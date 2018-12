2018 NFR Las Vegas 9th go-round results

Here are the National Finals Rodeo ninth performance results from Friday, Dec. 14, 2018.

Here are the National Finals Rodeo ninth performance results from Friday, Dec. 14, 2018.

BAREBACK RIDING

1. Tim O’Connell, 90 points on Cervi Championship Rodeo’s Vitalix Ain’t No Angel, $26,231

2. (tie) Kaycee Feild and Richmond Champion, 87.5, $18,192 each

4. (tie) Clayton Biglow and Orin Larsen, 86.5, $8,885 each

6. Wyatt Denny, 85.5, $4,231

7. (tie) Shane O’Connell and Steven Dent, 84

9. (tie) Tilden Hooper and Caleb Bennett, 83.5

11. (tie) Mason Clements and Jake Brown, 82

13. Ty Breuer, NS

14. Will Lowe and Bill Tutor, INJ

Average standings

1. Steven Dent, 765 points on nine head

2. Tim O’Connell, 762.5

3. Kaycee Feild, 757

3. Tilden Hooper, 757

5. Richmond Champion, 754

6. Shane O’Connell, 752

7. Caleb Bennett, 735

8. Orin Larsen, 684.5 on eight

World standings

1. Tim O’Connell, $253,378

2. Caleb Bennett, $240,390

3. Orin Larsen, $216,386

4. Clayton Biglow, $215,820

5. Richmond Champion, $202,306

6. Kaycee Feild, $194,215

7. Steven Dent, $193,811

8. Tilden Hooper, $176,199

9. Mason Clements, $170,318

10. Bill Tutor, $154,162

11. Shane O’Connell, $133,951

12. Ty Breuer, $127,789

13. Jake Brown, $119,300

14. Wyatt Denny, $117,958

15. Will Lowe, $91,517

STEER WRESTLING

1. Ty Erickson, 3.5 seconds, $26,231

2. Blake Mindemann, 3.7, $20,731

3. Jacob Talley, 4.0, $15,654

4. Tyler Pearson, 4.1, $8,885

4. Scott Guenthner, 4.1, $8,885

6. Nick Guy, 4.2, $4,231

7. Curtis Cassidy, 4.7

8. (tie) Tyler Waguespack and Hunter Cure, 5.1

10. Blake Knowles, 5.3

11. Bridger Chambers, 5.6

12. Tanner Brunner, 6.0

13. Kyle Irwin, 6.1

14. Riley Duvall, 13.6

15. Will Lummus, NT

Average standings

1. Tyler Waguespack, 39.4 seconds on nine head

2. Bridger Chambers, 52.6

3. Blake Knowles, 59.9

4. Riley Duvall, 67

5. Nick Guy, 81.8

6. Tanner Brunner, 95.5

7. Will Lummus, 33 on eight

8. Scott Guenthner, 33.5

World standings

1. Tyler Waguespack, $192,744

2. Curtis Cassidy, $188,355

3. Will Lummus, $178,682

4. Scott Guenthner, $175,304

5. Tyler Pearson, $166,221

6. Ty Erickson, $155,085

7. Bridger Chambers, $146,390

8. Hunter Cure, $145,749

9. Jacob Talley, $141,487

10. Kyle Irwin, $139,416

11. Blake Mindemann, $127,650

12. Blake Knowles, $119,515

13. Nick Guy, $103,744

14. Tanner Brunner, $98,193

15. Riley Duvall, $96,528

TEAM ROPING

1. Derrick Begay/Cory Petska, 3.8 seconds, $26,231

2. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Clay Smith/Paul Eaves, 4.1, $18,192 each

4. Bubba Buckaloo/Chase Tryan, 4.3, $11,000

5. Aaron Tsinigine/Trey Yates, 4.9, $6,769

6. Lane Ivy/Buddy Hawkins II, 9.2, $4,231

7. Erich Rogers/Clint Summers, 10.6

8. Rhen Richard/Quinn Kesler, 19.1

9. Cody Snow/Wesley Thorp, 19.3

10. Tyler Wade/Cole Davison, 33.6

11. (tie) Dustin Egusquiza/Kory Koontz, Clay Tryan/Travis Graves, Chad Masters/Joseph Harrison, Riley Minor/Brady Minor and Luke Brown/Jake Long, NT

