Las Vegas Review-Journal College Challenge picks: Week 5
Nine handicappers and the RJ’s David Schoen will offer five picks on college football games this season — sides or totals. Here are their selections for Week 5.
Chip Chirimbes
Gamblersworld.net
Last week: 2-3
Season: 12-8
Kansas State -5½
Washington +9
Penn State -3½
Alabama +2½
Colorado +6½
Joe D’Amico
@JoeDamicoWins
Last week: 0-5
Season: 4-16
Kansas -4½
Pitt +3½
Central Florida +5½
Iowa State -5½
Oregon +3½
Dana Lane
WizardSportsPicks.com
Last week: 1-4
Season: 9-11
Arkansas +4½
USC -7
Washington +9
Iowa State -5½
Appalachian State +16
Bruce Marshall
CBS Sportsline
Last week: 0-5
Season: 12-8
Illinois +7
Utah State +22½
Arkansas State +1½
Washington +9
Louisiana Tech -3½
Scott Pritchard
Pritchardspicks.com
Last week: 2-3
Season: 5-15
Utah-West Virginia U47
Tulane-Tulsa U52
Liberty-Old Dominion O53
Jacksonville State-Southern Miss U55½
Virginia Tech-N.C. State O57½
Wes Reynolds
VSiN
Last week: 1-4
Season: 9-11
Kansas State -5½
Washington +9
Colorado State -5½
Penn State -3½
Colorado +6½
David Schoen
Review-Journal
Last week: 3-2
Season: 9-11
Syracuse +4½
Rutgers +5½
Utah State-Vanderbilt O58½
Auburn-Texas A&M O52½
Indiana-Iowa O47½
Lee Sterling
Paramount Sports
Last week: 2-3
Season: 6-14
Pitt +3½
Notre Dame -4½
LSU +1½
Iowa +8
South Carolina -5½
Paul Stone
@PaulStoneSports
Last week: 3-2
Season: 10-10
Ohio -7½
Cal +6½
Hawaii-Air Force O52½
Southern Miss -4
Missouri State +4
Alex White
@alexwhitee
Last week: 1-4
Season: 10-10
Kansas -4½
Illinois +7
Ole Miss -1½
San Diego State-Northern Illinois U43½
Tulsa +15½