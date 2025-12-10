51°F
National Finals Rodeo

2025 NFR Las Vegas 6th go-round results

Rocker Steiner rides Record Flight in Bareback Riding during Day 6 of National Finals Rodeo at ...
Rocker Steiner rides Record Flight in Bareback Riding during Day 6 of National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center on Tuesday, Dec. 06, 2025, in Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images
Las Vegas Review-Journal
December 9, 2025 - 9:37 pm
 
Updated December 9, 2025 - 9:47 pm

Here are the 6th go-round results from the 2025 National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas on Tuesday, Dec. 9, 2025.

Bareback Riding

Sixth round

1. Kade Sonnier, 88 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics’ Land Of Fancy, $36,668

2. Cooper Cooke, 87.75, $28,980

3. Wacey Schalla, 87.25, $21,882

4. (tie) Cole Franks and Sam Petersen, 85.5, $12,420 each

6. Dean Thompson, 85.25, $5,914

7. Tilden Hooper, 84.5

8. Garrett Shadbolt, 84.25

9. Jayco Roper, 83.75

10. Mason Clements, 83.25

11. Bradlee Miller, 83

12. Jess Pope, 81.5

13. Rocker Steiner, 80.25

14. Waylon Bourgeois, 76.25

15. Jacek Frost, NS.

Average leaders

1. Wacey Schalla, 521.5 points on six head

2. Sam Petersen, 514

3. Rocker Steiner, 511

4. Kade Sonnier, 510.75

5. Jess Pope, 508.25

6. Cole Franks, 507.25

7. Garrett Shadbolt, 504.25

8. Bradlee Miller, 503.5

9. Tilden Hooper, 500.75

10. Jayco Roper, 491.25

11. Dean Thompson, 424 on five head

12. Waylon Bourgeois, 416.75

13. Cooper Cooke, 343.25 on four head

14. Mason Clements, 333.25

15. Jacek Frost, 327.5.

World Standings

1. Rocker Steiner, $421,185

2. Sam Petersen, $319,826

3. Wacey Schalla, $286,275

4. Kade Sonnier, $267,657

5. Jess Pope, $266,857

6. Bradlee Miller, $234,625

7. Cole Franks, $232,442

8. Waylon Bourgeois, $218,637

9. Cooper Cooke, $218,241

10. Dean Thompson, $208,965

11. Garrett Shadbolt, $202,805

12. Jacek Frost, $155,514

13. Jayco Roper, $149,775

14. Mason Clements, $140,131

15. Tilden Hooper, $139,951.

Steer Wrestling

Sixth round

1. Ty Erickson, 3.5 seconds, $36,668

2. Stetson Jorgensen, 3.8, $28,980

3. Jesse Brown, 4.3, $21,882

4. (tie) Kyle Irwin and Will Lummus, 4.6, $12,420 each

6. (tie) Bridger Anderson, Chance Howard, Rowdy Parrott and Justin Shaffer, 4.9, $1,479 each

10. Tucker Allen, 5.0

11. Scott Guenthner, 5.2

12. J.D. Struxness, 13.8

13. Dakota Eldridge, Gavin Soileau and Tyler Waguespack, NT.

Average leaders

1. Tucker Allen, 28.5 seconds on six head

2. Stetson Jorgensen, 34.7

3. Rowdy Parrott, 37.9

4. Kyle Irwin, 41.0

5. J.D. Struxness, 44.1

6. Ty Erickson, 20.1 seconds on five head

7. Scott Guenthner, 22.6

8. Jesse Brown, 23.3

9. Justin Shaffer, 24.3

10. Dakota Eldridge, 29.8

11. Chance Howard, 37.8

12. Gavin Soileau, 59.6

13. Will Lummus, 16.3 seconds on four head

14. Bridger Anderson, 18.1

15. Tyler Waguespack, 26.2.

World Standings

1. Will Lummus, $290,871

2. Ty Erickson, $246,270

3. Tucker Allen, $233,316

4. Jesse Brown, $220,061

5. Justin Shaffer, $205,694

6. J.D. Struxness, $201,505

7. Stetson Jorgensen, $200,439

8. Tyler Waguespack, $193,138

9. Rowdy Parrott, $171,818

10. Kyle Irwin, $170,140

11. Scott Guenthner, $168,738

12. Bridger Anderson, $164,867

13. Dakota Eldridge, $159,756

14. Chance Howard, $119,777

15. Gavin Soileau, $118,856.

Team Roping

Sixth round

1. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 3.4 seconds, $36,668 each

