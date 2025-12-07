47°F
2025 NFR Las Vegas 3rd go-round results

NFR Day 3 highlights
Tilden Hooper rides Hot Money during the bareback riding portion of day three of the National F ...
Tilden Hooper rides Hot Money during the bareback riding portion of day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
U.S. Secretary of Homeland Security Kristi Noem rides out during the national anthem during day ...
U.S. Secretary of Homeland Security Kristi Noem rides out during the national anthem during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
A horse during the national anthem on day three of the National Finals Rodeo at the Thomas &amp ...
A horse during the national anthem on day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
U.S. Secretary of Defense Kristi Noem rides out during the national anthem during day three of ...
U.S. Secretary of Defense Kristi Noem rides out during the national anthem during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
A cowboy tosses a gun in the air during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas &a ...
A cowboy tosses a gun in the air during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
A charro performs during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center ...
A charro performs during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
A charro performs during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center ...
A charro performs during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
A charro performs during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center ...
A charro performs during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Charros perform during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center S ...
Charros perform during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Jacek Frost takes on Big Dance in the bareback riding portion of day three of the National Fina ...
Jacek Frost takes on Big Dance in the bareback riding portion of day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Cooper Cooke falls off of Straight Ringer during day three of the National Finals Rodeo at the ...
Cooper Cooke falls off of Straight Ringer during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Garrett Shadbolt rides Juice Box during the bareback riding portion of day three of the Nationa ...
Garrett Shadbolt rides Juice Box during the bareback riding portion of day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Waylon Bourgeois falls off of Priefert’s Dusty Roads during bareback riding on day three ...
Waylon Bourgeois falls off of Priefert’s Dusty Roads during bareback riding on day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Kade Sonnier completes his ride during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas &am ...
Kade Sonnier completes his ride during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Tilden Hooper gets a tail to the face from Hot Money during the bareback riding portion of day ...
Tilden Hooper gets a tail to the face from Hot Money during the bareback riding portion of day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Tilden Hooper rides Hot Money during the bareback riding portion of day three of the National F ...
Tilden Hooper rides Hot Money during the bareback riding portion of day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Tilden Hooper gets help getting off his ride from a pickup man during day three of the National ...
Tilden Hooper gets help getting off his ride from a pickup man during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Dean Thompson rides Felton Angus Hot Shot during day three of the National Finals Rodeo at the ...
Dean Thompson rides Felton Angus Hot Shot during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Dean Thompson rides Felton Angus Hot Shot during day three of the National Finals Rodeo at the ...
Dean Thompson rides Felton Angus Hot Shot during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Jess Pope rides Right On Q during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Ma ...
Jess Pope rides Right On Q during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Sam Petersen loses his hat on Wild Rose during day three of the National Finals Rodeo at the Th ...
Sam Petersen loses his hat on Wild Rose during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Rocker Steiner rides Hooey Rocks during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas &a ...
Rocker Steiner rides Hooey Rocks during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Rocker Steiner reacts after his ride during day three of the National Finals Rodeo at the Thoma ...
Rocker Steiner reacts after his ride during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Scott Guenthner wrestles the steer during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas ...
Scott Guenthner wrestles the steer during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Stetson Jorgensen reacts to his time during steer wrestling on day three of the National Finals ...
Stetson Jorgensen reacts to his time during steer wrestling on day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Tyler Waguespack wrestles the steer during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas ...
Tyler Waguespack wrestles the steer during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Gavin Soileau hops off his horse during steer wrestling during day three of the National Finals ...
Gavin Soileau hops off his horse during steer wrestling during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Jesse Brown catches air during steer wrestling during day three of the National Finals Rodeo at ...
Jesse Brown catches air during steer wrestling during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Carlee Otero speeds out of the arena during day three of the National Finals Rodeo at the Thoma ...
Carlee Otero speeds out of the arena during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Haylee Gibson-Stillwell rides out of the arena during day three of the National Finals Rodeo at ...
Haylee Gibson-Stillwell rides out of the arena during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Wenda Johnson rides around the first barrel during day three of the National Finals Rodeo at th ...
Wenda Johnson rides around the first barrel during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Andrea Busby rounds the first barrel during day three of the National Finals Rodeo at the Thoma ...
Andrea Busby rounds the first barrel during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Katelyn Scott rounds a barrel during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & ...
Katelyn Scott rounds a barrel during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Emily Beisel rides into the arena during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & ...
Emily Beisel rides into the arena during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Luke Mackey falls off of Bad News during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & ...
Luke Mackey falls off of Bad News during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Hudson Bolton gets stepped on by Peanut during day three of the National Finals Rodeo at the Th ...
Hudson Bolton gets stepped on by Peanut during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
J.R. Stratford celebrates after his ride during day three of the National Finals Rodeo at the T ...
J.R. Stratford celebrates after his ride during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Bryce Jensen falls off of Bad Habits during day three of the National Finals Rodeo at the Thoma ...
Bryce Jensen falls off of Bad Habits during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
Stetson Wright celebrates his ride during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas ...
Stetson Wright celebrates his ride during day three of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Saturday, Dec. 6, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter
NFR Live with team roper Douglas Rich
Q Taylor, competing in his first-ever Wrangler NFR, rides Vitalix Guns Blazing to a score of 8 ...
Young pro closes deal, makes two finales
Tyler Waguespack competes in steer wrestling during the opening day of the National Finals Rode ...
Contestants reflect on Vegas NFR history
Roy Cooper, who died this year at age 69, achieved the Triple Crown — championships in three ...
‘He’s still with us in spirit’: Tributes flow for rodeo great Roy Cooper
Las Vegas Review-Journal
December 6, 2025 - 10:42 pm
 

