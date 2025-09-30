No. 1 Doral Academy rolls Desert Oasis in 4A girls soccer — PHOTOS
Doral Academy’s girls soccer team, No. 1 in the Review-Journal’s 4A rankings, claimed a home win over Desert Oasis. Here are photos from the match.
Doral Academy’s girls soccer team, ranked No. 1 in the Las Vegas Review-Journal’s Class 4A rankings, shut out Desert Oasis 8-0 Monday at Doral Academy.
Sienna Turco scored three goals and recorded two assists for the Dragons (11-1-1, 7-1 4A Mountain League).
Doral Academy next plays at Western at 5:45 p.m. Oct. 7. Desert Oasis (7-4, 6-3) plays at Liberty at 6 p.m. Tuesday.
Contact Alex Wright at awright@reviewjournal.com. Follow @AlexWright1028 on X.