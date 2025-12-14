2025 NFR Las Vegas 10th go-round results
Here are the 10th go-round results from the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center.
Here are the 10th go-round results from the 2025 National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas on Saturday, Dec. 13, 2025.
Bareback Riding
1. Kade Sonnier, 90.75 points on Brookman Rodeo’s Lunatic Heaven, $36,668
2. Rocker Steiner, 90.5, $28,980
3. (tie) Cooper Cooke and Wacey Schalla, 89.75, $18,630 each
5. Dean Thompson, 89.25, $9,463
6. Sam Petersen, 88.5, $5,914
7. Mason Clements, 87.75
8. Bradlee Miller, 87.25
9. Garrett Shadbolt, 86.75
10. Cole Franks, 85.5
11. Jayco Roper, 85.25
12. Jess Pope, 84.75
13. Tilden Hooper, 80.5
14. Jacek Frost, 76
15. Waylon Bourgeois, 73.75.
Average:
1. Sam Petersen, 854 points on ten head, $94,036
2. Jess Pope, 853.75, $76,293
3. Kade Sonnier, 850.25, $60,325
4. Cole Franks, 846, $44,356
5. Rocker Steiner, 845, $31,937
6. Wacey Schalla, 843.75, $23,065
7. Bradlee Miller, 841.75, $15,968
8. Garrett Shadbolt, 839.5, $8,871
9. Dean Thompson, 766.25 points on nine head
10. Waylon Bourgeois, 745.75
11. Tilden Hooper, 745
12. Mason Clements, 677 on eight head
13. Jayco Roper, 661 points on eight head
14. Cooper Cooke, 600 points on seven head
14. Jacek Frost, 561.
World Standings:
1. Rocker Steiner, $507,533
2. Sam Petersen, $448,755
3. Jess Pope, $419,443
4. Kade Sonnier, $370,564
5. Wacey Schalla, $327,970
6. Cole Franks, $308,143
7. Cooper Cooke, $273,539
8. Waylon Bourgeois, $268,907
9. Bradlee Miller, $260,056
10. Dean Thompson, $255,687
11. Garrett Shadbolt, $211,676
12. Mason Clements, $190,402
13. Jacek Frost, $155,514
14. Jayco Roper, $152,732
15. Tilden Hooper, $139,951.
Steer Wrestling
1. Stetson Jorgensen, 3.4 seconds, $36,668
2. Rowdy Parrott, 3.8, $28,980
3. Will Lummus, 3.9, $21,882
4. Jesse Brown, 4.1, $15,377
5. Justin Shaffer, 4.3, $9,463
6. Bridger Anderson, 4.5, $5,914
7. Tyler Waguespack, 4.6
8. (tie) J.D. Struxness and Dakota Eldridge, 4.9 each
10. Scott Guenthner, 5.0
11. Tucker Allen, 5.8
12. Gavin Soileau, 6.2
13. Kyle Irwin, 6.9
14. Chance Howard, 11.0
15. Ty Erickson, NT.
Average:
1. Tucker Allen, 46.4 seconds on ten head, $94,036
2. Rowdy Parrott, 56.8, $76,293
3. J.D. Struxness, 63.1, $60,325
4. Stetson Jorgensen, 65.5, $44,356
5. Jesse Brown, 39.6 seconds on nine head, $31,937
6. Justin Shaffer, 41.9, $23,065
7. Scott Guenthner, 47.5, $15,968
8. Dakota Eldridge, 48.4, $8,871
9. Kyle Irwin, 56.1
10. Ty Erickson, 34.0 seconds on eight head
11. Bridger Anderson, 34.9
12. Tyler Waguespack, 45.8
13. Chance Howard, 57.6
14. Gavin Soileau, 75.3
15. Will Lummus, 28.5 seconds on seven head.
World Standings:
