Las Vegas Review-Journal NFL Challenge picks — Week 5

San Francisco 49ers quarterback Mac Jones (10) throws the ball during the second half of an NFL ...
San Francisco 49ers quarterback Mac Jones (10) throws the ball during the second half of an NFL football game against the Los Angeles Rams, Thursday, Oct. 2, 2025, in Inglewood, Calif. (AP Photo/Jessie Alcheh)
By / Las Vegas Review-Journal
October 4, 2025 - 1:34 pm
 

Todd Dewey

RJ betting reporter

Last week: 3-2

Season: 10-10

Browns +3½

Colts -6½

Cardinals -7½

Lions -10

Chargers -2½

Chuck Esposito

Red Rock SB director

Last week: 4-1

Season: 13-7

Jets +2½

Raiders +6½

Eagles -3½

Seahawks -3½

Chargers -2½

Lou Finocchiaro

@GambLou

Last week: 4-1

Season: 10-9-1

Cowboys -2½

Ravens +1

Buccaneers +3½

Chargers -2½

Bills -8

Doug Fitz

Systemplays.com

Last week: 2-3

Season: 7-13

Vikings -3½

Broncos +3½

Ravens +1

Chargers -2½

Jaguars +3½

Scott Kellen

@SixthSenseNFL

Last week: 4-1

Season: 9-11

Jets +2½

Raiders +6½

Eagles -3½

Buccaneers +3½

Chiefs -3½

Jay Kornegay

Westgate SuperBook VP

Last week: 4-1

Season: 12-7-1

Jets +2½

Raiders +6½

Saints -2

Ravens +1

Chiefs -3½

Brent Musburger

VSiN host

Last week: 1-4

Season: 6-14

Vikings -3½

Eagles -3½

Seahawks -3½

Patriots +8

Chiefs -3½

Micah Roberts

Sportsline.com

Last week: 1-4

Season: 9-11

Colts -6½

Broncos +3½

Giants +2

Seahawks -3½

Lions -10

Kelly Stewart

@Kellyinvegas

Last week: 2-3

Season: 8-12

Jets +2½

Colts -6½

Broncos +3½

Ravens +1

Jaguars +3½

Dave Tuley

VSiN.com

Last week: 1-4

Season: 7-12-1

Raiders +6½

Broncos +3½

Buccaneers +3½

Bengals +10

Jaguars +3½

