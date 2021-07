2021 college football season win totals — FULL LIST

Alabama and Clemson have the highest college football regular-season win totals at BetMGM sportsbook at 11½ apiece, followed by Ohio State and Oklahoma at 11 each.

Alabama head coach Nick Saban watches his team during the first half of an NCAA College Football Playoff national championship game against Ohio State, Monday, Jan. 11, 2021, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

With college football season fast approaching, here is the complete list of regular-season win totals posted at BetMGM sportsbook.

Note: The totals don’t include conference championship games or bowl games, and not every FBS school is listed.

2021 college football win totals

(u=under, o=over)

Clemson; 11½ (u-120)

Alabama; 11½ (-110)

Ohio State; 11 (o-120)

Oklahoma; 11 (o-120)

Georgia; 10½ (o-125)

North Carolina; 10 (u-135)

Coastal Carolina; 10 (-110)

Cincinnati; 10 (-110)

Miami, Fla.; 9½ (u-145)

Texas A&M; 9½ (u-125)

Iowa State; 9½ (-110)

Wisconsin; 9½ (o-125)

Central Florida; 9½ (u-119)

UL Lafayette; 9½ (u-125)

Washington; 9 (u-125)

Penn State; 9 (u-130)

Florida; 9 (u-145)

Appalachian State; 9 (-110)

Arizona State; 9 (-110)

Oregon; 9 (o-115)

Boise State; 8½ (o-145)

Southern California; 8½ (u-125)

Louisiana State; 8½ (u-120)

Iowa; 8½ (u-115)

Toledo; 8½ (-110)

Houston; 8½ (u-115)

Texas; 8 (u-135)

Marshall; 8 (o-125)

Memphis; 8 (-110)

Texas-San Antonio; 7½ (-110)

Wyoming; 7½ (-110)

Buffalo; 7½ (u-120)

Alabama-Birmingham; 7½ (o-165)

Mississippi; 7½ (o-115)

Michigan; 7½ (o-155)

Indiana; 7½ (o-145)

San Jose State; 7½ (o-145)

UNR; 7½ (o-130)

Ball State; 7½ (-110)

Oklahoma State; 7½ (-110)

Texas Christian; 7½ (o-125)

Florida Atlantic; 7½ (u-125)

Auburn; 7 (u-155)

Boston College; 7 (o-120)

Kentucky; 7 (o-125)

Missouri; 7 (-110)

Minnesota; 7 (-110)

Pittsburgh; 7 (-110)

Wake Forest; 6½ (o-150)

North Carolina State; 6½ (u-130)

Troy; 6½ (o-125)

Ohio; 6½ (o-125)

San Diego State; 6½ (u-120)

Central Michigan; 6½ (u-125)

Louisville; 6½ (o-135)

Eastern Michigan; 6½ (-110)

Northwestern; 6½ (-110)

Air Force; 6½ (o-120)

Southern Methodist; 6 (o-150)

Hawaii; 6 (o-145)

Tulsa; 6 (o-115)

Tennessee; 6 (-110)

Nebraska; 6 (-110)

Maryland; 6 (u-125)

California; 6 (u-130)

Rice; 6 (-110)

Fresno State; 6 (-110)

Washington State; 6 (-11o)

Western Michigan; 6 (-110)

Mississippi State; 6 (-110)

Florida State; 5½ (u-115)

Kansas State; 5½ (o-130)

Southern Mississippi; 5½ (u-115)

Baylor; 5½ (u-120)

Western Kentucky; 5½ (o-115)

Arkansas; 5½ (u-115)

Kent State; 5½ (o-115)

Georgia Southern; 5½ (u-135)

Tulane; 5 (o-130)

Middle Tennessee State; 5 (u-150)

Georgia Tech; 5 (o-120)

Purdue; 5 (-110)

Miami, Ohio; 4½ (o-155)

Georgia State; 4½ (o-115)

Texas Tech; 4½ (o-155)

Florida International; 4½ (u-145)

East Carolina; 4½ (o-145)

Charlotte; 4½ (u-120)

South Alabama; 4½ (u-135)

Michigan State; 4½ (-110)

Colorado; 4½ (-110)

New Mexico; 4½ (u-145)

Oregon State; 4½ (o-120)

Colorado State; 4½ (u-125)

Louisiana Tech; 4½ (u-130)

Texas State; 4 (-110)

Stanford; 4 (o-130)

South Carolina; 3½ (o-165)

North Texas; 3½ (o-115)

Illinois; 3½ (o-150)

Northern Illinois; 3½ (o-145)

Duke; 3½ (o-130)

Navy; 3½ (u-120)

Utah State; 3½ (o-115)

Vanderbilt; 3 (o-150)

Syracuse; 3 (o-165)

Temple; 3 (-110)

Texas-El Paso; 2½ (o-125)

South Florida; 2½ (o-120)

Arizona; 2½ (u-120)

Bowling Green; 2 (u-130)

Akron; 2 (u-135)

Louisiana-Monroe; 1½ (u-145)

Kansas; 1½ (u-200)

UNLV; 1½ (u-120)