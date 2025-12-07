2025 NFR Las Vegas 3rd go-round results
Here are the 3rd go-round results from the 2025 National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas on Saturday, Dec. 6, 2025.
Bareback Riding:
1. Waylon Bourgeois, 88.75 points on Pete Carr Pro Rodeo’s Priefert’s Dusty Roads, $36,668
2. Sam Petersen, 87.25, $28,980
3. Rocker Steiner, 87, $21,882
4. Wacey Schalla, 86.75, $15,377
5. Jess Pope, 85.75, $9,463
6. Garrett Shadbolt, 85.5, $5,914
7. Cole Franks, 84.25
8. Bradlee Miller, 83.75
9. Kade Sonnier, 83
10. Jayco Roper, 81.75
11. Tilden Hooper, 81
12. Jacek Frost, 72
13. Mason Clements, Cooper Cooke and Dean Thompson, NS.
Average leaders
1. Waylon Bourgeois, 259.25 points on three head
2. Wacey Schalla, 259
3. Rocker Steiner, 257.25
4. Jess Pope, 255.5
5. Sam Petersen, 255.25
6. Garrett Shadbolt, 253.5
7. Cole Franks, 250.5
8. Bradlee Miller, 249.5
9. Kade Sonnier, 248.25
10. Tilden Hooper, 247.5
11. Jayco Roper, 243.25
12. Cooper Cooke, 170.75 points on two head
13. Dean Thompson, 169.5
14. Mason Clements, 165
15. Jacek Frost, 157.
World Standings
1. Rocker Steiner, $372,098
2. Sam Petersen, $266,007
3. Jess Pope, $244,974
4. Bradlee Miller, $226,937
5. Waylon Bourgeois, $218,637
6. Cole Franks, $210,362
7. Wacey Schalla, $205,842
8. Garrett Shadbolt, $202,805
9. Dean Thompson, $201,080
10. Cooper Cooke, $189,262
11. Kade Sonnier, $186,633
12. Jacek Frost, $153,543
13. Jayco Roper, $149,775
14. Mason Clements, $140,131
15. Tilden Hooper, $139,951.
Steer Wrestling
1. Ty Erickson, 3.5 seconds, $36,668
2. (tie) Bridger Anderson and Stetson Jorgensen, 3.9, $25,431 each
4. J.D. Struxness, 4.2, $15,377
5. Kyle Irwin, 4.3, $9,463
6. (tie) Tucker Allen and Tyler Waguespack, 4.4, $2,957 each
8. (tie) Chance Howard and Rowdy Parrott, 4.5 each
10. Scott Guenthner, 4.7
11. Dakota Eldridge, 5.3
12. Justin Shaffer, 5.9
13. Gavin Soileau, 19.8
14. Jesse Brown and Will Lummus, NT.
Average leaders
1. Ty Erickson, 11.6 seconds on three head
2. Tyler Waguespack, 12.5
3. J.D. Struxness, 12.8
4. Tucker Allen, 13.9
5. Scott Guenthner, 14.0
6. Chance Howard, 14.2
7. Rowdy Parrott, 15.0
8. Dakota Eldridge, 15.8
9. Kyle Irwin, 18.0
10. Stetson Jorgensen, 18.3
11. Gavin Soileau, 48.3
12. Bridger Anderson, 7.9 seconds on two head
13. Jesse Brown, 9.1
14. Justin Shaffer, 11.3
15. Will Lummus, 4.0 seconds on one head.
World Standings
1. Will Lummus, $223,745
2. Ty Erickson, $203,687
3. Tucker Allen, $200,493
4. Tyler Waguespack, $193,138
5. J.D. Struxness, $186,129
6. Jesse Brown, $182,802
7. Stetson Jorgensen, $171,460
8. Justin Shaffer, $165,773
9. Bridger Anderson, $163,388
10. Rowdy Parrott, $160,877
11. Kyle Irwin, $154,763
12. Dakota Eldridge, $137,873
13. Scott Guenthner, $132,070
14. Chance Howard, $118,298
15. Gavin Soileau, $115,899.
Team Roping
1. (tie) Lightning Aguilera/Kaden Profili, Dawson Graham/Dillon Graham and Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 3.8 seconds, $29,177 each
4. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 3.9, $15,377
5. Andrew Ward/Jake Long, 4.0, $9,463
6. Derrick Begay/Colter Todd, 4.2, $5,914
7. (tie) Clay Smith/Coleby Payne and Clint Summers/Jade Corkill, 4.4 each
9. Luke Brown/Trey Yates, 8.6
10. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 9.4
11. Jake Smith/Douglas Rich, 20.3
12. Cyle Denison/Lane Mitchell, Dustin Egusquiza/Levi Lord, Riley Minor/Brady Minor and Tyler Wade/Wesley Thorp, NT.
Average leaders
1. Andrew Ward/Jake Long, 12.3 seconds on three head
2. Clint Summers/Jade Corkill, 14.2
3. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 17.7
4. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 19.3
5. Derrick Begay/Colter Todd, 23.1
6. Jake Smith/Douglas Rich, 29.0
7. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 7.8 seconds on two head
8. (tie) Kolton Schmidt/Jonathan Torres and Dawson Graham/Dillon Graham, 7.9 each
10. Cyle Denison/Lane Mitchell, 10.8
11. Riley Minor/Brady Minor, 12.7
12. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 13.7
13. Clay Smith/Coleby Payne, 14.6
14. Luke Brown/Trey Yates, 17.8
15. Tyler Wade/Wesley Thorp, NT.
World Standings (headers)
1. Kaleb Driggers, $223,875
2. Andrew Ward, $219,577
3. Tanner Tomlinson, $210,958
4. Jake Smith, $194,087
5. Dawson Graham, $193,190
6. Lightning Aguilera, $190,580
7. Clint Summers, $186,618
8. Derrick Begay, $182,116
9. Tanner Bryson, $181,969
10. Kolton Schmidt, $181,194
11. Dustin Egusquiza, $170,703
12. Clay Smith, $168,490
13. Cyle Denison, $165,605
14. Tyler Wade, $153,366
15. Riley Minor, $135,025.
World Standings (heelers)
