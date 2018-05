The Grammy Award-winning Las Vegas rockers will play before the Knights take on the Capitals.

Imagine Dragons frontman Dan Reynolds performs during the Vegas Strong Benefit Concert at T-Mobile Arena on Friday, Dec. 1, 2017, in Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Imagine Dragons frontman Dan Reynolds performs during the Vegas Strong Benefit Concert at T-Mobile Arena on Friday, Dec. 1, 2017, in Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

El líder de Imagine Dragons, Dan Reynolds, se presenta durante el concierto de beneficio "Vegas Strong" en T Mobile Arena, el viernes 1 de diciembre de 2017, en Las Vegas. | Foto Benjamin Hager / Las Vegas Review-Journal.

Imagine Dragons frontman Dan Reynolds performs during the Vegas Strong Benefit Concert at T-Mobile Arena on Friday, Dec. 1, 2017, in Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Before the Vegas Golden Knights heat up the ice Wednesday, Imagine Dragons will breathe a little fire of their own.

The Grammy Award-winning Las Vegas rockers will perform before Game 2 of the Stanley Cup Final. The broadcast begins at 5 p.m. on NBC Sports Network.

The band last played the venue Dec. 1 at the Vegas Strong benefit concert for the Las Vegas Victims’ Fund.