2025 NFR Las Vegas 4th go-round results
Here are the 4th go-round results from the 2025 National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas on Sunday, Dec. 7, 2025.
Bareback Riding
Fourth round
1. Wacey Schalla, 87.25 points on Beutler & Son Rodeo’s No Whiskey’s Redlicious Meats, $36,668
2. Kade Sonnier, 86.75, $28,980
3. Jess Pope, 85.25, $21,882
4. (tie) Sam Petersen and Rocker Steiner, 84.5, $12,420 each
6. (tie) Cole Franks, Jacek Frost and Dean Thompson, 84, $1,971 each
9. Bradlee Miller, 83.75
10. Tilden Hooper, 82.25
11. Waylon Bourgeois, 81.25
12. Jayco Roper, 80.25
13. Garrett Shadbolt, 80
14. Mason Clements and Cooper Cooke, NS.
Average leaders
1. Wacey Schalla, 346.25 points on four head
2. Rocker Steiner, 341.75
3. Jess Pope, 340.75
4. Waylon Bourgeois, 340.5
5. Sam Petersen, 339.75
6. Kade Sonnier, 335
7. Cole Franks, 334.5
8. Garrett Shadbolt, 333.5
9. Bradlee Miller, 333.25
10. Tilden Hooper, 329.75
11. Jayco Roper, 323.5
12. Dean Thompson, 253.5 points on three head
13. Jacek Frost, 241
14. Cooper Cooke, 170.75 points on two head
15. Mason Clements, 165.
World Standings
1. Rocker Steiner, $384,518
2. Sam Petersen, $278,426
3. Jess Pope, $266,857
4. Wacey Schalla, $242,510
5. Bradlee Miller, $226,937
6. Waylon Bourgeois, $218,637
7. Kade Sonnier, $215,612
8. Cole Franks, $212,333
9. Dean Thompson, $203,051
10. Garrett Shadbolt, $202,805
11. Cooper Cooke, $189,262
12. Jacek Frost, $155,514
13. Jayco Roper, $149,775
14. Mason Clements, $140,131
15. Tilden Hooper, $139,951.
Steer Wrestling
Fourth round
1. (tie) Tucker Allen and Will Lummus, 4.0 seconds, $32,824 each
3. Dakota Eldridge, 4.2, $21,882
4. Jesse Brown, 4.5, $15,377
5. Justin Shaffer, 4.6, $9,463
6. Ty Erickson, 5.0, $5,914
7. Bridger Anderson, 5.3
8. Gavin Soileau, 6.8
9. Stetson Jorgensen, 7.8
10. J.D. Struxness, 13.5
11. Tyler Waguespack, 13.7
12. (tie) Kyle Irwin and Rowdy Parrott, 13.9 each; 14. Scott Guenthner and Chance Howard, NT.
Average leaders
1. Ty Erickson, 16.6 seconds on four head
2. Tucker Allen, 17.9
3. Dakota Eldridge, 20.0
4. Stetson Jorgensen, 26.1
5. Tyler Waguespack, 26.2
6. J.D. Struxness, 26.3
7. Rowdy Parrott, 28.9
8. Kyle Irwin, 31.9
9. Gavin Soileau, 55.1
10. Bridger Anderson, 13.2 seconds on three head
11. Jesse Brown, 13.6
12. Scott Guenthner, 14.0
13. Chance Howard, 14.2
14. Justin Shaffer, 15.9
15. Will Lummus, 8.0 seconds on two head.
World Standings
1. Will Lummus, $256,569
2. Tucker Allen, $233,316
3. Ty Erickson, $209,602
4. Jesse Brown, $198,179
5. Tyler Waguespack, $193,138
6. J.D. Struxness, $186,129
7. Justin Shaffer, $175,236
8. Stetson Jorgensen, $171,460
9. Bridger Anderson, $163,388
10. Rowdy Parrott, $160,877
11. Dakota Eldridge, $159,756
12. Kyle Irwin, $154,763
13. Scott Guenthner, $132,070
14. Chance Howard, $118,298
15. Gavin Soileau, $115,899.
Team Roping
Fourth round
1. (tie) Dustin Egusquiza/Levi Lord and Tyler Wade/Wesley Thorp, 3.8 seconds, $32,824 each
3. (tie) Riley Minor/Brady Minor, Clint Summers/Jade Corkill and Andrew Ward/Jake Long, 3.9, $15,574 each
6. Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 4.7, $5,914
7. Clay Smith/Coleby Payne, 9.5
8. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 9.6
9. (tie) Derrick Begay/Colter Todd and Cyle Denison/Lane Mitchell, 10.5 each
11. Luke Brown/Trey Yates, Kaleb Driggers/Junior Nogueira, Dawson Graham/Dillon Graham, Jake Smith/Douglas Rich and Tanner Tomlinson/Travis Graves, NT.
