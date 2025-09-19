82°F
Las Vegas Review-Journal College Challenge picks: Week 4

Cincinnati defensive lineman Kamari Burns (40) chases Nebraska quarterback Dylan Raiola (15) during the second half of an NCAA college football game Thursday, Aug. 28, 2025, at Arrowhead Stadium in Kansas City, Mo. (AP Photo/Charlie Riedel)
By / Las Vegas Review-Journal
September 19, 2025 - 1:06 pm
 

Chip Chirimbes

Gamblersworld.net

Last week: 3-2

Season: 10-5

Auburn +6½

Nebraska +1½

Indiana -6½

Florida +8½

Arizona State +2½

Joe D’Amico

@JoeDamicoWins

Last week: 1-4

Season: 4-11

SMU-TCU O63

North Carolina +7

Missouri -9½

Illinois +6½

USC -18½

Dana Lane

WizardSportsPicks.com

Last week: 2-3

Season: 8-7

Army +1½

Utah -3½

James Madison -9

North Carolina +7

Illinois +6½

Bruce Marshall

CBS Sportsline

Last week: 4-1

Season: 12-3

N.C. State +3

East Carolina +6½

Baylor -2½

UTEP -6½

USC -18½

Scott Pritchard

Pritchardspicks.com

Last week: 2-3

Season: 3-12

North Texas-Army U50½

Utah -3½

UAB-Tennessee O69

North Carolina-Central Florida U46½

Arizona State-Baylor O60½

Wes Reynolds

VSiN

Last week: 3-2

Season: 8-7

Miami (Ohio) +2½

Clemson -17

Kansas -13½

Florida +8½

Baylor -2½

David Schoen

Review-Journal

Last week: 2-3

Season: 6-9

Michigan-Nebraska U47½

Illinois-Indiana O52½

Washington-Washington State O52

Colorado State +4½

Fresno State-Hawaii O47

Lee Sterling

Paramount Sports

Last week: 2-3

Season: 4-11

Memphis +7

Miami (Ohio) +2½

Wisconsin -10

Liberty +9

Kansas -13½

Paul Stone

@PaulStoneSports

Last week: 2-3

Season: 7-8

Army +1½

Maryland +10

North Carolina +7

BYU-East Carolina U49½

Hawaii +3

Alex White

@alexwhitee

Last week: 3-2

Season: 9-6

Memphis +7

North Carolina +7

Missouri -9½

East Carolina +6½

Southern Miss +3

