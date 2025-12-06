2025 NFR Las Vegas 2nd go-round results
Here are the 2nd go-round results from the 2025 National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas on Friday, Dec. 5, 2025.
Bareback Riding
1. Rocker Steiner, 88 points on Bridwell Pro Rodeos’ Silver Beaver, $36,668
2. Wacey Schalla, 86, $28,980
3. (tie) Garrett Shadbolt and Dean Thompson, 84, $18,630 each
5. (tie) Waylon Bourgeois, Sam Petersen and Kade Sonnier, 83.75, $5,126 each
8. Mason Clements, 83.50
9. Jess Pope, 83.25
10. Cooper Cooke, 82.25
11. Jayco Roper, 82
12. Cole Franks, 81.75
13. Tilden Hooper, 81.50
14. Bradlee Miller, 79.75
15. Jacek Frost, NS.
Average leaders
1. Wacey Schalla, 172.25 points on two head
2. Cooper Cooke, 170.75
3. Waylon Bourgeois, 170.5
4. Rocker Steiner, 170.25
5. Jess Pope, 169.75
6. Dean Thompson, 169.5
7. (tie) Garrett Shadbolt and Sam Petersen, 168 each
9. Tilden Hooper, 166.5
10. Cole Franks, 166.25
11. Bradlee Miller, 165.75
12. Kade Sonnier, 165.25
13. Mason Clements, 165
14. Jayco Roper, 161.5
15. Jacek Frost, 85 points on one head.
World Standings
1. Rocker Steiner, $394,572
2. Wacey Schalla, $284,501
3. Jess Pope, $267,448
4. Cooper Cooke, $265,555
5. Sam Petersen, $249,447
6. Waylon Bourgeois, $242,294
7. Bradlee Miller, $226,937
8. Dean Thompson, $224,145
9. Cole Franks, $210,362
10. Garrett Shadbolt, $209,311
11. Kade Sonnier, $186,633
12. Jacek Frost, $153,543
13. Jayco Roper, $149,775
14. Mason Clements, $140,131
15. Tilden Hooper, $139,951.
Steer Wrestling
1. Tucker Allen, 3.6 seconds, $36,668
2. Ty Erickson, 3.9, $28,980
3. (tie) Bridger Anderson and Will Lummus, 4.0, $18,630 each
5. (tie) Jesse Brown and Tyler Waguespack, 4.1, $7,688 each
7. Chance Howard, 4.3
8. (tie) Stetson Jorgensen and J.D. Struxness, 4.4 each
10. Scott Guenthner, 4.6
11. Rowdy Parrott, 5.0
12. Dakota Eldridge, 5.5
13. Kyle Irwin, 9.5
14. Gavin Soileau, 14.3
15. Justin Shaffer, NT.
Average leaders
1. (tie) Ty Erickson and Tyler Waguespack, 8.1 seconds on two head each
3. J.D. Struxness, 8.6
4. Jesse Brown, 9.1
5. Scott Guenthner, 9.3
6. Tucker Allen, 9.5
7. Chance Howard, 9.7
8. (tie) Dakota Eldridge and Rowdy Parrott, 10.5 each
10. Kyle Irwin, 13.7
11. Stetson Jorgensen, 14.4
