2022 NFR Las Vegas 3rd go-round results

Here are the 3rd go-round results from the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas.

Day 3 of NFR kicks off in Las Vegas

Shelley Morgan competes in the barrel racing event in the 64th Wrangler National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas, Saturday, Dec. 3, 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Hunter Cure competes during the steer wrestling event in the 64th Wrangler National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas, Saturday, Dec. 3, 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Hunter Herrin competes in the tie-down roping event during the 64th Wrangler National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas, Saturday, Dec. 3, 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Bareback Riding

1. Jess Pope, 86.5 points on Stace Smith Pro Rodeo’s Mr. Harry, $28,914

2. Clayton Biglow, 85.5, $22,851

3. R.C. Landingham, 85, $17,255

4. Kaycee Feild, 84, $12,125

5. Cole Reiner, 83.5, $7,462

6. Tim O’Connell, 82.5, $4,664

7. Tilden Hooper, 81.5

8. (tie) Rocker Steiner and Leighton Berry, 80

10. Ty Breuer, 79.5

11. Cole Franks, 78

12. Garrett Shadbolt, 73

13. Caleb Bennett, 70.5

14. Tanner Aus, 66.5

15. Orin Larsen, 63.

Average leaders

1. Jess Pope, 258.5 points on three head

2. (tie) Tilden Hooper and Clayton Biglow, 253.5

4. (tie) Tim O’Connell, and R.C. Landingham, 252

6. Kaycee Feild, 251

7. Cole Reiner, 250

8. Ty Breuer, 248

9. Cole Franks, 247

10. Rocker Steiner, 246

11. (tie) Leighton Berry and Garrett Shadbolt, 239

13. Tanner Aus, 234

14. Caleb Bennett, 223

15. Orin Larsen, 149 points on two head.

World standings

1. Jess Pope, $233,149

2. Kaycee Feild, $182,181

3. Cole Reiner, $178,432

4. Leighton Berry, $169,107

5. Tilden Hooper, $160,496

6. R.C. Landingham, $159,333

7. Tim O’Connell, $157,750

8. Caleb Bennett, $157,290

9. Tanner Aus, $157,185

10. Rocker Steiner, $144,328

11. Clayton Biglow, $142,671

12. Cole Franks, $134,043

13. Orin Larsen, $133,784

14. Ty Breuer, $115,749

15. Garrett Shadbolt, $113,949.

Steer Wrestling

1. Stetson Jorgensen, 3.5 seconds, $28,914

2. Will Lummus, 3.8, $22,851

3. (tie) Dakota Eldridge and Kyle Irwin, 4.1, $14,690 each

5. J.D. Struxness, 4.3, $7,462

6. Tristan Martin, 4.5, $4,664

7. Rowdy Parrott, 4.6

8. Hunter Cure, 4.7

9. Jesse Brown, 5.0

10. Ty Erickson, 5.4

11. Tyler Waguespack, 6.8

12. Tanner Brunner, 13.6

13. Timmy Sparing, 14.2

14. (tie) Dirk Tavenner and Nick Guy, NT.

Average leaders

1. Stetson Jorgensen, 11.9 seconds on three head

2. Kyle Irwin, 13.1

3. Tristan Martin, 13.8

4. (tie) Hunter Cure and Jesse Brown, 13.9

6. Rowdy Parrott, 14.4

7. Ty Erickson, 15.2

8. J.D. Struxness, 16.3

9. Dakota Eldridge, 16.8

10. Tyler Waguespack, 17.1

11. Will Lummus, 22.7

12. Tanner Brunner, 35.4

13. Dirk Tavenner, 12.7 seconds on two head

14. Nick Guy, 18.4

15. Timmy Sparing, 19.2.

World standings

1. Stetson Jorgensen; $213,680

2. Will Lummus, $152,632

3. Hunter Cure, $148,443

4. Kyle Irwin, $146,362

5. Tyler Waguespack, $145,998

6. J.D. Struxness, $141,110

7. Tristan Martin, $132,740

8. Ty Erickson, $129,909

9. Dakota Eldridge, $128,788

10. Jesse Brown, $124,564

11. Nick Guy, $116,935

12. Tanner Brunner, $106,271

13. Rowdy Parrott, $99,525

14. Dirk Tavenner, $94,532

15. Timmy Sparing, $91,312.

Team Roping

1. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 3.6 seconds, $28,914 each

