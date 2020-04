Circa Sports posts odds on 373 players to win Heisman Trophy

Ohio State quarterback Justin Fields is the 5-1 favorite, but odds are available on players at as high as 5,000-1 to win college football’s top award.

Ohio State quarterback Justin Fields (1) runs with the ball past Wisconsin defensive end Isaiahh Loudermilk during the first half of the Big Ten championship NCAA college football game, Saturday, Dec. 7, 2019, in Indianapolis. (AP Photo/Michael Conroy)

Circa Sports has posted odds on 373 players to win the Heisman Trophy for the upcoming college football season. Here they are, listed in alphabetical order:

Jack Abraham, QB, Southern Mississippi 500-1

Michael Alaimo, QB, Purdue 500-1

Aaron Allen, QB, Louisiana Tech 1,000-1

Christian Anderson, QB, Army 5,000-1

Otis Anderson, RB, Central Florida 500-1

Luke Anthony, QB, Louisiana Tech 2,000-1

Brennan Armstrong, QB, Virginia 300-1

Chatarius Atwell, WR, Louisville 200-1

Austin Aune, QB, North Texas 3,000-1

Jhamon Ausbon, WR, Texas A&M 300-1

Hank Bachmeier, QB, Boise State 500-1

David Bailey, RB, Boston College 500-1

Harrison Bailey, QB, Tennessee 500-1

Rashod Bateman, WR, Minnesota 100-1

Jason Bean, QB, North Texas 3,000-1

Ronnie Bell, WR, Michigan 500-1

Kaiden Bennett, QB, UNR 2,000-1

Jake Bentley, QB, Utah 200-1

Jalen Berger, RB, Wisconsin 200-1

Tank Bigsby, RB, Auburn 300-1

James Blackman, QB, Florida State 100-1

Raheem Blacksheer, RB, Virginia Tech 500-1

Jadan Blue, WR, Temple 500-1

Logan Bonner, QB, Arkansas State 500-1

Ian Book, QB, Notre Dame 50-1

Max Borghi, RB, Washington State 300-1

Kayshon Boutte, WR, Louisiana State 300-1

Ross Bowers, QB, Northern Illinois 1,000-1

Alan Bowman, QB, Texas Tech 200-1

Rakeem Boyd, RB, Arkansas 200-1

Kevontre Bradford, RB, Louisiana State 300-1

Carter Bradley, QB, Toledo 1,000-1

Myles Brennan, QB, Louisiana State 50-1

Charlie Brewer, QB, Baylor 100-1

Chase Brice, QB, Duke 500-1

Andrew Brito, QB, Massachusetts 5,000-1

Kennedy Brooks, RB, Oklahoma 50-1

Shamari Brooks, RB, Tulsa 500-1

Anthony Brown, QB, Oregon 70-1

Cornelious Brown, QB, Georgia State 2,000-1

Journey Brown, RB, Penn State 100-1

Landon Brown, QB, Liberty 3,000-1

Gary Bryant Jr., WR, Southern California 500-1

Shane Buechele, QB, Southern Methodist 300-1

Bryce Carpenter, QB, Coastal Carolina 3,000-1

Stephen Carr, RB, Southern California 300-1

Michael Carter, RB, North Carolina 200-1

Todd Centeio, QB, Colorado State 1,000-1

Sean Chambers, QB, Wyoming 300-1

Zach Charbonnet, RB, Michigan 500-1

Ja’Marr Chase, WR, Louisiana State 100-1

Danny Clark, QB, Vanderbilt 1,000-1

Ashaad Clayton, RB, Colorado 500-1

Sean Clifford, QB, Penn State 50-1

Jack Coan, QB, Wisconsin 200-1

Mikele Colasurdo, QB, Georgia State 2,000-1

Elijah Collins, RB, Michigan State 500-1

Michael Collins, QB, Rice 3,000-1

Nico Collins, WR, Michigan 300-1

Henry Colombi, QB, Utah State 2,000-1

Elijah Cooks, WR, UNR 1,000-1

Cammon Cooper, QB, Washington State 300-1

Jashaun Corbin, RB, Florida State 300-1

Chase Cord, QB, Boise State 2,000-1

Chevan Cordeiro, QB, Hawaii 500-1

Matt Corral, QB, Mississippi 500-1

Blake Corum, RB, Michigan 500-1

K.J. Costello, QB, Mississippi State 100-1

Britain Covey, WR, Utah 500-1

Damonte Coxie, WR, Memphis 500-1

Dustin Crum, QB, Kent State 500-1

Micale Cunningham, QB, Louisville 100-1

Chris Curry, RB, Louisiana State 100-1

Jayden Daniels, QB, Arizona State 50-1

JT Daniels, QB, Southern California 500-1

Corey Dauphine, RB, Tulane 1,000-1

Malik Davis, RB, Florida 300-1

Miles Davis, WR, Brigham Young 1,000-1

Re’Mahn Davis, RB, Temple 500-1

Tyrion Davis-Price, RB, Louisiana State 100-1

Theo Day, QB, Michigan State 1,000-1

