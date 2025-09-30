74°F
No. 1 Doral Academy rolls Desert Oasis in 4A girls soccer — PHOTOS

Doral Academy's Ryan Hedin (3) runs with the ball under pressure from Desert Oasis' A ...
Doral Academy's Ryan Hedin (3) runs with the ball under pressure from Desert Oasis' Ava Lyman (4) during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Doral Academy's Ryan Hedin (3) kicks the ball during a soccer game against Desert Oasis at ...
Doral Academy's Ryan Hedin (3) kicks the ball during a soccer game against Desert Oasis at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Doral Academy's Gianna Davis (20) kick the ball during a soccer game against Desert Oasis ...
Doral Academy's Gianna Davis (20) kick the ball during a soccer game against Desert Oasis at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Doral Academy's Chloe Mashore (10) passes the ball during a soccer game against Desert Oas ...
Doral Academy's Chloe Mashore (10) passes the ball during a soccer game against Desert Oasis at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Desert Oasis' Analia Mendonca (5) moves the ball under pressure from Doral Academy's ...
Desert Oasis' Analia Mendonca (5) moves the ball under pressure from Doral Academy's Sanyi Thompson (5) during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Doral Academy's Sienna Turco (29) kicks the ball during a soccer game against Desert Oasis ...
Doral Academy's Sienna Turco (29) kicks the ball during a soccer game against Desert Oasis at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Doral Academy's Sanyi Thompson (5) and Desert Oasis' Ava Lyman (4) vie for the ball d ...
Doral Academy's Sanyi Thompson (5) and Desert Oasis' Ava Lyman (4) vie for the ball during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Doral Academy's defender Gianna Davis (20) kicks the ball past Desert Oasis goalkeeper Fai ...
Doral Academy's defender Gianna Davis (20) kicks the ball past Desert Oasis goalkeeper Faith Parker to score during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Doral Academy's Jaya Roberts-Smith (2) kicks the ball during a soccer game at Doral Academ ...
Doral Academy's Jaya Roberts-Smith (2) kicks the ball during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Desert Oasis goalkeeper Rylee Statham (00) tries to stop a shot from Doral Academy during a soc ...
Desert Oasis goalkeeper Rylee Statham (00) tries to stop a shot from Doral Academy during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Doral Academy's Chloe Mashore (10) runs with the ball ahead of Desert Oasis' Ava Lyma ...
Doral Academy's Chloe Mashore (10) runs with the ball ahead of Desert Oasis' Ava Lyman (4) during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Desert Oasis goalkeeper Faith Parker tries to stop the ball during a soccer game at Doral Acade ...
Desert Oasis goalkeeper Faith Parker tries to stop the ball during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Doral Academy's Dasha Rosas (12) keeps the ball from Desert Oasis' Marissa Williams ( ...
Doral Academy's Dasha Rosas (12) keeps the ball from Desert Oasis' Marissa Williams (18) during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Desert Oasis' Jaelyn Thigpen (24) tries to get the ball away from Doral Academy defenders ...
Desert Oasis' Jaelyn Thigpen (24) tries to get the ball away from Doral Academy defenders during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Doral Academy's goalkeeper Kenadie Mashore (1) during a soccer game at Doral Academy on Mo ...
Doral Academy's goalkeeper Kenadie Mashore (1) during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Doral Academy's Sienna Turco (29) heads the ball over Desert Oasis' Ava Lyman (4)duri ...
Doral Academy's Sienna Turco (29) heads the ball over Desert Oasis' Ava Lyman (4)during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Doral Academy goalkeeper Kenadie Mashore (1) makes a stop against Desert Oasis during a soccer ...
Doral Academy goalkeeper Kenadie Mashore (1) makes a stop against Desert Oasis during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Desert Oasis' Jaelyn Thigpen (24) kicks the ball under pressure from Doral Academy's ...
Desert Oasis' Jaelyn Thigpen (24) kicks the ball under pressure from Doral Academy's Megyn Brannon (30) during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Doral Academy's Ari Smith (21) kicks the ball under pressure from Desert Oasis' Addis ...
Doral Academy's Ari Smith (21) kicks the ball under pressure from Desert Oasis' Addison Mclaughlin (9) during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Desert Oasis' Alana Wilbon (2) collides with Desert Oasis goalkeeper Rylee Statham as Dora ...
Desert Oasis' Alana Wilbon (2) collides with Desert Oasis goalkeeper Rylee Statham as Doral Academy's Sienna Turco (29) eyes the ball before kicking it in to score a goal during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Desert Oasis' Carmen Betonio, left, runs with the ball under pressure from Doral Academy&# ...
Desert Oasis' Carmen Betonio, left, runs with the ball under pressure from Doral Academy's Jaya Roberts-Smith (2) during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Desert Oasis' Alana Wilbon (2) heads the ball during a soccer game at Doral Academy on Mon ...
Desert Oasis' Alana Wilbon (2) heads the ball during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
Desert Oasis' Jaelyn Thigpen (24) tries to keep the ball from Doral Academy's Sanyi T ...
Desert Oasis' Jaelyn Thigpen (24) tries to keep the ball from Doral Academy's Sanyi Thompson (5) during a soccer game at Doral Academy on Monday, Sept. 29, 2025, in Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto
By / Las Vegas Review-Journal
September 29, 2025 - 9:57 pm
 

Doral Academy’s girls soccer team, ranked No. 1 in the Las Vegas Review-Journal’s Class 4A rankings, shut out Desert Oasis 8-0 Monday at Doral Academy.

Sienna Turco scored three goals and recorded two assists for the Dragons (11-1-1, 7-1 4A Mountain League).

Doral Academy next plays at Western at 5:45 p.m. Oct. 7. Desert Oasis (7-4, 6-3) plays at Liberty at 6 p.m. Tuesday.

Contact Alex Wright at awright@reviewjournal.com. Follow @AlexWright1028 on X.