2. Dustin Egusquiza/Travis Graves, 3.8, $22,851

3. Rhen Richard/Jeremy Buhler, 4.1, $17,255

4. (tie) Coleman Proctor/Logan Medlin, Jr. Dees/Levi Lord and Chad Masters/Joseph Harrison, 4.3, $8,083 each

7. Jake Orman/Brye Crites, 4.4

8. Tyler Wade/Trey Yates, 4.8

9. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 5.9

10. Clay Tryan/Jade Corkill, 9.1

11. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 10.1

12. (tie) Lightning Aguilera/Jonathan Torres, Cody Snow/Wesley Thorp, Riley Minor/Brady Minor and Clay Smith/Jake Long, NT.

Average leaders

1. Andrew Ward/Buddy Hawkins II,15.4 seconds on three head

2. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 17.4

3. Coleman Proctor/Logan Medlin, 18.8

4. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 19.2

5. Jr. Dees/Levi Lord, 8.6 seconds on two head

6. Jake Orman/Brye Crites, 9.2

7. (tie) Tyler Wade/Trey Yates and Cody Snow/Wesley Thorp, 10.2

9. (tie) Clay Tryan/Jade Corkill and Chad Masters/Joseph Harrison, 13.6

11. Rhen Richard/Jeremy Buhler, 14.2

12. Riley Minor/Brady Minor, 14.6

13. Dustin Egusquiza/Travis Graves, 3.8 seconds on one head

14. Clay Smith/Jake Long, 4.1

15. Lightning Aguilera/Jonathan Torres, 14.4.

World standings (headers)

1. Kaleb Driggers, $269,823

2. Clay Tryan, $177,514

3. Andrew Ward, $169,595

4. Tanner Tomlinson, $160,972

5. Jr. Dees, $143,042

6. Dustin Egusquiza, $138,874

7. Coleman Proctor, $133,438

8. Clay Smith, $127,765

9. Rhen Richard, $126,534

10. Cody Snow, $113,968

11. Tyler Wade, $108,573

12. Chad Masters, $105,527

13. Jake Orman, $102,529

14. Lightning Aguilera, $100,421

15. Riley Minor, $99,022.

World standings (heeler)

1. Junior Nogueira, $269,823

2. Jake Long, $169,245

3. Buddy Hawkins II, $168,053

4. Patrick Smith, $160,972

5. Levi Lord, $144,440

6. Jade Corkill, $143,706

7. Travis Graves, $139,588

8. Logan Medlin, $133,438

9. Jeremy Buhler, $127,469

10. Wesley Thorp, $113,968

11. Joseph Harrison, $110,199

12. Trey Yates, $105,011

13. Brye Crites, $103,871

14. Brady Minor, $99,022; 15. Jonathan Torres, $92,968.

Saddle Bronc Riding

1. Lefty Holman, 90.5 points on Vold Rodeo Company’s Sun Glow, $28,914

2. Stetson Wright, 88.5, $22,851

3. (tie) Sage Newman and Chase Brooks, 88, $14,690 each

5. Kolby Wanchuk, 87.5, $7,462

6. (tie) Zeke Thurston and Tanner Butner, 87, $2,332

8. Ryder Wright, 86

9. (tie) Logan Hay and Kole Ashbacher, 85

11. Dawson Hay, 84.5

12. Kade Bruno, 82.5

13. Layton Green, 82

14. (tie) Brody Cress and Wyatt Casper, 79.