2. Clint Summers/Jade Corkill, 3.5, $28,980

3. (tie) Riley Minor/Brady Minor and Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 3.6, $18,630 each

5. Cyle Denison/Lane Mitchell, 4.0, $9,463

6. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 4.1, $5,914

7. Dawson Graham/Dillon Graham, 8.3

8. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 13.8

9. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 14.5

10. Derrick Begay/Colter Todd, Luke Brown/Trey Yates, Clay Smith/Coleby Payne, Jake Smith/Douglas Rich, Tyler Wade/Wesley Thorp and Andrew Ward/Jake Long, NT.

Average leaders

1. Clint Summers/Jade Corkill, 25.5 seconds on six head

2. Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 19.9 seconds on five head

3. Andrew Ward/Jake Long, 21.9

4. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 26.5

5. Riley Minor/Brady Minor, 29.9

6. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 37.7

7. Derrick Begay/Colter Todd, 38.9

8. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 21.5 on four head

9. Cyle Denison/Lane Mitchell, 25.3

10. Clay Smith/Coleby Payne, 29.5

11. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 31.3

12. Dawson Graham/Dillon Graham, 16.2 seconds on three head

13. Luke Brown/Trey Yates, 22.3

14. Jake Smith/Douglas Rich, 29.0

15. Tyler Wade/Wesley Thorp, 8.5 on two head.

World Standings (headers)

1. Tanner Tomlinson, $276,606

2. Clint Summers, $253,055

3. Kolton Schmidt, $242,406

4. Andrew Ward, $235,151

5. Kaleb Driggers, $223,875

6. Dustin Egusquiza, $203,527

7. Lightning Aguilera, $196,495

8. Tyler Wade, $195,653

9. Jake Smith, $194,087

10. Dawson Graham, $193,190

11. Derrick Begay, $188,030

12. Cyle Denison, $175,068

13. Riley Minor, $169,229

14. Clay Smith, $168,490

15. Luke Brown, $148,680.

World Standings (heelers)