Dontay Demus Jr., WR, Maryland 500-1

Tommy DeVito, QB, Syracuse 500-1

Messiah deWeaver, QB, Old Dominion 5,000-1

Jarret Doege, QB, West Virginia 300-1

Luke Doty, QB, South Carolina 500-1

Max Duggan, QB, Texas Christian 300-1

Steven Duncan, QB, Western Kentucky 1,000-1

Jerrion Ealy, RB, Mississippi 300-1

Weston Eget, QB, New Mexico State 5,000-1

Sam Ehlinger, QB, Texas 20-1

Wyatt Ekeler, RB, Wyoming 1,000-1

Kaleb Eleby, QB, Western Michigan 2,000-1

Travis Etienne, RB, Clemson 25-1

Jake Farrell, QB, Hawaii 3,000-1

Demetric Felton, RB, UCLA 200-1

Justin Fields, QB, Ohio State 5-1

Ben Finley, QB, North Carolina State 1,000-1

Julian Fleming, WR, Ohio State 200-1

Cade Fortin, QB, South Florida 1,000-1

Feleipe Franks, QB, Arkansas 300-1

Jacob Free, QB, Troy 1,000-1

Brett Gabbert, QB, Miami (Ohio) 500-1

Dillon Gabriel, QB, Central Florida 300-1

Kenneth Gainwell, RB, Memphis 100-1

Chase Garbers, QB, California 100-1

Joey Gatewood, QB, Kentucky 300-1

Tristan Gebbia, QB, Oregon State 1,000-1

Jahmyr Gibbs, RB, Georgia Tech 500-1

Tucker Gleason, QB, Georgia Tech 1,000-1

Tyler Goodson, RB, Iowa 300-1

TJ Goodwin, QB, UTEP 3,000-1

James Graham, QB, Georgia Tech 1,000-1

Eric Gray, RB, Tennessee 500-1

Isaiah Green, QB, Marshall 500-1

Randal Grimes, WR, UNLV 2,000-1

Dennis Grosel, QB, Boston College 5,000-1

Jarrett Guarantano, QB, Tennessee 300-1

Ben Gulbranson, QB, Oregon State 2,000-1

Grant Gunnell, QB, Arizona 300-1

Jake Haener, QB, Fresno State 500-1

Jaren Hall, QB, Brigham Young 500-1

Trae Hall, QB, New Mexico 3,000-1

Donald Hammond III, QB, Air Force 500-1

Tre Harbison, RB, Charlotte 1,000-1

Gavin Hardison, QB, UTEP 2,000-1

Frank Harris, QB, UTSA 3,000-1

Najee Harris, RB, Alabama 50-1

Sam Hartman, QB, Wake Forest 500-1

Hassan Haskins, RB, Michigan 300-1

Layne Hatcher, QB, Arkansas State 500-1

Javian Hawkins, RB, Louisville 200-1

Justin Henderson, RB, Louisiana Tech 500-1

Xzavier Henderson, WR, Florida 500-1

A.J. Henning, WR, Michigan 1,000-1

Connor Heyward, RB, Michigan State 300-1

Ryan Hilinski, QB, South Carolina 300-1

Kasim Hill, QB, Tennessee 1,000-1

Kylin Hill, RB, Mississippi State 100-1

Logan Holgorsen, QB, Houston 500-1

George Holani, RB, Boise State 500-1

Hendon Hooker, QB, Virginia Tech 200-1

Malik Hornsby, QB, Arkansas 500-1

Keon Howard, QB, Tulane 500-1

Sam Howell, QB, North Carolina 25-1

Chuba Hubbard, RB, Oklahoma State 25-1

Preston Hutchinson, QB, Eastern Michigan 3,000-1

Mohamed Ibrahim, RB, Minnesota 100-1

Josh Imatorbhebhe, WR, Illinois 1,000-1

Keaontay Ingram, RB, Texas 100-1

Josh Jackson, QB, Maryland 300-1

Warren Jackson, WR, Colorado State 500-1

Terrell Jana, WR, Virginia 1,000-1

Rakim Jarrett, WR, Maryland 500-1

Jermar Jefferson, RB, Oregon State 200-1

Chad Johnson Jr., WR, Arizona State 1,000-1

C.J. Johnson, WR, East Carolina 1,000-1

Cornelius Johnson, WR, Michigan 500-1

Johnny Johnson III, WR, Oregon 500-1

Jonah Johnson, QB, New Mexico State 5,000-1

JoVoni Johnson, QB, Rice 5,000-1

Lucas Johnson, QB, San Diego State 1,000-1

Tyler Johnston III, QB, UAB 500-1

Amare Jones, RB, Tulane 1,000-1

Dontea Jones, TE, Mississippi State 1,000-1

Mac Jones, QB, Alabama 25-1

Thaiu Jones-Bell, WR, Alabama 500-1

Phil Jurkovec, QB, Boston College 2,000-1

Austin Kendall, QB, West Virginia 500-1

Miles Kendrick, QB, Kansas 2,000-1

Drew Keszei, QB, Ohio 3,000-1

Lawrence Keys III, WR, Notre Dame 500-1

D’Eriq King, QB, Miami (Fla.) 25-1

Jaylan Knighton, RB, Miami (Fla.) 300-1

Brenden Knox, RB, Marshall 1,000-1

Bryant Koback, RB, Toledo 500-1

Steven Krajewski, QB, Connecticut 5,000-1

Khalan Laborn, RB, Florida State 200-1

Frank Ladson Jr., WR, Clemson 200-1

Johnny Langan, QB, Rutgers 500-1

Trevor Lawrence, QB, Clemson 5.25-1 (+525)

