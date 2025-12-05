2025 NFR Las Vegas 1st go-round results
Here are the 1st go-round results from the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center.
Here are the 1st go-round results from the 2025 National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas on Thursday, Dec. 4, 2025.
Bareback Riding
1. Cooper Cooke, 88.5 points on Legend Rodeo Stock’s Ramblin Man, $36,668; 2. Waylon Bourgeois, 86.8, $28,980; 3. Jess Pope, 86.5, $21,882; 4. Wacey Schalla, 86.3, $15,377; 5. Bradlee Miller, 86, $9,463; 6. Dean Thompson, 85.5, $5,914; 7. (tie) Jacek Frost and Tilden Hooper, 85 each; 9. Cole Franks, 84.5; 10. Sam Petersen, 84.3; 11. Garrett Shadbolt, 84; 12. Rocker Steiner, 82.3;13. (tie) Mason Clements and Kade Sonnier, 81.5 each;15. Jayco Roper, 79.5.
World Standings:
1. Rocker Steiner, $313,547; 2. Jess Pope, $235,512; 3. Sam Petersen, $231,901; 4. Bradlee Miller, $226,937; 5. Cole Franks, $210,362; 6. Cooper Cooke, $189,262; 7. Dean Thompson, $182,450; 8. Kade Sonnier, $181,507; 9. Garrett Shadbolt, $178,261; 10. Waylon Bourgeois, $176,843; 11. Wacey Schalla, $161,486; 12. Jacek Frost, $153,543; 13. Jayco Roper, $149,775; 14. Mason Clements, $140,131; 15. Tilden Hooper, $139,951.
Steer Wrestling
1. Tyler Waguespack, 4.0 seconds, $36,668; 2. (tie) Ty Erickson, Kyle Irwin and J.D. Struxness, 4.2, $22,080 each; 5. Scott Guenthner, 4.7, $9,463; 6. (tie) Jesse Brown and Dakota Eldridge, 5.0, $2,957 each; 8. (tie) Chance Howard and Justin Shaffer, 5.4 each; 10. Rowdy Parrott, 5.5; 11. Tucker Allen, 5.9; 12. Stetson Jorgensen, 10.0; 13. Gavin Soileau, 14.2; 14. Bridger Anderson and Will Lummus, NT.
World Standings:
1. Will Lummus, $205,116; 2. Tyler Waguespack, $182,493; 3. Jesse Brown, $175,114; 4. J.D. Struxness, $170,752; 5. Justin Shaffer, $165,773; 6. Rowdy Parrott, $160,877; 7. Tucker Allen, $160,867; 8. Stetson Jorgensen, $146,029; 9. Kyle Irwin, $145,300; 10. Ty Erickson, $138,040; 11. Dakota Eldridge, $137,873; 12. Scott Guenthner, $132,070; 13. Bridger Anderson, $119,328; 14. Chance Howard, $118,298; 15. Gavin Soileau, $115,899.
Team Roping
1. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 4.0 seconds, $36,668 each; 2. Andrew Ward/Jake Long, 4.2, $28,980; 3. Jake Smith/Douglas Rich, 4.8, $21,882; 4. Clint Summers/Jade Corkill, 5.1, $15,377; 5. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 5.7, $9,463; 6. Cyle Denison/Lane Mitchell, 6.6, $5,914; 7. Riley Minor/Brady Minor, 6.9; 8. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 9.0; 9. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 9.3; 10. Derrick Begay/Colter Todd, 10.0; 11. (tie) Clay Smith/Coleby Payne, Tyler Wade/Wesley Thorp, Dawson Graham/Dillon Graham, Luke Brown/Trey Yates and Kolton Schmidt/Jonathan Torres, NT.
World Standings (headers):
1. Kaleb Driggers, $208,498; 2. Tanner Tomlinson, $203,270; 3. Andrew Ward, $188,034; 4. Clint Summers, $186,618; 5. Derrick Begay, $176,202; 6. Dustin Egusquiza, $170,703; 7. Clay Smith, $168,490; 8. Lightning Aguilera, $161,404; 9. Cyle Denison, $157,917; 10. Jake Smith, $157,420; 11. Tyler Wade, $153,366; 12. Dawson Graham, $141,934; 13. Riley Minor, $135,025; 14. Luke Brown, $133,303; 15. Kolton Schmidt, $129,938.
