Resale Home Sales Nov. 8-15

Editor’s note: Listings include the resale home’s parcel number. The address listed is the homebuyer’s mailing address and not the actual location of the resale home. About 90 percent of these addresses reflect the home purchase. Check the parcel number to make sure. Also, a few transactions do not reflect the market value of the homes. The information is provided by Accudata, a local research firm. For the complete listing, visit RJRealEstate.Vegas.

LAS VEGAS

89139

3705 Hillary Elan Court, $268,000, 177-27-711-203

3745 W. Robindale Road, $395,000, 177-08-301-005

3917 Total Eclipse St., $275,000, 137-12-114-339

5035 Auburn Skyline Ave., $236,000, 176-13-711-057

5929 Lazy Creek Ave., $298,000, 176-24-411-251

5937 Enchanted Palms Ave., $240,000, 177-07-311-082

5946 Sierra Medina Ave., $282,000, 176-24-310-060

6060 Arbor Downs Ave., $350,000, 176-14-113-169

6229 Lapilli Ave., $195,000, 176-11-511-105

6241 Oread Ave., $196,000, 176-11-510-035

6579 Roundstone Bog Ave., $227,900, 176-11-111-091

6627 Musette Ave., $361,188, 176-14-210-203

6825 Frogs Leap Court, $470,000, 137-35-320-024

7570 Orchard Pine St., $205,000, 176-12-611-064

7631 Jacaranda Bay St., $475,000, 176-11-210-160

8558 Genesee Court, $293,000, 176-14-713-016

89141

10453 Mulvaney Circle, $290,000, 176-25-815-030

11063 Deluna St., $222,900, 177-32-315-078

11081 Bandol Place, $240,000, 176-36-711-007

11257 Albergotta Court, $270,000, 177-32-415-072

11277 Arcangelo Court, $299,999, 177-32-418-028

12036 Royal Dolnoch Court, $220,000, 177-27-710-018

3321 Alcudia Bay Ave., $350,000, 191-05-114-083

3762 Keltie Brook Drive, $513,000, 191-05-217-004

4921 Lunetto Ave., $260,000, 176-36-712-003

5170 Villa Dante Ave., $735,000, 176-36-514-014

6223 Majestic Hills Ave., $221,500, 176-26-810-078

89142

1211 Sweet Orange St., $156,000, 161-03-117-013

1248 S. Christy Lane, $177,500, 161-05-510-291

2749 Gullane St., $220,000, 161-09-214-066

4436 Eureka Circle, $269,900, 163-23-614-013

5330 E. Charleston Blvd., No. 118, $60,000, 140-33-417-118

5644 Ruby Creek Drive, $212,000, 161-09-512-091

5715 Roundrock Drive, $200,000, 161-09-512-119

6231 American Beauty Ave., $265,500, 161-03-713-018

6817 Council HeightS Way, $125,000, 161-11-212-022

6864 Compass Cove Ave., $250,000, 161-11-117-041

89143

10475 Four Views St., $440,000, 125-05-504-005

7529 Nicklin St., $240,000, 125-17-715-007

7964 Willow Pines Place, $260,000, 125-17-512-021

8512 Stuckey Ave., $233,500, 125-17-715-011

8517 Potters Clay St., $359,000, 125-08-231-011

8905 Egyptian Ave., $395,000, 125-05-313-030

89144

1501 Cardinal Peak Lane, No. 204, $183,000, 137-25-521-072

1617 Cimarron Crest St., $155,500, 137-24-412-014

1617 Summer Stone Place, $295,000, 137-24-813-082

325 Magnolia Arbor St., $315,000, 137-36-112-041

409 Silver Prairie Court, $310,000, 137-25-417-022

89145

100 Fig Court, $327,500, 125-35-510-094

216 Candlelight St., $111,000, 138-10-615-110

7200 Pirates Cove Road, No. 1002, $110,000, 138-27-419-228

760 Hunters creek Lane, No. 201, $158,000, 138-33-718-193