Jabari Laws, QB, Army 2,000-1

Tommy Lazzaro, QB, Central Michigan 2,000-1

Devin Leary, QB, North Carolina State 300-1

Levi Lewis, QB, Louisiana (Lafayette) 1,000-1

MarShawn Lloyd, RB, South Carolina 300-1

Rocky Lombardi, QB, Michigan State 1,000-1

Chance Lovertich, QB, South Alabama 3,000-1

John Lovett, RB, Baylor 200-1

Tyler Lytle, QB, Colorado 1,000-1

Thomas MacVittie, QB, Kansas 1,000-1

CJ Marable, RB, Coastal Carolina 1,000-1

Terrace Marshall Jr., WR, Louisiana State 200-1

Adrian Martinez, QB, Nebraska 100-1

Brian Maurer, QB, Tennessee 1,000-1

Brady McBride, QB, Texas State 2,000-1

Dylan McCaffrey, QB, Michigan 200-1

Jordan McCloud, QB, South Florida 500-1

Sean McCormack, QB, Western Kentucky 1,000-1

Sincere McCormick, RB, UTSA 1,000-1

Bru McCoy, WR, Southern California 200-1

Greg McCrae, RB, Central Florida 500-1

Matt McDonald, QB, Bowling Green 5,000-1

Tanner McKee, QB, Stanford 500-1

Isaiah McKoy, WR, Kent State 1,000-1

Racey McMath, WR, Louisiana State 300-1

Jalen McMillan, WR, Washington 500-1

Parker McNeil, QB, Troy 1,000-1

Bo Melton, WR, Rutgers 1,000-1

Graham Mertz, QB, Wisconsin 300-1

Davis Mills, QB, Stanford 200-1

Joe Milton, QB, Michigan 300-1

Kendall Milton, RB, Georgia 100-1

Elijah Mitchell, RB, Louisiana (Lafayette) 1,000-1

Kellen Mond, QB, Texas A&M 50-1

David Moore, QB, Central Michigan 1,000-1

Elijah Moore, WR, Mississippi 500-1

Rondale Moore, WR, Purdue 100-1

Skyy Moore, WR, Western Michigan 1,000-1

Tanner Morgan, QB, Minnesota 50-1

Dalen Morris, QB, Navy 1,000-1

Sevion Morrison, RB, Nebraska 300-1

Jeremy Moussa, QB, Vanderbilt 1,000-1

Matt Myers, QB, Buffalo 5,000-1

Lowell Narcisse, QB, UTSA 3,000-1

Nick Nash, QB, San Jose State 1,000-1

Kato Nelson, QB, Akron 5,000-1

Jamie Newman, QB, Georgia 20-1

Dazz Newsome, WR, North Carolina 200-1

Richard Newton, RB, Washington 500-1

Daniyel Ngata, RB, Arizona State 500-1

Bo Nix, QB, Auburn 100-1

Tre Nixon, WR, Central Florida 500-1

Chance Nolan, QB, Oregon State 2,000-1

Stone Norton, QB, Florida International 2,000-1

Kenyon Oblad, QB, UNLV 1,000-1

Patrick O’Brien, QB, Colorado State 1,000-1

Aidan O’Connell, QB, Purdue 500-1

Rome Odunze, WR, Washington 1,000-1

Asher O’Hara, QB, Middle Tennessee 500-1

Chris Olave, WR, Ohio State 300-1

Perry Olsen, QB, Navy 500-1

Micah Parsons, LB, Penn State 200-1

Jawon Pass, QB, Louisville 100-1

