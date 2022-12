Caesars Sportsbook posted lines Monday on all 43 college football bowl games and all four possible national championship matchups.

Georgia quarterback Stetson Bennett (13) gestures to the crowd during the trophy presentation the Southeastern Conference Championship football game on Saturday, Dec. 3, 2022 in Atlanta. (John Bazemore/AP Photo)

It’s that time of year again for bettors — time to go bowling.

Here are the lines on all 43 college football bowl games posted Monday at Caesars Sportsbook.

Favorite; line; underdog; total

Dec. 16

Bahamas Bowl

Alabama-Birmingham; 9½; Miami (Ohio); 44

Cure Bowl

Texas-San Antonio; 1½; Troy; 54½

Dec. 17

Fenway Bowl

Louisville; 2; Cincinnati; 45

Celebration Bowl

Jackson State; 16½; North Carolina Central; 56

Las Vegas Bowl

Oregon State; 10; Florida; 52½

LA Bowl

Washington State; 1; Fresno State; 54

LendingTree Bowl

Southern Mississippi; 6; Rice; 46

New Mexico Bowl

Brigham Young; 1; Southern Methodist; 71

Frisco Bowl

Boise State; 9½; North Texas; 55

Dec. 19

Myrtle Beach Bowl

Marshall; 10; Connecticut; 40

Dec. 20

Potato Bowl

San Jose State; 4; Eastern Michigan; 52

Boca Raton Bowl

Toledo; 1½; Liberty; 53½

Dec. 21

New Orleans Bowl

South Alabama; 6½; Western Kentucky; 59

Dec. 22

Armed Forces Bowl

Baylor; 6; Air Force; 46

Dec. 23

Independence Bowl

Houston; 5½; UL Lafayette; 60½

Gasparilla Bowl

Wake Forest; 3; Missouri; 63

Dec. 24

Hawaii Bowl

San Diego State; 3½; Middle Tennessee State; 47

Dec. 26

Quick Lane Bowl

Bowling Green; 1; New Mexico State; 49½

Dec. 27

Camellia Bowl

Georgia Southern; 4; Buffalo; 64

First Responder Bowl

Memphis; 9; Utah State; 61

Birmingham Bowl

East Carolina; 7; Coastal Carolina; 63

Guaranteed Rate Bowl

Wisconsin; 5; Oklahoma State; 46½

Dec. 28

Military Bowl

Central Florida; 2½; Duke; 61½

Liberty Bowl

Arkansas; 5; Kansas; 67

Holiday Bowl

Oregon; 10½; North Carolina; 74

Texas Bowl

Mississippi; 4½; Texas Tech; 66

Dec. 29

Pinstripe Bowl

Minnesota; 7; Syracuse; 42

Cheez-It Bowl

Florida State; 7½; Oklahoma; 62

Alamo Bowl

Texas; 3½; Washington; 64½

Dec. 30

Mayo Bowl

Maryland; 1; North Carolina State; 45

Sun Bowl

UCLA; 5; Pittsburgh; 60½

Gator Bowl

Notre Dame; 4½; South Carolina; 53½

Arizona Bowl

Ohio; 3; Wyoming; 43½

Orange Bowl

Clemson; 6; Tennessee; 63

Dec. 31

Sugar Bowl

Alabama; 5½; Kansas State; 55½

Music City Bowl

Kentucky; 3; Iowa; 31½

Fiesta Bowl (CFP semifinal)

Michigan; 8; Texas Christian; 60

Peach Bowl (CFP semifinal)

Georgia; 6½; Ohio State; 61½

Jan. 2

Reliaquest Bowl

Illinois; Pick; Mississippi State; 44½

Cotton Bowl

Southern California; 2½; Tulane; 64

Citrus Bowl

Louisiana State; 7; Purdue; 56

Rose Bowl

Utah; 2½; Penn State; 52

Jan. 9

Possible national championship matchups

Georgia; 17½; Texas Christian

Georgia; 8; Michigan

Ohio State; 2½; Michigan

Ohio State; 10½; Texas Christian

