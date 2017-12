2017 National Finals Rodeo seventh go-round results

Here are the National Finals Rodeo seventh performance results from Wednesday, Dec. 13, 2017.

Jordan Spears of Redding, California takes part in the bull riding competition during the seventh go-round of the National Finals Rodeo, Wednesday, Dec. 13, 2017, at the Thomas & Mack Center in Las Vegas. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Bareback riding: 1. Tanner Aus, 87 points on Three Hills Rodeo’s Jr Bonner, $26,231; 2. (tie) Tim O’Connell and Clayton Biglow, 85.5, $18,192 each; 4. (tie) Jake Vold, Bill Tutor and Mason Clements, 83.5, $7,333 each; 7. J.R. Vezain, 83; 8. R.C. Landingham, 82; 9. Richmond Champion, 80.5; 10. Steven Dent, 78; 11. Caleb Bennett, 76; 12. Wyatt Denny, 74.5; 13. Ty Breuer, 73; 14. Orin Larsen, 66.5; 15. Jake Brown, NS. Average standings: 1. Jake Vold, 598.5 points on seven head; 2. Tim O’Connell, 598; 3. Richmond Champion, 594.5; 4. J.R. Vezain, 586; 5. Caleb Bennett, 583.5; 6. Tanner Aus, 582.5. World standings: 1. Tim O’Connell, $289,762; 2. Tanner Aus, $201,868; 3. Jake Vold, $185,706; 4. Clayton Biglow, $179,826; 5. Richmond Champion, $178,819; 6. Orin Larsen, $171,009; 7. J.R. Vezain, $159,062; 8. Caleb Bennett, $147,703; 9. Mason Clements, $143,005; 10. Bill Tutor, $140,167; 11. Wyatt Denny, $140,084; 12. Ty Breuer, $125,337; 13. Jake Brown, $119,982; 14. Steven Dent, $109,998; 15. R.C. Landingham, $106,031.

Steer wrestling: 1. Dakota Eldridge, 3.3 seconds, $26,231; 2. (tie) Tyler Pearson and Kyle Irwin, 3.6, $18,192 each; 4. Rowdy Parrott, 3.8, $11,000; 5. Olin Hannum, 3.9, $6,769; 6. Tyler Waguespack, 4.0, $4,231; 7. J.D. Struxness, 4.2; 8. (tie) Ty Erickson and Ryle Smith, 4.4 each; 10. Scott Guenthner, 4.8; 11. Baylor Roche, 5.0; 12. Chason Floyd, 5.0; 13. Nick Guy, 5.1; 14. Jon Ragatz, 13.0; 15. Tanner Milan, NT. Average standings: 1. Ty Erickson, 30.3 seconds on seven head; 2. Tyler Pearson, 30.7; 3. Kyle Irwin, 32.5; 4. Dakota Eldridge, 32.6; 5. Rowdy Parrott, 33.0; 6. Nick Guy, 34.0. World standings: 1. Ty Erickson, $230,267; 2. Tyler Pearson, $210,880; 3. Tyler Waguespack, $189,393; 4. Tanner Milan, $150,766; 5. Kyle Irwin, $147,434; 6. Baylor Roche, $144,455; 7. Dakota Eldridge, $144,006; 8. Olin Hannum, $131,951; 9. J.D. Struxness, $131,203; 10. Jon Ragatz, $117,082; 11. Scott Guenthner, $117,032; 12. Nick Guy, $110,878; 13. Rowdy Parrott, $110,550; 14. Chason Floyd, $109,453; 15. Ryle Smith, $103,463.