1. Jade Corkill, $253,380

2. Travis Graves, $242,717

3. Jonathan Torres, $234,140

4. Jake Long, $233,404

5. Junior Nogueira, $223,875

6. Levi Lord, $201,146

7. Wesley Thorp, $195,653

8. Kaden Profili, $195,294

9. Dillon Graham, $193,190

10. Colter Todd, $185,678

11. Douglas Rich, $183,337

12. Lane Mitchell, $176,097

13. Brady Minor, $169,229

14. Coleby Payne, $159,293

15. Trey Yates, $148,680.

Saddle Bronc Riding

Sixth round

1. Statler Wright, 90 points on Wayne Vold Rodeo’s Renegade, $36,668

2. Kade Bruno, 89, $28,980

3. (tie) Ben Andersen and Ryder Wright, 88.25, $18,630 each

5. Brody Cress, 86.25, $9,463

6. Zeke Thurston, 86, $5,914

7. (tie) Damian Brennan and Lefty Holman, 85.75 each

9. Sage Newman, 85.5

10. Zachary Dallas, 85.25

11. Q Taylor, 84.75

12. Weston Patterson, 84

13. Dawson Hay, 81.25

14. Brody Wells and Stetson Dell Wright, NS.

Average leaders

1. Zeke Thurston, 517.5 points on six head

2. Lefty Holman, 516.75

3. Statler Wright, 511.75

4. Kade Bruno, 508.25

5. Ben Andersen, 506.5

6. Brody Cress, 505

7. Zachary Dallas, 504.5

8. Sage Newman, 500.75

9. Stetson Dell Wright, 439.25 points on five head

10. Ryder Wright, 438.75

11. Damian Brennan, 436.5

12. Q Taylor, 424.75

13. Weston Patterson, 424.25

14. Dawson Hay, 421

15. Brody Wells, 342.75 points on four head.

World Standings

1. Zeke Thurston, $400,940

2. Ryder Wright, $392,017

3. Damian Brennan, $361,489

4. Kade Bruno, $348,278

5. Statler Wright, $334,995

6. Dawson Hay, $306,418

7. Stetson Dell Wright, $283,566

8. Lefty Holman, $268,425

9. Brody Cress, $261,062

10. Zachary Dallas, $246,451

11. Brody Wells, $240,084

12. Sage Newman, $224,829

13. Ben Andersen, $213,185

14. Weston Patterson, $212,715

15. Q Taylor, $182,939.

Tie-Down Roping

Sixth round

1. Joel Harris, 6.8 seconds, $36,668

2. Zack Jongbloed, 7.0, $28,980

3. Kincade Henry, 7.1, $21,882

4. (tie) Shad Mayfield and Riley Mason Webb, 7.5, $12,420 each

6. Brushton Minton, 7.6, $5,914

7. John Douch, 7.7

8. Kyle Lucas, 8.4

9. Marty Yates, 8.5

10. Riley Pruitt, 9.0

11. Dylan Hancock, 9.1

12. Haven Meged, 9.9

13. Shane Hanchey, 20.9

14. Tom Crouse and Ty Harris, NT.

Average leaders

1. Brushton Minton, 50.3 seconds on six head

2. Riley Mason Webb, 50.8

3. John Douch, 50.9

4. Haven Meged, 54.1

5. Zack Jongbloed, 58.9

6. Dylan Hancock, 60.5

7. Marty Yates, 60.8

8. Shad Mayfield, 36.8 seconds on five head

9. Joel Harris, 38.5

10. Kincade Henry, 39.9

11. Shane Hanchey, 55.5

12. Tom Crouse, 60.8

13. Ty Harris, 63.5

14. Riley Pruitt, 32.6 seconds on four head

15. Kyle Lucas, 42.2.

World Standings

1. Shad Mayfield, $388,931

2. Riley Mason Webb, $382,849

3. Kincade Henry, $284,248

4. Joel Harris, $251,396

5. John Douch, $240,267

6. Dylan Hancock, $226,658

7. Marty Yates, $201,701

8. Riley Pruitt, $194,516

9. Tom Crouse, $185,901

10. Haven Meged, $182,937

11. Zack Jongbloed, $181,784

12. Ty Harris, $176,767

13. Brushton Minton, $171,020

14. Kyle Lucas, $161,180

15. Shane Hanchey, $146,420.

Barrel Racing

Sixth round

1. Kassie Mowry, 13.42 seconds, $36,668

2. Halyn Lide, 13.47, $28,980

3. Hayle Gibson-Stillwell, 13.49, $21,882

4. Hailey Kinsel, 13.52, $15,377

5. (tie) Lisa Lockhart and Tayla Moeykens, 13.53, $7,688 each

7. Megan McLeod-Sprague, 13.62

8. Katelyn Scott, 13.69

9. (tie) Emily Beisel and Andrea Busby, 13.72 each

11. Julie Plourde, 13.76

12. Carlee Otero, 13.78

13. Wenda Johnson, 13.79

14. Brittany Pozzi Tonozzi, 13.86

15. Tricia Aldridge, 18.43.

Average leaders

1. Kassie Mowry, 82.11 seconds on six head

2. Katelyn Scott, 82.32

3. Julie Plourde, 83.98

4. Brittany Pozzi Tonozzi, 84.15

5. Hailey Kinsel, 86.99

6. Tricia Aldridge, 87.12

7. Emily Beisel, 87.54

8. Megan McLeod-Sprague, 87.61

9. Andrea Busby, 88.64

10. Lisa Lockhart, 91.75

11. Hayle Gibson-Stillwell, 91.92

12. Halyn Lide, 93.83