1. Tucker Allen, $398,913
2. Will Lummus, $334,833
3. Jesse Brown, $324,447
4. Rowdy Parrott, $313,758
5. Stetson Jorgensen, $281,464
6. Justin Shaffer, $274,890
7. J.D. Struxness, $272,870
8. Ty Erickson, $246,270
9. Bridger Anderson, $226,867
10. Kyle Irwin, $197,345
11. Tyler Waguespack, $193,138
12. Scott Guenthner, $184,706
13. Dakota Eldridge, $178,090
14. Chance Howard, $141,659
15. Gavin Soileau, $123,981.
Team Roping
1. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Andrew Ward/Jake Long, 3.9 seconds, $32,824 each
3. (tie) Derrick Begay/Colter Todd and Clint Summers/Jade Corkill, 4.2, $18,630 each
5. Clay Smith/Coleby Payne, 4.3, $9,463
6. Dawson Graham/Dillon Graham, 6.6, $5,914
7. Jake Smith/Douglas Rich, 9.2
8. Riley Minor/Brady Minor, 14.2
9. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 14.4
10. Luke Brown/Trey Yates, Cyle Denison/Lane Mitchell, Dustin Egusquiza/Levi Lord, Kolton Schmidt/Jonathan Torres, Tanner Tomlinson/Travis Graves and Tyler Wade/Wesley Thorp, NT.
Average:
1. Andrew Ward/Jake Long, 44.0 seconds on nine head, $94,036 each
2. Clint Summers/Jade Corkill, 49.7, $76,293
3. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 53.5, $60,325
4. Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 33.0 seconds on eight head, $44,356
5. Derrick Begay/Colter Todd, 56.6, $31,937
6. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 43.1 seconds on seven head, $23,065
7. Riley Minor/Brady Minor, 48.0, $15,968
8. Dawson Graham/Dillon Graham, 31.2 seconds on six head, $8,871
9. Cyle Denison/Lane Mitchell, 34.2
10. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 36.3
11. Clay Smith/Coleby Payne, 37.5
12. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 39.2
13. Luke Brown/Trey Yates, 43.4
14. Tyler Wade/Wesley Thorp, 34.4 seconds on five head
15. Jake Smith/Douglas Rich, 47.4.
World Standings (headers):
1. Andrew Ward, $373,838
2. Kaleb Driggers, $367,885
3. Clint Summers, $347,977
4. Kolton Schmidt, $338,808
5. Tanner Tomlinson, $276,606
6. Lightning Aguilera, $268,648
7. Dawson Graham, $254,106
8. Derrick Begay, $238,597
9. Dustin Egusquiza, $237,829
10. Tyler Wade, $224,632
11. Clay Smith, $203,384
12. Cyle Denison, $199,907
13. Jake Smith, $194,087
14. Riley Minor, $188,154
15. Luke Brown, $177,068.
World Standings (heelers):
1. Jake Long, $372,092
2. Junior Nogueira, $367,885
3. Jade Corkill, $348,302
4. Jonathan Torres, $330,541
5. Kaden Profili, $267,447
6. Dillon Graham, $254,106
7. Travis Graves, $242,717
8. Colter Todd, $236,244
9. Levi Lord, $235,448
10. Wesley Thorp, $224,632
11. Lane Mitchell, $200,937
12. Coleby Payne, $194,187
13. Brady Minor, $188,154
14. Douglas Rich, $183,337
15. Trey Yates, $177,068.
Saddle Bronc Riding
1. (tie) Ryder Wright, on Calgary Stampede’s Dandy Delight, and Stetson Dell Wright, on J Bar J’s Shady Jacket, 89.75 points, $32,824 each