Jaret Patterson, RB, Buffalo 300-1

Fred Payton, QB, Coastal Carolina 3,000-1

JaVonta Payton, WR, Mississippi State 300-1

Michael Penix Jr., QB, Indiana 200-1

Brandon Peters, QB, Illinois 200-1

Eli Peters, QB, Toledo 1,000-1

Spencer Petras, QB, Iowa 200-1

Whop Philyor, WR, Indiana 500-1

George Pickens, WR, Georgia 100-1

Kenny Pickett, QB, Pittsburgh 500-1

Kalil Pimpleton, WR, Central Michigan 1,000-1

Kyle Pitts, WR, Florida 150-1

Drew Plitt, QB, Ball State 2,000-1

John Rhys Plumlee, QB, Mississippi 200-1

Jack Plummer, QB, Purdue 300-1

Michael Pratt, QB, Tulane 500-1

Brock Purdy, QB, Iowa State 50-1

Chubba Purdy, QB, Florida State 300-1

Charleston Rambo, WR, Oklahoma 100-1

Peyton Ramsey, QB, Northwestern 500-1

Spencer Rattler, QB, Oklahoma 20-1

Chris Reynolds, QB, Charlotte 1,000-1

Desmond Ridder, QB, Cincinnati 300-1

Cameron Rising, QB, Utah 500-1

Ronnie Rivers, RB, Fresno State 300-1

Brandon Robinson, QB, Liberty 3,000-1

Jaylon Robinson, WR, Central Florida 500-1

Shawn Robinson, QB, Missouri 300-1

Wan’Dale Robinson, RB, Nebraska 200-1

Chris Robison, QB, Florida Atlantic 500-1

Amari Rodgers, WR, Clemson 200-1

Rhett Rodriguez, QB, Arizona 1,000-1

Armani Rogers, QB, UNLV 1,000-1

Baylor Romney, QB, Brigham Young 1,000-1

Asim Rose, RB, Kentucky 500-1

Marcus Rosemy, WR, Georgia 500-1

Justyn Ross, WR, Clemson 100-1

Larry Rountree III, RB, Missouri 500-1

Nathan Rourke, QB, Ohio 1,000-1

Anthony Russo, QB, Temple 500-1

Spencer Sanders, QB, Oklahoma State 50-1

Trey Sanders, RB, Alabama 75-1

Gee Scott Jr., WR, Ohio State 300-1

Stevie Scott III, RB, Indiana 500-1

Ken Seals, QB, Vanderbilt 1,000-1

Jack Sears, QB, team TBD 300-1

Trey Sermon, RB, Ohio State 25-1

Penei Sewell, OT, Oregon 200-1

Khalil Shakur, WR, Boise State 1,000-1

Davis Shanley, QB, Western Kentucky 1,000-1

Tyler Shough, QB, Oregon 80-1

Garrett Shrader, QB, Mississippi State 500-1

Jeff Sims, QB, Georgia Tech 2,000-1

Jacob Sirmon, QB, Washington 300-1

Kedon Slovis, QB, Southern California 50-1

Stone Smartt, QB, Old Dominion 5,000-1

Ainias Smith, RB, Texas A&M 300-1

DeVonta Smith, WR, Alabama 100-1

Keyshawn Smith, WR, Miami (Fla.) 500-1

Arian Smith, WR, Georgia 300-1

Sawyer Smith, QB, Kentucky 500-1

Zach Smith, QB, Tulsa 300-1

Ihmir Smith-Marsette, WR, Iowa 1,000-1

Jaxon Smith-Njigba, WR, Ohio State 500-1

Kavosiey Smoke, RB, Kentucky 500-1

J.D. Spielman, WR, Nebraska 500-1