1. Junior Nogueira, $223,875
2. Jake Long, $217,830
3. Dillon Graham, $193,190
4. Kaden Profili, $189,380
5. Jade Corkill, $186,944
6. Douglas Rich, $183,337
7. Colter Todd, $179,764
8. Travis Graves, $177,070
9. Jonathan Torres, $172,928
10. Levi Lord, $168,322
11. Lane Mitchell, $166,635
12. Coleby Payne, $159,293
13. Wesley Thorp, $153,366
14. Brady Minor, $135,025
15. Trey Yates, $133,303.
Saddle Bronc Riding
1. Statler Wright, 88.25 points on Smith Pro Rodeos’ Angel Cat, $36,668
2. Dawson Hay, 87.75, $28,980
3. (tie) Kade Bruno, Zachary Dallas and Ryder Wright, 87.5, $15,574 each
6. Lefty Holman, 86.25, $5,914
7. (tie) Brody Wells and Stetson Dell Wright, 84.75 each
9. Damian Brennan, 84.25
10. Weston Patterson, 83.5
11. (tie) Brody Cress and Sage Newman, 83.25 each
13. Ben Andersen, 82.75
14. Zeke Thurston, 82
15. Q Taylor, NS.
Average leaders
1. Stetson Dell Wright, 263.75 points on three head
2. Ryder Wright, 262.75
3. Damian Brennan, 260.75
4. Statler Wright, 259.25
5. Zeke Thurston, 258
6. (tie) Lefty Holman and Brody Wells, 257.5 each
8. Dawson Hay, 252.75
9. (tie) Sage Newman and Kade Bruno, 252.25 each
11. Zachary Dallas, 251.75
12. Ben Andersen, 248.5
13. Brody Cress, 243
14. Weston Patterson, 172 points on two head
15. Q Taylor, 167.
World Standings
1. Ryder Wright, $337,902
2. Damian Brennan, $324,821
3. Dawson Hay, $307,601
4. Zeke Thurston, $282,657
5. Kade Bruno, $262,522
6. Brody Wells, $240,084
7. Statler Wright, $238,003
8. Stetson Dell Wright, $237,435
9. Zachary Dallas, $223,977
10. Sage Newman, $215,958
11. Weston Patterson, $212,715
12. Brody Cress, $190,092
13. Q Taylor, $167,562
14. Lefty Holman, $166,701
15. Ben Andersen, $159,661.
Tie-Down Roping
1. Riley Mason Webb, 7.0 seconds, $36,668
2. Kincade Henry, 7.3, $28,980
3. Ty Harris, 7.4, $21,882
4. Shad Mayfield, 7.5, $15,377
5. (tie) Zack Jongbloed, Haven Meged and Riley Pruitt, 7.7, $5,126 each
8. Joel Harris, 8.0
9. Shane Hanchey, 8.7
10. Marty Yates, 8.9
11. Brushton Minton, 9.5
12. John Douch, 10.4
13. Tom Crouse, 16.0
14. Dylan Hancock, 18.2
15. Kyle Lucas, NT.
Average leaders
1. Shad Mayfield, 22.1 seconds on three head
2. Riley Mason Webb, 23.9
3. Joel Harris, 24.1
4. Marty Yates, 24.8
5. Haven Meged, 25.8
6. Brushton Minton, 26.1
7. Shane Hanchey, 27.1
8. John Douch, 28.4
9. Zack Jongbloed, 31.3
10. Tom Crouse, 32.0
