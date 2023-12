2023 NFR Las Vegas 5th go-round results

Here are the 5th go-round results from the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas.

Bareback Riding

Fifth round

1. (tie) Clayton Biglow, on Pickett Pro Rodeo’s Night Crawler and Jayco Roper, on C5 Rodeo Company’s Virgil, 89.5 points, $27,487 each

3. Jess Pope, 88.5, $18,325

4. Mason Clements, 87.5, $12,877

5. (tie) Jacob Lees and Cole Reiner, 87, $6,438 each

7. (tie) Keenan Hayes and Leighton Berry, 86.5 each

9. (tie) Tim O’Connell and Rocker Shane Steiner, 86 each

11. Richmond Champion, 85.5

12. Tanner Aus, 85

13. (tie) Kade Sonnier and Dean Thompson, 81.5 each

15. Orin Larsen, 74

Average leaders

1. Mason Clements, 427.5 points on five head

2. Keenan Hayes, 425.5

3. Cole Reiner, 424.5

4. Jess Pope, 423.5

5. Leighton Berry, 419

6. Jayco Roper, 417.5

7. Kade Sonnier, 415

8. Clayton Biglow, 414.5

9. Richmond Champion, 414

10. (tie) Jacob Lees and Tanner Aus, 412 each

12. Rocker Shane Steiner, 410

13. Tim O’Connell, 405

14. Orin Larsen, 388.5

15. Dean Thompson, 320 points on four head

World Standings

1. Keenan Hayes, $322,120

2. Clayton Biglow, $226,144

3. Rocker Shane Steiner, $214,536

4. Leighton Berry, $206,751

5. Mason Clements, $198,239

6. Jess Pope, $196,975

7. Jayco Roper, $190,383

8. Kade Sonnier, $187,969

9. Cole Reiner, $180,222

10. Tim O’Connell, $169,326

11. Orin Larsen, $157,237

12. Jacob Lees, $147,123

13. Dean Thompson, $146,404

14. Tanner Aus, $140,297

15. Richmond Champion, $138,527

Steer Wrestling

Fifth round

1. J.D. Struxness, 3.3 seconds, $30,706

2. Jacob Talley, 3.6, $24,268

3. (tie) Ty Erickson and Stan Branco, 3.7, $15,601 each

5. Dalton Massey, 4.0, $7,924

6. Jesse Brown, 4.1, $4,953

7. (tie) Dakota Eldridge, Stephen Culling and Bridger Anderson, 4.6 each

10. Nick Guy, 4.7

11. Don Payne, 5.5

12. Cody Devers, 6.2

13. Tyler Waguespack, 9.4

14. (tie) Will Lummus and Dirk Tavenner, NT

Average leaders

1. Dalton Massey, 21.6 seconds on five head

2. Dakota Eldridge, 23.0

3. Don Payne, 23.5

4. Nick Guy, 23.8

5. Jesse Brown, 24.6

6. J.D. Struxness, 30.0

7. Tyler Waguespack, 30.4

8. Stephen Culling, 31.5

9. Stan Branco, 33.4

10. Ty Erickson, 21.6 seconds on four head

11. Jacob Talley, 27.0

12. Bridger Anderson, 12.8 seconds on three head

13. Dirk Tavenner, 13.8

14. Cody Devers, 18.2

15. Will Lummus, 25.0

World Standings

1. Dalton Massey, $246,353

2. J.D. Struxness, $211,144

3. Jesse Brown, $197,862

4. Tyler Waguespack, $185,043

5. Stan Branco, $175,893

6. Ty Erickson, $165,477

7. Will Lummus, $155,639

8. Dirk Tavenner, $149,041

9. Nick Guy, $147,424

10. Dakota Eldridge, $146,189

11. Jacob Talley, $140,014

12. Bridger Anderson, $139,094

13. Stephen Culling, $137,799

14. Don Payne, $124,740

15. Cody Devers, $114,132

Team Roping

Fifth round

1. Luke Brown/Hunter Koch, 3.8 seconds, $30,706 each

2. (tie) Rhen Richard/Jeremy Buhler and Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 4.0, $21,296 each

4. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 4.1, $12,877

5. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 4.7, $7,924

6. (tie) Jake Cooper Clay/Tyler Worley and Clay Smith/Paden Bray, 8.9, $2,476 each

8. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nunes Nogueira, Derrick Begay/Colter Todd and Erich Rogers/Paul Eaves, 9.1 each

11. Tyler Wade/Wesley Thorp, 9.8

12. Nelson Wyatt/Jonathan Torres, 12.0

13. Marcus Theriot/Cole Curry, 14.4

14. Coleman Proctor/Logan Medlin, 33.1

15. Clint Summers/Jake Long, NT

Average leaders

1. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 28.0 seconds on five head

