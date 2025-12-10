2025 NFR Las Vegas 6th go-round results
Here are the 6th go-round results from the 2025 National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas on Tuesday, Dec. 9, 2025.
Bareback Riding
Sixth round
1. Kade Sonnier, 88 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics’ Land Of Fancy, $36,668
2. Cooper Cooke, 87.75, $28,980
3. Wacey Schalla, 87.25, $21,882
4. (tie) Cole Franks and Sam Petersen, 85.5, $12,420 each
6. Dean Thompson, 85.25, $5,914
7. Tilden Hooper, 84.5
8. Garrett Shadbolt, 84.25
9. Jayco Roper, 83.75
10. Mason Clements, 83.25
11. Bradlee Miller, 83
12. Jess Pope, 81.5
13. Rocker Steiner, 80.25
14. Waylon Bourgeois, 76.25
15. Jacek Frost, NS.
Average leaders
1. Wacey Schalla, 521.5 points on six head
2. Sam Petersen, 514
3. Rocker Steiner, 511
4. Kade Sonnier, 510.75
5. Jess Pope, 508.25
6. Cole Franks, 507.25
7. Garrett Shadbolt, 504.25
8. Bradlee Miller, 503.5
9. Tilden Hooper, 500.75
10. Jayco Roper, 491.25
11. Dean Thompson, 424 on five head
12. Waylon Bourgeois, 416.75
13. Cooper Cooke, 343.25 on four head
14. Mason Clements, 333.25
15. Jacek Frost, 327.5.
World Standings
1. Rocker Steiner, $421,185
2. Sam Petersen, $319,826
3. Wacey Schalla, $286,275
4. Kade Sonnier, $267,657
5. Jess Pope, $266,857
6. Bradlee Miller, $234,625
7. Cole Franks, $232,442
8. Waylon Bourgeois, $218,637
9. Cooper Cooke, $218,241
10. Dean Thompson, $208,965
11. Garrett Shadbolt, $202,805
12. Jacek Frost, $155,514
13. Jayco Roper, $149,775
14. Mason Clements, $140,131
15. Tilden Hooper, $139,951.
Steer Wrestling
Sixth round
1. Ty Erickson, 3.5 seconds, $36,668
2. Stetson Jorgensen, 3.8, $28,980
3. Jesse Brown, 4.3, $21,882
4. (tie) Kyle Irwin and Will Lummus, 4.6, $12,420 each
6. (tie) Bridger Anderson, Chance Howard, Rowdy Parrott and Justin Shaffer, 4.9, $1,479 each
10. Tucker Allen, 5.0
11. Scott Guenthner, 5.2
12. J.D. Struxness, 13.8
13. Dakota Eldridge, Gavin Soileau and Tyler Waguespack, NT.
Average leaders
1. Tucker Allen, 28.5 seconds on six head
2. Stetson Jorgensen, 34.7
3. Rowdy Parrott, 37.9
4. Kyle Irwin, 41.0
5. J.D. Struxness, 44.1
6. Ty Erickson, 20.1 seconds on five head
7. Scott Guenthner, 22.6
8. Jesse Brown, 23.3
9. Justin Shaffer, 24.3
10. Dakota Eldridge, 29.8
11. Chance Howard, 37.8
12. Gavin Soileau, 59.6
13. Will Lummus, 16.3 seconds on four head
14. Bridger Anderson, 18.1
15. Tyler Waguespack, 26.2.
World Standings
1. Will Lummus, $290,871
2. Ty Erickson, $246,270
3. Tucker Allen, $233,316
4. Jesse Brown, $220,061
5. Justin Shaffer, $205,694
6. J.D. Struxness, $201,505
7. Stetson Jorgensen, $200,439
8. Tyler Waguespack, $193,138
9. Rowdy Parrott, $171,818
10. Kyle Irwin, $170,140
11. Scott Guenthner, $168,738
12. Bridger Anderson, $164,867
13. Dakota Eldridge, $159,756
14. Chance Howard, $119,777
15. Gavin Soileau, $118,856.
Team Roping
Sixth round
1. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 3.4 seconds, $36,668 each
2. Clint Summers/Jade Corkill, 3.5, $28,980
3. (tie) Riley Minor/Brady Minor and Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 3.6, $18,630 each
5. Cyle Denison/Lane Mitchell, 4.0, $9,463
6. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 4.1, $5,914
7. Dawson Graham/Dillon Graham, 8.3
8. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 13.8
9. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 14.5
10. Derrick Begay/Colter Todd, Luke Brown/Trey Yates, Clay Smith/Coleby Payne, Jake Smith/Douglas Rich, Tyler Wade/Wesley Thorp and Andrew Ward/Jake Long, NT.
