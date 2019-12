2019 NFR Las Vegas 10th go-round results

Here are the National Finals Rodeo 10th performance results from Saturday, Dec. 14, 2019.

Stetson Wright of Milford, Utah, is named the All-Around World Champion following the tenth go round of the Wrangler National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center on Saturday, Dec. 14, 2019, in Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Shali Lord of Lamar, Colo., cuts around a barrel during Barrel Racing in the seventh go round of the Wrangler National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center on Wednesday, Dec. 11, 2019, in Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Bareback riding

1. Clayton Biglow, 93 points on Northcott Macza’s Stevie Knicks, $26,231

2. Tim O’Connell, 91.5, $20,731

3. Trenten Montero, 89.5, $15,654

4. Orin Larsen, 89, $11,000

5. Tanner Aus, 88.5, $6,769

6. Tilden Hooper, 88, $4,231

7. Richmond Champion, 87.5

8. Clint Laye, 85

9. Steven Dent, 84.5

10. Ty Breuer, 84

11. Taylor Broussard, 82

12. Kaycee Feild, Caleb Bennett and Jake Brown, NS. 15. Austin Foss, INJ.

Average standings

1. Clayton Biglow, 886.5 points on 10 head, $67,269

2. Tim O’Connell, 871.5, $54,577

3. Richmond Champion, 860, $43,154

4. Orin Larsen, 857.5, $31,731

5. Tilden Hooper, 851, $22,846

6. Clint Laye, 840.5, $16,500

7. Trenten Montero, 839, $11,423

8. Tanner Aus, 783 on nine, $6,346

9. Kaycee Feild, 770.5

10. Caleb Bennett, 696 on eight

11. Steven Dent, 680.5

12. Ty Breuer, 594.5 on seven

13. Taylor Broussard, 576.5

14. Austin Foss, 563.5

15. Jake Brown, 434 on five.

World standings

1. Clayton Biglow, $425,843

2. Orin Larsen, $296,404

3. Tim O’Connell, $261,091

4. Richmond Champion, $238,983

5. Tilden Hooper, $238,239

6. Kaycee Feild, $232,320

7. Caleb Bennett, $208,902

8. Tanner Aus, $173,460

9. Clint Laye, $170,416

10. Trenten Montero, $170,296

11. Jake Brown, $133,415

12. Austin Foss, $126,587

13. Ty Breuer, $120,911

14. Steven Dent, $103,799

15. Taylor Broussard, $93,502.

Steer wrestling

1. Dakota Eldridge, 3.5 seconds, $26,231

2. (tie) Bridger Chambers and Tanner Brunner, 3.8, $18,192 each

4. (tie) Will Lummus and Cameron Morman, 3.9, $8,885 each

6. Matt Reeves, 4.0, $4,231

7. Hunter Cure, 4.1

8. (tie) Ty Erickson and Tyler Waguespack, 4.4

10. Stetson Jorgensen, 4.5

11. Tyler Pearson, 7.5

12. Kyle Irwin, 8.3

13. J.D. Struxness, 8.5

14. Riley Duvall, 10.1

15. Scott Guenthner, NT.

Average standings

1. Matt Reeves, 48.4 seconds on 10 head, $67,269

2. Riley Duvall, 54.8, $54,577

3. Bridger Chambers, 55.2, $43,154

4. Tyler Pearson, 57.8, $31,731

5. Ty Erickson, 62.7, $22,846

6. Stetson Jorgensen, 66.6, $16,500

7. Dakota Eldridge, 68.5, $11,423

8. Hunter Cure, 75.9, $6,346

9. Kyle Irwin, 89.1

10. Tyler Waguespack, 39.0 on nine

11. Cameron Morman, 42.4

12. J.D. Struxness, 50.3

13. Scott Guenthner, 67.0

14. Will Lummus, 34.6 on eight

15. Tanner Brunner, 46.1.

World standings

1. Ty Erickson, $234,491

2. Bridger Chambers, $217,362

3. Stetson Jorgensen, $197,246

4. Tyler Pearson, $196,904

5. J.D. Struxness, $190,137

6. Matt Reeves, $183,131

7. Tyler Waguespack, $177,925

8. Dakota Eldridge, $177,834

9. Riley Duvall, $166,194

10. Hunter Cure, $164,914

11. Will Lummus, $163,382

12. Scott Guenthner, $148,853

13. Cameron Morman, $140,576

14. Kyle Irwin, $134,934

15. Tanner Brunner, $109,911.

Team roping

1. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 4.1 seconds, $26,231 each