2. Derrick Begay/Colter Todd, 34.5

3. Nelson Wyatt/Jonathan Torres, 34.9

4. Tyler Wade/Wesley Thorp, 37.5

5. Luke Brown/Hunter Koch, 27.1 seconds on four head

6. Kaleb Driggers/Junior Nunes Nogueira, 27.5

7. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 32.9

8. Rhen Richard/Jeremy Buhler, 36.3

9. Clint Summers/Jake Long, 11.7 seconds on three head

10. Clay Smith/Paden Bray, 18.6

11. Jake Cooper Clay/Tyler Worley, 22.1

12. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 22.7

13. Marcus Theriot/Cole Curry, 22.8

14. Coleman Proctor/Logan Medlin, 41.1

15. Erich Rogers/Paul Eaves, 14.2 seconds on two head

World Standings (headers)

1. Clint Summers, $202,642

2. Nelson Wyatt, $196,438

3. Tyler Wade, $196,127

4. Kaleb Driggers, $188,222

5. Coleman Proctor, $187,071

6. Andrew Ward, $180,235

7. Rhen Richard, $179,048

8. Dustin Egusquiza, $169,149

9. Luke Brown, $162,727

10. Derrick Begay, $156,040

11. Tanner Tomlinson, $154,955

12. Jake Cooper Clay, $136,872

13. Marcus Theriot, $132,965

14. Erich Rogers, $129,654

15. Clay Smith, $123,555

World Standings (heelers)