Average leaders
1. Andrew Ward/Jake Long, 16.2 seconds on four head
2. Clint Summers/Jade Corkill, 18.1
3. Derrick Begay/Colter Todd, 33.6
4. Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 12.6 seconds on three head
5. Riley Minor/Brady Minor, 16.6
6. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 17.4
7. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 17.5
8. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 17.7
9. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 19.3
10. Cyle Denison/Lane Mitchell, 21.3
11. Clay Smith/Coleby Payne, 24.1
12. Jake Smith/Douglas Rich, 29.0
13. Dawson Graham/Dillon Graham, 7.9 seconds on two head
14. Luke Brown/Trey Yates, 17.8
15. Tyler Wade/Wesley Thorp, 3.8 seconds on one head.
World Standings (headers)
1. Andrew Ward, $235,151
2. Kaleb Driggers, $223,875
3. Tanner Tomlinson, $210,958
4. Dustin Egusquiza, $203,527
5. Clint Summers, $202,193
6. Jake Smith, $194,087
7. Dawson Graham, $193,190
8. Lightning Aguilera, $190,580
9. Kolton Schmidt, $187,109
10. Tyler Wade, $186,190
11. Derrick Begay, $182,116
12. Clay Smith, $168,490
13. Cyle Denison, $165,605
14. Riley Minor, $150,599
15. Luke Brown, $133,303.
World Standings (heelers)
