2024 NFR Las Vegas 10th go-round results

Taylor Broussard competes in the bareback riding event during day nine of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center, Friday, Dec. 13, 2024, in Las Vegas. (Daniel Jacobi II/Las Vegas Review-Journal)

Tyler Waguespack pulls on a steer in the steer wrestling event during day nine of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center, Friday, Dec. 13, 2024, in Las Vegas. (Daniel Jacobi II/Las Vegas Review-Journal)

Here are the 10th go-round results from the 2024 National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas on Saturday, Dec. 14, 2024.

Bareback Riding

Tenth round

1. Leighton Berry, 91 points on Pickett Pro Rodeo Co.’s Boot Barn’s Night Crawler, $33,687

2. Dean Thompson, 88.5, $26,624

3. (tie) Rocker Steiner, Keenan Hayes and Weston Timberman, 88, $14,308 each

6. (tie) Jess Pope and Cole Franks, 87, $2,717 each

8. R.C. Landingham, 86.5

9. Jacob Lees, Caldwell, 85.5

10. Garrett Shadbolt, 84

11. Richmond Champion, 83.5

12. Taylor Broussard, 82.5

13. Bradlee Miller, 81.5

14. Cole Reiner, 80

15. Cooper Cooke, 73.

Average

1. Dean Thompson, 854.5 points on ten head, $86,391

2. Cole Franks, 853.5, $70,091

3. Keenan Hayes, 851.5, $55,421

4. Weston Timberman, 848.5, $40,751

5. Jess Pope, 846.5, $29,340

6. Bradlee Miller, 843.5, $21,190

7. Leighton Berry, 837, $14,670

8. R.C. Landingham, 834, $8,150

9. (tie) Cole Reiner and Richmond Champion, 833.5 each

11. Garrett Shadbolt, 810

12. Jacob Lees, 809

13. Cooper Cooke, 796

14. Rocker Steiner, 780.5 points on nine head

15. Taylor Broussard, 653 points on eight head.

World Standings

1. Dean Thompson, $412,121

2. Rocker Steiner, $394,187

3. Keenan Hayes, $372,797

4. Bradlee Miller, $371,403

5. Jess Pope, $307,108

6. Cole Franks, $295,896

7. Weston Timberman, $292,509

8. Leighton Berry, $263,370

9. R.C. Landingham, $217,190

10. Cole Reiner, $185,524

11. Jacob Lees, $178,518

12. Cooper Cooke, $177,502

13. Richmond Champion, $167,400

14. Taylor Broussard, $158,335

15. Garrett Shadbolt, $147,096.

Steer Wrestling

Tenth round

1. Jesse Brown, 3.4 seconds, $33,687

2. J.D. Struxness, 3.6, $26,624

3. Justin Shaffer, 3.7, $20,104

4. Cash Robb, 4.0, $14,127

5. Tyler Waguespack, 4.1, $8,693

6. Stetson Jorgensen, 4.2, $5,433

7. (tie) Ty Erickson and Tucker Allen, 4.3 each

9. Will Lummus, 4.5

10. Dalton Massey, 4.6

11. Rowdy Parrott, 5.0

12. (tie) Dakota Eldridge and Don Payne, 5.4 each

14. Tyler Pearson, 7.9

15. Scott Guenthner, 11.1.

Average

1. Cash Robb, 43.1 seconds on ten head, $86,391

2. Will Lummus, 43.2, $70,091

3. Rowdy Parrott, 43.3, $55,421

4. Tucker Allen, 45.3, $40,751

5. Tyler Waguespack, 46.3, $29,340

6. Don Payne, 47.7, $21,190

7. Stetson Jorgensen, 55.2, $14,670

8. J.D. Struxness, 36.0 seconds on nine head, $8,150

9. Dakota Eldridge, 38.8

10. Justin Shaffer, 39.4

11. Jesse Brown, 44.4

12. Scott Guenthner, 64.8

13. Tyler Pearson, 65.7

14. Ty Erickson, 35.3 seconds on eight head

15. Dalton Massey, 47.3.

World Standings

1. J.D. Struxness, $309,220

2. Will Lummus, $307,713

3. Cash Robb, $301,671