Average standings

1. Aaron Tsinigine/Trey Yates, 64.3 seconds on nine head

2. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 41.4 on eight

3. Rhen Richard/Quinn Kesler, 73.6

4. Clay Smith/Paul Eaves, 30.1 on seven

5. Derrick Begay/Cory Petska, 49.9

6. Erich Rogers/Clint Summers, 50.9

7. Cody Snow/Wesley Thorp, 53.3

8. Lane Ivy/Buddy Hawkins II, 54.6 on six

World standings (headers)

1. Clay Smith, $231,114

2. Kaleb Driggers, $197,157

3. Bubba Buckaloo, $185,951

4. Derrick Begay, $170,779

5. Cody Snow, $156,158

6. Luke Brown, $154,237

7. Dustin Egusquiza, $145,518

8. Aaron Tsinigine, $145,237

9. Riley Minor, $139,361

10. Chad Masters, $135,958

11. Clay Tryan, $122,785

12. Lane Ivy, $118,919

13. Tyler Wade, $109,376

14. Erich Rogers, $105,220

15. Rhen Richard, $97,020

World standings (heelers)

1. Paul Eaves, $231,114

2. Junior Nogueira, $198,141

3. Cory Petska, $177,236

4. Chase Tryan, $165,367

5. Trey Yates, $159,631

6. Joseph Harrison, $155,130

7. Jake Long, $154,237

8. Wesley Thorp, $152,468

9. Kory Koontz, $145,518

10. Brady Minor, $138,169

11. Travis Graves, $118,928

12. Clint Summers, $116,332

13. Buddy Hawkins II, $115,913

14. Cole Davison, $102,482

15. Quinn Kesler, $93,137

SADDLE BRONC RIDING

1. Zeke Thurston, 90 points on Andrews Rodeo’s Brutus, $26,231

2. Wade Sundell, 88, $20,731

3. Isaac Diaz, 85.5, $15,654

4. Jacobs Crawley, 82.5, $11,000

5. Rusty Wright, 82, $6,769

6. CoBurn Bradshaw, 79; $4,231

7. Joey Sonnier III, 78

8. (tie) Brody Cress, Sterling Crawley, Cort Scheer, Jake Wright, Clay Elliott, Taos Muncy, Chase Brooks and Ryder Wright, NS

