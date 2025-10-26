Nevada Preps playoffs: Schedules, scores for football, soccer, volleyball
Here is the full schedule for the high school football, volleyball and soccer playoffs in Nevada, along with an updated list of scores.
Southern Nevada high school fall sports playoff schedule
Football
All games at 6 p.m. at higher seed unless otherwise noted
Open Division
State tournament
State semifinals
Friday, Nov. 14
Game 1: No. 4 Las Vegas High at No. 1 Bishop Gorman
Game 2: No. 3 Liberty at No. 2 Arbor View
State championship game
Tuesday, Nov. 25
Site and time TBD
Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner
Class 5A
Southern Region tournament
Region quarterfinals
Thursday
Game 1: No. 8 Centennial at No. 1 Shadow Ridge
Game 2: No. 5 Green Valley at No. 4 Desert Pines
Game 3: No. 7 Mojave at No. 2 Foothill
Game 4: No. 6 Faith Lutheran at No. 3 Desert Oasis
Region semifinals
Friday, Nov. 7
Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 6: Game 3 winner vs. Game 4 winner
Region championship game
Friday, Nov. 14
Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner
Class 4A
Southern Region playoffs
Region quarterfinals
Thursday
Game 1: No. 8 Valley at No. 1 Sloan Canyon
Game 2: No. 5 Mater East at No. 4 Sierra Vista
Game 3: No. 7 Clark at No. 2 Silverado
Game 4: No. 6 SLAM! Nevada at No. 3 Spring Valley
Region semifinals
Friday, Nov. 7
Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 6: Game 3 winner vs. Game 4 winner
Region championship game
Friday, Nov. 14
Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner
Class 3A
Southern League
League quarterfinals
Thursday
Game 1: No. 5 Democracy Prep at No. 4 Boulder City
Game 2: No. 6 The Meadows at No. 3 Pahrump Valley
League semifinals
Friday, Nov. 7
Game 3: Game 1 winner at No. 1 Virgin Valley
Game 4: Game 2 winner at No. 2 Moapa Valley
Game 3 and 4 winners to state semifinals against TBD Northern teams
Girls soccer
Class 5A
State tournament
State quarterfinals
Wednesday
At higher seed at 6 p.m.
Game 1: No. 5 Bishop Gorman at No. 4 Centennial
Game 2: No. 6 Shadow Ridge at No. 3 Arbor View
State semifinals
Wednesday, Nov. 5
At Valley
Game 3: Game 1 winner vs. No. 1 Coronado, 4 p.m.
Game 4: Game 2 winner vs. No. 2 Faith Lutheran, 6 p.m.
State championship
Saturday, Nov. 8
At Valley
Game 5: Game 3 winner vs. Game 4 winner, Noon
Class 4A
Southern Region tournament
Leagues: D = Desert, M = Mountain, L = Lake, S = Sky
Region first round
Saturday
No. 1D Green Valley 6, No. 4S Sky Pointe 0
No. 3M Desert Oasis 7, No. 2L Eldorado 3
No. 1S Palo Verde 5, No. 4D SLAM! Nevada 0
No. 2M Sierra Vista 4, No. 3L Las Vegas High 0
No. 1M Doral Academy 9, No. 4L Rancho 0
No. 2S Cimarron-Memorial 2, No. 3D Silverado 0
No. 1L Canyon Springs 4, No. 4M Spring Valley 0
No. 2D Tech 3, No. 3S Legacy 0
Region quarterfinals
Monday
Game 9: No. 3M Desert Oasis vs. No. 1D Green Valley, 7 p.m. at Eldorado
Game 10: No. 2M Sierra Vista vs. No. 1S Palo Verde, 5 p.m. at Eldorado
Game 11: No. 2S Cimarron-Memorial vs. No. 1M Doral Academy, 6 p.m. at Western
Game 12: No. 2D Tech vs. No. 1L Canyon Springs, 4 p.m. at Western
Region semifinals
Wednesday
Game 13: Game 9 winner vs. Game 10 winner, 5 p.m. at Eldorado
Game 14: Game 11 winner vs. Game 12 winner, 6 p.m. at Western
Region championship game
Saturday, Nov. 1
At Eldorado
Game 15: Game 13 winner vs. Game 14 winner, Noon
Class 3A
Southern League tournament
League quarterfinals
Monday
At higher seeds at 6 p.m.
Game 1: No. 5 The Meadows at No. 4 Boulder City
Game 2: No. 6 Pahrump Valley at No. 3 Moapa Valley
League quarterfinals
Wednesday
At Virgin Valley
Game 3: Game 1 winner vs. No. 1 Equipo Academy, 4 p.m.
Game 4: Game 2 winner vs. No. 2 Virgin Valley, 6 p.m.
League championship game
Saturday, Nov. 1
At Virgin Valley
Game 5: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 10 a.m.
Boys soccer
Class 5A
Southern Region tournament
Leagues: D = Desert, M = Mountain
Region quarterfinals
Monday
At higher seeds at 6 p.m.