4. Dakota Eldridge, $287,798

5. Rowdy Parrott, $272,377

6. Jesse Brown, $258,553

7. Stetson Jorgensen, $218,630

8. Dalton Massey, $217,956

9. Tyler Waguespack, $205,619

10. Scott Guenthner, $198,787

11. Tucker Allen, $185,119

12. Don Payne, $180,469

13. Justin Shaffer, $177,469

14. Ty Erickson, $172,141

15. Tyler Pearson, $130,112.

Team Roping

Tenth round

1. Andrew Ward/Kollin VonAhn, 3.5 seconds, $33,687 each

2. Tyler Wade/Wesley Thorp, 3.8, $26,624

3. Erich Rogers/Paul Eaves, 3.9, $20,104

4. Clint Summers/Jake Long, 4.0, $14,127

5. Jake Smith/Douglas Rich, 4.1, $8,693

6. Derrick Begay/Jonathan Torres, 5.3, $5,433

7. Cody Snow/Hunter Koch, 5.9

8. (tie) J.C. Yeahquo/Buddy Hawkins II and Brenten Hall/Kaden Profili, 8.8 each

10. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 8.9

11. Luke Brown/Travis Graves, 9.1

12. (tie) Dustin Egusquiza/Levi Lord, Coleman Proctor/Logan Medlin, Cyle Denison/Tanner Braden and Clay Smith/Coleby Payne, NT.

Average

1. Clint Summers/Jake Long, 44.3 seconds on nine head, $86,391

2. Derrick Begay/Jonathan Torres, 65.1, $70,091

3. Clay Smith/Coleby Payne, 76.6, $55,421

4. Erich Rogers/Paul Eaves, 43.6 seconds on eight head, $40,751

5. Cody Snow/Hunter Koch, 46.3, $29,340

6. J.C. Yeahquo/Buddy Hawkins II, 50.3, $21,190

7. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 50.5, $14,670

8. Coleman Proctor/Logan Medlin, 28.5 seconds on seven head, $8,150

9. Luke Brown/Travis Graves, 55.1

10. Jake Smith/Douglas Rich, 56.8

11. Tyler Wade/Wesley Thorp, 23.0 seconds on six head

12. Andrew Ward/Kollin VonAhn, 25.4

13. Brenten Hall/Kaden Profili, 33.8

14.Dustin Egusquiza/Levi Lord, 19.8 seconds on four head

15. Cyle Denison/Tanner Braden, 22.3.

World Standings (headers)

1. Tyler Wade, $361,480

2. Clint Summers, $342,501

3. Coleman Proctor, $304,886

4. Kaleb Driggers, $294,671

5. Dustin Egusquiza, $278,925

6. Andrew Ward, $258,509

7. J.C. Yeahquo, $235,999

8. Erich Rogers, $228,612

9. Cody Snow, $223,405

10. Brenten Hall, $221,511

11. Derrick Begay, $218,847

12. Clay Smith, $214,908

13. Jake Smith, $153,493

14. Cyle Denison, $138,372

15. Luke Brown, $134,482.

World Standings (heelers)

1. Wesley Thorp, $361,480

2. Jake Long, $345,938

3. Junior Nogueira, $305,796

4. Logan Medlin, $291,653

5. Levi Lord, $278,925

6. Kollin VonAhn, $247,311

7. Jonathan Torres, $231,483

8. Paul Eaves, $229,211

9. Hunter Koch, $225,416

10. Buddy Hawkins II, $224,492

11. Coleby Payne, $224,022

12. Kaden Profili, $222,684

13. Tanner Braden, $154,519

14. Douglas Rich, $153,493

15. Travis Graves, $129,106.

Saddle Bronc Riding

Tenth round

1. (tie) Ryder Wright, on Andrews Rodeo’s All or Nothin and Lefty Holman, on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics’ THE Black Tie, 89.5 points, $30,155 each

3. Brody Cress, 89, $20,104

4. (tie) Damian Brennan and Kade Bruno, 87, $11,410 each

6. (tie) Zeke Thurston, Sage Newman, Statler Wright and Brody Wells, 86.5, $1,358 each

10. Ben Andersen, 86

11. Wyatt Casper, 85.5

12. Kolby Wanchuk, 84

13. Dawson Hay, 83

14. (tie) Zac Dallas and Logan Hay, NS.