Team roping: 1. Dustin Egusquiza/Kory Koontz, 3.5 seconds, $26,231 each; 2. Riley Minor/Brady Minor, 3.8, $20,731; 3. Charly Crawford/Joseph Harrison, 4.4, $15,654; 4. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Luke Brown/Jake Long, 4.7, $8,885 each; 6. Jr. Dees/Tyler McKnight, 5.0, $4,231; 7. Chad Masters/Travis Graves, 5.2; 8. Dustin Bird/Russell Cardoza, 9.5; 9. Erich Rogers/Cory Petska, 9.7; 10. Cody Snow/Wesley Thorp, 14.2; 11. Coleman Proctor/Billie Jack Saebens, 15.3; 12. Clay Smith/Paul Eaves, Clay Tryan/Jade Corkill, Tom Richards/Jeremy Buhler and Garrett Rogers/Jake Minor, NT. Average standings: 1. Erich Rogers/Cory Petska, 41.4 seconds on seven head; 2. Riley Minor/Brady Minor, 43.1; 3. Chad Masters/Travis Graves, 46.1; 4. Jr. Dees/Tyler McKnight, 31.8 on six; 5. Luke Brown/Jake Long, 32.1; 6. Coleman Proctor/Billie Jack Saebens, 43.9. World standings: (headers) 1. Kaleb Driggers, $196,086; 2. Erich Rogers, $190,744; 3. Luke Brown, $186,977; 4. Clay Smith, $176,825; 5. Riley Minor, $161,798; 6. Jr. Dees, $149,887; 7. Dustin Egusquiza, $148,148; 8. Charly Crawford, $133,706; 9. Clay Tryan, $130,518; 10. Coleman Proctor, $121,360; 11. Dustin Bird, $114,519; 12. Cody Snow, $112,716; 13. Chad Masters, $110,739; 14. Tom Richards, $104,742; 15. Garrett Rogers, $102,607. (heelers) 1. Junior Nogueira, $196,816; 2. Cory Petska, $190,744; 3. Paul Eaves, $180,942; 4. Jake Long, $178,448; 5. Brady Minor, $161,798; 6. Tyler McKnight, $150,297; 7. Kory Koontz, $145,364; 8. Joseph Harrison, $137,947; 9. Russell Cardoza, $136,004; 10. Billie Jack Saebens, $134,257; 11. Jade Corkill, $130,518; 12. Travis Graves, $117,649; 13. Wesley Thorp, $114,317; 14. Jake Minor, $102,607; 15. Jeremy Buhler, $91,333.

Saddle bronc riding: 1. Hardy Braden, 88 points on Hi Lo ProRodeo’s Garden City Gal, $26,231; 2. Ryder Wright, 86.5, $20,731; 3. CoBurn Bradshaw, 85.5, $15,654; 4. Layton Green, 83, $11,000; 5. Jacobs Crawley, 81, $6,769; 6. (tie) Cody DeMoss and Brody Cress, 80, $2,115 each; 8. Taos Muncy, 79.5; 9. (tie) Audy Reed and Jesse Wright, 79 each; 11. Zeke Thurston, 75.5; 12. Sterling Crawley, 75; 13. Jake Wright, 66.5; 14. Heith DeMoss and Clay Elliott, NS. Average standings: 1. Brody Cress, 586.5 points on seven head; 2. CoBurn Bradshaw, 584; 3. Sterling Crawley, 577; 4. Audy Reed, 559; 5. Ryder Wright, 523.5 on six; 6. Hardy Braden, 512. World standings: 1. Jacobs Crawley, $226,927; 2. Ryder Wright, $221,054; 3. CoBurn Bradshaw, $202,231; 4. Zeke Thurston, $199,917; 5. Brody Cress, $190,690; 6. Hardy Braden, $186,177; 7. Sterling Crawley, $163,069; 8. Layton Green, $156,292; 9. Cody DeMoss, $153,772; 10. Heith DeMoss, $125,338; 11. Taos Muncy, $116,171; 12. Jesse Wright, $109,053; 13. Jake Wright, $107,527; 14. Audy Reed, $104,687; 15. Clay Elliott, $99,332.

Tie-down roping: 1. Randall Carlisle, 7.5 seconds, $26,231; 2. Tuf Cooper, 8.0, $20,731; 3. Marcos Costa, 8.3, $15,654; 4. Cade Swor, 9.6, $11,000; 5. J.C. Malone, 9.7, $6,769; 6. Timber Moore, 11.3, $4,231; 7. Ryan Jarrett, 11.5; 8. Matt Shiozawa, 13.4; 9. Tyson Durfey, 14.3; 10. Shane Hanchey, 16.7; 11. Cory Solomon, 17.9; 12. Trevor Brazile, Caleb Smidt, Marty Yates and Cooper Martin, NT. Average standings: 1. Marcos Costa, 56.6 seconds on seven head; 2. Tuf Cooper, 59.3; 3. Timber Moore, 64.5; 4. J.C. Malone, 67.0; 5. Cade Swor, 68.8; 6. Shane Hanchey, 73.2. World standings: 1. Tuf Cooper, $247,406; 2. Marcos Costa, $212,921; 3. Marty Yates, $180,366; 4. Caleb Smidt, $174,617; 5. Trevor Brazile, $171,510; 6. Cade Swor, $168,017; 7. Shane Hanchey, $154,383; 8. Cooper Martin, $142,400; 9. Timber Moore, $142,077; 10. Ryan Jarrett, $140,748; 11. Randall Carlisle, $130,681; 12. Tyson Durfey, $124,192; 13. J.C. Malone, $120,838; 14. Matt Shiozawa, $114,363; 15. Cory Solomon, $106,210.

