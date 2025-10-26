80°F
Nevada Preps

Nevada Preps playoffs: Schedules, scores for football, soccer, volleyball

Mojave's Francisco Reinares (2) looks to split the Palo Verde defense on another long run ...
Mojave's Francisco Reinares (2) looks to split the Palo Verde defense on another long run during the second half of their NIAA football game at Mojave High School on Friday, Oct. 24, 2025, in North Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images
October 26, 2025 - 4:43 pm
 

Southern Nevada high school fall sports playoff schedule

Football

All games at 6 p.m. at higher seed unless otherwise noted

Open Division

State tournament

State semifinals

Friday, Nov. 14

Game 1: No. 4 Las Vegas High at No. 1 Bishop Gorman

Game 2: No. 3 Liberty at No. 2 Arbor View

State championship game

Tuesday, Nov. 25

Site and time TBD

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner

Class 5A

Southern Region tournament

Region quarterfinals

Thursday

Game 1: No. 8 Centennial at No. 1 Shadow Ridge

Game 2: No. 5 Green Valley at No. 4 Desert Pines

Game 3: No. 7 Mojave at No. 2 Foothill

Game 4: No. 6 Faith Lutheran at No. 3 Desert Oasis

Region semifinals

Friday, Nov. 7

Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 6: Game 3 winner vs. Game 4 winner

Region championship game

Friday, Nov. 14

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner

Class 4A

Southern Region playoffs

Region quarterfinals

Thursday

Game 1: No. 8 Valley at No. 1 Sloan Canyon

Game 2: No. 5 Mater East at No. 4 Sierra Vista

Game 3: No. 7 Clark at No. 2 Silverado

Game 4: No. 6 SLAM! Nevada at No. 3 Spring Valley

Region semifinals

Friday, Nov. 7

Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 6: Game 3 winner vs. Game 4 winner

Region championship game

Friday, Nov. 14

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner

Class 3A

Southern League

League quarterfinals

Thursday

Game 1: No. 5 Democracy Prep at No. 4 Boulder City

Game 2: No. 6 The Meadows at No. 3 Pahrump Valley

League semifinals

Friday, Nov. 7

Game 3: Game 1 winner at No. 1 Virgin Valley

Game 4: Game 2 winner at No. 2 Moapa Valley

Game 3 and 4 winners to state semifinals against TBD Northern teams

Girls soccer

Class 5A

State tournament

State quarterfinals

Wednesday

At higher seed at 6 p.m.

Game 1: No. 5 Bishop Gorman at No. 4 Centennial

Game 2: No. 6 Shadow Ridge at No. 3 Arbor View

State semifinals

Wednesday, Nov. 5

At Valley

Game 3: Game 1 winner vs. No. 1 Coronado, 4 p.m.

Game 4: Game 2 winner vs. No. 2 Faith Lutheran, 6 p.m.

State championship

Saturday, Nov. 8

At Valley

Game 5: Game 3 winner vs. Game 4 winner, Noon

Class 4A

Southern Region tournament

Leagues: D = Desert, M = Mountain, L = Lake, S = Sky

Region first round

Saturday

No. 1D Green Valley 6, No. 4S Sky Pointe 0

No. 3M Desert Oasis 7, No. 2L Eldorado 3

No. 1S Palo Verde 5, No. 4D SLAM! Nevada 0

No. 2M Sierra Vista 4, No. 3L Las Vegas High 0

No. 1M Doral Academy 9, No. 4L Rancho 0

No. 2S Cimarron-Memorial 2, No. 3D Silverado 0

No. 1L Canyon Springs 4, No. 4M Spring Valley 0

No. 2D Tech 3, No. 3S Legacy 0

Region quarterfinals

Monday

Game 9: No. 3M Desert Oasis vs. No. 1D Green Valley, 7 p.m. at Eldorado

Game 10: No. 2M Sierra Vista vs. No. 1S Palo Verde, 5 p.m. at Eldorado

Game 11: No. 2S Cimarron-Memorial vs. No. 1M Doral Academy, 6 p.m. at Western

Game 12: No. 2D Tech vs. No. 1L Canyon Springs, 4 p.m. at Western

Region semifinals

Wednesday

Game 13: Game 9 winner vs. Game 10 winner, 5 p.m. at Eldorado

Game 14: Game 11 winner vs. Game 12 winner, 6 p.m. at Western

Region championship game

Saturday, Nov. 1

At Eldorado

Game 15: Game 13 winner vs. Game 14 winner, Noon

Class 3A

Southern League tournament

League quarterfinals

Monday

At higher seeds at 6 p.m.

Game 1: No. 5 The Meadows at No. 4 Boulder City

Game 2: No. 6 Pahrump Valley at No. 3 Moapa Valley

League quarterfinals

Wednesday

At Virgin Valley

Game 3: Game 1 winner vs. No. 1 Equipo Academy, 4 p.m.

Game 4: Game 2 winner vs. No. 2 Virgin Valley, 6 p.m.

League championship game

Saturday, Nov. 1

At Virgin Valley

Game 5: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 10 a.m.

Boys soccer

Class 5A

Southern Region tournament

Leagues: D = Desert, M = Mountain

Region quarterfinals

Monday

At higher seeds at 6 p.m.

