NASCAR returns to LVMS for South Point 400 playoff race — SCHEDULE

Here is the schedule for this weekend’s NASCAR events at Las Vegas Motor Speedway. The NASCAR Cup Series South Point 400 playoff race takes place Sunday.

Schedule of events

South Point 400 schedule at Las Vegas Motor Speedway. Schedule is subject to change:

Friday

11 a.m. — Fan zone opens

3 p.m. — NASCAR Cup Series Hauler Parade (around LVMS, free and open to the public)

6 p.m. — CARS Tour West & ARCA Menards Series West Racing at The Bullring (tickets required, ticket gate opens at 4 p.m.)

Saturday

10 a.m. — Fan Zone opens

11 a.m. — Neon Garage, VIP Suites & Ticket Gates B-C-D Open

11 a.m. — NASCAR Xfinity Series practice (two groups, 25 minutes each)

12:05 p.m. — NASCAR Xfinity Series qualifying (single car/one lap)

1:30 p.m. — NASCAR Cup Series practice (two groups, 25 minutes each)

2:40 p.m. — NASCAR Cup Series qualifying (single car/one lap)

4:30 p.m. — Focused Health 302 NASCAR Xfinity Series playoff race (201 laps)

Sunday

9 a.m. — Fan Zone opens

10 a.m. — Neon Garage, VIP Suites & Ticket Gates B-C-D open

10:30 a.m. — Speedway Children’s Charities Live Auction in the Draft Bar (map / register)

11:45 a.m. — Prerace Track Pass access open (front stretch, pass required)

1:25 p.m. — The Drivers Meeting (Neon Garage, pass required)

1: 40 p.m. — Drivers Red Carpet Walk (infield/front stretch)

1:50 p.m. — NASCAR Cup Series Driver introductions

2:30 p.m. — South Point 400 NASCAR Cup Series playoff race (267 laps)

* All times are Pacific.