12. Gavin Soileau, 28.5
13. (tie) Will Lummus and Bridger Anderson, 4.0 seconds on one head each
15. Justin Shaffer, 5.4
World Standings
1. Will Lummus, $223,745
2. Tucker Allen, $197,535
3. Tyler Waguespack, $190,181
4. Jesse Brown, $182,802
5. J.D. Struxness, $170,752
6. Ty Erickson, $167,019
7. Justin Shaffer, $165,773
8. Rowdy Parrott, $160,877
9. Stetson Jorgensen, $146,029
10. Kyle Irwin, $145,300
11. Bridger Anderson, $137,957
12. Dakota Eldridge, $137,873
13. Scott Guenthner, $132,070
14. Chance Howard, $118,298
15. Gavin Soileau, $115,899.
Team Roping
1. Jake Smith/Douglas Rich, 3.9 seconds, $36,668 each
2. (tie) Dawson Graham/Dillon Graham, Kolton Schmidt/Jonathan Torres and Andrew Ward/Jake Long, 4.1, $22,080 each
5. (tie) Cyle Denison/Lane Mitchell and Tanner Tomlinson/Travis Graves, 4.2, $7,688 each
7. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 4.5
8. (tie) Dustin Egusquiza/Levi Lord and Clint Summers/Jade Corkill, 4.7 each
10. Riley Minor/Brady Minor, 5.8
11. Derrick Begay/Colter Todd, 8.9
12. Luke Brown/Trey Yates, 9.2
13. Clay Smith/Coleby Payne, 10.2
14. Lightning Aguilera/Kaden Profili and Tyler Wade/Wesley Thorp, NT.
Average leaders
1. Andrew Ward/Jake Long, 8.3 seconds on two head
2. Jake Smith/Douglas Rich, 8.7
3. Clint Summers/Jade Corkill, 9.8
4. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 9.9
5. Cyle Denison/Lane Mitchell, 10.8
6. Riley Minor/Brady Minor, 12.7
7. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 13.7
8. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 13.8
9. Derrick Begay/Colter Todd, 18.9
10. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 4.0 seconds on one head
11. (tie) Kolton Schmidt/Jonathan Torres and Dawson Graham/Dillon Graham, 4.1 each
13. Luke Brown/Trey Yates, 9.2
14. Clay Smith/Coleby Payne, 10.2
15. Tyler Wade/Wesley Thorp, NT.
World Standings (headers)
1. Tanner Tomlinson, $210,958
2. Andrew Ward, $210,114
3. Kaleb Driggers, $208,498
4. Jake Smith, $194,087
5. Clint Summers, $186,618
6. Derrick Begay, $176,202
7. Dustin Egusquiza, $170,703
8. Clay Smith, $168,490
9. Cyle Denison, $165,605
10. Dawson Graham, $164,014
11. Lightning Aguilera, $161,404
12. Tyler Wade, $153,366
13. Kolton Schmidt, $152,018
14. Riley Minor, $135,025
15. Luke Brown, $133,303.
World Standings (heelers)