8324 W. Charleston Blvd. No. 1047, $125,000, 138-33-418-092

89147

10001 Peace Way, No. 2201, $132,000, 163-19-314-182

3602 Pinnate Drive, $180,000, 162-02-410-018

3744 Falcon Springs Drive, $140,000, 163-16-711-035

3937 Pebble Creek Ave., $245,000, 163-15-411-002

3947 Windansea St., $485,000, 163-17-810-029

4302 Satinwood Drive, $274,000, 163-22-212-099

4515 S. Durango Drive, No. 1163, $229,900, 125-13-813-074

4565 El Camino Cabos Drive, $385,000, 163-20-717-010

4741 San DimaS Court, $365,000, 163-21-814-048

4751 Clover Ridge St., $292,500, 163-19-410-024

4848 Beaconsfield St., $308,000, 163-22-422-002

4850 El Capote Drive, $245,000, 163-21-811-008

6967 Sylvan Oak Drive, No. 155,000, 163-22-811-081

7216 Westpark Ave., $323,000, 163-17-718-019

7505 Shangri La Ave., $59,939, 163-22-415-044

7591 Beverly Hills Drive, $260,000, 163-22-215-056

7749 Eagle Lake Ave., $245,000, 163-22-213-046

7884 Nookfield Drive, $330,000, 163-16-712-039

7950 W. Flamingo Road, No. 1003, $139,900, 163-16-810-003

8153 Cape Flattery AVE., $328,850, 176-11-518-035

8707 Vista Cantera Court, $365,000, 163-20-810-050

8953 Crystal Lagoon Court, $58,000, 138-24-217-032

9050 W. Tropicana Ave. No. 1161, $226,500, 163-20-417-161

9232 Snow Flower Ave., $235,000, 163-16-713-088

9243 Golden Torch Court, $275,000, 163-20-210-004

9867 Sierra Canyon Way, $366,000, 163-18-214-071

9975 Peace Way, No. 1095, $140,000, 163-19-313-133

89148

173 Lakewood Garden Drive, $399,000, 176-08-711-069

202 Dog Leg Drive, $279,900, 176-08-316-053

21 Sahalee Drive, $420,000, 176-08-210-013

223 Wicked Wedge Way, $130,000, 138-02-211-064

4908 Desert Lime Court, $130,500, 163-25-713-114

5480 Cold Lake St., $265,000, 163-30-313-018

5678 Thunder Spirit St., $295,000, 163-30-816-003

6152 Bayard St., $245,000, 163-31-313-023

6680 Kreb Lake Court, $164,000, 161-04-614-019

7375 Rainford St., $350,000, 176-08-121-032

8777 W. Maule Ave., No. 1152, $187,500, 176-05-710-334

8807 Peace Treaty Ave., $216,000, 176-05-816-054

8825 Stallings St., $243,000, 176-17-410-008

9050 W. Tropicana Ave., No. 1144, $239,000, 163-20-417-144

9076 Big Sam Court, $286,000, 176-20-518-008

9094 Wine Cellar Ave., $280,000, 176-20-110-146

9515 Brewing Cloud Ave., $250,000, 176-06-512-019

9585 Delivery Ave., $280,000, 163-31-615-093

9622 Lightheart Ave., $269,000, 163-31-615-024

9746 Vista Cache Court, $317,500, 163-31-617-005

89149

10017 Central Valley Ave., $389,600, 125-18-211-034

10021 Central Valley Ave., $356,000, 125-18-211-033

5405 Painted Mirage Road, $223,000, 125-34-610-001

5416 La Patera Lane, $330,000, 125-33-515-023

5613 Dawnbreak Drive, $259,500, 125-28-814-031

6628 Biltmore Garden St., $219,999, 125-20-712-160

6827 Momentos St., $218,000, 125-20-210-010

6864 Armistead St., $295,000, 125-20-214-089

6894 Relic St., $240,000, 125-20-210-034

7612 Montblanc Court, $410,000, 125-32-103-006

7760 Hand Woven St., $202,000, 125-17-212-004

7904 Canley Ave., $325,000, 125-28-817-019

8004 Bronzewood Ave., $317,000, 125-33-110-012

8217 Antler Pines Court, $305,000, 125-21-311-106