2. Cody Snow/Wesley Thorp, 4.4, $20,731

3. Erich Rogers/Kyle Lockett, 4.5, $15,654

4. Clay Smith/Jade Corkill, 4.7, $11,000

5. Riley Minor/Brady Minor, 6.8, $6,769

6. Brenten Hall/Chase Tryan, 9.4, $4,231

7. Luke Brown/Paul Eaves, 11.6

8. Tyler Wade/Cole Davison, 12.7

9. Tate Kirchenschlager/Tyler Worley, 14.3

10. Matt Sherwood/Hunter Koch, 20.4

11. Coleman Proctor/Ryan Motes, Clay Tryan/Jake Long, Ty Blasingame/Travis Graves, Chad Masters/Joseph Harrison and Jake Cooper/Caleb Anderson, NT.

Average standings

1. Cody Snow/Wesley Thorp, 43.8 seconds on nine, $67,269 each

2. Brenten Hall/Chase Tryan, 56.7, $54,577

3. Luke Brown/Paul Eaves, 59.3, $43,154

4. Tate Kirchenschlager/Tyler Worley, 93.0, $31,731

5. Riley Minor/Brady Minor, 44.4 on eight, $22,846

6. Clay Smith/Jade Corkill, 47.3, $16,500

7. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 50.1, $11,423

8. Chad Masters/Joseph Harrison, 54.9, $6,346

9. Matt Sherwood/Hunter Koch, 62.5

10. Tyler Wade/Cole Davison, 68.1

11. Erich Rogers/Kyle Lockett, 60.8 on seven

12. Jake Cooper/Caleb Anderson, 54.2 on six

13. Clay Tryan/Jake Long, 36.9 on five

14. Ty Blasingame/Travis Graves, 20.3 on four

15. Coleman Proctor/Ryan Motes, 27.2 on three.

World standings (headers)

1. Clay Smith, $268,820

2. Cody Snow, $256,938

3. Kaleb Driggers, $240,923

4. Brenten Hall, $237,061

5. Riley Minor, $207,707

6. Chad Masters, $196,067

7. Luke Brown, $182,093

8. Coleman Proctor, $153,241

9. Tate Kirchenschlager, $147,225

10. Clay Tryan, $147,222

11. Tyler Wade, $135,856

12. Ty Blasingame, $132,220

13. Erich Rogers, $128,634

14. Matt Sherwood, $124,704

15. Jake Cooper, $103,851.

World standings (heelers)