Average leaders

1. Lefty Holman, 264 points on three head

2. Zeke Thurston, 260

3. Sage Newman, 259

4. Stetson Wright, 258.5

5. Kolby Wanchuk, 256.5

6. Dawson Hay, 253.5

7. (tie) Logan Hay and Tanner Butner, 252.5

9. Kole Ashbacher, 251

10. Kade Bruno, 248

11. Wyatt Casper, 244.5

12. Brody Cress, 237.5

13. Chase Brooks, 168.5 points on two head

14. Ryder Wright, 163.5

15. Layton Green, 162.5.

World standings

1. Sage Newman, $308,349

2. Stetson Wright, $233,433

3. Lefty Holman, $223,869

4. Brody Cress, $198,707

5. Zeke Thurston, $193,633

6. Ryder Wright, $171,920

7. Logan Hay, $166,851

8. Kolby Wanchuk, $162,277

9. Layton Green, $148,993

10. Kade Bruno, $147,726

11. Dawson Hay, $141,771

12. Chase Brooks, $138,682

13. Wyatt Casper, $135,356

14. Tanner Butner, $133,481

15. Kole Ashbacher, $127,543.

Tie-Down Roping

1. Cory Solomon, 6.9 seconds, $28,914

2. Kincade Henry, 7.4, $22,851

3. (tie) John Douch and Caleb Smidt, 7.5, $14,690 each

5. Macon Murphy, 7.6, $7,462

6. (tie) Haven Meged and Tyler Milligan, 7.7, $2,332 each

8. Tuf Cooper, 8.1

9. Shane Hanchey, 8.3

10. Shad Mayfield, 9.3

11. (tie) Zack Jongbloed and Riley Webb, 11.1

13. Ty Harris, 17.5

14. Hunter Herrin, 18.4

15. Marty Yates, NT.

Average leaders

1. Caleb Smidt, 22.2 seconds on three head;

2. Cory Solomon, 24.5

3. Haven Meged, 24.9

4. Shad Mayfield, 27.9

5. Zack Jongbloed, 29.6

6. Riley Webb, 31.6

7. Macon Murphy, 32.0

8. Hunter Herrin, 34.6

9. Ty Harris, 35.5

10. Shane Hanchey, 36.0

11. Tyler Milligan, 40.3

12. Kincade Henry, 15.5 seconds on two head

13. Marty Yates, 19.9

14. John Douch, 7.5 seconds on one head

15. Tuf Cooper, 8.1.

World standings

1. Shad Mayfield, $236,359

2. Caleb Smidt, $232,033

3. John Douch, $191,419

4. Haven Meged, $178,463

5. Cory Solomon, $168,302

6. Hunter Herrin, $159,280

7. Kincade Henry, $157,648

8. Shane Hanchey, $154,908

9. Riley Webb, $139,631

10. Zack Jongbloed, $139,293

11. Tuf Cooper, $134,382

12. Marty Yates, $132,272

13. Tyler Milligan, $131,039

14. Ty Harris, $128,937

15. Macon Murphy, $123,255.

Barrel Racing

1. Hailey Kinsel, 13.59 seconds, $28,914

2. Dona Kay Rule, 13.74, $22,851

3. Lisa Lockhart, 13.78, $17,255

4. Shelley Morgan, 13.80, $12,125

5. Jordon Briggs, 13.86, $7,462

6. Brittany Pozzi Tonozzi, 13.87, $4,664

7. Sissy Winn, 13.91

8. Leslie Smalygo, 13.93

9. Kassie Mowry, 13.94

10. (tie) Margo Crowther and Jessica Routier, 13.97

12. Wenda Johnson, 13.98

13. Stevi Hillman, 14.03

14. Bayleigh Choate, 14.17

15. Emily Beisel, 18.53.

Average leaders

1. Wenda Johnson, 41.30 seconds on three runs

2. Jordon Briggs, 41.48

3. Lisa Lockhart, 41.54

