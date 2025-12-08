2025 NFR Las Vegas 4th go-round results

Gucci Equine’s Green Bay bucks up in the chute as Zeke Thurston hangs on on day four of the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center Sunday, Dec. 7, 2025, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal) @madelinepcarter

Here are the 4th go-round results from the 2025 National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas on Sunday, Dec. 7, 2025.

Bareback Riding

Fourth round

1. Wacey Schalla, 87.25 points on Beutler & Son Rodeo’s No Whiskey’s Redlicious Meats, $36,668

2. Kade Sonnier, 86.75, $28,980

3. Jess Pope, 85.25, $21,882

4. (tie) Sam Petersen and Rocker Steiner, 84.5, $12,420 each

6. (tie) Cole Franks, Jacek Frost and Dean Thompson, 84, $1,971 each

9. Bradlee Miller, 83.75

10. Tilden Hooper, 82.25

11. Waylon Bourgeois, 81.25

12. Jayco Roper, 80.25

13. Garrett Shadbolt, 80

14. Mason Clements and Cooper Cooke, NS.

Average leaders

1. Wacey Schalla, 346.25 points on four head

2. Rocker Steiner, 341.75

3. Jess Pope, 340.75

4. Waylon Bourgeois, 340.5

5. Sam Petersen, 339.75

6. Kade Sonnier, 335

7. Cole Franks, 334.5

8. Garrett Shadbolt, 333.5

9. Bradlee Miller, 333.25

10. Tilden Hooper, 329.75

11. Jayco Roper, 323.5

12. Dean Thompson, 253.5 points on three head

13. Jacek Frost, 241

14. Cooper Cooke, 170.75 points on two head

15. Mason Clements, 165.

World Standings

1. Rocker Steiner, $384,518

2. Sam Petersen, $278,426

3. Jess Pope, $266,857

4. Wacey Schalla, $242,510

5. Bradlee Miller, $226,937

6. Waylon Bourgeois, $218,637

7. Kade Sonnier, $215,612

8. Cole Franks, $212,333

9. Dean Thompson, $203,051

10. Garrett Shadbolt, $202,805

11. Cooper Cooke, $189,262

12. Jacek Frost, $155,514

13. Jayco Roper, $149,775

14. Mason Clements, $140,131

15. Tilden Hooper, $139,951.

Steer Wrestling

Fourth round

1. (tie) Tucker Allen and Will Lummus, 4.0 seconds, $32,824 each

3. Dakota Eldridge, 4.2, $21,882

4. Jesse Brown, 4.5, $15,377

5. Justin Shaffer, 4.6, $9,463

6. Ty Erickson, 5.0, $5,914

7. Bridger Anderson, 5.3

8. Gavin Soileau, 6.8

9. Stetson Jorgensen, 7.8

10. J.D. Struxness, 13.5

11. Tyler Waguespack, 13.7

12. (tie) Kyle Irwin and Rowdy Parrott, 13.9 each; 14. Scott Guenthner and Chance Howard, NT.

Average leaders

1. Ty Erickson, 16.6 seconds on four head

2. Tucker Allen, 17.9

3. Dakota Eldridge, 20.0

4. Stetson Jorgensen, 26.1

5. Tyler Waguespack, 26.2

6. J.D. Struxness, 26.3

7. Rowdy Parrott, 28.9

8. Kyle Irwin, 31.9

9. Gavin Soileau, 55.1

10. Bridger Anderson, 13.2 seconds on three head

11. Jesse Brown, 13.6

12. Scott Guenthner, 14.0

13. Chance Howard, 14.2

14. Justin Shaffer, 15.9

15. Will Lummus, 8.0 seconds on two head.

World Standings

1. Will Lummus, $256,569

2. Tucker Allen, $233,316

3. Ty Erickson, $209,602

4. Jesse Brown, $198,179

5. Tyler Waguespack, $193,138

6. J.D. Struxness, $186,129

7. Justin Shaffer, $175,236

8. Stetson Jorgensen, $171,460

9. Bridger Anderson, $163,388

10. Rowdy Parrott, $160,877

11. Dakota Eldridge, $159,756

12. Kyle Irwin, $154,763

13. Scott Guenthner, $132,070

14. Chance Howard, $118,298

15. Gavin Soileau, $115,899.

Team Roping

Fourth round

1. (tie) Dustin Egusquiza/Levi Lord and Tyler Wade/Wesley Thorp, 3.8 seconds, $32,824 each

