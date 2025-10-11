81°F
Betting

Las Vegas Review-Journal NFL Challenge picks — Week 6

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) looks downfield during an NFL football game ...
Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) looks downfield during an NFL football game against the Jacksonville Jaguars, Monday, Oct. 6, 2025, in Jacksonville, Fla. Jaguars defeated the Chiefs 31-28. (AP Photo/Gary McCullough)
By / Las Vegas Review-Journal
October 11, 2025 - 12:30 pm
 

Todd Dewey

RJ betting reporter

Last week: 2-3

Season: 12-13

Steelers -5½

Colts -7

Buccaneers -3

Patriots -3½

Chiefs -2½

Chuck Esposito

Red Rock SB director

Last week: 0-5

Season: 13-12

Steelers -5½

Ravens +7½

Seahawks +1

Chargers -4

Lions +2½

Lou Finocchiaro

@GambLou

Last week: 2-3

Season: 12-12-1

Cardinals +7

49ers +3

Lions +2½

Falcons +4½

Bears +4½

Doug Fitz

Systemplays.com

Last week: 3-2

Season: 10-15

Jets +7

Browns +5½

Ravens +7½

Bengals +14

Bills -4½

Scott Kellen

@SixthSenseNFL

Last week: 1-4

Season: 10-15

Ravens +7½

Cowboys -3

Dolphins +4

Titans +4½

Bears +4½

Jay Kornegay

Westgate SuperBook VP

Last week: 1-4

Season: 13-11-1

Steelers -5½

Seahawks +1

Buccaneers -3

Chiefs -2½

Bears +4½

Brent Musburger

VSiN host

Last week: 2-3

Season: 8-17

Cowboys -3

Buccaneers -3

Raiders -4½

Bengals +14

Bills -4½

Micah Roberts

Sportsline.com

Last week: 3-2

Season: 12-13

Broncos -7

Cardinals +7

Rams -7½

Cowboys -3

Lions +2½

Kelly Stewart

@Kellyinvegas

Last week: 3-2

Season: 11-14

Seahawks +1

Panthers +3

Dolphins +4

Saints +3½

Falcons +4½

Dave Tuley

VSiN.com

Last week: 3-2

Season: 10-14-1

Cardinals +7

Ravens +7½

Panthers +3

Bengals +14

Lions +2½