Here are the 3rd go-round results from the 2025 National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas on Saturday, Dec. 6, 2025.

Bareback Riding:

1. Waylon Bourgeois, 88.75 points on Pete Carr Pro Rodeo’s Priefert’s Dusty Roads, $36,668

2. Sam Petersen, 87.25, $28,980

3. Rocker Steiner, 87, $21,882

4. Wacey Schalla, 86.75, $15,377

5. Jess Pope, 85.75, $9,463

6. Garrett Shadbolt, 85.5, $5,914

7. Cole Franks, 84.25

8. Bradlee Miller, 83.75

9. Kade Sonnier, 83

10. Jayco Roper, 81.75

11. Tilden Hooper, 81

12. Jacek Frost, 72

13. Mason Clements, Cooper Cooke and Dean Thompson, NS.

Average leaders

1. Waylon Bourgeois, 259.25 points on three head

2. Wacey Schalla, 259

3. Rocker Steiner, 257.25

4. Jess Pope, 255.5

5. Sam Petersen, 255.25

6. Garrett Shadbolt, 253.5

7. Cole Franks, 250.5

8. Bradlee Miller, 249.5

9. Kade Sonnier, 248.25

10. Tilden Hooper, 247.5

11. Jayco Roper, 243.25

12. Cooper Cooke, 170.75 points on two head

13. Dean Thompson, 169.5

14. Mason Clements, 165

15. Jacek Frost, 157.

World Standings

1. Rocker Steiner, $372,098

2. Sam Petersen, $266,007

3. Jess Pope, $244,974

4. Bradlee Miller, $226,937

5. Waylon Bourgeois, $218,637

6. Cole Franks, $210,362

7. Wacey Schalla, $205,842

8. Garrett Shadbolt, $202,805

9. Dean Thompson, $201,080

10. Cooper Cooke, $189,262

11. Kade Sonnier, $186,633

12. Jacek Frost, $153,543

13. Jayco Roper, $149,775

14. Mason Clements, $140,131

15. Tilden Hooper, $139,951.

Steer Wrestling

1. Ty Erickson, 3.5 seconds, $36,668

2. (tie) Bridger Anderson and Stetson Jorgensen, 3.9, $25,431 each

4. J.D. Struxness, 4.2, $15,377

5. Kyle Irwin, 4.3, $9,463

6. (tie) Tucker Allen and Tyler Waguespack, 4.4, $2,957 each

8. (tie) Chance Howard and Rowdy Parrott, 4.5 each

10. Scott Guenthner, 4.7

11. Dakota Eldridge, 5.3

12. Justin Shaffer, 5.9

13. Gavin Soileau, 19.8

14. Jesse Brown and Will Lummus, NT.

Average leaders

1. Ty Erickson, 11.6 seconds on three head

2. Tyler Waguespack, 12.5

3. J.D. Struxness, 12.8

4. Tucker Allen, 13.9

5. Scott Guenthner, 14.0

6. Chance Howard, 14.2

7. Rowdy Parrott, 15.0

8. Dakota Eldridge, 15.8

9. Kyle Irwin, 18.0

10. Stetson Jorgensen, 18.3

11. Gavin Soileau, 48.3

12. Bridger Anderson, 7.9 seconds on two head

13. Jesse Brown, 9.1

14. Justin Shaffer, 11.3

15. Will Lummus, 4.0 seconds on one head.

World Standings

1. Will Lummus, $223,745

2. Ty Erickson, $203,687

3. Tucker Allen, $200,493

4. Tyler Waguespack, $193,138

5. J.D. Struxness, $186,129

6. Jesse Brown, $182,802

7. Stetson Jorgensen, $171,460

8. Justin Shaffer, $165,773

9. Bridger Anderson, $163,388

10. Rowdy Parrott, $160,877

11. Kyle Irwin, $154,763

12. Dakota Eldridge, $137,873

13. Scott Guenthner, $132,070

14. Chance Howard, $118,298

15. Gavin Soileau, $115,899.

Team Roping

1. (tie) Lightning Aguilera/Kaden Profili, Dawson Graham/Dillon Graham and Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 3.8 seconds, $29,177 each

4. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 3.9, $15,377

5. Andrew Ward/Jake Long, 4.0, $9,463

6. Derrick Begay/Colter Todd, 4.2, $5,914

7. (tie) Clay Smith/Coleby Payne and Clint Summers/Jade Corkill, 4.4 each

9. Luke Brown/Trey Yates, 8.6

10. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 9.4

11. Jake Smith/Douglas Rich, 20.3

12. Cyle Denison/Lane Mitchell, Dustin Egusquiza/Levi Lord, Riley Minor/Brady Minor and Tyler Wade/Wesley Thorp, NT.

Average leaders

1. Andrew Ward/Jake Long, 12.3 seconds on three head

2. Clint Summers/Jade Corkill, 14.2

3. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 17.7

4. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 19.3

5. Derrick Begay/Colter Todd, 23.1

6. Jake Smith/Douglas Rich, 29.0

7. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 7.8 seconds on two head

8. (tie) Kolton Schmidt/Jonathan Torres and Dawson Graham/Dillon Graham, 7.9 each

10. Cyle Denison/Lane Mitchell, 10.8

11. Riley Minor/Brady Minor, 12.7

12. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 13.7

13. Clay Smith/Coleby Payne, 14.6

14. Luke Brown/Trey Yates, 17.8

15. Tyler Wade/Wesley Thorp, NT.

World Standings (headers)

1. Kaleb Driggers, $223,875

2. Andrew Ward, $219,577

3. Tanner Tomlinson, $210,958

4. Jake Smith, $194,087

5. Dawson Graham, $193,190

6. Lightning Aguilera, $190,580

7. Clint Summers, $186,618

8. Derrick Begay, $182,116

9. Tanner Bryson, $181,969

10. Kolton Schmidt, $181,194

11. Dustin Egusquiza, $170,703

12. Clay Smith, $168,490

13. Cyle Denison, $165,605

14. Tyler Wade, $153,366

15. Riley Minor, $135,025.

World Standings (heelers)