3. (tie) Riley Minor/Brady Minor, Clint Summers/Jade Corkill and Andrew Ward/Jake Long, 3.9, $15,574 each

6. Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 4.7, $5,914

7. Clay Smith/Coleby Payne, 9.5

8. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 9.6

9. (tie) Derrick Begay/Colter Todd and Cyle Denison/Lane Mitchell, 10.5 each

11. Luke Brown/Trey Yates, Kaleb Driggers/Junior Nogueira, Dawson Graham/Dillon Graham, Jake Smith/Douglas Rich and Tanner Tomlinson/Travis Graves, NT.

Average leaders

1. Andrew Ward/Jake Long, 16.2 seconds on four head

2. Clint Summers/Jade Corkill, 18.1

3. Derrick Begay/Colter Todd, 33.6

4. Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 12.6 seconds on three head

5. Riley Minor/Brady Minor, 16.6

6. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 17.4

7. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 17.5

8. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 17.7

9. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 19.3

10. Cyle Denison/Lane Mitchell, 21.3

11. Clay Smith/Coleby Payne, 24.1

12. Jake Smith/Douglas Rich, 29.0

13. Dawson Graham/Dillon Graham, 7.9 seconds on two head

14. Luke Brown/Trey Yates, 17.8

15. Tyler Wade/Wesley Thorp, 3.8 seconds on one head.

World Standings (headers)

1. Andrew Ward, $235,151

2. Kaleb Driggers, $223,875

3. Tanner Tomlinson, $210,958

4. Dustin Egusquiza, $203,527

5. Clint Summers, $202,193

6. Jake Smith, $194,087

7. Dawson Graham, $193,190

8. Lightning Aguilera, $190,580

9. Kolton Schmidt, $187,109

10. Tyler Wade, $186,190

11. Derrick Begay, $182,116

12. Clay Smith, $168,490

13. Cyle Denison, $165,605

14. Riley Minor, $150,599

15. Luke Brown, $133,303.

World Standings (heelers)