1. Jake Long, $233,404
2. Junior Nogueira, $223,875
3. Jade Corkill, $202,518
4. Levi Lord, $201,146
5. Dillon Graham, $193,190
6. Kaden Profili, $189,380
7. Wesley Thorp, $186,190
8. Douglas Rich, $183,337
9. Colter Todd, $179,764
10. Jonathan Torres, $178,843
11. Travis Graves, $177,070
12. Lane Mitchell, $166,635
13. Coleby Payne, $159,293
14. Brady Minor, $150,599
15. Trey Yates, $133,303.
Saddle Bronc Riding
Fourth round
1. Stetson Dell Wright, 88.5 points on Calgary Stampede’s Freedom Xpress, $36,668
2. Ryder Wright, 87.75, $28,980
3. Lefty Holman, 87.5, $21,882
4. Q Taylor, 86.5, $15,377
5. Brody Cress, 86.25, $9,463
6. (tie) Ben Andersen and Zeke Thurston, 85.25, $2,957 each
8. Weston Patterson, 85
9. Zachary Dallas, 84.25
10. Kade Bruno, 80.25
11. Sage Newman, 77.25
12. Statler Wright, 77
13. Damian Brennan, Dawson Hay and Brody Wells, NS.
Average leaders
1. Stetson Dell Wright, 352.25 points on four head
2. Ryder Wright, 350.5
3. Lefty Holman, 345
4. Zeke Thurston, 343.25
5. Statler Wright, 336.25
6. Zachary Dallas, 336
7. Ben Andersen, 333.75
8. Kade Bruno, 332.5
9. Sage Newman, 329.5
10. Brody Cress, 329.25
11. Damian Brennan, 260.75 points on three head
12. Brody Wells, 257.5
13. Weston Patterson, 257
14. Q Taylor, 253.5
15. Dawson Hay, 250.75.
World Standings
1. Ryder Wright, $373,387
2. Damian Brennan, $324,821
3. Zeke Thurston, $285,614
4. Dawson Hay, $284,535
5. Stetson Dell Wright, $274,103
6. Kade Bruno, $269,028
7. Brody Wells, $240,084
8. Statler Wright, $238,003
9. Zachary Dallas, $230,483
10. Sage Newman, $215,958
11. Weston Patterson, $212,715
12. Brody Cress, $199,555
13. Lefty Holman, $192,132
14. Q Taylor, $182,939
15. Ben Andersen, $162,618.
Tie-Down Roping
Fourth round
1. Kincade Henry, 7.1 seconds, $36,668
2. Shad Mayfield, 7.2, $28,980
3. (tie) John Douch and Haven Meged, 7.4, $18,630 each
5. Shane Hanchey, 7.5, $9,463
6. Riley Pruitt, 7.8, $5,914
7. (tie) Dylan Hancock and Riley Mason Webb, 8.1 each
9. Brushton Minton, 8.3; 10. Ty Harris, 9.4
11. Kyle Lucas, 9.8
12. Tom Crouse, 11.1
13. Zack Jongbloed, 11.2
14. Marty Yates, 18.1
15. Joel Harris, NT.
Average leaders
1. Shad Mayfield, 29.3 seconds on four head
2. Riley Mason Webb, 32.0
3. Haven Meged, 33.2
4. Brushton Minton, 34.4
5. Shane Hanchey, 34.6
6. John Douch, 35.8
7. Zack Jongbloed, 42.5
8. Marty Yates, 42.9
9. Tom Crouse, 43.1
10. Dylan Hancock, 43.4
11. Ty Harris, 55.4
12. Joel Harris, 24.1 seconds on three head
13. Kincade Henry, 24.2
14. Riley Pruitt, 15.5 seconds on two head
15. Kyle Lucas, 25.9.
World Standings
1. Shad Mayfield, $376,511
2. Riley Mason Webb, $370,430
3. Kincade Henry, $262,366
4. Dylan Hancock, $211,281
5. John Douch, $203,599
6. Marty Yates, $201,701
7. Riley Pruitt, $186,827
8. Tom Crouse, $185,901
9. Joel Harris, $185,749
10. Haven Meged, $182,937
11. Ty Harris, $169,079
12. Brushton Minton, $165,106
13. Zack Jongbloed, $152,804
14. Shane Hanchey, $146,420
15. Kyle Lucas, $139,298.
Barrel Racing
Fourth round
1. Tricia Aldridge, 13.42 seconds, $36,668
2. Hayle Gibson-Stillwell, 13.55, $28,980
3. Brittany Pozzi Tonozzi, 13.68, $21,882
4. Emily Beisel, 13.69, $15,377
5. Katelyn Scott, 13.77, $9,463
6. Andrea Busby, 13.82, $5,914
7. Halyn Lide, 13.84
8. Kassie Mowry, 13.86
9. Julie Plourde, 13.90
10. Lisa Lockhart, 13.91
11. Wenda Johnson, 13.92
12. Megan McLeod-Sprague, 13.93
13. Hailey Kinsel, 13.99
14. Carlee Otero, 18.54
15. Tayla Moeykens, 24.59.
Average leaders
1. Kassie Mowry, 54.92 seconds on four head
2. Katelyn Scott, 55.00
3. Tricia Aldridge, 55.08
4. Julie Plourde, 56.24
5. Brittany Pozzi Tonozzi, 56.39
6. Emily Beisel, 59.87
7. Hailey Kinsel, 59.91
8. Hayle Gibson-Stillwell, 59.97
9. Megan McLeod-Sprague, 60.33
10. Andrea Busby, 60.85
11. Lisa Lockhart, 64.67
12. Wenda Johnson, 66.36
13. Halyn Lide, 66.81
14. Carlee Otero, 69.53
15. Tayla Moeykens, 54.28 seconds on three head.
World Standings
1. Kassie Mowry, $279,684
2. Hailey Kinsel, $261,965
3. Brittany Pozzi Tonozzi, $261,492
4. Emily Beisel, $251,050
5. Carlee Otero, $215,162
6. Tricia Aldridge, $212,690
7. Katelyn Scott, $202,863
8. Lisa Lockhart, $201,350
9. Megan McLeod-Sprague, $192,663
10. Hayle Gibson-Stillwell, $186,700
11. Anita Ellis, $156,992
12. Halyn Lide, $154,614
13. Tayla Moeykens, $152,561
14. Andrea Busby, $149,013
15. Wenda Johnson, $148,428
16. Julie Plourde, $128,276.
Bull riding
Fourth round
1. Bryce Jensen, 87.5 points on Barnes PRCA Rodeo’s Purple Wave’s Karaoke Nights, $36,668
2. JR Stratford, 87.25, $28,980
3. Luke Mackey, 86, $21,882
4. Ky Hamilton, 85, $15,377
5. Hudson Bolton, 84.5, $9,463
6. Tristen Hutchings, 83.5, $5,914
7. Jordan Spears, 68.5
8. Qynn Andersen, T.J. Gray, Rawley Johnson, Mason Moody, Jesse Petri, Wacey Schalla, Hayes Weight and Stetson Dell Wright, NS.