3. Kade Bruno, 89, $21,882
4. Zachary Dallas, 88, $15,377
5. Weston Patterson, 87.75, $9,463
6. (tie) Brody Cress and Statler Wright, 87.5, $2,957 each
8. Sage Newman, 87.25
9. Lefty Holman, 87
10. Q Taylor, 86.75
11. Brody Wells, 86.25
12. Dawson Hay, 85.75
13. Damian Brennan, 85.5
14. Zeke Thurston, 85.25
15. Ben Andersen, 78.
Average:
1. Statler Wright, 864.25 points on ten head, $94,036
2. Lefty Holman, 854, $76,293
3. Zachary Dallas, 843.75, $60,325
4. Sage Newman, 840.25, $44,356
5. Ben Andersen, 837.25, $31,937
6. Brody Cress, 833, $23,065
7. Stetson Dell Wright, 790 points on nine head, $15,968
8. Ryder Wright, 784.5, $8,871
9. Zeke Thurston, 776
10. Damian Brennan, 774.5
11. Weston Patterson, 770.75
12. Q Taylor, 765.5
13. Kade Bruno, 761.75
14. Brody Wells, 682 points on eight head
15. Dawson Hay, 660.25.
World Standings:
1. Statler Wright, $455,940
2. Ryder Wright, $455,594
3. Stetson Dell Wright, $394,457
4. Damian Brennan, $367,403
5. Zeke Thurston, $332,336
6. Kade Bruno, $325,804
7. Zachary Dallas, $315,647
8. Dawson Hay, $306,418
9. Brody Cress, $298,026
10. Sage Newman, $275,691
11. Brody Wells, $269,064
12. Lefty Holman, $268,425
13. Weston Patterson, $268,308
14. Ben Andersen, $228,562
15. Q Taylor, $188,853.
Tie-Down Roping
1. Ty Harris, 6.8 seconds, $36,668
2. Dylan Hancock, 7.4, $28,980
3. Riley Mason Webb, 7.7, $21,882
4. (tie) Joel Harris and Brushton Minton, 8.0, $12,420 each
6. Kincade Henry, 8.2, $5,914
7. Haven Meged, 8.3
8. Zack Jongbloed, 10.5
9. Tom Crouse, 17.8
10. John Douch, 18.1
11. Shane Hanchey, Kyle Lucas, Shad Mayfield, Riley Pruitt and Marty Yates, NT.
Average:
1. Riley Mason Webb, 82.3 seconds on ten head, $94,036
2. Brushton Minton, 84.1, $76,293
3. Haven Meged, 90.0, $60,325
4. John Douch, 93.4, $44,356
5. Zack Jongbloed, 95.2, $31,937
6. Dylan Hancock, 99.3, $23,065
7. Kincade Henry, 75.0 seconds on nine head, $15,968
8. Joel Harris, 79.0, $8,871
9. Shad Mayfield, 68.9 seconds on eight head
10. Marty Yates, 81.9
11. Ty Harris, 88.8
12. Tom Crouse, 94.3
13. Riley Pruitt, 50.2 seconds on six head
14. Shane Hanchey, 63.0 15. Kyle Lucas, 68.3.
World Standings:
