178-31-214-052

2632 Harrisburg Ave., $243,000 191-12-610-098

2926 Maffie St., $245,000 191-13-410-029

293 Heatherstone St., $187,000 162-02-207-013

30 Dr.,y Brook Trail, $560,000 191-11-613-006

3071 Jumping Moon Ct., $112,000 177-21-113-417

3142 Dusty Moon Ave., $185,000 161-27-613-034

3737 Toscanella Ave., $355,000 177-34-312-047

521 Fox Horn Rd., $225,000 176-27-413-023

881 Vegas View Dr., $279,900 177-36-610-051

89074

1039 Chaplet Ct., $285,000 178-10-815-009

145 Montclair Ct., $365,000 177-13-614-002

1840 Escondido Ter., $237,000 178-08-712-036

2051 Pinion Springs Dr., $362,500 178-08-411-026

2053 Pinion Springs Dr., $415,000 178-08-411-025

2070 Pepperell Ave., $118,000 139-19-215-150

2096 Echo Park Pl., $416,000 190-17-112-095

224 N White Cloud Cir., $250,000 178-08-719-010

227 Hollyfern St., $430,000 177-12-815-027

2870 E Serene Ave., $300,000 177-24-201-015

2906 Currant Ln., $192,500 177-13-215-031

292 Grantwood Dr., $275,000 178-08-711-016

2975 Bluegrass Ln., #623, $67,000 162-26-217-076

36 Knightsboro Rd., $220,000 178-19-110-134

36 Reyburn Dr., $178,000 178-10-811-034

39 Fantasia Ln., $310,000 177-13-816-002

45 Maleena Mesa St., #515, $137,500 178-15-315-069

7 Tarryall Ter., $380,000 178-20-510-012

8782 Elise Ct., $262,500 177-13-418-007

97 El Castillo Ct., $234,250 178-15-313-006

NORTH LAS VEGAS

89030

1020 E Cartier Ave., $115,000 139-14-310-151

1224 Helen Ave., $120,000 139-16-810-044

1605 Shiloh Cir., $145,000 139-14-710-101

1808 E Webb Ave., $173,000 139-23-813-011

2733 Berg St., $68,000 139-13-311-022

3420 Siler Ave., $142,000 139-12-714-016

3462 Berg St., $110,000 139-12-310-002

3500 E Cartier Ave., $137,500 139-13-712-013

440 Kings Ave., $92,000 139-15-412-005

819 Padre Field Ct., $169,000 139-16-813-048

89031

1134 Moorpoint Dr., $276,000 124-28-612-041

1909 Fighting Falcon Ln., $260,000 124-28-419-073

2301 Akamine Ave., $245,000 124-29-610-020

2414 Bahama Point Ave., $225,000 124-32-714-010

2429 Morocco Ave., $210,000 124-32-814-031

2615 Gardenia Flower Ave., $200,000 124-29-711-093

2714 Tropical Sands Ave., $238,000 124-29-711-084

3128 Jane Austin Ave., $235,000 123-29-210-168

316 Mirasol Way, $173,000 124-34-326-019

3212 Lone Prarie Ct., $199,900 124-32-410-071

329 Iron Summit Ave., $217,450 124-27-610-006

3405 Mournful Call Ct., $79,000 138-36-515-339

3416 Back Country Dr., $285,000 124-32-114-013

3523 Duffy Cir., $200,000 139-05-211-019

4315 Bassae Temple Ave., $185,000 124-30-411-106

4401 Ivory Jade Ave., $193,000 124-31-110-053

4424 Socrates St., $210,000 139-05-217-028

4704 Estate Ranch St., $460,000 139-05-114-003

4928 Corsica Island St., $195,000 124-32-814-014

5005 Sail Rock Pl., $202,900 124-32-711-015

5038 Del Shannon St., $210,000 124-31-312-029

5042 Paradise Harbor Pl., $217,000 124-32-713-025

5111 Milange St., $199,000 124-33-712-009

5228 French Lavender St., $180,000 124-34-611-036

5404 Dilly Cir., $185,000 124-32-110-020

5508 Hidden Rainbow St., $230,000 124-34-512-060

5534 Ramirez St., $146,000 124-34-114-010

5635 Indian Springs St., $220,000 070-13-202-032

5732 Bullhead St., $270,000 124-30-412-081

5834 Berry Hill Ln., $198,000 124-27-310-115