Average

1. Wyatt Casper, 853 points on ten head, $86,391

2. Damian Brennan, 850, $70,091

3. Dawson Hay, 847.5, $55,421

4. Zeke Thurston, 842, $40,751

5. Kolby Wanchuk, 822, $29,340

6. Ben Andersen, 817.5, $21,190

7. Ryder Wright, 786.5 points on nine head, $14,670

8. Lefty Holman, 761, $8,150

9. Brody Wells, 759.5

10. Brody Cress, 754.5

11. Sage Newman, 753.5

12. Kade Bruno, 745.5

13. Zac Dallas, 735

14. Statler Wright, 682.5 points on eight head

15. Logan Hay, 415.5 points on five head.

World Standings

1. Ryder Wright, $479,957

2. Damian Brennan, $442,443

3. Wyatt Casper, $439,332

4. Zeke Thurston, $362,111

5. Brody Cress, $345,878

6. Lefty Holman, $319,884

7. Dawson Hay, $304,017

8. Statler Wright, $275,645

9. Kade Bruno, $267,369

10. Brody Wells, $230,564

11. Sage Newman, $219,764

12. Kolby Wanchuk, $200,727

13. Ben Andersen, $163,908

14. Zachary Dallas, $146,220

15. Logan Hay, $144,041.

Tie-Down Roping

Tenth round

1. Dylan Hancock, 7.0 seconds, $33,687

2. John Douch, 7.5, $26,624

3. Zack Jongbloed, 7.6, $20,104

4. Hunter Herrin, 7.7, $14,127

5. Riley Mason Webb, 8.3, $8,693

6. (tie) Marty Yates and Joel Harris, 8.9, $2,717 each

8. Shane Hanchey, 9.3

9. (tie) Shad Mayfield and Cole Clemons, 9.6 each

11. Haven Meged, 10.7

12. Ty Harris, 11.0

13. Quade Hiatt, 12.4

14. Kincade Henry, 19.0

15. Tuf Cooper, NT.

Average

1. Riley Mason Webb, 79.7 seconds on ten head, $86,391

2. Shane Hanchey, 90.5, $70,091

3. Haven Meged, 93.4, $55,421

4. Shad Mayfield, 94.6, $40,751

5. Quade Hiatt, 95.1, $29,340

6. Dylan Hancock, 95.8, $21,190

7. Ty Harris, 97.8, $14,670

8. Joel Harris, 99.1, $8,150

9. Kincade Henry, 112.8

10. Zack Jongbloed, 80.3 seconds on nine head

11. John Douch, 97.9

12. Tuf Cooper, 68.6 seconds on eight head

13. Cole Clemons, 94.5

14. Marty Yates, 61.1 seconds on seven head

15. Hunter Herrin, 80.5.

World Standings

1. Riley Mason Webb, $380,129

2. Shad Mayfield, $356,658

3. Haven Meged, $332,370

4. Ty Harris, $327,427

5. Joel Harris, $255,039

6. Shane Hanchey, $218,647

7. Dylan Hancock, $213,086

8. Tuf Cooper, $208,803

9. Zack Jongbloed, $208,495

10. Marty Yates, $207,434

11. John Douch, $191,341

12. Kincade Henry, $174,322

13. Quade Hiatt, $166,496

14. Hunter Herrin, $162,796

15. Cole Clemons, $122,111.

Barrel Racing

Tenth round

1. Emily Beisel, 13.51 seconds, $33,687

2. Kassie Mowry, 13.59, $26,624

3. (tie) Andrea Busby and Shelley Morgan, 13.61, $17,115 each

5. Halyn Lide, 13.66, $8,693

6. Ashley Castleberry, 13.78, $5,433

7. Hailey Kinsel, 13.97

8. LaTricia Duke, 14.06

9. Wenda Johnson, 14.27

10. Abby Phillips, 14.52

11. Lisa Lockhart, 18.36

12. Tiany Schuster, 18.70

13. Carlee Otero, 19.32

14. Leslie Smalygo, 23.85

15. Dona Kay Rule, Inj.

Average

1. Andrea Busby, 136.18 seconds on ten runs, $86,391

2. Ashley Castleberry, 142.73, $70,091

