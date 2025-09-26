85°F
Betting

Las Vegas Review-Journal College Challenge picks: Week 5

Kansas State quarterback Avery Johnson (2) in the second half of an NCAA college football game ...
Kansas State quarterback Avery Johnson (2) in the second half of an NCAA college football game against Arizona, Friday, Sept 12, 2025, in Tucson, Ariz. (AP Photo/Rick Scuteri)
Ohio State defensive lineman Beau Atkinson celebrates his sack against Ohio during the second h ...
Ohio State defensive lineman Beau Atkinson celebrates his sack against Ohio during the second half of an NCAA college football game, Saturday, Sept. 13, 2025, in Columbus, Ohio. (AP Photo/Jay LaPrete)
By / Las Vegas Review-Journal
September 26, 2025 - 1:52 pm
 

Chip Chirimbes

Gamblersworld.net

Last week: 2-3

Season: 12-8

Kansas State -5½

Washington +9

Penn State -3½

Alabama +2½

Colorado +6½

Joe D’Amico

@JoeDamicoWins

Last week: 0-5

Season: 4-16

Kansas -4½

Pitt +3½

Central Florida +5½

Iowa State -5½

Oregon +3½

Dana Lane

WizardSportsPicks.com

Last week: 1-4

Season: 9-11

Arkansas +4½

USC -7

Washington +9

Iowa State -5½

Appalachian State +16

Bruce Marshall

CBS Sportsline

Last week: 0-5

Season: 12-8

Illinois +7

Utah State +22½

Arkansas State +1½

Washington +9

Louisiana Tech -3½

Scott Pritchard

Pritchardspicks.com

Last week: 2-3

Season: 5-15

Utah-West Virginia U47

Tulane-Tulsa U52

Liberty-Old Dominion O53

Jacksonville State-Southern Miss U55½

Virginia Tech-N.C. State O57½

Wes Reynolds

VSiN

Last week: 1-4

Season: 9-11

Kansas State -5½

Washington +9

Colorado State -5½

Penn State -3½

Colorado +6½

David Schoen

Review-Journal

Last week: 3-2

Season: 9-11

Syracuse +4½

Rutgers +5½

Utah State-Vanderbilt O58½

Auburn-Texas A&M O52½

Indiana-Iowa O47½

Lee Sterling

Paramount Sports

Last week: 2-3

Season: 6-14

Pitt +3½

Notre Dame -4½

LSU +1½

Iowa +8

South Carolina -5½

Paul Stone

@PaulStoneSports

Last week: 3-2

Season: 10-10

Ohio -7½

Cal +6½

Hawaii-Air Force O52½

Southern Miss -4

Missouri State +4

Alex White

@alexwhitee

Last week: 1-4

Season: 10-10

Kansas -4½

Illinois +7

Ole Miss -1½

San Diego State-Northern Illinois U43½

Tulsa +15½