1. Junior Nogueira, $223,875

2. Jake Long, $217,830

3. Dillon Graham, $193,190

4. Kaden Profili, $189,380

5. Jade Corkill, $186,944

6. Douglas Rich, $183,337

7. Colter Todd, $179,764

8. Travis Graves, $177,070

9. Jonathan Torres, $172,928

10. Levi Lord, $168,322

11. Lane Mitchell, $166,635

12. Coleby Payne, $159,293

13. Wesley Thorp, $153,366

14. Brady Minor, $135,025

15. Trey Yates, $133,303.

Saddle Bronc Riding

1. Statler Wright, 88.25 points on Smith Pro Rodeos’ Angel Cat, $36,668

2. Dawson Hay, 87.75, $28,980

3. (tie) Kade Bruno, Zachary Dallas and Ryder Wright, 87.5, $15,574 each

6. Lefty Holman, 86.25, $5,914

7. (tie) Brody Wells and Stetson Dell Wright, 84.75 each

9. Damian Brennan, 84.25

10. Weston Patterson, 83.5

11. (tie) Brody Cress and Sage Newman, 83.25 each

13. Ben Andersen, 82.75

14. Zeke Thurston, 82

15. Q Taylor, NS.

Average leaders

1. Stetson Dell Wright, 263.75 points on three head

2. Ryder Wright, 262.75

3. Damian Brennan, 260.75

4. Statler Wright, 259.25

5. Zeke Thurston, 258

6. (tie) Lefty Holman and Brody Wells, 257.5 each

8. Dawson Hay, 252.75

9. (tie) Sage Newman and Kade Bruno, 252.25 each

11. Zachary Dallas, 251.75

12. Ben Andersen, 248.5

13. Brody Cress, 243

14. Weston Patterson, 172 points on two head

15. Q Taylor, 167.

World Standings

1. Ryder Wright, $337,902

2. Damian Brennan, $324,821

3. Dawson Hay, $307,601

4. Zeke Thurston, $282,657

5. Kade Bruno, $262,522

6. Brody Wells, $240,084

7. Statler Wright, $238,003

8. Stetson Dell Wright, $237,435

9. Zachary Dallas, $223,977

10. Sage Newman, $215,958

11. Weston Patterson, $212,715

12. Brody Cress, $190,092

13. Q Taylor, $167,562

14. Lefty Holman, $166,701

15. Ben Andersen, $159,661.

Tie-Down Roping

1. Riley Mason Webb, 7.0 seconds, $36,668

2. Kincade Henry, 7.3, $28,980

3. Ty Harris, 7.4, $21,882

4. Shad Mayfield, 7.5, $15,377

5. (tie) Zack Jongbloed, Haven Meged and Riley Pruitt, 7.7, $5,126 each

8. Joel Harris, 8.0

9. Shane Hanchey, 8.7

10. Marty Yates, 8.9

11. Brushton Minton, 9.5

12. John Douch, 10.4

13. Tom Crouse, 16.0

14. Dylan Hancock, 18.2

15. Kyle Lucas, NT.

Average leaders

1. Shad Mayfield, 22.1 seconds on three head

2. Riley Mason Webb, 23.9

3. Joel Harris, 24.1

4. Marty Yates, 24.8

5. Haven Meged, 25.8

6. Brushton Minton, 26.1

7. Shane Hanchey, 27.1

8. John Douch, 28.4

9. Zack Jongbloed, 31.3

10. Tom Crouse, 32.0