8919 Mossy Hollow Ave., $235,000, 125-20-113-089

8920 Jennifer Anne Ave., $225,000, 125-20-115-040

9100 BUSHY TAIL AVE #101., $166,000, 125-20-112-013

9110 BRILLIANT PRAIRIE CT., $237,000, 125-20-410-192

9148 GOOSE LAKE WAY #103., $211,500, 125-20-112-240

9241 FOREST MEADOWS AVE., $295,000, 125-19-516-023

9276 VERVAIN CT., $190,000, 125-18-514-059

9417 WAKASHAN AVE., $267,000, 125-19-710-043

9508 WAKASHAN AVE., $397,500, 125-19-710-012

9509 CANARY DATE AVE., $281,000, 125-19-611-041

9878 AMADOR RANCH AVE., $840,000, 125-18-311-065

89156

1640 ROCKWELL LN., $90,000, 139-24-410-043

1995 ESKAM ST., $225,000, 140-22-714-031

2050 N LOS FELIZ ST #114., $115,000, 140-23-614-014

2132 CASTLEBERRY LN., $330,000, 140-21-610-052

5290 BIRDSTONE CT., $210,000, 139-09-214-020

6255 SHENANDOAH AVE., $80,000, 140-15-310-007

6448 ELWOOD MEAD AVE #101., $120,000, 140-22-618-067

6662 JORDAN RIVER DR., $220,000, 140-15-513-004

89166

10128 HAY MARKET PEAK AVE., $65,350, 138-36-515-281

10240 RUGGLES MANSION AVE., $120,500, 126-13-713-154

10431 BUSH MOUNTAIN AVE., $335,000, 126-13-614-043

10437 WALWORTH AVE., $395,000, 126-13-815-072

10454 POPLAR PARK AVE., $247,900, 126-13-816-190

10613 KENNEDY PEAK LN., $232,000, 126-13-113-109

10743 COWLITE AVE., $350,000, 126-24-121-041

10809 CAIN AVE., $249,900, 126-13-212-100

10810 HUNTERS GREEN AVE., $255,000, 126-13-212-153

6566 DITMARS ST., $249,900, 126-24-411-073

6851 PIPIL ST., $269,900, 126-24-212-032

7646 HARNEY PEAK ST., $344,900, 126-13-616-099

7647 LONE SHEPHERD DR., $250,000, 126-13-212-227

89169

1557 OTTAWA DR., $283,000, 162-14-212-043

2116 MOHIGAN WAY., $413,500, 162-14-710-105

3404 PUEBLO WAY., $125,000, 162-10-212-238

4666 MONTEREY CIR #3., $100,000, 162-21-714-086

89178

10160 PENSIVE PONDER ST., $149,500, 177-20-610-022

10266 SEA LOCH CT., $303,000, 176-26-310-042

10330 EVE SPRINGS ST., $253,000, 176-29-810-009

10488 WILDFLOWER GULLY ST., $246,000, 176-27-810-003

8035 EGYPT MEADOWS AVE., $375,000, 176-28-511-040

8877 FOX SEASON AVE., $293,000, 176-29-611-041

9080 NATIONAL PARK DR., $214,794, 177-18-410-073

9269 MOONLIGHT NEST LN., $245,000, 176-21-211-013

9381 NEW UTRECHT ST., $208,000, 176-21-315-105

9668 STONILY LN., $145,103, 163-25-313-085

9860 PROUD CLARION ST., $540,000, 176-27-110-010

89179

10728 CENTERVILLE BAY ST., $277,000, 176-34-216-159

10009 ASPEN ROSE ST #103., $210,000, 177-26-616-117

10045 SWIMMING HOLE ST., $280,000, 191-04-613-072

10169 QUILT TREE ST., $205,000, 177-27-311-069

10412 BEAUTIFUL FRUIT ST., $209,000, 177-27-416-045

10422 FANCY FERN ST., $195,000, 177-27-416-076

10601 SALMON LEAP ST., $300,000, 177-34-516-027

10665 GILESPIE ST., $600,000, 177-33-106-006

12047 WHITE LILLY ST., $180,291, 191-04-411-036

155 JALYN RAE CT., $672,500, 177-28-310-024

89183

2300 E SILVERADO RANCH BLVD #1157., $93,200, 177-23-817-177

2300 E SILVERADO RANCH BLVD #2161., $132,000, 177-23-817-189

59 DESERT PALM DR., $240,880, 191-04-313-047

688 CANFIELD POINT AVE., $300,000, 177-27-111-115

9989 MYSTIC MOSS ST., $224,000, 177-27-611-126