Game 1: No. 4M Western at No. 1D Coronado
Game 2: No. 3D Liberty at No. 2M Faith Lutheran
Game 3: No. 4D Sierra Vista at No. 1M Palo Verde
Game 4: No. 3M Bishop Gorman at No. 2D Las Vegas High
Region semifinals
Wednesday
At higher seeds at 6 p.m.
Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 6: Game 3 winner vs. Game 4 winner
Region championship game
Saturday, Nov. 1
At Coronado at noon
Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner
Class 4A
State tournament
Leagues: D = Desert, L = Lake, M = Mountain, S = Sky
First round
Tuesday
At higher seeds at 6 p.m.
Game 1: No. 4S Cimarron-Memorial vs. No. 1D SLAM! Nevada, at Heritage Park
Game 2: No. 3M Bonanza at No. 2L Desert Pines
Game 3: No. 4D Doral Academy at No. 1S Legacy
Game 4: No. 3L Chaparral at No. 2M Tech, at Del Sol
Game 5: No. 4L Rancho at No. 1M Spring Valley
Game 6: No. 3D Foothill at No. 2S Centennial
Game 7: No. 4M Clark at No. 1L Sunrise Mountain
Game 8: No. 3S Shadow Ridge at No. 2D Green Valley
State quarterfinals
Monday, Nov. 3
Game 9: Game 1 winner vs. Game 2 winner, 4 or 6 p.m. at Foothill
Game 10: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 4 or 6 p.m. at Foothill
Game 11: Game 5 winner vs. Game 6 winner, 4 or 6 p.m. at Spring Valley
Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner, 4 or 6 p.m. at Spring Valley
State semifinals
Thursday, Nov. 6
Both games at 6 p.m.
Game 13: Game 9 winner vs. Game 10 winner at Foothill
Game 14: Game 11 winner vs. Game 12 winner at Spring Valley
State championship game
Saturday, Nov. 8
At Spring Valley at noon
Game 15: Game 13 winner vs. Game 14 winner
Class 3A
Southern League playoffs
League quarterfinals
Saturday
No. 4 Pahrump Valley 2, No. 5 Cristo Rey 0
No. 3 The Meadows 1, No. 6 Boulder City 0
League semifinals
Tuesday
At Virgin Valley
Game 3: No. 4 Pahrump Valley vs. No. 1 Virgin Valley, 6 p.m.
Game 4: No. 3 The Meadows vs. No. 2 Moapa Valley, 4 p.m.
League championship game
Saturday, Nov. 1
At Virgin Valley at noon
Game 5: Game 3 winner vs. Game 4 winner
Girls volleyball
Class 5A
Southern Region tournament
Leagues: D = Desert, M = Mountain
Region quarterfinals
Monday
At 6 p.m. at higher seed
Game 1: No. 4M Centennial at No. 1D Bishop Gorman
Game 2: No. 3D Liberty at No. 2M Faith Lutheran
Game 3: No. 4D Foothill at No. 1M Arbor View
Game 4: No. 3M Palo Verde at No. 2D Coronado
Region semifinals
Wednesday
At Legacy
Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner, 5 p.m.
Game 6: Game 3 winner vs. Game 4 winner, 6:45 p.m.
Region championship game
Saturday, Nov. 1
Noon at Legacy
Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 winner
Class 4A
State tournament
Leagues: D = Desert, L = Lake, M = Mountain, Sk = Sky, Su = Sun
First round
Tuesday
At 6 p.m. at higher seed
Game 1: No. 2M Desert Oasis at No. 2L Silverado
Game 2: No. 3D Bonanza at No. 1Sk Coral Academy
Game 3: No. 3L SLAM! Nevada at No. 1Su Las Vegas High
Game 4: No. 3M Doral Academy at No. 1L Green Valley
Game 5: No. 2Sk Cadence at No. 2Su Legacy
Game 6: No. 3Sk Rancho at No. 1M Sierra Vista
Game 7: No. 3Su Mojave at No. 2D Cimarron-Memorial
State quarterfinals
Monday, Nov. 3
At 6 p.m. at higher seed
Game 8: Game 1 winner at No. 1D Sky Pointe
Game 9: Game 2 winner vs. Game 3 winner
Game 10: Game 4 winner vs. Game 5 winner
Game 11: Game 6 winner vs. Game 7 winner
State semifinals
Thursday, Nov. 6
At Sunrise Mountain
Game 12: Game 8 winner vs. Game 9 winner
Game 13: Game 10 winner vs. Game 11 winner
State championship game
Saturday, Nov. 8
2 p.m. at Sunrise Mountain
Game 14: Game 12 winner vs. Game 13 winner
Class 3A
Southern Region tournament
Region quarterfinals
Monday
At 6 p.m. at higher seed
Game 1: No. 5 Pahrump Valley at No. 4 Moapa Valley
Game 2: No. 6 Cristo Rey at No. 3 Boulder City
Region semifinals
Wednesday
At The Meadows
Game 3: Game 1 winner vs. No. 1 Virgin Valley, 5 p.m.
Game 4: Game 2 winner vs. No. 2 The Meadows, 6:30 p.m.
Region championship game
Saturday, Nov. 1
Noon at The Meadows
Game 5: Game 3 winner vs. Game 4 winner
Contact Alex Wright at awright@reviewjournal.com. Follow @AlexWright1028 on X