13. Carlee Otero, 96.74

14. Wenda Johnson, 98.88

15. Tayla Moeykens, 86.99 seconds on five head.

World Standings

1. Kassie Mowry, $316,352

2. Hailey Kinsel, $292,719

3. Brittany Pozzi Tonozzi, $261,492

4. Carlee Otero, $251,830

5. Emily Beisel, $251,050

6. Lisa Lockhart, $236,243

7. Tricia Aldridge, $222,153

8. Halyn Lide, $209,025

9. Katelyn Scott, $208,777

10. Hayle Gibson-Stillwell, $208,583

11. Megan McLeod-Sprague, $198,577

12. Anita Ellis, $156,992

13. Tayla Moeykens, $152,561

14. Andrea Busby, $149,013

15. Wenda Johnson, $148,428

16. Julie Plourde, $128,276.

Bull riding

Sixth round

1. Stetson Dell Wright, 88.5 points on Stockyards ProRodeo’s Amasestays.Com Insurrection, $36,668

2. (tie) Qynn Andersen and Tristen Hutchings, 86.75, $25,431 each

4. T.J. Gray, 86, $15,377

5. Ky Hamilton, 85.5, $9,463

6. Bryce Jensen, 84.75, $5,914

7. Hudson Bolton, 84.25

8. Luke Mackey, 82.5

9. Jordan Spears, 82.25

10. Rawley Johnson, Mason Moody, Jesse Petri, Wacey Schalla, JR Stratford and Hayes Weight, NS.

Average leaders

1. Ky Hamilton, 433.5 points on five head

2. Stetson Dell Wright, 356.25 points on four head

3. J.R Stratford, 350.75

4. Hudson Bolton, 342.25

5. Luke Mackey, 340

6. T.J. Gray, 262 points on three head

7. Bryce Jensen, 261.75

8. Tristen Hutchings, 260.75

9. Qynn Andersen, 259

10. Jordan Spears, 227.75

11. Wacey Schalla, 177 points on two head

12. Mason Moody, 171.75

13. Jesse Petri, 161

14. Hayes Weight, 86.75 on one head

15. Rawley Johnson, NS.

World Standings

1. Stetson Dell Wright, $499,158

2. Wacey Schalla, $413,458

3. Ky Hamilton, $401,841

4. Tristen Hutchings, $370,895

5. JR Stratford, $263,020

6. T.J. Gray, $260,387

7. Bryce Jensen, $238,604

8. Hudson Bolton, $217,866

9. Qynn Andersen, $212,795

10. Hayes Weight, $196,365

11. Luke Mackey, $186,177

12. Mason Moody, $184,690

13. Jordan Spears, $176,627

14. Jesse Petri, $159,995

15. Rawley Johnson, $158,778.

All-Around

1. Stetson Dell Wright, $658,884

2. Wacey Schalla, $570,014

3. Dylan Hancock, $216,048

4. Brushton Minton, $172,841

5. Jake Clay, $142,536

6. Paden Bray, $112,953

7. Tanner Green, $101,314

8. Seth Hall, $100,966

9. Cole Clemons, $99,801

10. Slade Wood, $98,651.

Top Gun leaders

1. Wacey Schalla (BB), $150,166

2. Stetson Wright (BR), $148,983

3. Ty Erickson, $103,641

4. Shad Mayfield, $132,621

5. (tie) Jonathan Torres and Kolton Schmidt, $122,468 each

7. Stetson Dell Wright (SB), $118,230

8. Rocker Steiner, $117,638

9. Kassie Mowry, $112,907

10. Joel Harris, $110,541.

Stock Contractors

Calgary Stampede, Cervi Championship Rodeo, Championship Pro Rodeo, Corey & Lange Rodeo, Dakota Rodeo, Diamond G Rodeo, Duane Kesler, Fettig Pro Rodeo, Four Star Rodeo, Frontier Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co, Hi Lo ProRodeo, J Bar J, Korkow Rodeos, Legend Rodeo Stock, Macza Pro Rodeo, Penthouse Pro Rodeo, Pete Carr Pro Rodeo, Pickett Pro Rodeo Co, Powder River Rodeo, Rafter S Rodeo Company, Rosser Rodeo, Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics, Smith Pro Rodeos, Summit Pro Rodeo, Three Hills Rodeo, Wayne Vold Rodeo, Andrews Rodeo, Beutler & Son Rodeo, Big Bucks Rodeo, Big Stone Rodeo Inc, Bridwell Pro Rodeos, Brookman Rodeo, Burch Rodeo, C5 Rodeo, Flying U Rodeo, Generations Pro Rodeo, Kirsten Vold Rodeo Company, Legacy Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo, Northcott and Yule Rodeo, Rafter G Rodeo, Sutton Rodeos, The Cervi Brothers, TK Pro Rodeo, United Pro Rodeo, All In Pro Rodeos, Barnes PRCA Rodeo, Cowtown Rodeo, Five Star Rodeo, Hampton Pro Rodeo, Honeycutt Rodeo, Bailey Pro Rodeo, McCoy Rodeo, New Frontier Rodeo, New West Rodeo Productions, Rafter H Rodeo Livestock, Salt River Rodeo, Silver Creek Pro Rodeo and Stockyards ProRodeo. Sub-Contractors: Silver Spurs Club, Jace Honey, Remey Parrott, Anthony Verdino and Bobby Hill.