1. Wesley Thorp, $249,181

2. Junior Nogueira, $238,243

3. Chase Tryan, $234,480

4. Jade Corkill, $226,946

5. Brady Minor, $207,707

6. Joseph Harrison, $198,816

7. Paul Eaves, $186,600

8. Ryan Motes, $158,089

9. Kyle Lockett, $153,364

10. Jake Long, $150,954

11. Tyler Worley, $142,677

12. Cole Davison, $134,371

13. Travis Graves, $133,896

14. Hunter Koch, $132,807

15. Caleb Anderson, $103,050.

Saddle bronc riding

1. Brody Cress, Hillsdale, Wyo., 91 points on The Cervi Brothers Rodeo’s RodeoHouston’s Womanizer, $26,231

2. Jake Watson, 89.5, $20,731

3. (tie) Ryder Wright, Zeke Thurston and Dawson Hay, 88.5, $11,141 each

6. (tie) Rusty Wright and Colt Gordon, 87.5, $2,115 each

8. Jacobs Crawley, 86.5

9. (tie) Spencer Wright and Jesse Wright, 85

11. Chase Brooks, 82

12. Sterling Crawley, Mitch Pollock, Bradley Harter and J.J. Elshere, NS.

Average standings

1. Brody Cress, 840.5 points on 10, $67,269

2. Spencer Wright, 762.5 on nine, $54,577

3. Rusty Wright, 756, $43,154

4. Zeke Thurston, 699.5 on eight, $31,731

5. Jacobs Crawley, 646.5, $22,846

6. Jake Watson, 610.5 on seven, $16,500

7. Jesse Wright, 588.5, $11,423

8. Dawson Hay, 523 on six, $6,346

9. Chase Brooks, 516.5

10. Colt Gordon, 416.5 on five

11. Sterling Crawley, 407

12. Ryder Wright, 348.5 on four

13. J.J. Elshere, 252 on three

14. Mitch Pollock, 171.5 on two

15. Bradley Harter, 86.5 on one.

World standings

1. Zeke Thurston, $347,056

2. Brody Cress, $286,372

3. Ryder Wright, $273,129

4. Spencer Wright, $258,015

5. Rusty Wright, $241,153

6. Jake Watson, $236,406

7. Dawson Hay, $197,747

8. Chase Brooks, $194,681

9. Jacobs Crawley, $191,935

10. Sterling Crawley, $156,722

11. Jesse Wright, $155,159

12. Bradley Harter, $127,543

13. Mitch Pollock, $125,196

14. J.J. Elshere, $119,004

15. Colt Gordon, $112,635.

Tie-down roping

1. (tie) Shane Hanchey and Adam Gray, 7.1 seconds, $23,481 each

3. Marty Yates, 7.7, $15,654

4. Tyson Durfey, 7.9, $11,000

5. Haven Meged, 8.0, $6,769

6. Tyler Milligan, 8.1, $4,231

7. Michael Otero, 8.7

8. Shad Mayfield, 10.6

9. (tie) Caleb Smidt and Taylor Santos, 11.2

11. Tuf Cooper, 12.4

12. Riley Pruitt, 15.8

13. Rhen Richard, Ty Harris and Cooper Martin, NT.

Average standings

1. Haven Meged, 85.7 seconds on 10 head, $67,269

2. Tyson Durfey, 85.9, $54,577

3. Tuf Cooper, 90.7, $43,154

4. Taylor Santos, 97.3, $31,731

5. Riley Pruitt, 103.0, $22,846

6. Caleb Smidt, 107.8, $16,500

7. Shane Hanchey, 80.3 on nine, $11,423

8. Tyler Milligan, 84.0, $6,346

9. Marty Yates, 66.8 on eight

10. Cooper Martin, 80.2

11. Michael Otero, 83.1

12. Rhen Richard, 67.1 on seven

13. Shad Mayfield, 74.5

14. Ty Harris, 49.8 on six

15. Adam Gray, 60.3.

World standings

1. Haven Meged, $246,014

2. Shane Hanchey, $244,832

3. Tyson Durfey, $237,532

4. Riley Pruitt, $226,445

5. Marty Yates, $212,854

6. Tuf Cooper, $211,631

7. Caleb Smidt, $196,900

8. Tyler Milligan, $196,884

9. Ty Harris, $186,765

10. Taylor Santos, $182,484

11. Adam Gray, $151,885

12. Shad Mayfield, $127,075

13. Cooper Martin, $125,593

14. Michael Otero, $116,155

15. Rhen Richard, $111,988.

Barrel racing

1. Lisa Lockhart, 13.71 seconds, $26,231

2. Cheyenne Wimberley, 13.79, $20,731

3. Ivy Conrado-Saebens, 13.86, $15,654