World Standings (heelers):
1. Junior Nogueira, $208,498; 2. Jade Corkill, $186,944; 3. Jake Long, $186,288; 4. Colter Todd, $173,850; 5. Travis Graves, $169,382; 6. Levi Lord, $168,322; 7. Kaden Profili, $160,204; 8. Coleby Payne, $159,293; 9. Lane Mitchell, $158,946; 10. Wesley Thorp, $153,366; 11. Douglas Rich, $146,670; 12. Dillon Graham, $141,934; 13. Brady Minor, $135,025; 14. Trey Yates, $133,303; 15. Jonathan Torres, $121,672.
Saddle Bronc Riding
1. Stetson Dell Wright, 90 points on Wayne Vold Rodeo’s Renegade, $36,668; 2. Weston Patterson, 88.5, $28,980; 3. Kade Bruno, 88, $21,882; 4. Brody Wells, 87.8, $15,377; 5. Sage Newman, 87.5, $9,463; 6. (tie) Zeke Thurston and Ryder Wright, 87, $2,957 each; 8. Damian Brennan, 86.5; 9. Brody Cress, 85.8; 10. Lefty Holman, 85.5; 11. Q Taylor, 84.8; 12. Statler Wright, 84.3; 13. Ben Andersen, 83.3; 14. Dawson Hay, 82; 15. Zachary Dallas, 81.5.
World Standings:
1. Ryder Wright, $306,951; 2. Damian Brennan, $288,153; 3. Dawson Hay, $278,621; 4. Zeke Thurston, $257,226; 5. Kade Bruno, $246,948; 6. Brody Wells, $240,084; 7. Sage Newman, $215,958; 8. Weston Patterson, $212,715; 9. Stetson Dell Wright, $212,004; 10. Zachary Dallas, $208,403; 11. Statler Wright, $191,872; 12. Brody Cress, $190,092; 13. Q Taylor, $167,562; 14. Ben Andersen, $159,661; 15. Lefty Holman, $154,872.
Tie-Down Roping
1. Shad Mayfield, 6.8 seconds, $36,668; 2. Joel Harris, 7.6, $28,980; 3. (tie) Tom Crouse and Riley Mason Webb, 7.9, $18,630 each; 5. Brushton Minton, 8.0, $9,463; 6. Marty Yates, 8.1, $5,914; 7. (tie) John Douch and Dylan Hancock, 9.3 each; 9. (tie) Shane Hanchey and Kincade Henry, 9.8 each; 11. Zack Jongbloed, 10.1; 12. Haven Meged, 10.2; 13. Ty Harris, 24.0; 14. Kyle Lucas and Riley Pruitt, NT.
World Standings:
1. Riley Mason Webb, $333,762; 2. Shad Mayfield, $302,978; 3. Kincade Henry, $196,718; 4. John Douch, $184,970; 5. Dylan Hancock, $182,104; 6. Joel Harris, $179,834; 7. Tom Crouse, $176,438; 8. Riley Pruitt, $175,787; 9. Marty Yates, $172,525; 10. Brushton Minton, $165,106; 11. Zack Jongbloed, $147,678; 12. Ty Harris, $147,197; 13. Haven Meged, $143,805; 14. Kyle Lucas, $139,298; 15.
Barrel Racing
1. Kassie Mowry, 13.66 seconds, $36,668; 2. Hailey Kinsel, 13.70, $28,980; 3. Lisa Lockhart, 13.79, $21,882; 4. Katelyn Scott, 13.81, $15,377; 5. Tricia Aldridge, 14.11, $9,463; 6. Brittany Pozzi Tonozzi, 14.12, $5,914; 7. Andrea Busby, 14.17; 8. Julie Plourde, 14.26; 9. Tayla Moeykens, 14.96; 10. Emily Beisel, 18.85; 11. Megan McLeod-Sprague, 18.88; 12. Carlee Otero, 18.89; 13. Hayle Gibson-Stillwell, 18.90; 14. Wenda Johnson, 18.94; 15. Halyn Lide, 19.96.