6040 Emma Bay Ct., #102, $164,000 124-30-211-179

6044 Star Decker Rd., $320,000 124-28-610-014

6120 Pahoehoe Way, $225,000 124-29-615-098

734 Carlos Julio Ave., $175,000 124-34-110-022

737 Ship Wrecked Way, $160,000 124-27-114-002

89032

1008 Vineyard Vine Way, $202,000 139-09-720-054

1601 Watercreeck Dr., $200,000 162-01-812-001

2503 Exulted Valley Ave., $135,000 139-20-513-035

3010 W Gilmore Ave., $234,900 139-08-113-009

3714 Blake Canyon Dr., $305,000 139-07-613-006

3714 Lake Victoria Dr., $224,900 139-09-617-041

3719 Grey Hills Dr., $235,000 139-07-214-015

3802 Shallow Dove Ct., $180,000 139-10-116-052

3928 Dabney Dr., $206,500 139-08-112-054

4258 Judith Dr., $205,825.00 139-05-314-027

4701 W San Miguel Ave., $270,000 139-06-410-004

89081

1117 Barron Creek Ave., $253,500 124-35-111-030

1208 Ripplestone Ave., $235,000 139-02-216-026

1241 Maple Pines Ave., $185,000 124-26-110-014

1605 Palomino Farm Way, $243,000 124-26-512-023

2805 Aspen Club Ave., $140,000 139-36-215-018

2824 River Ranch Pl., $217,500 124-25-410-030

3404 Brayton Mist Dr., $228,500 124-25-511-025

3509 Discovery Downs Ct., $177,000 123-31-111-002

3608 Citrus Heights Ave., $206,500 123-30-312-027

4004 Pepper Thorn Ave., $120,000 123-30-511-155

4105 Carol Bailey Ave., $289,000 123-30-710-203

5140 Poem Ct., $319,000 124-35-715-023

5625 Lawrence St., $196,000 124-26-810-001

5721 Breckenridge St., $290,000 124-25-412-068

5909 Saratoga Reserve St., $236,000 123-30-312-014

6008 Valley Flower St., $230,000 124-26-215-019

6231 Wildcat Brook Ct., $240,000 123-30-512-045

6234 Copper Light St., $217,500 124-25-512-023

89084

1623 Silent Sunset Ave., $403,000 124-21-411-052

1688 Starlight Peak Ct., $360,000 124-21-411-078

2308 Silvereye Dr., $240,000 124-20-711-030

3505 Hazelnut Pine Pl., #3, $163,500 124-20-311-129

3709 Tiger Ridge Ln., $345,000 124-19-615-035

3904 Redbreast Ln., $397,000 124-18-813-067

530 Regal Robin Way, $175,000 124-22-312-008

603 Pacific Time Ct., $175,000 124-22-413-068

6409 Winter Moon St., $248,000 124-22-414-059

6520 Heavenly Moon St., $245,000 124-22-414-026

6555 Green Sparrow Ln., $340,000 124-20-314-028

6619 Tufted Duck Way, $360,000 124-20-310-048

6936 European Robin St., $230,000 124-19-213-060

7020 Weavers Pl., $97,000 139-24-811-043

89086

1908 Jake Andrew Ave., $362,000 124-23-812-018

1909 Peyton Stewart Ct., $280,000 124-23-711-071

BOULDER CITY

89005

1514 Sunrise Cir., $274,800 164-12-513-021

1624 Georgia Ave., $95,000 179-21-310-060

452 America Ct., $275,000 181-33-418-015

512 Cherry St., $345,000 186-09-110-046

680 Eighth St., $243,000 186-09-610-147

INCLINE VILLAGE

89451

774 Mays Blvd., #10-Pmb 140, $390,000 162-09-611-143

LAUGHLIN

89029

3182 Arroya Ct., $85,000 264-21-815-008

LOGANDALE

89021

1535 Cappalappa Ave., $138,000 041-34-701-050

MESQUITE

89024

520 Pinyon Ln., $210,000 001-17-512-016

89034

979 Moonlight Terrace Run, $259,000 002-01-810-034

89027

502 Fairway Dr., $227,000 001-08-814-038

704 Gypsy Boy Ln., $279,000 001-17-212-002

949 Mesquite Springs Dr., #202, $94,000 001-09-511-024

RENO

89512

2870 Scottsdale Rd., $47,500 161-16-110-166