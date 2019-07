LVI: Arbor View claims three wins on opening day

Max Senior had 32 assists Friday to lead Arbor View’s boys volleyball team to a 25-22,2 5-17 win over Roosevelt (California) in the Las Vegas Invitational at Shadow Ridge.

Jaylen Harris added 10 kills, and Gideon Belnap had nine kills for the Aggies, who went 3-0 on the tournament’s opening day.

Arbor View 2, Ramona (Calif.) 0 — At Shadow Ridge, Senior had 22 assists and three aces, and Belnap had 12 kills to lead the Aggies to the victory.

Tyler Worthington added 15 digs for Arbor View.

Arbor View 2, Mojave 0 — At Shadow Ridge, Harris had 10 kills to lead the Aggies over the Rattlers.

Chad Decker added seven kills, and Senior had 22 assists for Arbor View.

Friday’s Results

Arbor View d. Mojave, 25-14, 25-11

Arbor View d. Ramona (Calif.), 25-8, 25-12

Arbor View d. Roosevelt (Calif.), 25-22, 25-17

Basic d. Del Sol, 25-23, 25-19

Bishop Gorman d. Ironwood Ridge (Ariz.), 25-19, 25-14

Bonanza d. Legacy, 26-24, 25-27, 15-10

Centennial d. Cimarron-Memorial, 25-12, 25-17

Centennial d. Durango, 25-15, 25-17

Centennial d. Tucson (Ariz.), 25-7, 25-8

Cienega (Ariz.) d. Del Sol, 17-25, 26-24, 15-12

Cienega (Ariz.) d. Basic, 25-20, 25-17

Cimarron-Memorial d. Durango, 20-25, 25-15, 15-9

Cimarron-Memorial d. Tucson (Ariz.), 25-21, 25-15

Coronado d. Basic, 25-11, 25-10

Coronado d. Del Sol, 25-18, 25-16

Coronado d. Cienega (Ariz.), 25-21, 25-9

Desert Ridge (Ariz.) d. Legacy, 25-15, 25-17

Desert Ridge (Ariz.) d. Bonanza, 25-17, 25-23

Downey (Calif.) d. Sierra Vista, 25-17, 25-13

Downey (Calif.) d. Silverado, 25-14, 25-18

Downey (Calif.) d. Las Vegas, 25-17, 25-7

Durango d. Tucson (Ariz.), 25-19, 17-25, 15-11

Foothill d. Liberty, 25-17, 25-20

Foothill d. Desert Oasis, 25-22, 25-23

Green Valley d. Boulder City, 25-22, 25-14

Las Vegas d. Sierra Vista, 25-20, 14-25, 18-16

Liberty d. Desert Oasis, 17-25, 25-18, 15-9

Mater Dei (Calif.) d. Boulder City, 25-12, 25-20

Mater Dei (Calif.) d. Green Valley, 25-12, 25-9

Mojave d. Ramona (Calif.), 26-24, 25-20

Roosevelt (Calif.) d. Mojave, 25-17, 25-18

Sage Creek (Calif.) d. Sky Pointe, 25-15, 25-13

Sage Creek (Calif.) d. Bishop Gorman, 25-18, 25-6

Sage Creek (Calif.) d. Ironwood Ridge (Ariz.), 25-7, 25-11

St. John Bosco (Calif.) d. Desert Oasis, 25-15, 25-19

St. John Bosco (Calif.) d. Liberty, 25-20, 25-18

St. John Bosco (Calif.) d. Foothill, 32-30, 25-16

Salpointe Catholic (Ariz.) d. Green Valley, 25-18, 25-17

Salpointe Catholic (Ariz.) d. Boulder City, 25-17, 25-22

Shadow Ridge d. Bonanza, 25-15, 25-20

Shadow Ridge d. Legacy, 25-5, 25-17

Shadow Ridge d. Desert Ridge (Ariz.), 25-19, 25-21

Silverado d. Las Vegas, 25-22, 25-22

Silverado d. Sierra Vista, 25-19, 25-22

Sky Pointe d. Ironwood Ridge (Ariz.), 25-21, 25-16

Sky Pointe d. Bishop Gorman, 25-20, 25-15