Isaiah Spiller, RB, Texas A&M 50-1

Nick Starkel, QB, San Jose State 500-1

Amon-Ra St. Brown, WR, Southern California 200-1

Marquez Stevenson, WR, Houston 500-1

Rhamondre Stevenson, RB, Oklahoma 100-1

Derek Stingley Jr., CB, Louisiana State 100-1

Carson Strong, QB, UNR 1,000-1

Tualia Tagovailoa, QB, Alabama 100-1

Toa Taua, RB, UNR 2,000-1

Master Teague III, RB, Ohio State 200-1

Tamorrion Terry, WR, Florida State 500-1

Jaylen Thomas, RB, Colorado State 1,000-1

Kevaris Thomas, QB, Western Kentucky 1,000-1

Zac Thomas, QB, Appalachian State 500-1

Bentavious Thompson, RB, Central Florida 500-1

Skylar Thompson, QB, Kansas State 300-1

Dorian Thompson-Robinson, QB, UCLA 200-1

Payton Thorne, QB, Michigan State 1,000-1

Justin Tomlin, QB, Georgia Southern 2,000-1

Kadarius Toney, WR, Florida 225-1

Kyle Toole, QB, Troy 1,000-1

Kyle Trask, QB, Florida 50-1

DeaMonte Trayanum, RB, Arizona State 500-1

Desmond Trotter, QB, South Alabama 2,000-1

Victor Tucker, WR, Charlotte 1,000-1

De’Montre Tuggle, RB, Ohio 1,000-1

Tevaka Tuioti, QB, New Mexico 3,000-1

Clayton Tune, QB, Houston 300-1

Kyle Vantrease, QB, Buffalo 1,000-1

Tyler Vaughns, WR, Southern California 200-1

CJ Verdell, RB, Oregon 100-1

Tyler Vitt, QB, Texas State 2,000-1

Jaylen Waddle, WR, Alabama 100-1

Kennth Walker III, RB, Wake Forest 500-1

Tylan Wallace, WR, Oklahoma State 50-1

Darnell Washington, TE, Georgia 500-1

Austin Watkins Jr., WR, UAB 1,000-1

Gunnar Watson, QB, Troy 1,000-1

Nakia Watson, RB, Wisconsin 200-1

Theo Wease, WR, Oklahoma 200-1

Tee Webb, QB, Louisville 5,000-1

Jordan Weeks, QB, UTSA 5,000-1

Shai Werts, QB, Georgia Southern 1,000-1

Brady White, QB, Memphis 200-1

Zamir White, RB, Georgia 50-1

Kaylan Wiggins, QB, Florida International 2,000-1

Charles Williams, RB, UNLV 1,000-1

D.J. Williams, RB, Auburn 100-1

E.J. Williams, WR, Clemson 300-1

Javonte Williams, RB, North Carolina 100-1

Levi Williams, QB, Wyoming 500-1

Pooka Williams Jr., RB, Kansas 200-1

Seth Williams, WR, Auburn 500-1

Garrett Wilson, WR, Ohio State 100-1

Johnny Wilson, WR, Arizona State 500-1

Terry Wilson, QB, Kentucky 300-1

Zach Wilson, QB, Brigham Young 300-1

Hayden Wolff, QB, Old Dominion 5,000-1

Dazalin Worsham, WR, Miami (Fla.) 1,000-1

Mike Wright, QB, Vanderbilt 3,000-1

Jordan Yates, QB, Georgia Tech 2,000-1

Bryce Young, QB, Alabama 50-1

Jack Zergiotis, QB, Connecticut 5,000-1