11. Dylan Hancock, 35.3
12. Ty Harris, 46.0
13. Kincade Henry, 17.1 seconds on two head
14. Riley Pruitt, 7.7 on seconds one head
15. Kyle Lucas, 16.1.
World Standings
1. Riley Mason Webb, $370,430
2. Shad Mayfield, $347,531
3. Kincade Henry, $225,698
4. Dylan Hancock, $211,281
5. Marty Yates, $201,701
6. Tom Crouse, $185,901
7. Joel Harris, $185,749
8. John Douch, $184,970
9. Riley Pruitt, $180,913
10. Ty Harris, $169,079
11. Brushton Minton, $165,106
12. Haven Meged, $164,308
13. Zack Jongbloed, $152,804
14. Kyle Lucas, $139,298
15. Shane Hanchey, $136,957.
Barrel Racing
1. Carlee Otero, 13.54 seconds, $36,668
2. Emily Beisel, 13.56, $28,980
3. Kassie Mowry, 13.63, $21,882
4. Katelyn Scott, 13.71, $15,377
5. (tie) Hayle Gibson-Stillwell and Megan McLeod-Sprague, 13.72, $7,688 each
7. Tricia Aldridge, 13.82
8. (tie) Andrea Busby and Halyn Lide, 13.88 each
10. Julie Plourde, 13.91
11. Brittany Pozzi Tonozzi, 15.01
12. Lisa Lockhart, 18.44
13. Hailey Kinsel, 18.69
14. Wenda Johnson, 19.02
15. Tayla Moeykens, NT.
Average leaders
1. Kassie Mowry, 41.06 seconds on three head
2. Katelyn Scott, 41.23
3. Tricia Aldridge, 41.66
4. Julie Plourde, 42.34
5. Brittany Pozzi Tonozzi, 42.71
6. Hailey Kinsel, 45.92
7. Emily Beisel, 46.18
8. Megan McLeod-Sprague, 46.40
9. Hayle Gibson-Stillwell, 46.42
10. Andrea Busby, 47.03
11. Lisa Lockhart, 50.76
12. Carlee Otero, 50.99
13. Wenda Johnson, 52.44
14. Halyn Lide, 52.97
15. Tayla Moeykens, 29.69 seconds on two head.
World Standings
1. Kassie Mowry, $279,684
2. Hailey Kinsel, $261,965
3. Brittany Pozzi Tonozzi, $239,610
4. Emily Beisel, $235,673
5. Carlee Otero, $215,162
6. Lisa Lockhart, $201,350
7. Katelyn Scott, $193,400
8. Megan McLeod-Sprague, $192,663
9. Tricia Aldridge, $176,022
10. Hayle Gibson-Stillwell, $157,721
11. Anita Ellis, $156,992
12. Halyn Lide, $154,614
13. Tayla Moeykens, $152,561
14. Wenda Johnson, $148,428
15. Andrea Busby, $143,099
16. Julie Plourde, $128,276.
Bull riding
1. Tristen Hutchings, 90.5 points on Cervi Championship Rodeo’s Vitalix Smokin Hott, $36,668
2. Stetson Dell Wright, 88.5, $28,980
3. JR Stratford, 87.75, $21,882
4. Hayes Weight, 86.75, $15,377
5. Qynn Andersen, 85.75, $9,463
6. Jordan Spears, 77, $5,914
7. Hudson Bolton, T.J. Gray, Ky Hamilton, Bryce Jensen, Rawley Johnson, Luke Mackey, Mason Moody, Jesse Petri and Wacey Schalla, NS.