1. Jake Long, $233,404

2. Junior Nogueira, $223,875

3. Jade Corkill, $202,518

4. Levi Lord, $201,146

5. Dillon Graham, $193,190

6. Kaden Profili, $189,380

7. Wesley Thorp, $186,190

8. Douglas Rich, $183,337

9. Colter Todd, $179,764

10. Jonathan Torres, $178,843

11. Travis Graves, $177,070

12. Lane Mitchell, $166,635

13. Coleby Payne, $159,293

14. Brady Minor, $150,599

15. Trey Yates, $133,303.

Saddle Bronc Riding

Fourth round

1. Stetson Dell Wright, 88.5 points on Calgary Stampede’s Freedom Xpress, $36,668

2. Ryder Wright, 87.75, $28,980

3. Lefty Holman, 87.5, $21,882

4. Q Taylor, 86.5, $15,377

5. Brody Cress, 86.25, $9,463

6. (tie) Ben Andersen and Zeke Thurston, 85.25, $2,957 each

8. Weston Patterson, 85

9. Zachary Dallas, 84.25

10. Kade Bruno, 80.25

11. Sage Newman, 77.25

12. Statler Wright, 77

13. Damian Brennan, Dawson Hay and Brody Wells, NS.

Average leaders

1. Stetson Dell Wright, 352.25 points on four head

2. Ryder Wright, 350.5

3. Lefty Holman, 345

4. Zeke Thurston, 343.25

5. Statler Wright, 336.25

6. Zachary Dallas, 336

7. Ben Andersen, 333.75

8. Kade Bruno, 332.5

9. Sage Newman, 329.5

10. Brody Cress, 329.25

11. Damian Brennan, 260.75 points on three head

12. Brody Wells, 257.5

13. Weston Patterson, 257

14. Q Taylor, 253.5

15. Dawson Hay, 250.75.

World Standings

1. Ryder Wright, $373,387

2. Damian Brennan, $324,821

3. Zeke Thurston, $285,614

4. Dawson Hay, $284,535

5. Stetson Dell Wright, $274,103

6. Kade Bruno, $269,028

7. Brody Wells, $240,084

8. Statler Wright, $238,003

9. Zachary Dallas, $230,483

10. Sage Newman, $215,958

11. Weston Patterson, $212,715

12. Brody Cress, $199,555

13. Lefty Holman, $192,132

14. Q Taylor, $182,939

15. Ben Andersen, $162,618.

Tie-Down Roping

Fourth round

1. Kincade Henry, 7.1 seconds, $36,668

2. Shad Mayfield, 7.2, $28,980

3. (tie) John Douch and Haven Meged, 7.4, $18,630 each

5. Shane Hanchey, 7.5, $9,463

6. Riley Pruitt, 7.8, $5,914

7. (tie) Dylan Hancock and Riley Mason Webb, 8.1 each

9. Brushton Minton, 8.3; 10. Ty Harris, 9.4

11. Kyle Lucas, 9.8

12. Tom Crouse, 11.1

13. Zack Jongbloed, 11.2

14. Marty Yates, 18.1

15. Joel Harris, NT.

Average leaders

1. Shad Mayfield, 29.3 seconds on four head

2. Riley Mason Webb, 32.0

3. Haven Meged, 33.2

4. Brushton Minton, 34.4

5. Shane Hanchey, 34.6

6. John Douch, 35.8

7. Zack Jongbloed, 42.5

8. Marty Yates, 42.9

9. Tom Crouse, 43.1

10. Dylan Hancock, 43.4

11. Ty Harris, 55.4

12. Joel Harris, 24.1 seconds on three head

13. Kincade Henry, 24.2

14. Riley Pruitt, 15.5 seconds on two head

15. Kyle Lucas, 25.9.

World Standings

1. Shad Mayfield, $376,511

2. Riley Mason Webb, $370,430

3. Kincade Henry, $262,366

4. Dylan Hancock, $211,281

5. John Douch, $203,599

6. Marty Yates, $201,701

7. Riley Pruitt, $186,827

8. Tom Crouse, $185,901

9. Joel Harris, $185,749

10. Haven Meged, $182,937

11. Ty Harris, $169,079

12. Brushton Minton, $165,106

13. Zack Jongbloed, $152,804

14. Shane Hanchey, $146,420

15. Kyle Lucas, $139,298.

Barrel Racing

Fourth round

1. Tricia Aldridge, 13.42 seconds, $36,668

2. Hayle Gibson-Stillwell, 13.55, $28,980

3. Brittany Pozzi Tonozzi, 13.68, $21,882

4. Emily Beisel, 13.69, $15,377

5. Katelyn Scott, 13.77, $9,463

6. Andrea Busby, 13.82, $5,914

7. Halyn Lide, 13.84

8. Kassie Mowry, 13.86

9. Julie Plourde, 13.90

10. Lisa Lockhart, 13.91

11. Wenda Johnson, 13.92

12. Megan McLeod-Sprague, 13.93

13. Hailey Kinsel, 13.99

14. Carlee Otero, 18.54

15. Tayla Moeykens, 24.59.

Average leaders

1. Kassie Mowry, 54.92 seconds on four head

2. Katelyn Scott, 55.00

3. Tricia Aldridge, 55.08

4. Julie Plourde, 56.24

5. Brittany Pozzi Tonozzi, 56.39

6. Emily Beisel, 59.87

7. Hailey Kinsel, 59.91

8. Hayle Gibson-Stillwell, 59.97

9. Megan McLeod-Sprague, 60.33

10. Andrea Busby, 60.85

11. Lisa Lockhart, 64.67

12. Wenda Johnson, 66.36

13. Halyn Lide, 66.81

14. Carlee Otero, 69.53

15. Tayla Moeykens, 54.28 seconds on three head.

World Standings

1. Kassie Mowry, $279,684

2. Hailey Kinsel, $261,965

3. Brittany Pozzi Tonozzi, $261,492

4. Emily Beisel, $251,050

5. Carlee Otero, $215,162

6. Tricia Aldridge, $212,690

7. Katelyn Scott, $202,863

8. Lisa Lockhart, $201,350

9. Megan McLeod-Sprague, $192,663

10. Hayle Gibson-Stillwell, $186,700

11. Anita Ellis, $156,992

12. Halyn Lide, $154,614

13. Tayla Moeykens, $152,561

14. Andrea Busby, $149,013

15. Wenda Johnson, $148,428

16. Julie Plourde, $128,276.

Bull riding

Fourth round

1. Bryce Jensen, 87.5 points on Barnes PRCA Rodeo’s Purple Wave’s Karaoke Nights, $36,668

2. JR Stratford, 87.25, $28,980

3. Luke Mackey, 86, $21,882

4. Ky Hamilton, 85, $15,377

5. Hudson Bolton, 84.5, $9,463

6. Tristen Hutchings, 83.5, $5,914

7. Jordan Spears, 68.5

8. Qynn Andersen, T.J. Gray, Rawley Johnson, Mason Moody, Jesse Petri, Wacey Schalla, Hayes Weight and Stetson Dell Wright, NS.