Average standings

1. CoBurn Bradshaw, 756.5 points on nine head

2. Wade Sundell, 696 on eight

3. Zeke Thurston, 693.5

4. Rusty Wright, 687

5. Cort Scheer, 602 on seven

6. Jacobs Crawley, 581

7. Clay Elliott, 511.5 on six

8. Chase Brooks, 444 on five

World standings

1. Ryder Wright, $243,194

2. Rusty Wright, $239,588

3. Zeke Thurston, $218,887

4. Jacobs Crawley, $215,331

5. Wade Sundell, $215,059

6. Cort Scheer, $203,016

7. Isaac Diaz, $176,624

8. Chase Brooks, $168,641

9. CoBurn Bradshaw, $163,210

10. Clay Elliott, $137,445

11. Jake Wright, $128,287

12. Brody Cress, $121,588

13. Sterling Crawley, $108,748

14. Joey Sonnier III, $95,883

15. Taos Muncy, $90,906

TIE-DOWN ROPING

1. Sterling Smith, 7.4 seconds, $26,231

2. Matt Shiozawa, 7.7, $20,731

3. (tie) Jake Pratt and Tuf Cooper, 7.9, $13,327 each

5. Tyson Durfey, 8.1, $6,769

6. Ryan Jarrett, 8.7, $4,231

7. Shane Hanchey, 9

8. Cooper Martin, 9.1

9. Rhen Richard, 9.3l

9. Caleb Smidt, 9.3

11. Marty Yates, 11.6

12. Reese Riemer, 12.3

13. Trevor Brazile, 18

14. Ryle Smith, 18.6

15. Cory Solomon, NT

Average standings

1. Caleb Smidt. 75.6 seconds on nine head

2. Rhen Richard, 79.2

3. Matt Shiozawa, 86.7

4. Ryle Smith, 92.9

5. Reese Riemer, 96.7

6. Cooper Martin, 99.7

7. Trevor Brazile, 106.9

8. Tuf Cooper, 107.8

World standings

1. Tuf Cooper, $205,268

2. Tyson Durfey, $187,710

3. Shane Hanchey, $169,847

4. Ryan Jarrett, $168,077

5. Marty Yates, $166,502

6. Caleb Smidt, $163,432

7. Jake Pratt, $160,915

8. Reese Riemer, $159,454

9. Sterling Smith, $158,609

10. Trevor Brazile, $156,643

11. Ryle Smith, $153,056

12. Matt Shiozawa, $143,653

13. Cooper Martin, $128,169

14. Rhen Richard, 118,053

15. Cory Solomon, $115,502

BARREL RACING

1. Hailey Kinsel, 13.40 seconds, $26,231

2. Taci Bettis, 13.62, $18,192

2. Nellie Miller, 13.62, $18,192

4. Lisa Lockhart, 13.63, $11,000

5. Jessica Routier, 13.64, $6,769

6. Jessie Telford, 13.71, $4,230

7. Kylie Weast, 13.72

8. Amberleigh Moore, 13.80

9. Stevi Hillman, 13.88

10. Brittany Pozzi Tonozzi, 13.93

11. Tammy Fischer, 13.95

12. Kelly Bruner, 13.99

13. Carman Pozzobon, 14.17

14. Ivy Conrado, 18.62

15. Tracy Nowlin, 18.82

Average standings

1. Carman Pozzobon, 125.78 seconds on nine runs

2. Jessica Routier, 128.87

3. Jessie Telford, 129.21

4. Stevi Hillman, 129.98

5. Tammy Fischer, 130.52

6. Amberleigh Moore, 133.06

7. Hailey Kinsel, 133.66

8. Lisa Lockhart, 134.48

World standings

1. Hailey Kinsel, $339,277

2. Amberleigh Moore, $209,127

3. Nellie Miller, $188,134

4. Jessica Routier, $186,127

5. Ivy Conrado, $185,809

6. Taci Bettis, $184,769

7. Lisa Lockhart, $170,746

8. Brittany Pozzi Tonozzi, $162,920

9. Jessie Telford, $158,419

10. Stevi Hillman, $153,020

11. Kylie Weast, $147,253

12. Kelly Bruner, $129,708

13. Carman Pozzobon, $121,908

14. Tracy Nowlin, $116,150

15. Tammy Fischer, $108,046

BULL RIDING

1. Eli Vastbinder, 91.5 points on D&H Cattle’s SweetPro’s Bruiser, $33,564

2. Chase Dougherty, 87, $28,064

3. Roscoe Jarboe, 85.5, $22,987

4. Sage Kimzey, Parker Breding, Jeff Askey, Tyler Bingham, Dustin Boquet, Boudreaux Campbell, Garrett Tribble, Cole Melancon, Joe Frost, Koby Radley, Trevor Kastner, Trey Benton III, NS

Average standings

1. Chase Dougherty, 521 points on six head

2. Joe Frost, 436.5 on five

2. Jeff Askey, 424

4. Roscoe Jarboe, 404

5. Parker Breding, 330.5 on four

6. Dustin Boquet, 262.5 on three

7. Garrett Tribble, 262

8. Koby Radley, 259

World standings

1. Sage Kimzey, $358,853

2. Chase Dougherty, $251,843

3. Parker Breding, $225,232

4. Joe Frost, $197,477

5. Dustin Boquet, $185,511

6. Jeff Askey, $182,470

7. Roscoe Jarboe, $182,071

8. Garrett Tribble, $174,136

9. Eli Vastbinder, $173,371

10. Koby Radley, $160,072

11. Tyler Bingham, $146,910

12. Trey Benton III, $141,393

13. Boudreaux Campbell, $135,469

14. Cole Melancon, $109,973

15. Trevor Kastner, $104,396

ALL-AROUND WORLD STANDINGS

1. Tuf Cooper, $310,357

2. Trevor Brazile, $298,026

3. Rhen Richard, $203,647

4. Steven Dent, $193,397

5. Curtis Cassidy, $175,583

6. Ryle Smith, $169,562

RAM TOP GUN STANDINGS

1. Hailey Kinsel, $146,442

2. Chase Dougherty, $126,134

3. Amberleigh Moore, $120,000

4. Rusty Wright, $115,981

5. (tie) Clay Smith and Paul Eaves, $115,769 each

7. Tyler Waguespack, $113,160

8. Wade Sundell, $111,750

9. Zeke Thurston, $106,250

10. Cort Scheer, $101,173