3. LaTricia Duke, 143.84, $55,421

4. Kassie Mowry, 144.12, $40,751

5. Hailey Kinsel, 145.70, $29,340

6. Emily Beisel, 146.65, $21,190

7. Tiany Schuster, 146.97, $14,670

8. Halyn Lide, 148.17, $8,150

9. Carlee Otero, 152.55

10. Lisa Lockhart, 156.91

11. Wenda Johnson, 158.46

12. Abby Phillips, 158.69

13. Shelley Morgan, 162.23

14. Leslie Smalygo, 149.16 seconds on nine head

15. Dona Kay Rule, 88.26 seconds on six head.

World standings

1. Kassie Mowry, $457,809

2. Hailey Kinsel, $430,353

3. Andrea Busby, $343,706

4. Ashley Castleberry, $287,273

5. Emily Beisel, $261,806

6. Carlee Otero, $261,441

7. Leslie Smalygo, $251,548

8. LaTricia Duke, $211,395

9. Tiany Schuster, $208,511

10. Lisa Lockhart, $187,292

11. Shelley Morgan, $176,610

12. Abby Phillips, $165,164

13. Halyn Lide, $157,503

14. Dona Kay Rule, $140,174

15. Wenda Johnson, $127,970.

Bull Riding

Tenth round

1. Hayes Weight, 87.5 points on Frontier Rodeo’s Frontier Rodeo Coffee Misunderstood, $108,668

2. (tie) Wacey Schalla, T.J. Gray, Josh Frost, Jace Trosclair, Jeter Lawrence, Chase Dougherty, Cooper James, Trevor Reiste, Jordan Spears, Trey Kimzey, Dustin Boquet and Tyler Bingham, NS.

13. Clayton Sellars, Creek Young and Tristen Hutchings, Inj.

Average

1. Josh Frost, 580 points on seven head, $86,391

2. Cooper James, 428 points on five head, $70,091

3. Tristen Hutchings, 422, $55,421

4. Tyler Bingham, 338.5 points on four head, $40,751

5. Jace Trosclair, 336.5, $29,340

6. T.J. Gray, 253.5 points on three head, $21,190

7. Trey Kimzey, 240.5, $14,670

8. Hayes Weight, 175.5 points on two head, $8,150

9. Jordan Spears, 174

10. (tie) Jeter Lawrence and Trevor Reiste, 172 each

12. Wacey Schalla, 170.5

13. Chase Dougherty, 168

14. Clayton Sellars, 166

15. Dustin Boquet, 82.5 points on one head

16. Creek Young, Inj.

World Standings

1. Josh Frost, $390,496

2. T.J. Gray, $329,191

3. Cooper James, $301,211

4. Jace Trosclair, $285,993

5. Hayes Weight, $283,242

6. Tristen Hutchings, $268,314

7. Wacey Schalla, $257,887

8. Jeter Lawrence, $256,341

9. Clayton Sellars, $252,140

10. Tyler Bingham, $215,487

11. Trey Kimzey, $210,991

12. Trevor Reiste, $207,889

13. Chase Dougherty, $196,204

14. Jordan Spears, $194,331

15. Creek Young, $131,609

16. Dustin Boquet, $131,352.

All-around

1. Shad Mayfield, $335,474

2. Coleman Proctor, $334,799

3. Junior Nogueira, $307,711

4. Wacey Schalla, $224,680

5. Erich Rogers, $220,067

6. Tuf Cooper, $214,375

7. Tyler Pearson, $128,912

8. Paden Bray, $107,547

9. Jake Clay, $101,966

10. Slade Wood, $97,955.

Top Gun Award

1. Kassie Mowry, $295,526

2. Riley Mason Webb, $258,307

3. Josh Frost, $247,169

4. Dean Thompson, $239,924

5. Bradlee Miller, $234,037

6. Ryder Wright, $228,695

7. Andrea Busby, $227,880

8. Hailey Kinsel, $226,250

9. Wyatt Casper, $219,549

10. Cooper James, $199,626.