World Standings:
1. Kassie Mowry, $250,113; 2. Hailey Kinsel, $225,297; 3. Brittany Pozzi Tonozzi, $210,630; 4. Lisa Lockhart, $201,350; 5. Emily Beisel, $199,005; 6. Megan McLeod-Sprague, $184,975; 7. Carlee Otero, $178,494; 8. Tricia Aldridge, $160,645; 9. Anita Ellis, $156,992; 10. Katelyn Scott, $156,141; 11. Halyn Lide, $154,614; 12. Tayla Moeykens, $152,561; 13. Hayle Gibson-Stillwell, $150,032; 14. Wenda Johnson, $148,428; 15. Andrea Busby, $143,099.
Bull Riding
1. Stetson Dell Wright, 89.8 points on Powder River Rodeo’s Big Shasta, $36,668; 2. Wacey Schalla, 88.5, $28,980; 3. Hayes Weight, 87, $21,882; 4. Ky Hamilton, 86, $15,377; 5. JR Stratford, 85, $9,463; 6. Luke Mackey, 84.8, $5,914; 7. Mason Moody, 83; 8. Jesse Petri, 75.5; 9. Qynn Andersen, Hudson Bolton, T.J. Gray, Tristen Hutchings, Bryce Jensen, Rawley Johnson and Jordan Spears, NS.
World Standings:
1. Stetson Dell Wright, $396,843; 2. Wacey Schalla, $391,576; 3. Ky Hamilton, $342,995; 4. Tristen Hutchings, $302,882; 5. Hayes Weight, $202,870; 6. T.J. Gray,$194,148; 7. Hudson Bolton, $189,478; 8. JR Stratford, $184,953; 9. Qynn Andersen, $171,987; 10. Jordan Spears, $170,713; 11. Bryce Jensen, $167,043; 12. Mason Moody, $166,060; 13. Rawley Johnson, $158,778; 14. Luke Mackey, $154,832; 15. Jesse Petri, $154,080.
All-Around
1. Stetson Dell Wright, $485,007; 2. Wacey Schalla, $423,342; 3. Dylan Hancock, $171,494; 4. Brushton Minton, $166,927; 5. Jake Clay, $142,536; 6. Paden Bray, $112,953; 7. Tanner Green, $101,314; 8. Seth Hall, $100,966; 9. Cole Clemons, $99,801; 10. Slade Wood, $98,651.
Stock Contractors
Calgary Stampede, Cervi Championship Rodeo, Championship Pro Rodeo, Corey & Lange Rodeo, Dakota Rodeo, Diamond G Rodeo, Duane Kesler, Fettig Pro Rodeo, Four Star Rodeo, Frontier Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co, Hi Lo ProRodeo, J Bar J, Korkow Rodeos, Legend Rodeo Stock, Macza Pro Rodeo, Penthouse Pro Rodeo, Pete Carr Pro Rodeo, Pickett Pro Rodeo Co, Powder River Rodeo, Rafter S Rodeo Company, Rosser Rodeo, Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics, Smith Pro Rodeos, Summit Pro Rodeo, Three Hills Rodeo, Wayne Vold Rodeo, Andrews Rodeo, Beutler & Son Rodeo, Big Bucks Rodeo, Big Stone Rodeo Inc, Bridwell Pro Rodeos, Brookman Rodeo, Burch Rodeo, C5 Rodeo, Flying U Rodeo, Generations Pro Rodeo, Kirsten Vold Rodeo Company, Legacy Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo, Northcott and Yule Rodeo, Rafter G Rodeo, Sutton Rodeos, The Cervi Brothers, TK Pro Rodeo, United Pro Rodeo, All In Pro Rodeos, Barnes PRCA Rodeo, Cowtown Rodeo, Five Star Rodeo, Hampton Pro Rodeo, Honeycutt Rodeo, Bailey Pro Rodeo, McCoy Rodeo, New Frontier Rodeo, New West Rodeo Productions, Rafter H Rodeo Livestock, Salt River Rodeo, Silver Creek Pro Rodeo and Stockyards ProRodeo. Sub-Contractors: Silver Spurs Club, Jace Honey, Remey Parrott, Anthony Verdino and Bobby Hill.