Average leaders
1. Clint Summers/Jade Corkill, 25.5 seconds on six head
2. Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 19.9 seconds on five head
3. Andrew Ward/Jake Long, 21.9
4. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 26.5
5. Riley Minor/Brady Minor, 29.9
6. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 37.7
7. Derrick Begay/Colter Todd, 38.9
8. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 21.5 on four head
9. Cyle Denison/Lane Mitchell, 25.3
10. Clay Smith/Coleby Payne, 29.5
11. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 31.3
12. Dawson Graham/Dillon Graham, 16.2 seconds on three head
13. Luke Brown/Trey Yates, 22.3
14. Jake Smith/Douglas Rich, 29.0
15. Tyler Wade/Wesley Thorp, 8.5 on two head.
World Standings (headers)
1. Tanner Tomlinson, $276,606
2. Clint Summers, $253,055
3. Kolton Schmidt, $242,406
4. Andrew Ward, $235,151
5. Kaleb Driggers, $223,875
6. Dustin Egusquiza, $203,527
7. Lightning Aguilera, $196,495
8. Tyler Wade, $195,653
9. Jake Smith, $194,087
10. Dawson Graham, $193,190
11. Derrick Begay, $188,030
12. Cyle Denison, $175,068
13. Riley Minor, $169,229
14. Clay Smith, $168,490
15. Luke Brown, $148,680.
World Standings (heelers)