Average leaders
1. Stetson Dell Wright, 267.75 points on three head
2. Wacey Schalla, 177 points on two head
3. T.J. Gray, 176
4. Ky Hamilton, 174.25
5. JR Stratford, 173
6. Luke Mackey, 171.5
7. Jesse Petri, 161
8. Tristen Hutchings, 90.5 points on one head
9. Hayes Weight, 86.75
10. Qynn Andersen, 85.75
11. Hudson Bolton, 85
12. Mason Moody, 83
13. Jordan Spears, 77
14. (tie) Bryce Jensen and Rawley Johnson, NS.
World Standings
1. Stetson Dell Wright, $556,526
2. Wacey Schalla, $489,751
3. Ky Hamilton, $402,728
4. Tristen Hutchings, $348,421
5. T.J. Gray, $305,335
6. JR Stratford, $229,309
7. Hudson Bolton, $198,941
8. Hayes Weight, $196,365
9. Luke Mackey, $187,360
10. Qynn Andersen, $181,450
11. Jordan Spears, $176,627
12. Jesse Petri, $175,963
13. Bryce Jensen, $167,043
14. Mason Moody, $166,060
15. Rawley Johnson, $158,778.
All-around
1. Stetson Dell Wright, $576,085
2. Wacey Schalla, $489,581
3. Dylan Hancock, $200,671
4. Brushton Minton, $166,927
5. Jake Clay, $142,536
6. Paden Bray, $112,953
7. Tanner Green, $101,314
8. Seth Hall, $100,966
9. Cole Clemons, $99,801
10. Slade Wood, $98,651.
Top Gun leaders
1. Stetson Dell Wright, $112,315
2. Ty Erickson, $97,727
3. Shad Mayfield, $91,221
4. Waylon Bourgeois, $80,773
5. Kassie Mowry, $76,239
6. (tie) Kaden Profili and Lightning Aguilera, $75,845 each
8. Hailey Kinsel, $75,647
9. Stetson Wright, $72,099
10. (tie) Andrew Ward and Jake Long, $70,522 each.
Stock Contractors
Calgary Stampede, Cervi Championship Rodeo, Championship Pro Rodeo, Corey & Lange Rodeo, Dakota Rodeo, Diamond G Rodeo, Duane Kesler, Fettig Pro Rodeo, Four Star Rodeo, Frontier Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co, Hi Lo ProRodeo, J Bar J, Korkow Rodeos, Legend Rodeo Stock, Macza Pro Rodeo, Penthouse Pro Rodeo, Pete Carr Pro Rodeo, Pickett Pro Rodeo Co, Powder River Rodeo, Rafter S Rodeo Company, Rosser Rodeo, Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics, Smith Pro Rodeos, Summit Pro Rodeo, Three Hills Rodeo, Wayne Vold Rodeo, Andrews Rodeo, Beutler & Son Rodeo, Big Bucks Rodeo, Big Stone Rodeo Inc, Bridwell Pro Rodeos, Brookman Rodeo, Burch Rodeo, C5 Rodeo, Flying U Rodeo, Generations Pro Rodeo, Kirsten Vold Rodeo Company, Legacy Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo, Northcott and Yule Rodeo, Rafter G Rodeo, Sutton Rodeos, The Cervi Brothers, TK Pro Rodeo, United Pro Rodeo, All In Pro Rodeos, Barnes PRCA Rodeo, Cowtown Rodeo, Five Star Rodeo, Hampton Pro Rodeo, Honeycutt Rodeo, Bailey Pro Rodeo, McCoy Rodeo, New Frontier Rodeo, New West Rodeo Productions, Rafter H Rodeo Livestock, Salt River Rodeo, Silver Creek Pro Rodeo and Stockyards ProRodeo. Sub-Contractors: Silver Spurs Club, Jace Honey, Remey Parrott, Anthony Verdino and Bobby Hill.