11. Dylan Hancock, 35.3

12. Ty Harris, 46.0

13. Kincade Henry, 17.1 seconds on two head

14. Riley Pruitt, 7.7 on seconds one head

15. Kyle Lucas, 16.1.

World Standings

1. Riley Mason Webb, $370,430

2. Shad Mayfield, $347,531

3. Kincade Henry, $225,698

4. Dylan Hancock, $211,281

5. Marty Yates, $201,701

6. Tom Crouse, $185,901

7. Joel Harris, $185,749

8. John Douch, $184,970

9. Riley Pruitt, $180,913

10. Ty Harris, $169,079

11. Brushton Minton, $165,106

12. Haven Meged, $164,308

13. Zack Jongbloed, $152,804

14. Kyle Lucas, $139,298

15. Shane Hanchey, $136,957.

Barrel Racing

1. Carlee Otero, 13.54 seconds, $36,668

2. Emily Beisel, 13.56, $28,980

3. Kassie Mowry, 13.63, $21,882

4. Katelyn Scott, 13.71, $15,377

5. (tie) Hayle Gibson-Stillwell and Megan McLeod-Sprague, 13.72, $7,688 each

7. Tricia Aldridge, 13.82

8. (tie) Andrea Busby and Halyn Lide, 13.88 each

10. Julie Plourde, 13.91

11. Brittany Pozzi Tonozzi, 15.01

12. Lisa Lockhart, 18.44

13. Hailey Kinsel, 18.69

14. Wenda Johnson, 19.02

15. Tayla Moeykens, NT.

Average leaders

1. Kassie Mowry, 41.06 seconds on three head

2. Katelyn Scott, 41.23

3. Tricia Aldridge, 41.66

4. Julie Plourde, 42.34

5. Brittany Pozzi Tonozzi, 42.71

6. Hailey Kinsel, 45.92

7. Emily Beisel, 46.18

8. Megan McLeod-Sprague, 46.40

9. Hayle Gibson-Stillwell, 46.42

10. Andrea Busby, 47.03

11. Lisa Lockhart, 50.76

12. Carlee Otero, 50.99

13. Wenda Johnson, 52.44

14. Halyn Lide, 52.97

15. Tayla Moeykens, 29.69 seconds on two head.

World Standings

1. Kassie Mowry, $279,684

2. Hailey Kinsel, $261,965

3. Brittany Pozzi Tonozzi, $239,610

4. Emily Beisel, $235,673

5. Carlee Otero, $215,162

6. Lisa Lockhart, $201,350

7. Katelyn Scott, $193,400

8. Megan McLeod-Sprague, $192,663

9. Tricia Aldridge, $176,022

10. Hayle Gibson-Stillwell, $157,721

11. Anita Ellis, $156,992

12. Halyn Lide, $154,614

13. Tayla Moeykens, $152,561

14. Wenda Johnson, $148,428

15. Andrea Busby, $143,099

16. Julie Plourde, $128,276.

Bull riding

1. Tristen Hutchings, 90.5 points on Cervi Championship Rodeo’s Vitalix Smokin Hott, $36,668

2. Stetson Dell Wright, 88.5, $28,980

3. JR Stratford, 87.75, $21,882

4. Hayes Weight, 86.75, $15,377

5. Qynn Andersen, 85.75, $9,463

6. Jordan Spears, 77, $5,914

7. Hudson Bolton, T.J. Gray, Ky Hamilton, Bryce Jensen, Rawley Johnson, Luke Mackey, Mason Moody, Jesse Petri and Wacey Schalla, NS.