4. Margo Crowther, 41.61

5. Leslie Smalygo, 41.74

6. Shelley Morgan, 41.75

7. Sissy Winn, 41.98

8. Bayleigh Choate, 42.09

9. Hailey Kinsel, 46.09

10. Kassie Mowry, 46.43

11. Dona Kay Rule, 46.54

12. Brittany Pozzi Tonozzi, 46.89

13. Stevi Hillman, 47.38

14. Jessica Routier, 47.77

15. Emily Beisel, 50.92.

World standings

1. Jordon Briggs, $212,496

2. Hailey Kinsel, $187,217

3. Wenda Johnson, $177,763

4. Dona Kay Rule, $164,956

5. Shelley Morgan, $137,250

6. Stevi Hillman, $130,602

7. Margo Crowther, $129,722

8. Kassie Mowry, $125,404

9. Lisa Lockhart, $124,251

10. Sissy Winn, $119,310

11. Emily Beisel, $111,426

12. Leslie Smalygo, $106,578

13. Brittany Pozzi Tonozzi, $103,095

14. Bayleigh Choate, $100,893

15. Jessica Routier, $96,863.

Bull Riding

1. (tie) Garrett Smith, on Stace Smith Pro Rodeo’s Evil Intentions, and JR Stratford, on Pete Carr Pro Rodeo’s Curly Bill, 90 points, $25,882 each

3. (tie) Josh Frost and Creek Young, 86.5, $14,690 each

5. Ky Hamilton, 85.5, $7,462

6. Trevor Kastner, 75, $4,664

7. (tie) Stetson Wright, Jeff Askey, Tristen Hutchings, Maverick Potter, Trey Kimzey, Jared Parsonage, Trey Holston, Lukasey Morris, Cole Fischer, NS

16. Reid Oftedahl, Out.

Average leaders

1. Josh Frost, 174.5 points on two head;

2. Garrett Smith, 172.5

3. Stetson Wright, 171.5

4. Trevor Kastner, 164

5. Ky Hamilton, 163

6. Tristen Hutchings, 90.5 points on one head

7. (tie) Jeff Askey and JR Stratford, 90

9. Creek Young, 86.5

10. Trey Kimzey, 86

11. Jared Parsonage, 81.5

12. (tie) Maverick Potter, Trey Holston, Lukasey Morris and Cole Fischer, NS.

16. Reid Oftedahl, Out.

World standings

1. Stetson Wright, $384,929

2. Josh Frost, $265,372

3. Jeff Askey, $216,848

4. Garrett Smith, $177,540

5. Ky Hamilton, $173,717

6. Tristen Hutchings, $166,897

7. Trevor Kastner, $155,458

8. JR Stratford, $142,943

9. Trey Kimzey, $130,648

10. Maverick Potter, $126,065

11. Creek Young, $125,360

12. Jared Parsonage, $122,314

13. Trey Holston, $118,892

14. Lukasey Morris, $110,667

15. Reid Oftedahl, $107,944

16. Cole Fischer, $106,330.

All-Around

1. Stetson Wright, $462,230

2. Caleb Smidt, $230,261

3. Josh Frost, $175,491

4. Haven Meged, $164,872

5. Taylor Santos, $159,179

6. Zack Jongbloed, $140,592

7. Coleman Proctor, $138,605

8. Marty Yates, $129,898

9. Rhen Richard, $129,783

10. Paul David Tierney, $118,792.

Top Gun Leader

1. Caleb Smidt, $82,517

2. Stetson Jorgensen, $79,020

3. (tie) Jess Pope and Lefty Holman, $73,890 each

5. Hailey Kinsel, $67,827

6. Wenda Johnson, $56,169

7. Kincade Henry, $55,702

8. Sage Newman, $55,158

9. (tie) Patrick Smith and Tanner Tomlinson, $53,604 each.