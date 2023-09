List of RJ winners in Nevada press awards

The Las Vegas Review-Journal won 61 Nevada Press Foundation Awards, including a first place award for general online excellence.

Lazaro Lopez, owner of Perfect Auto Body, surveys the yard where over 30 vehicles where destroyed after a fire damaged or destroyed at least 10 buildings at a condominium complex and nearby businesses on Sunday, June 19, 2022, in downtown Las Vegas. This photo won first place in the News Photo Coverage (Urban/Rural) category. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

The entrance to the Las Vegas Review-Journal campus is shown at 1111 W. Bonanza Road in Las Vegas Monday, Aug. 14, 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Here’s a complete list of winners from the Review-Journal and affiliated publications:

CATEGORIES

Community Service:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Breaking News Reporting:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Second Place Rural — Pahrump Valley Times

Third Place Rural — Pahrump Valley Times

Feature Writing:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Jason Bracelin

Second Place Rural — Pahrump Valley Times

Food Writing:

Third Place Urban/Rural — Las Vegas Review-Journal — Jonathan L. Wright

Business Feature Story:

Second Place Rural — Pahrump Valley Times

Explanatory Journalism:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Michael Scott Davidson

News Enterprise Reporting:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Colton Lochhead

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Colton Lochhead

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Mary Hynes

Investigative Story:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Eli Segall

Local Column:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — John Katsilometes

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Rick Velotta

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Steve Sebelius

Sports Feature Story:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Jason Bracelin

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Christopher Lawrence

First Place Magazines — RJ Magazine — Sean DeFrank

Local Sports Column:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Ed Graney

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Sam Gordon

Entertainment Spot News Story:

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Jason Bracelin

Entertainment Feature Story:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Jason Bracelin

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — John Katsilometes

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Christopher Lawrence

Freedom of the Press:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Editorial Writing:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Victor Joecks

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — John Kerr

Headline Writing:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — George Riggle

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Karl Kistner

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Elaine Anderson

Special Section (Editorial):

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Special Project:

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Political-Government-Enterprise reporting:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Mary Hynes

Coverage of Underserved Communities:

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Jessica Hill

Magazines Second Place — RJ Magazine — Sebastian Ross

Art and Culture Commentary:

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — John Katsilometes

News Obituary:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — David Wilson

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Briana Erickson

Video Program or Series:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Overall Design:

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Magazines Third Place — RJ Magazine

Page One Design/Cover Design:

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Print Ad, less than half page:

First Place Rural — Pahrump Valley Times

Second Place Rural — Tonopah Times Bonanza

Third Place Rural — Pahrump Valley Times

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Digital Ad:

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Print Ad, half page or larger:

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Special Section or Campaign (Advertising):

First Place Rural — Pahrump Valley Times

In-House Advertising:

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Feature Photo:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — L.E. Baskow

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal — L.E. Baskow

Multiple Photo Essay or Gallery:

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Chase Stevens

Portrait:

Magazines Second Place — RJ Magazine — Ben Hager

Sports Photo:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Erik Verduzco

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — L.E. Baskow

News Photo Coverage:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Chase Stevens

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal — L.E. Baskow

General Excellence — Print:

Third Place Rural — Boulder City Review

General Online Excellence:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal

First Place Magazines — RJ Magazine

Outstanding Visual Journalist:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Chase Stevens

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — L.E. Baskow

Video of the Year:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal

Editorial of the Year:

First Place Urban — Las Vegas Review-Journal — John Kerr

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Victor Joecks

Editorial Cartoon of the Year:

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Michael Ramirez

Photo of the Year:

Second Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Chase Stevens

Third Place Urban — Las Vegas Review-Journal — Erik Verduzco