Average leaders

1. Stetson Dell Wright, 267.75 points on three head

2. JR Stratford, 260.25

3. Ky Hamilton, 259.25

4. Luke Mackey, 257.5

5. Wacey Schalla, 177 points on two head

6. T.J. Gray, 176

7. Tristen Hutchings, 174

8. Hudson Bolton, 169.5

9. Jesse Petri, 161

10. Jordan Spears, 145.5

11. Bryce Jensen, 87.5 points on one head

12. Hayes Weight, 86.75

13. Qynn Andersen, 85.75

14. Mason Moody, 83; 15. Rawley Johnson, NS.

World Standings

1. Stetson Dell Wright, $556,526

2. Wacey Schalla, $445,395

3. Ky Hamilton, $434,073

4. Tristen Hutchings, $361,433

5. JR Stratford, $302,645

6. T.J. Gray, $268,076

7. Luke Mackey, $230,534

8. Hudson Bolton, $217,275

9. Bryce Jensen, $203,711

10. Hayes Weight, $196,365

11. Qynn Andersen, $181,450

12. Jordan Spears, $176,627

13. Mason Moody, $166,060

14. Jesse Petri, $159,995

15. Rawley Johnson, $158,778.

All-around

1. Stetson Dell Wright, $612,753

2. Wacey Schalla, $526,249

3. Dylan Hancock, $200,671

4. Brushton Minton, $166,927

5. Jake Clay, $142,536

6. Paden Bray, $112,953

7. Tanner Green, $101,314

8. Seth Hall, $100,966

9. Cole Clemons, $99,801

10. Slade Wood, $98,651.

Top Gun leaders

1. Shad Mayfield, $120,201

2. Stetson Dell Wright (BR), $112,315

3. Stetson Wright (SB), $108,767

4. Wacey Schalla (BB), $106,401

5. Ty Erickson, $103,641

6. (tie) Andrew Ward and Jake Long, $86,096 each

8. Tucker Allen, $90,970

9. Rocker Steiner, $80,773

10. Waylon Bourgeois, $80,773.

Stock Contractors: Calgary Stampede, Cervi Championship Rodeo, Championship Pro Rodeo, Corey & Lange Rodeo, Dakota Rodeo, Diamond G Rodeo, Duane Kesler, Fettig Pro Rodeo, Four Star Rodeo, Frontier Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co, Hi Lo ProRodeo, J Bar J, Korkow Rodeos, Legend Rodeo Stock, Macza Pro Rodeo, Penthouse Pro Rodeo, Pete Carr Pro Rodeo, Pickett Pro Rodeo Co, Powder River Rodeo, Rafter S Rodeo Company, Rosser Rodeo, Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics, Smith Pro Rodeos, Summit Pro Rodeo, Three Hills Rodeo, Wayne Vold Rodeo, Andrews Rodeo, Beutler & Son Rodeo, Big Bucks Rodeo, Big Stone Rodeo Inc, Bridwell Pro Rodeos, Brookman Rodeo, Burch Rodeo, C5 Rodeo, Flying U Rodeo, Generations Pro Rodeo, Kirsten Vold Rodeo Company, Legacy Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo, Northcott and Yule Rodeo, Rafter G Rodeo, Sutton Rodeos, The Cervi Brothers, TK Pro Rodeo, United Pro Rodeo, All In Pro Rodeos, Barnes PRCA Rodeo, Cowtown Rodeo, Five Star Rodeo, Hampton Pro Rodeo, Honeycutt Rodeo, Bailey Pro Rodeo, McCoy Rodeo, New Frontier Rodeo, New West Rodeo Productions, Rafter H Rodeo Livestock, Salt River Rodeo, Silver Creek Pro Rodeo and Stockyards ProRodeo. Sub-Contractors: Silver Spurs Club, Jace Honey, Remey Parrott, Anthony Verdino and Bobby Hill.

MORE: Click here for all NFR results