Barrel racing: 1. Tillar Murray, 13.4 seconds, $26,231; 2. Nellie Miller, 13.52, $20,731; 3. Sydni Blanchard, 13.62, $15,654; 4. Lisa Lockhart, 13.63, $11,000; 5. Kassie Mowry, 13.68, $6,769; 6. Tiany Schuster, 13.7, $4,231; 7. Amberleigh Moore, 13.75; 8. (tie) Taci Bettis and Ivy Conrado, 13.78 each; 10. Brittany Pozzi Tonozzi, 13.79; 11. Kellie Collier, 13.85; 12. Stevi Hillman, 15.18; 13. Hailey Kinsel, 18.54; 14. Kimmie Wall, 18.91; 15. Kathy Grimes, 19.17. Average standings: 1. Ivy Conrado, 96.07 seconds on seven runs; 2. Nellie Miller, 96.08; 3. Lisa Lockhart, 96.43; 4. Tiany Schuster, 97.83; 5. Hailey Kinsel, 99.78; 6. Tillar Murray, 101.31. World standings: 1. Tiany Schuster, $285,339; 2. Hailey Kinsel, $219,130; 3. Nellie Miller, $209,498; 4. Stevi Hillman, $199,619; 5. Amberleigh Moore, $198,922; 6. Kassie Mowry, $173,394; 7. Ivy Conrado, $151,290; 8. Lisa Lockhart, $149,397; 9. Tillar Murray, $144,674; 10. Taci Bettis, $140,446; 11. Kathy Grimes, $139,555; 12. Brittany Pozzi Tonozzi, $138,327; 13. Sydni Blanchard, $123,785; 14. Kellie Collier, $97,569; 15. Kimmie Wall, $86,294.

Bull riding: 1. Joe Frost, 87 points on Wayne Vold Rodeo’s Heavens Basement, $26,231; 2. Ty Wallace, 86.5, $20,731; 3. Roscoe Jarboe, 84, $15,654; 4. (tie) Jordan Hansen and Guthrie Murray, 83, $8,885 each; 6. Jordan Spears, 82.5, $4,231; 7. Sage Kimzey, 81.5; 8. Garrett Smith, 80; 9. Trey Benton III, Tim Bingham, Cole Melancon, Dustin Bowen and Trevor Reiste, Brennon Eldred, Boudreaux Campbell, NS. Average standings: 1. Sage Kimzey, 513.5 points on six head; 2. Trey Benton III, 442.5 on five; 3. Joe Frost, 421.5; 4. Cole Melancon, 340 on four; 5. Ty Wallace, 336; 6. Garrett Smith, 252.5 on three. World standings: 1. Sage Kimzey, $340,229; 2. Garrett Smith, $253,797; 3. Trey Benton III, $236,747; 4. Ty Wallace, $236,391; 5. Joe Frost, $217,835; 6. Cole Melancon, $177,504; 7. Jordan Spears, $162,154; 8. Roscoe Jarboe, $156,855; 9. Jordan Hansen, $134,814; 10. Tim Bingham, $129,515; 11. Trevor Reiste, $107,121; 12. Guthrie Murray, $106,172; 13. Dustin Bowen, $104,668; 14. Brennon Eldred, $102,991; 15. Boudreaux Campbell, $102,294.

All-around world standings: 1. Trevor Brazile, $313,837; 2. Tuf Cooper, $286,983; 3. Junior Nogueira, $198,537; 4. Erich Rogers, $185,796; 5. Caleb Smidt, $184,414; 6. Marty Yates, $172,476; 7. Dakota Eldridge, $167,226; 8. Ryle Smith, $150,876; 9. Russell Cardoza, $149,026.