4. Jessica Routier, 13.87, $11,000

5. Shali Lord, 13.88, $6,769

6. (tie) Dona Kay Rule and Ericka Nelson, 13.89, $2,115 each

8. Lacinda Rose, 13.92

9. Nellie Miller, 14.06

10. Brittany Pozzi Tonozzi, 14.10

11. Emily Miller, 18.65

12. (tie) Hailey Kinsel and Amberleigh Moore, 18.85

14. Jennifer Sharp, 19.11

15. Stevi Hillman, 23.71.

Average standings

1. Ivy Conrado-Saebens, 138.44 seconds on 10 runs, $67,269

2. Emily Miller, 143.25, $54,577

3. Lisa Lockhart, 144.47, $43,154

4. Nellie Miller, 144.63, $31,731

5. Shali Lord, 144.73, $22,846

6. Brittany Pozzi Tonozzi, 144.77, $16,500

7. Lacinda Rose, 145.17, $11,423

8. Hailey Kinsel, 147.42, $6,346

9. Jessica Routier, 148.45

10. Dona Kay Rule, 148.84

11. Jennifer Sharp, 165.38

12. Amberleigh Moore, 167.51

13. Cheyenne Wimberley, 175.22

14. Ericka Nelson, 175.45

15. Stevi Hillman, 154.30 on nine.

World standings

1. Hailey Kinsel, $290,020, 2. Ivy Conrado-Saebens, $264,673

3. Emily Miller, $255,799

4. Lisa Lockhart, $250,698

5. Nellie Miller, $235,899

6. Amberleigh Moore, $207,982

7. Dona Kay Rule, $192,392

8. Jessica Routier, $191,197

9. Shali Lord, $173,391

10. Stevi Hillman, $157,219

11. Brittany Pozzi Tonozzi, $152,100

12. Lacinda Rose, $138,917

13. Cheyenne Wimberley, $127,861

14. Jennifer Sharp, $114,024

15. Ericka Nelson, $112,318.

Bull riding

1. Jordan Hansen, 88.5 points on Four Star Rodeo’s Hell Hound, $28,981

2. Sage Kimzey, 88, $23,481

3. Tyler Bingham, 86.5, $18,404

4. Jeff Askey, 86, $13,750

5. Stetson Wright, Trevor Kastner, Josh Frost, Koby Radley, Garrett Smith, Daylon Swearingen, Jordan Spears, Trey Kimzey, Clayton Sellars, Boudreaux Campbell and Trey Benton III, NS.

Average standings

1. Sage Kimzey, 709 points on eight head, $67,269

2. Boudreaux Campbell, 624 on seven, $54,577

3. Jordan Spears, 517 on six, $43,154

4. Tyler Bingham, 516, $31,731

5. Stetson Wright, 448.5 on five, $22,846

6. Koby Radley, 435, $16,500

7. Jeff Askey, 426.5, $11,423

8. Jordan Hansen, 356 on four, $6,346

9. Trey Benton III, 352

10. Clayton Sellars, 347.5

11. Daylon Swearingen, 270 on three

12. Garrett Smith, 178.5 on two

13. Trey Kimzey, 168

14. Trevor Kastner, 86 on one

15. Josh Frost, NS.

World standings

1. Sage Kimzey, $480,797

2. Boudreaux Campbell, $344,573

3. Stetson Wright, $267,345

4. Tyler Bingham, $246,399

5. Jordan Hansen, $214,792

6. Jordan Spears, $211,933

7. Koby Radley, $195,349

8. Trey Benton III, $186,995

9. Daylon Swearingen, $179,799

10. Garrett Smith, $171,769

11. Trevor Kastner, $161,216

12. Clayton Sellars, $158,018

13. Jeff Askey, $157,329

14. Josh Frost, $129,561

15. Trey Kimzey, $124,960.

All-Around Standings

1. Stetson Wright, $297,923

2. Clay Smith, $279,672

3. Tuf Cooper, $265,794

4. Caleb Smidt, $210,190

5. Trevor Brazile, $129,754

6. Daylon Swearingen, $138,881

7. Rhen Richard, $117,980

8. Landon McClaugherty, $112,119

9. Steven Dent, $111,577

10. Josh Frost, $92,732.

RAM Top Gun Award standings

1. Clayton Biglow, $243,891

2. Sage Kimzey, $217,942

3. Boudreaux Campbell, $203,135

4. Brody Cress, $180,500

5. Ivy Conrado, $171,404

6. Zeke Thurston, $170,064

7. (tie) Wesley Thorp and Cody Snow, $161,885 each

9. Cody Snow, $161,885

9. Emily Miller, $157,654

10. Chase Tryan, $148,135.