1. Jake Long, $216,143

2. Wesley Thorp, $213,355

3. Junior Nunes Nogueira, $188,222

4. Logan Medlin, $187,071

5. Buddy Hawkins II, $180,235

6. Jeremy Buhler, $179,048

7. Colter Todd, $171,207

8. Levi Lord, $169,149

9. Hunter Koch, $162,727

10. Patrick Smith, $154,955

11. Jonathan Torres, $146,264

12. Tyler Worley, $130,727

13. Paul Eaves, $130,005

14. Cole Curry, $125,788

15. Paden Bray, $118,957

Saddle Bronc Riding

Fifth round

1. Zeke Thurston, 91 points on Calgary Stampede’s XPLOSIVE SKIES, $30,706

2. Ryder Wright, 89.5, $24,268

3. Lefty Marvel Holman, 88.5, $18,325

4. (tie) Wyatt Casper and Damian Brennan, 87.5, $10,401 each

6. Brody Cress, 87, $4,953

7. (tie) Sage Newman and Tanner Butner, 86 each

9. Kade Bruno, 85.5

10. Chase Brooks, 85

11. Ben T. Andersen, 83

12. Ryder Sanford, 82

13. (tie) Dawson Hay and Layton Green, 81 each

15. Stetson Dell Wright, Inj

Average leaders

1. Zeke Thurston, 433 points on five head

2. Brody Cress, 429

3. Tanner Butner, 425

4. Damian Brennan, 424

5. Chase Brooks, 423.5

6. Lefty Marvel Holman, 422.5

7. (tie) Sage Newman and Kade Bruno, 422 each

9. Wyatt Casper, 418.5

10. Layton Green, 402

11. Ryder Wright, 344.5 points on four head

12. Ryder Sanford, 328

13. Dawson Hay, 322

14. Ben T. Andersen, 240.5 points on three head

15. Stetson Dell Wright, Inj

World Standings

1. Zeke Thurston, $313,555

2. Sage Newman, $298,370

3. Kade Bruno, $275,623

4. Stetson Dell Wright, $261,626

5. Ryder Wright, $227,263

6. Tanner Butner, $208,848

7. Brody Cress, $198,873

8. Lefty Marvel Holman, $188,646

9. Damian Brennan, $185,803

10. Chase Brooks, $175,800

11. Dawson Hay, $172,413

12. Wyatt Casper, $169,260

13. Ben T. Andersen, $160,940

14. Layton Green, $146,829

15. Ryder Sanford, $135,388

Tie-Down Roping

Fifth round

1. Caleb Smidt, 6.9 seconds, $30,706

2. Riley Mason Webb, 7.4, $24,268

3. Shad Mayfield, 7.8, $18,325

4. Haven Meged, 8.1, $12,877

5. Kincade Henry, 8.3, $7,924

6. Shane Hanchey, 8.7, $4,953

7. John Douch, 8.9

8. Tuf Case Cooper, 10.1

9. Brushton Minton, 10.9

10. Cory Solomon, 15.1

11. Hunter Herrin, 16.2

12. Westyn Hughes, 17.7

13. Ty Harris, 19.3

14. Blane Cox, 19.6

15. Beau Cooper, NT

Average leaders

1. Haven Meged, 39.4 seconds on five head

2. Riley Mason Webb, 39.9

3. Tuf Case Cooper, 41.4

4. John Douch, 43.3

5. Kincade Henry, 45.2

6. Cory Solomon, 46.9

7. Caleb Smidt, 49.9

8. Westyn Hughes, 50.7

9. Shane Hanchey, 51.2

10. Blane Cox, 53.2

11. Brushton Minton, 59.9

12. Ty Harris, 66.3

13. Shad Mayfield, 33.7 seconds on four head

14. Hunter Herrin, 56.4

15. Beau Cooper, 11.4 seconds on one head

World Standings

1. Riley Mason Webb, $376,086

2. Shad Mayfield, $265,635

3. Haven Meged, $265,490

4. Caleb Smidt, $204,541

5. Cory Solomon, $182,689

6. Shane Hanchey, $179,537

7. Tuf Case Cooper, $171,376

8. Westyn Hughes, $169,477

9. Ty Harris, $165,282

10. Blane Cox, $161,305

11. John Douch, $155,761

12. Kincade Henry, $153,330

13. Hunter Herrin, $142,877

14. Beau Cooper, $127,417

15. Brushton Minton, $126,551

Barrel Racing

Fifth round

1. Summer Kosel, 13.42 seconds, $30,706

2. Brittany Pozzi Tonozzi, 13.58, $24,268

3. Sissy Winn, 13.59, $18,325

4. (tie) Emily Beisel, Jordon Briggs and Paige Jones, 13.60, $8,585

7. Wenda Johnson, 13.63

8. Kassie Mowry, 13.70

9. Lisa Lockhart, 13.81

10. Jessica Routier, 13.84

11. Sue Smith, 13.97

12. Ilyssa Riley, 14.15

13. Hailey Kinsel, 14.21

14. Taycie Matthews, 18.77

15. Stevi Hillman, 19.02

Average leaders

1. Brittany Pozzi Tonozzi, 68.27 seconds on five runs

2. Kassie Mowry, 68.72

3. Jordon Briggs, 68.77

4. Lisa Lockhart, 68.92

5. Paige Jones, 68.93

6. Jessica Routier, 69.08

7. Sue Smith, 69.60

8. Hailey Kinsel, 74.89

9. Ilyssa Riley, 74.95

10. Wenda Johnson, 78.45

11. Emily Beisel, 78.53

12. Summer Kosel, 79.37

13. Sissy Winn, 83.12

14. Stevi Hillman, 89.22

15. Taycie Matthews, 89.85

World Standings

1. Brittany Pozzi Tonozzi, $372,683

2. Emily Beisel, $203,091

3. Jordon Briggs, $202,686

4. Sissy Winn, $198,760

5. Lisa Lockhart, $198,576

6. Kassie Mowry, $186,395

7. Summer Kosel, $180,656

8. Jessica Routier, $157,699

9. Taycie Matthews, $154,161

10. Stevi Hillman, $149,722

11. Paige Jones, $140,868

12. Sue Smith, $133,969

13. Wenda Johnson, $130,506

14. Ilyssa Riley, $121,473

15. Hailey Kinsel, $115,776

Bull Riding

Fifth round

1. Sage Steele Kimzey, 92 points on Stace Smith Pro Rodeos’ Polar Express, $52,746

2. Trey Kimzey, 87.5, $46,307

3. (tie) Ky John Hamilton, Josh Frost, Trey Holston, Tristen Hutchings, Creek Walker Young, Hayes Weight, T Parker, Jordan Hansen, Jared Parsonage, Cody Teel, Jeff Askey and Cullen R. Telfer, NS

15. Stetson Dell Wright, Inj

Average leaders

1. Ky John Hamilton, 341 points on four head

2. Sage Steele Kimzey, 262.5 points on three head

3. Trey Kimzey, 254

4. Creek Walker Young, 174 points on two head

5. Jared Parsonage, 168

6. T Parker, 164.5

7. (tie) Josh Frost and Jeff Askey, 85.5 points on one head

9. Cody Teel, 84

10. Trey Holston, 83.5

11. (tie) Tristen Hutchings, Hayes Weight, Jordan Hansen and Culllen R. Telfer, NS

15. Stetson Dell Wright, Inj

World Standings

1. Ky John Hamilton, $402,013

2. Stetson Dell Wright, $378,630

3. Josh Frost, $266,302

4. Sage Steele Kimzey, $256,550

5. Trey Kimzey, $225,594

6. Creek Walker Young, $218,537

7. Trey Holston, $196,468

8. Tristen Hutchings, $191,192

9. Jared Parsonage, $188,843

10. T Parker, $184,336

11. Jeff Askey, $178,096

12. Hayes Weight, $164,695

13. Cody Teel, $158,548

14. Jordan Hansen, $154,223

15. Cullen R Telfer, $138,245

All-Around

1. Stetson Dell Wright, $479,621

2. Caleb Smidt, $204,837

3. Nelson Wyatt, $195,489

4. Coleman Proctor, $167,193

5. Brushton Minton, $142,688

6. Jake Cooper Clay, $137,893

7. Marcus Theriot, $135,676

8. Paden Bray, $133,347

9. Taylor Santos, $128,504

10. Paul David Tierney, $118,342

RAM Top Gun

1. Ky John Hamilton, $114,006

2. (tie) Brittany Pozzi Tonozzi, Jake Long and Clint Summers, $102,119 each

5. Riley Mason Webb, $95,681

6. Zeke Thurston, $91,636

7. Sissy Winn, $89,738

8. J.D. Struxness, $88,747

9. Stan Branco, $77,604

10. Ryder Wright, $76,861

