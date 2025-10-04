Las Vegas Review-Journal NFL Challenge picks — Week 5
Red Rock Resort sportsbook director Chuck Esposito went 4-1 for the third consecutive week and leads the contest with a 13-7 record against the spread (65.0 percent).
Todd Dewey
RJ betting reporter
Last week: 3-2
Season: 10-10
Browns +3½
Colts -6½
Cardinals -7½
Lions -10
Chargers -2½
Chuck Esposito
Red Rock SB director
Last week: 4-1
Season: 13-7
Jets +2½
Raiders +6½
Eagles -3½
Seahawks -3½
Chargers -2½
Lou Finocchiaro
@GambLou
Last week: 4-1
Season: 10-9-1
Cowboys -2½
Ravens +1
Buccaneers +3½
Chargers -2½
Bills -8
Doug Fitz
Systemplays.com
Last week: 2-3
Season: 7-13
Vikings -3½
Broncos +3½
Ravens +1
Chargers -2½
Jaguars +3½
Scott Kellen
@SixthSenseNFL
Last week: 4-1
Season: 9-11
Jets +2½
Raiders +6½
Eagles -3½
Buccaneers +3½
Chiefs -3½
Jay Kornegay
Westgate SuperBook VP
Last week: 4-1
Season: 12-7-1
Jets +2½
Raiders +6½
Saints -2
Ravens +1
Chiefs -3½
Brent Musburger
VSiN host
Last week: 1-4
Season: 6-14
Vikings -3½
Eagles -3½
Seahawks -3½
Patriots +8
Chiefs -3½
Micah Roberts
Sportsline.com
Last week: 1-4
Season: 9-11
Colts -6½
Broncos +3½
Giants +2
Seahawks -3½
Lions -10
Kelly Stewart
@Kellyinvegas
Last week: 2-3
Season: 8-12
Jets +2½
Colts -6½
Broncos +3½
Ravens +1
Jaguars +3½
Dave Tuley
VSiN.com
Last week: 1-4
Season: 7-12-1
Raiders +6½
Broncos +3½
Buccaneers +3½
Bengals +10
Jaguars +3½