1. Junior Nogueira, $208,498
2. Jake Long, $208,367
3. Jade Corkill, $186,944
4. Douglas Rich, $183,337
5. Travis Graves, $177,070
6. Colter Todd, $173,850
7. Levi Lord, $168,322
8. Lane Mitchell, $166,635
9. Dillon Graham, $164,014
10. Kaden Profili, $160,204
11. Coleby Payne, $159,293
12. Wesley Thorp, $153,366
13. Jonathan Torres, $143,752
14. Brady Minor, $135,025
15. Trey Yates, $133,303.
Saddle Bronc Riding
1. Damian Brennan, 90 points on The Cervi Brothers’ R. Watson’s Prairie Fire, $36,668
2. (tie) Zeke Thurston and Stetson Dell Wright, 89, $25,431 each
4. Ryder Wright, 88.25, $15,377
5. Statler Wright, 86.75, $9,463
6. Lefty Holman, 85.75, $5,914
7. Brody Wells, 85
8. Dawson Hay, 83
9. Zachary Dallas, 82.75
10. Ben Andersen, 82.5
11. Q Taylor, 82.25
12. Sage Newman, 81.5
13. Kade Bruno, 76.75
14. Brody Cress, 74
15. Weston Patterson, NS.
Average leaders
1. Stetson Dell Wright, 179 points on two head
2. Damian Brennan, 176.5
3. Zeke Thurston, 176
4. Ryder Wright, 175.25
5. Brody Wells, 172.75
6. Lefty Holman, 171.25
7. Statler Wright, 171
8. Sage Newman, 169
9. Q Taylor, 167
10. Ben Andersen, 165.75
11. Dawson Hay, 165
12. Kade Bruno, 164.75
13. Zachary Dallas, 164.25
14. Brody Cress, 159.75
15. Weston Patterson, 88.5 points on one head.
World Standings
1. Damian Brennan, $401,114
2. Ryder Wright, $366,684
3. Zeke Thurston, $342,981
4. Stetson Dell Wright, $331,471
5. Dawson Hay, $278,621
6. Brody Wells, $272,021
7. Kade Bruno, $246,948
8. Sage Newman, $224,829
9. Statler Wright, $217,303
10. Weston Patterson, $212,715
11. Zachary Dallas, $208,403
12. Brody Cress, $190,092
13. Lefty Holman, $183,852
14. Q Taylor, $167,562
15. Ben Andersen, $159,661.
Tie-Down Roping
1. (tie) Dylan Hancock, Shad Mayfield and Marty Yates, 7.8 seconds, $29,177 each
4. Haven Meged, 7.9, $15,377
5. Tom Crouse, 8.1, $9,463
6. Joel Harris, 8.5, $5,914
7. (tie) Shane Hanchey and Brushton Minton, 8.6 each
9. John Douch, 8.7
10. Riley Mason Webb, 9.0
11. Zack Jongbloed, 13.5
12. Ty Harris, 14.6
13. Kyle Lucas, 16.1
14. Kincade Henry and Riley Pruitt, NT.
Average leaders
1. Shad Mayfield, 14.6 seconds on two head
2. Marty Yates, 15.9
3. Tom Crouse, 16.0
4. Joel Harris, 16.1
5. Brushton Minton, 16.6
6. Riley Mason Webb, 16.9
7. Dylan Hancock, 17.1
8. John Douch, 18.0
9. Haven Meged, 18.1
10. Shane Hanchey, 18.4
11. Zack Jongbloed, 23.6
12. Ty Harris, 38.6
13. Kincade Henry, 9.8 seconds on one head
14. Kyle Lucas, 16.1
15. Riley Pruitt, NT.
World Standings
1. Riley Mason Webb, $333,762
2. Shad Mayfield, $332,155
3. Dylan Hancock, $211,281
4. Marty Yates, $201,701
5. Kincade Henry, $196,718
6. Tom Crouse, $185,901
7. Joel Harris, $185,749
8. John Douch, $184,970
9. Riley Pruitt, $175,787
10. Brushton Minton, $165,106
11. Haven Meged, $159,182
12. Zack Jongbloed, $147,678
13. Ty Harris, $147,197
14. Kyle Lucas, $139,298
15. Shane Hanchey, $136,957.
Barrel Racing
1. Hailey Kinsel, 13.53 seconds, $36,668
2. Brittany Pozzi Tonozzi, 13.58, $28,980
3. Katelyn Scott, 13.71, $21,882
4. Tricia Aldridge, 13.73, $15,377
5. (tie) Emily Beisel and Kassie Mowry, 13.77, $7,688 each
7. (tie) Hayle Gibson-Stillwell and Megan McLeod-Sprague, 13.80 each
9. Wenda Johnson, 14.08
10. Julie Plourde, 14.17
11. Tayla Moeykens, 14.73
12. Lisa Lockhart, 18.53
13. Carlee Otero, 18.56
14. Andrea Busby, 18.98
15. Halyn Lide, 19.13.
Average leaders
1. Hailey Kinsel, 27.23 seconds on two head
2. Kassie Mowry, 27.43
3. Katelyn Scott, 27.52
4. Brittany Pozzi Tonozzi, 27.70
5. Tricia Aldridge, 27.84
