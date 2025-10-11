Las Vegas Review-Journal NFL Challenge picks — Week 6
Westgate SuperBook vice president of marketing Jay Kornegay leads the contest with a 13-11-1 record against the spread.
Todd Dewey
RJ betting reporter
Last week: 2-3
Season: 12-13
Steelers -5½
Colts -7
Buccaneers -3
Patriots -3½
Chiefs -2½
Chuck Esposito
Red Rock SB director
Last week: 0-5
Season: 13-12
Steelers -5½
Ravens +7½
Seahawks +1
Chargers -4
Lions +2½
Lou Finocchiaro
@GambLou
Last week: 2-3
Season: 12-12-1
Cardinals +7
49ers +3
Lions +2½
Falcons +4½
Bears +4½
Doug Fitz
Systemplays.com
Last week: 3-2
Season: 10-15
Jets +7
Browns +5½
Ravens +7½
Bengals +14
Bills -4½
Scott Kellen
@SixthSenseNFL
Last week: 1-4
Season: 10-15
Ravens +7½
Cowboys -3
Dolphins +4
Titans +4½
Bears +4½
Jay Kornegay
Westgate SuperBook VP
Last week: 1-4
Season: 13-11-1
Steelers -5½
Seahawks +1
Buccaneers -3
Chiefs -2½
Bears +4½
Brent Musburger
VSiN host
Last week: 2-3
Season: 8-17
Cowboys -3
Buccaneers -3
Raiders -4½
Bengals +14
Bills -4½
Micah Roberts
Sportsline.com
Last week: 3-2
Season: 12-13
Broncos -7
Cardinals +7
Rams -7½
Cowboys -3
Lions +2½
Kelly Stewart
@Kellyinvegas
Last week: 3-2
Season: 11-14
Seahawks +1
Panthers +3
Dolphins +4
Saints +3½
Falcons +4½
Dave Tuley
VSiN.com
Last week: 3-2
Season: 10-14-1
Cardinals +7
Ravens +7½
Panthers +3
Bengals +14
Lions +2½