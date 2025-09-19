Las Vegas Review-Journal College Challenge picks: Week 4
Nine handicappers and the RJ’s David Schoen will offer five picks on college football games this season — sides or totals. Here are their selections for Week 4.
Chip Chirimbes
Gamblersworld.net
Last week: 3-2
Season: 10-5
Auburn +6½
Nebraska +1½
Indiana -6½
Florida +8½
Arizona State +2½
Joe D’Amico
@JoeDamicoWins
Last week: 1-4
Season: 4-11
SMU-TCU O63
North Carolina +7
Missouri -9½
Illinois +6½
USC -18½
Dana Lane
WizardSportsPicks.com
Last week: 2-3
Season: 8-7
Army +1½
Utah -3½
James Madison -9
North Carolina +7
Illinois +6½
Bruce Marshall
CBS Sportsline
Last week: 4-1
Season: 12-3
N.C. State +3
East Carolina +6½
Baylor -2½
UTEP -6½
USC -18½
Scott Pritchard
Pritchardspicks.com
Last week: 2-3
Season: 3-12
North Texas-Army U50½
Utah -3½
UAB-Tennessee O69
North Carolina-Central Florida U46½
Arizona State-Baylor O60½
Wes Reynolds
VSiN
Last week: 3-2
Season: 8-7
Miami (Ohio) +2½
Clemson -17
Kansas -13½
Florida +8½
Baylor -2½
David Schoen
Review-Journal
Last week: 2-3
Season: 6-9
Michigan-Nebraska U47½
Illinois-Indiana O52½
Washington-Washington State O52
Colorado State +4½
Fresno State-Hawaii O47
Lee Sterling
Paramount Sports
Last week: 2-3
Season: 4-11
Memphis +7
Miami (Ohio) +2½
Wisconsin -10
Liberty +9
Kansas -13½
Paul Stone
@PaulStoneSports
Last week: 2-3
Season: 7-8
Army +1½
Maryland +10
North Carolina +7
BYU-East Carolina U49½
Hawaii +3
Alex White
@alexwhitee
Last week: 3-2
Season: 9-6
Memphis +7
North Carolina +7
Missouri -9½
East Carolina +6½
Southern Miss +3