Average leaders
1. Stetson Dell Wright, 267.75 points on three head
2. JR Stratford, 260.25
3. Ky Hamilton, 259.25
4. Luke Mackey, 257.5
5. Wacey Schalla, 177 points on two head
6. T.J. Gray, 176
7. Tristen Hutchings, 174
8. Hudson Bolton, 169.5
9. Jesse Petri, 161
10. Jordan Spears, 145.5
11. Bryce Jensen, 87.5 points on one head
12. Hayes Weight, 86.75
13. Qynn Andersen, 85.75
14. Mason Moody, 83; 15. Rawley Johnson, NS.
World Standings
1. Stetson Dell Wright, $556,526
2. Wacey Schalla, $445,395
3. Ky Hamilton, $434,073
4. Tristen Hutchings, $361,433
5. JR Stratford, $302,645
6. T.J. Gray, $268,076
7. Luke Mackey, $230,534
8. Hudson Bolton, $217,275
9. Bryce Jensen, $203,711
10. Hayes Weight, $196,365
11. Qynn Andersen, $181,450
12. Jordan Spears, $176,627
13. Mason Moody, $166,060
14. Jesse Petri, $159,995
15. Rawley Johnson, $158,778.
All-around
1. Stetson Dell Wright, $612,753
2. Wacey Schalla, $526,249
3. Dylan Hancock, $200,671
4. Brushton Minton, $166,927
5. Jake Clay, $142,536
6. Paden Bray, $112,953
7. Tanner Green, $101,314
8. Seth Hall, $100,966
9. Cole Clemons, $99,801
10. Slade Wood, $98,651.
Top Gun leaders
1. Shad Mayfield, $120,201
2. Stetson Dell Wright (BR), $112,315
3. Stetson Wright (SB), $108,767
4. Wacey Schalla (BB), $106,401
5. Ty Erickson, $103,641
6. (tie) Andrew Ward and Jake Long, $86,096 each
8. Tucker Allen, $90,970
9. Rocker Steiner, $80,773
10. Waylon Bourgeois, $80,773.
Stock Contractors: Calgary Stampede, Cervi Championship Rodeo, Championship Pro Rodeo, Corey & Lange Rodeo, Dakota Rodeo, Diamond G Rodeo, Duane Kesler, Fettig Pro Rodeo, Four Star Rodeo, Frontier Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co, Hi Lo ProRodeo, J Bar J, Korkow Rodeos, Legend Rodeo Stock, Macza Pro Rodeo, Penthouse Pro Rodeo, Pete Carr Pro Rodeo, Pickett Pro Rodeo Co, Powder River Rodeo, Rafter S Rodeo Company, Rosser Rodeo, Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics, Smith Pro Rodeos, Summit Pro Rodeo, Three Hills Rodeo, Wayne Vold Rodeo, Andrews Rodeo, Beutler & Son Rodeo, Big Bucks Rodeo, Big Stone Rodeo Inc, Bridwell Pro Rodeos, Brookman Rodeo, Burch Rodeo, C5 Rodeo, Flying U Rodeo, Generations Pro Rodeo, Kirsten Vold Rodeo Company, Legacy Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo, Northcott and Yule Rodeo, Rafter G Rodeo, Sutton Rodeos, The Cervi Brothers, TK Pro Rodeo, United Pro Rodeo, All In Pro Rodeos, Barnes PRCA Rodeo, Cowtown Rodeo, Five Star Rodeo, Hampton Pro Rodeo, Honeycutt Rodeo, Bailey Pro Rodeo, McCoy Rodeo, New Frontier Rodeo, New West Rodeo Productions, Rafter H Rodeo Livestock, Salt River Rodeo, Silver Creek Pro Rodeo and Stockyards ProRodeo. Sub-Contractors: Silver Spurs Club, Jace Honey, Remey Parrott, Anthony Verdino and Bobby Hill.