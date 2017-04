A Pipevine Swallowtail butterfly at the Springs Preserve Butterfly Habitat in Las Vegas on Monday, April 17, 2017. Miranda Alam Las Vegas Review-Journal @miranda_alam

It’s butterfly season at Springs Preserve. Butterflies including the blue morpho, zebra longwing and banded orange longwing will flutter through fragrant flowers at the annual spring butterfly habitat, open through May 29. The exhibit, at the southern end of the botanical garden, is open daily from 10 a.m. to 3 p.m. and requires an additional entrance fee. For more information, visit the Springs Preserve website.