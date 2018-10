EDITORIAL: The victims of Oct. 1

Remembering those who died in the Strip shooting

Joel Angel Juarez Las Vegas Review-Journal @jajuarezphoto

Once more, we honthose who lost their lives in the horrific Strip shooting one year ago. May they be forever remembered.

Hannah Ahlers, 34

Heather Alvarado, 35

Dorene Anderson, 49

Carrie Barnette, 34

Jack Beaton, 54

Steven Berger, 44

Candice Bowers, 40

Denise Burditus, 50

Sandy Casey, 35

Andrea Castilla, 28

Denise Cohen, 58

Austin Davis, 29

Thomas Day Jr., 54

Christiana Duarte, 22

Stacee Rodriguez Etcheber, 50

Brian Fraser, 39

Keri Galvan, 31

Dana Gardner, 52

Angie Gomez, 20

Charleston Hartfield, 34

Chris Hazencomb, 44

Jennifer Irvine, 42

Teresa Kimura, 38

Jessica Klymchuk, 34

Carly Kreibaum, 33

Rhonda LeRocque, 42

Victor Link, 55

Jordan McIldoon, 23

Kelsey Meadows, 28

Calla Medig, 28

Sonny Melton, 29

Patricia Mestas, 67

Austin Meyer, 24

Adrian Murfitt, 35

Rachael Parker, 33

Jenny Parks, 36

Carrie Parsons, 31

Lisa Patterson, 46

John Phippen, 56

Melissa Ramirez, 26

Jordyn Rivera, 21

Quinton Robbins, 20

Cameron Robinson, 28

Rocio Guillen Rocha, 40

Tara Roe, 34

Lisa Romero-Muniz, 48

Christopher Roybal, 28

Brett Schwanbeck, 61

Bailey Schweitzer, 20

Laura Shipp, 50

Erick Silva, 21

Susan Smith, 53

Brennan Stewart, 30

Derrick Taylor, 56

Neysa Tonks, 46

Michelle Vo, 32

Kurt Von Tillow, 55

Bill Wolfe Jr., 42