6. Julie Plourde, 28.43
7. Tayla Moeykens, 29.69
8. Lisa Lockhart, 32.32
9. Emily Beisel, 32.62
10. Megan McLeod-Sprague, 32.68
11. Hayle Gibson-Stillwell, 32.70
12. Andrea Busby, 33.15
13. Wenda Johnson, 33.42
14. Carlee Otero, 37.45
15. Halyn Lide, 39.09.
World Standings
1. Hailey Kinsel, $261,965
2. Kassie Mowry, $257,801
3. Brittany Pozzi Tonozzi, $239,610
4. Emily Beisel, $206,694
5. Lisa Lockhart, $201,350
6. Megan McLeod-Sprague, $184,975
7. Carlee Otero, $178,494
8. Katelyn Scott, $178,023
9. Tricia Aldridge, $176,022
10. Anita Ellis, $156,992
11. Halyn Lide, $154,614
12. Tayla Moeykens, $152,561
13. Hayle Gibson-Stillwell, $150,032
14. Wenda Johnson, $148,428
15. Andrea Busby, $143,099
16. Julie Plourde, $128,276.
Bull Riding
1. Stetson Dell Wright, 89.5 points on Cowtown Rodeo’s Orbit, $36,668
2. T.J. Gray, 89, $28,980
3. Wacey Schalla, 88.5, $21,882
4. Ky Hamilton, 88.25, $15,377
5. Luke Mackey, 86.75, $9,463
6. Jesse Petri, 85.5, $5,914
7. JR Stratford, 85.25
8. Qynn Andersen, Hudson Bolton, Tristen Hutchings, Bryce Jensen, Rawley Johnson, Mason Moody, Jordan Spears and Hayes Weight, NS.
Average leaders
1. Stetson Dell Wright, 179.25 points on two head
2. Wacey Schalla, 177
3. T.J. Gray, 176
4. Ky Hamilton, 174.25
5. Luke Mackey, 171.5
6. Jesse Petri, 161
7. J.R. Stratford, 85.25 points on one head
8. Hudson Bolton, 85
9. Mason Moody, 83
10. (tie) Qynn Anderson, Tristen Hutchings, Bryce Jenson, Rawley Johnson, Hudson Bolton and Jordan Spears, NS.
World Standings
1. Stetson Dell Wright, $527,546
2. Wacey Schalla, $489,751
3. Ky Hamilton, $402,728
4. T.J. Gray, $305,335
5. Tristen Hutchings, $302,882
6. Hudson Bolton, $207,812
7. Luke Mackey, $196,231
8. J.R. Stratford, $191,459
9. Jesse Petri, $183,060
10. Hayes Weight, $180,988
11. Qynn Andersen, $171,987
12. Jordan Spears, $170,713
13. Bryce Jensen, $167,043
14. Mason Moody, $166,060
15. Rawley Johnson, $158,778.
All-Around
1. Stetson Dell Wright, $641,141
2. Wacey Schalla, $550,497
3. Dylan Hancock, $200,671
4. Brushton Minton, $166,927
5. Jake Clay, $142,536
6. Paden Bray, $112,953
7. Tanner Green, $101,314
8. Seth Hall, $100,966
9. Cole Clemons, $99,801
10. Slade Wood, $98,651.
Stock Contractors
Calgary Stampede, Cervi Championship Rodeo, Championship Pro Rodeo, Corey & Lange Rodeo, Dakota Rodeo, Diamond G Rodeo, Duane Kesler, Fettig Pro Rodeo, Four Star Rodeo, Frontier Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co, Hi Lo Pro Rodeo, J Bar J, Korkow Rodeos, Legend Rodeo Stock, Macza Pro Rodeo, Penthouse Pro Rodeo, Pete Carr Pro Rodeo, Pickett Pro Rodeo Co, Powder River Rodeo, Rafter S Rodeo Company, Rosser Rodeo, Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics, Smith Pro Rodeos, Summit Pro Rodeo, Three Hills Rodeo, Wayne Vold Rodeo, Andrews Rodeo, Beutler & Son Rodeo, Big Bucks Rodeo, Big Stone Rodeo Inc, Bridwell Pro Rodeos, Brookman Rodeo, Burch Rodeo, C5 Rodeo, Flying U Rodeo, Generations Pro Rodeo, Kirsten Vold Rodeo Company, Legacy Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo, Northcott and Yule Rodeo, Rafter G Rodeo, Sutton Rodeos, The Cervi Brothers, TK Pro Rodeo, United Pro Rodeo, All In Pro Rodeos, Barnes PRCA Rodeo, Cowtown Rodeo, Five Star Rodeo, Hampton Pro Rodeo, Honeycutt Rodeo, Bailey Pro Rodeo, McCoy Rodeo, New Frontier Rodeo, New West Rodeo Productions, Rafter H Rodeo Livestock, Salt River Rodeo, Silver Creek Pro Rodeo and Stockyards Pro Rodeo.
Sub-Contractors: Silver Spurs Club, Jace Honey, Remey Parrott, Anthony Verdino and Bobby Hill.