Game 1: No. 4M Western at No. 1D Coronado

Game 2: No. 3D Liberty at No. 2M Faith Lutheran

Game 3: No. 4D Sierra Vista at No. 1M Palo Verde

Game 4: No. 3M Bishop Gorman at No. 2D Las Vegas High

Region semifinals

Wednesday

At higher seeds at 6 p.m.

Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 6: Game 3 winner vs. Game 4 winner

Region championship game

Saturday, Nov. 1

At Coronado at noon

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner

Class 4A

State tournament

Leagues: D = Desert, L = Lake, M = Mountain, S = Sky

First round

Tuesday

At higher seeds at 6 p.m.

Game 1: No. 4S Cimarron-Memorial vs. No. 1D SLAM! Nevada, at Heritage Park

Game 2: No. 3M Bonanza at No. 2L Desert Pines

Game 3: No. 4D Doral Academy at No. 1S Legacy

Game 4: No. 3L Chaparral at No. 2M Tech, at Del Sol

Game 5: No. 4L Rancho at No. 1M Spring Valley

Game 6: No. 3D Foothill at No. 2S Centennial

Game 7: No. 4M Clark at No. 1L Sunrise Mountain

Game 8: No. 3S Shadow Ridge at No. 2D Green Valley

State quarterfinals

Monday, Nov. 3

Game 9: Game 1 winner vs. Game 2 winner, 4 or 6 p.m. at Foothill

Game 10: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 4 or 6 p.m. at Foothill

Game 11: Game 5 winner vs. Game 6 winner, 4 or 6 p.m. at Spring Valley

Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, 4 or 6 p.m. at Spring Valley

State semifinals

Thursday, Nov. 6

Both games at 6 p.m.

Game 13: Game 9 winner vs. Game 10 winner at Foothill

Game 14: Game 11 winner vs. Game 12 winner at Spring Valley

State championship game

Saturday, Nov. 8

At Spring Valley at noon

Game 15: Game 13 winner vs. Game 14 winner

Class 3A

Southern League playoffs

League quarterfinals

Saturday

No. 4 Pahrump Valley 2, No. 5 Cristo Rey 0

No. 3 The Meadows 1, No. 6 Boulder City 0

League semifinals

Tuesday

At Virgin Valley

Game 3: No. 4 Pahrump Valley vs. No. 1 Virgin Valley, 6 p.m.

Game 4: No. 3 The Meadows vs. No. 2 Moapa Valley, 4 p.m.

League championship game

Saturday, Nov. 1

At Virgin Valley at noon

Game 5: Game 3 winner vs. Game 4 winner

Girls volleyball

Class 5A

Southern Region tournament

Leagues: D = Desert, M = Mountain

Region quarterfinals

Monday

At 6 p.m. at higher seed

Game 1: No. 4M Centennial at No. 1D Bishop Gorman

Game 2: No. 3D Liberty at No. 2M Faith Lutheran

Game 3: No. 4D Foothill at No. 1M Arbor View

Game 4: No. 3M Palo Verde at No. 2D Coronado

Region semifinals

Wednesday

At Legacy

Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner, 5 p.m.

Game 6: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 6:45 p.m.

Region championship game

Saturday, Nov. 1

Noon at Legacy

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner

Class 4A

State tournament

Leagues: D = Desert, L = Lake, M = Mountain, Sk = Sky, Su = Sun

First round

Tuesday

At 6 p.m. at higher seed

Game 1: No. 2M Desert Oasis at No. 2L Silverado

Game 2: No. 3D Bonanza at No. 1Sk Coral Academy

Game 3: No. 3L SLAM! Nevada at No. 1Su Las Vegas High

Game 4: No. 3M Doral Academy at No. 1L Green Valley

Game 5: No. 2Sk Cadence at No. 2Su Legacy

Game 6: No. 3Sk Rancho at No. 1M Sierra Vista

Game 7: No. 3Su Mojave at No. 2D Cimarron-Memorial

State quarterfinals

Monday, Nov. 3

At 6 p.m. at higher seed

Game 8: Game 1 winner at No. 1D Sky Pointe

Game 9: Game 2 winner vs. Game 3 winner

Game 10: Game 4 winner vs. Game 5 winner

Game 11: Game 6 winner vs. Game 7 winner

State semifinals

Thursday, Nov. 6

At Sunrise Mountain

Game 12: Game 8 winner vs. Game 9 winner

Game 13: Game 10 winner vs. Game 11 winner

State championship game

Saturday, Nov. 8

2 p.m. at Sunrise Mountain

Game 14: Game 12 winner vs. Game 13 winner

Class 3A

Southern Region tournament

Region quarterfinals

Monday

At 6 p.m. at higher seed

Game 1: No. 5 Pahrump Valley at No. 4 Moapa Valley

Game 2: No. 6 Cristo Rey at No. 3 Boulder City

Region semifinals

Wednesday

At The Meadows

Game 3: Game 1 winner vs. No. 1 Virgin Valley, 5 p.m.

Game 4: Game 2 winner vs. No. 2 The Meadows, 6:30 p.m.

Region championship game

Saturday, Nov. 1

Noon at The Meadows

Game 5: Game 3 winner vs. Game 4 winner

Contact Alex Wright at awright@reviewjournal.com. Follow @AlexWright1028 on X