1. Riley Mason Webb, $555,544
2. Shad Mayfield, $388,931
3. Kincade Henry, $342,799
4. Joel Harris, $334,786
5. John Douch, $309,463
6. Dylan Hancock, $300,585
7. Haven Meged, $279,930
8. Brushton Minton, $279,841
9. Ty Harris, $242,415
10. Zack Jongbloed, $221,409
11. Tom Crouse, $213,697
12. Marty Yates, $201,701
13. Riley Pruitt, $200,430
14. Shane Hanchey, $171,851
15. Kyle Lucas, $161,180.
Barrel Racing
1. Carlee Otero, 13.28 seconds, $36,668
2. Tricia Aldridge, 13.43, $28,980
3. Lisa Lockhart, 13.55, $21,882
4. Emily Beisel, 13.56, $15,377
5. Hayle Gibson-Stillwell, 13.64, $9,463
6. Katelyn Scott, 13.77, $5,914
7. Julie Plourde, 13.99
8. Andrea Busby, 14.08
9. Brittany Pozzi Tonozzi, 14.09
10. Wenda Johnson, 15.70
11. Hailey Kinsel, 18.22
12. Kassie Mowry, 18.59
13. Tayla Moeykens, 18.83
14. Megan McLeod-Sprague, 19.16
15. Halyn Lide, 24.54
16. Anita Ellis, NT.
Average:
1. Julie Plourde, 139.67 seconds on ten head, $94,036
2. Brittany Pozzi Tonozzi, 140.36, $76,293
3. Tricia Aldridge, 141.40, $60,325
4. Kassie Mowry, 141.83, $44,356
5. Andrea Busby, 144.62, $31,937
6. Hayle Gibson-Stillwell, 146.20, $23,065
7. Hailey Kinsel, 151.08, $15,968
8. Emily Beisel, 152.22, $8,871
9. Lisa Lockhart, 156.53
10. Wenda Johnson, 161.60
11. Megan McLeod-Sprague, 164.10
12. Halyn Lide, 170.37
13. Carlee Otero, 170.79
14. Katelyn Scott, 123.96 seconds on nine head
15. Tayla Moeykens, 151.40.
World Standings:
1. Kassie Mowry, $403,882
2. Tricia Aldridge, $386,567
3. Brittany Pozzi Tonozzi, $347,248
4. Hayle Gibson-Stillwell, $328,641
5. Carlee Otero, $325,166
6. Hailey Kinsel, $324,064
7. Hailey Kinsel, $308,096
8. Emily Beisel, $290,675
9. Lisa Lockhart, $280,008
10. Tricia Aldridge, $251,132
11. Julie Plourde, $237,689
12. Katelyn Scott, $214,691
13. Halyn Lide, $209,025
13. Halyn Lide, $209,025
15. Megan McLeod-Sprague, $198,577
16. Andrea Busby, $186,864.
Bull riding
1. T.J. Gray, Dairy, Ore., 88.50 points on Rosser Rodeo’s Mr. Priefert, $40,512
2. (tie) Hudson Bolton and Bryce Jensen, 87.50, $29,275 each
4. Luke Mackey, 86.25, $19,221
5. (tie) Stetson Dell Wright, Wacey Schalla, Ky Hamilton, Tristen Hutchings, Hayes Weight, Qynn Andersen, Jordan Spears, Mason Moody and Jessi Petri, NS.
14. (tie) Rawley Johnson and JR Stratford, Inj.
Average:
1. T.J. Gray, Dairy, Ore., 610.50 points on seven head, $94,036
2. Ky Hamilton, 522 points on six head, $76,293
3. Luke Mackey, 513.25, $60,325
4. Bryce Jensen, 506.25, $44,356
5. Stetson Dell Wright, 444.25 points on five head, $31,937
6. Hudson Bolton, 429.75, $23,065
7. Qynn Andersen, 427.50, $15,968
8. JR Stratford, 350.75 points on four head, $8,871
9. Mason Moody, 346
10. Tristen Hutchings, 344.50
11. Jesse Petri, 248 points on three head
12. Jordan Spears, 227.75 13. Wacey Schalla, 177 points on two head
14. Hayes Weight, 86.75 points on one head
15. Rawley Johnson, NS.
World Standing:
1. Stetson Dell Wright, $546,472
2. T.J. Gray, $513,810
3. Ky Hamilton, $500,016
4. Wacey Schalla, $413,458
5. Tristen Hutchings, $396,622
6. Bryce Jensen, $367,533
7. Luke Mackey, $273,412
8. JR Stratford, $271,892
9. Hudson Bolton, $270,207
10. Qynn Andersen, $269,275
11. Mason Moody, $246,493
12. Hayes Weight, $196,365
13. Jordan Spears, $176,627
14. Jesse Petri, $167,683
15. Rawley Johnson, $158,778.
All-Around
1. Stetson Dell Wright, $817,088
2. Wacey Schalla, $611,709
3. Dylan Hancock, $289,975
4. Brushton Minton, $281,662
5. Jake Clay, $142,536
6. Paden Bray, $112,953
7. Tanner Green, $101,314
8. Seth Hall, $100,966
9. Cole Clemons, $99,801
10. Slade Wood, $98,651.
Top Gun
1. TJ Gray, $295,655
2. Statler Wright, Saddle Bronc Riding, $274,068
3. Riley Webb, Tie-Down Roping, $250,412
4. Tucker Allen, Steer Wrestling, $248,046
5. Tricia Aldridge, Barrel Racing, $245,385
6. Stetson Wright, Saddle Bronc Riding, $229,121
7. Samuel Petersen, Bareback Riding, $226,853
8. (tie) Andrew Ward and Jake Long, Team Roping, $224,784 each
9. (tie) Jonathan Torres and Kolton Schmidt, Team Roping, $218,869 each.