Average leaders

1. Stetson Dell Wright, 267.75 points on three head

2. Wacey Schalla, 177 points on two head

3. T.J. Gray, 176

4. Ky Hamilton, 174.25

5. JR Stratford, 173

6. Luke Mackey, 171.5

7. Jesse Petri, 161

8. Tristen Hutchings, 90.5 points on one head

9. Hayes Weight, 86.75

10. Qynn Andersen, 85.75

11. Hudson Bolton, 85

12. Mason Moody, 83

13. Jordan Spears, 77

14. (tie) Bryce Jensen and Rawley Johnson, NS.

World Standings

1. Stetson Dell Wright, $556,526

2. Wacey Schalla, $489,751

3. Ky Hamilton, $402,728

4. Tristen Hutchings, $348,421

5. T.J. Gray, $305,335

6. JR Stratford, $229,309

7. Hudson Bolton, $198,941

8. Hayes Weight, $196,365

9. Luke Mackey, $187,360

10. Qynn Andersen, $181,450

11. Jordan Spears, $176,627

12. Jesse Petri, $175,963

13. Bryce Jensen, $167,043

14. Mason Moody, $166,060

15. Rawley Johnson, $158,778.

All-around

1. Stetson Dell Wright, $576,085

2. Wacey Schalla, $489,581

3. Dylan Hancock, $200,671

4. Brushton Minton, $166,927

5. Jake Clay, $142,536

6. Paden Bray, $112,953

7. Tanner Green, $101,314

8. Seth Hall, $100,966

9. Cole Clemons, $99,801

10. Slade Wood, $98,651.

Top Gun leaders

1. Stetson Dell Wright, $112,315

2. Ty Erickson, $97,727

3. Shad Mayfield, $91,221

4. Waylon Bourgeois, $80,773

5. Kassie Mowry, $76,239

6. (tie) Kaden Profili and Lightning Aguilera, $75,845 each

8. Hailey Kinsel, $75,647

9. Stetson Wright, $72,099

10. (tie) Andrew Ward and Jake Long, $70,522 each.

Stock Contractors

Calgary Stampede, Cervi Championship Rodeo, Championship Pro Rodeo, Corey & Lange Rodeo, Dakota Rodeo, Diamond G Rodeo, Duane Kesler, Fettig Pro Rodeo, Four Star Rodeo, Frontier Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co, Hi Lo ProRodeo, J Bar J, Korkow Rodeos, Legend Rodeo Stock, Macza Pro Rodeo, Penthouse Pro Rodeo, Pete Carr Pro Rodeo, Pickett Pro Rodeo Co, Powder River Rodeo, Rafter S Rodeo Company, Rosser Rodeo, Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics, Smith Pro Rodeos, Summit Pro Rodeo, Three Hills Rodeo, Wayne Vold Rodeo, Andrews Rodeo, Beutler & Son Rodeo, Big Bucks Rodeo, Big Stone Rodeo Inc, Bridwell Pro Rodeos, Brookman Rodeo, Burch Rodeo, C5 Rodeo, Flying U Rodeo, Generations Pro Rodeo, Kirsten Vold Rodeo Company, Legacy Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo, Northcott and Yule Rodeo, Rafter G Rodeo, Sutton Rodeos, The Cervi Brothers, TK Pro Rodeo, United Pro Rodeo, All In Pro Rodeos, Barnes PRCA Rodeo, Cowtown Rodeo, Five Star Rodeo, Hampton Pro Rodeo, Honeycutt Rodeo, Bailey Pro Rodeo, McCoy Rodeo, New Frontier Rodeo, New West Rodeo Productions, Rafter H Rodeo Livestock, Salt River Rodeo, Silver Creek Pro Rodeo and Stockyards ProRodeo. Sub-Contractors: Silver Spurs Club, Jace Honey, Remey Parrott, Anthony Verdino and Bobby Hill.

MORE: Click here for all NFR results

