Here are odds, props on 2022 US Open

Rory McIlroy is favored to win the U.S. Open, which tees off Thursday at The Country Club in Brookline, Massachusetts. Here’s a list of odds and props at sportsbooks.

Rory McIlroy, of Northern Ireland, hits a drive on number 13 at The Country Club, Tuesday, June 14, 2022, in Brookline, Mass., during a practice round ahead of the U.S. Open golf tournament. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Jordan Spieth looks toward the green, over the tall grass at the lip of a bunker, during a practice round ahead of the U.S. Open golf tournament, Tuesday, June 14, 2022, at The Country Club in Brookline, Mass. (AP Photo/Charles Krupa)

U.S. Open Props

U.S. Open

At Westgate SuperBook (Up to 100-1)

Rory McIlroy; 10-1

Justin Thomas; 12-1

Jon Rahm; 14-1

Scottie Scheffler; 14-1

Xander Schauffele; 20-1

Cameron Smith; 20-1

Patrick Cantlay; 20-1

Jordan Spieth; 25-1

Collin Morikawa; 25-1

Will Zalatoris; 25-1

Sam Burns; 25-1

Matt Fitzpatrick; 30-1

Dustin Johnson; 30-1

Viktor Hovland; 35-1

Tony Finau; 35-1

Shane Lowry; 35-1

Joaquin Niemann; 40-1

Brooks Koepka; 40-1

Sungjae Im; 40-1

Hideki Matsuyama; 40-1

Max Homa; 50-1

Cameron Young; 50-1

Harold Varner III; 60-1

Daniel Berger; 60-1

Corey Conners; 60-1

Justin Rose; 60-1

Tommy Fleetwood; 60-1

Billy Horschel; 60-1

Aaron Wise; 60-1

Mito Pereira; 80-1

Davis Riley; 80-1

Keegan Bradley; 80-1

Louis Oosthuizen; 80-1

Webb Simpson; 80-1

Tyrrell Hatton; 80-1

Russell Henley; 100-1

Talor Gooch; 100-1

Abraham Ancer; 100-1

Patrick Reed; 100-1

Bryson DeChambeau; 100-1

Props

72-hole winning score

Over 276½; -110

Under 276½; -110

36-hole cut score

Over 146½; -170

Under 146½; +150

Lowest completed round shot

Over 65½; -150

Under 65½; +130

Will there be a hole-in-one?

Yes; -150

No; +130

Will there be a playoff?

Yes; +330

No; -400

Will Rory McIlroy or Justin Thomas win U.S. Open?

Yes; +525

No; -750

Make/miss cut

Scottie Scheffler; -450/+375

Jon Rahm; -450/+375

Rory McIlroy; -550/+425

Justin Thomas; -500/+400

Xander Schauffele; -420/+350

Cameron Smith; -260/+220

Jordan Spieth; -260/+220

Dustin Johnson; -200+175

Brooks Koepka; -170/+150

Phil Mickelson; +250/-300

Top-five finish (yes/no)

Scottie Scheffler; +350/-420

Jon Rahm; +275/-335

Rory McIlroy; +225/-265

Justin Thomas; +260/-310

Xander Schauffele; +400/-500

Cameron Smith; +500/-700

Collin Morikawa; +600/-900

Top-10 finish (yes/no)

Scottie Scheffler; +155/-175

Jon Rahm; +150/-170

Rory McIlroy; +125/-145

Justin Thomas; +130/-150

Xander Schauffele; +210/-250

Cameron Smith; +250/-300

Collin Morikawa; +270/-330

Dustin Johnson; +350/-420

Top-20 finish (yes/no)

Scottie Scheffler; -125/+105

Jon Rahm; -150/+130

Rory McIlroy; -175/+155

Justin Thomas; -150/+130

Xander Schauffele; -120/Even

Cameron Smith; +125/-145

Collin Morikawa; +145/-165

Dustin Johnson; +175/-200

Phil Mickelson; +800/-1,400

Matchups

Rory McIlroy; -120

Justin Thomas; Even

— — —

Scottie Scheffler; -110

Jon Rahm; -110

— — —

Xander Schauffele; -120

Patrick Cantlay; Even

— — —

Matt Fitzpatrick; -110

Shane Lowry; -110

— — —

Dustin Johnson; -150

Brooks Koepka; +130

— — —

Daniel Berger; -110

Billy Horschel; -110

— — —

Viktor Hovland; -110

Collin Morikawa; -110

— — —

Sam Burns; -115

Will Zalatoris; -105

— — —

Tony Finau; -120

Hideki Matsuyama; Even

— — —

Sergio Garcia; -120

Adam Scott; Even

At Circa Sports

Jon Rahm; -140

Patrick Cantlay; +120

— — —

Justin Thomas; -155

Collin Morikawa; +135

— — —

Dustin Johnson; +105

Joaquin Niemann; -125

— — —

Brooks Koepka; +110

Daniel Berger; -130

— — —

Will Zalatoris; -135

Sungjae Im; +115

— — —

Shane Lowry; -140

Viktor Hovland; +120

— — —

Talor Gooch; -160

Kevin Na; +140

— — —

Phil Mickelson; +155

Bryson DeChambeau; -180

Exact winning margin

At Station Casinos

Exactly one stroke; +225

Exactly two strokes; +275

Win in a playoff; 3-1

Exactly three strokes; 4-1

Exactly four strokes; +450

Eight strokes or more; 18-1

Exactly six strokes; 20-1

Exactly seven strokes; 30-1

LIV Golf top finisher

At William Hill

Dustin Johnson; 3-1

Louis Oosthuizen; +450

Patrick Reed; +550

Talor Gooch; 6-1

Bryson DeChambeau; 7-1

Sergio Garcia; 10-1

Kevin Na; 10-1

Phil Mickelson; 12-1

Branden Grace; 15-1

Sam Horsfield; 16-1

Shaun Norris; 20-1

Richard Bland; 28-1

Jinichiro Kozuma; 40-1

James Piot; 50-1

Jediah Morgan; 50-1