1. Jade Corkill, $253,380
2. Travis Graves, $242,717
3. Jonathan Torres, $234,140
4. Jake Long, $233,404
5. Junior Nogueira, $223,875
6. Levi Lord, $201,146
7. Wesley Thorp, $195,653
8. Kaden Profili, $195,294
9. Dillon Graham, $193,190
10. Colter Todd, $185,678
11. Douglas Rich, $183,337
12. Lane Mitchell, $176,097
13. Brady Minor, $169,229
14. Coleby Payne, $159,293
15. Trey Yates, $148,680.
Saddle Bronc Riding
Sixth round
1. Statler Wright, 90 points on Wayne Vold Rodeo’s Renegade, $36,668
2. Kade Bruno, 89, $28,980
3. (tie) Ben Andersen and Ryder Wright, 88.25, $18,630 each
5. Brody Cress, 86.25, $9,463
6. Zeke Thurston, 86, $5,914
7. (tie) Damian Brennan and Lefty Holman, 85.75 each
9. Sage Newman, 85.5
10. Zachary Dallas, 85.25
11. Q Taylor, 84.75
12. Weston Patterson, 84
13. Dawson Hay, 81.25
14. Brody Wells and Stetson Dell Wright, NS.
Average leaders
1. Zeke Thurston, 517.5 points on six head
2. Lefty Holman, 516.75
3. Statler Wright, 511.75
4. Kade Bruno, 508.25
5. Ben Andersen, 506.5
6. Brody Cress, 505
7. Zachary Dallas, 504.5
8. Sage Newman, 500.75
9. Stetson Dell Wright, 439.25 points on five head
10. Ryder Wright, 438.75
11. Damian Brennan, 436.5
12. Q Taylor, 424.75
13. Weston Patterson, 424.25
14. Dawson Hay, 421
15. Brody Wells, 342.75 points on four head.
World Standings
1. Zeke Thurston, $400,940
2. Ryder Wright, $392,017
3. Damian Brennan, $361,489
4. Kade Bruno, $348,278
5. Statler Wright, $334,995
6. Dawson Hay, $306,418
7. Stetson Dell Wright, $283,566
8. Lefty Holman, $268,425
9. Brody Cress, $261,062
10. Zachary Dallas, $246,451
11. Brody Wells, $240,084
12. Sage Newman, $224,829
13. Ben Andersen, $213,185
14. Weston Patterson, $212,715
15. Q Taylor, $182,939.
Tie-Down Roping
Sixth round
1. Joel Harris, 6.8 seconds, $36,668
2. Zack Jongbloed, 7.0, $28,980
3. Kincade Henry, 7.1, $21,882
4. (tie) Shad Mayfield and Riley Mason Webb, 7.5, $12,420 each
6. Brushton Minton, 7.6, $5,914
7. John Douch, 7.7
8. Kyle Lucas, 8.4
9. Marty Yates, 8.5
10. Riley Pruitt, 9.0
11. Dylan Hancock, 9.1
12. Haven Meged, 9.9
13. Shane Hanchey, 20.9
14. Tom Crouse and Ty Harris, NT.
Average leaders
1. Brushton Minton, 50.3 seconds on six head
2. Riley Mason Webb, 50.8
3. John Douch, 50.9
4. Haven Meged, 54.1
5. Zack Jongbloed, 58.9
6. Dylan Hancock, 60.5
7. Marty Yates, 60.8
8. Shad Mayfield, 36.8 seconds on five head
9. Joel Harris, 38.5
10. Kincade Henry, 39.9
11. Shane Hanchey, 55.5
12. Tom Crouse, 60.8
13. Ty Harris, 63.5
14. Riley Pruitt, 32.6 seconds on four head
15. Kyle Lucas, 42.2.
World Standings
1. Shad Mayfield, $388,931
2. Riley Mason Webb, $382,849
3. Kincade Henry, $284,248
4. Joel Harris, $251,396
5. John Douch, $240,267
6. Dylan Hancock, $226,658
7. Marty Yates, $201,701
8. Riley Pruitt, $194,516
9. Tom Crouse, $185,901
10. Haven Meged, $182,937
11. Zack Jongbloed, $181,784
12. Ty Harris, $176,767
13. Brushton Minton, $171,020
14. Kyle Lucas, $161,180
15. Shane Hanchey, $146,420.
Barrel Racing
Sixth round
1. Kassie Mowry, 13.42 seconds, $36,668
2. Halyn Lide, 13.47, $28,980
3. Hayle Gibson-Stillwell, 13.49, $21,882
4. Hailey Kinsel, 13.52, $15,377
5. (tie) Lisa Lockhart and Tayla Moeykens, 13.53, $7,688 each
7. Megan McLeod-Sprague, 13.62
8. Katelyn Scott, 13.69
9. (tie) Emily Beisel and Andrea Busby, 13.72 each
11. Julie Plourde, 13.76
12. Carlee Otero, 13.78
13. Wenda Johnson, 13.79
14. Brittany Pozzi Tonozzi, 13.86
15. Tricia Aldridge, 18.43.
Average leaders
1. Kassie Mowry, 82.11 seconds on six head
2. Katelyn Scott, 82.32
3. Julie Plourde, 83.98
4. Brittany Pozzi Tonozzi, 84.15
5. Hailey Kinsel, 86.99
6. Tricia Aldridge, 87.12
7. Emily Beisel, 87.54
8. Megan McLeod-Sprague, 87.61
9. Andrea Busby, 88.64
10. Lisa Lockhart, 91.75
11. Hayle Gibson-Stillwell, 91.92
12. Halyn Lide, 93.83
13. Carlee Otero, 96.74
14. Wenda Johnson, 98.88
15. Tayla Moeykens, 86.99 seconds on five head.
World Standings
1. Kassie Mowry, $316,352
2. Hailey Kinsel, $292,719
3. Brittany Pozzi Tonozzi, $261,492
4. Carlee Otero, $251,830
5. Emily Beisel, $251,050
6. Lisa Lockhart, $236,243
7. Tricia Aldridge, $222,153
8. Halyn Lide, $209,025
9. Katelyn Scott, $208,777
10. Hayle Gibson-Stillwell, $208,583
11. Megan McLeod-Sprague, $198,577
12. Anita Ellis, $156,992
13. Tayla Moeykens, $152,561
14. Andrea Busby, $149,013
15. Wenda Johnson, $148,428
16. Julie Plourde, $128,276.
Bull riding
Sixth round
1. Stetson Dell Wright, 88.5 points on Stockyards ProRodeo’s Amasestays.Com Insurrection, $36,668
2. (tie) Qynn Andersen and Tristen Hutchings, 86.75, $25,431 each
4. T.J. Gray, 86, $15,377
5. Ky Hamilton, 85.5, $9,463
6. Bryce Jensen, 84.75, $5,914
7. Hudson Bolton, 84.25
8. Luke Mackey, 82.5
9. Jordan Spears, 82.25
10. Rawley Johnson, Mason Moody, Jesse Petri, Wacey Schalla, JR Stratford and Hayes Weight, NS.
Average leaders
1. Ky Hamilton, 433.5 points on five head
2. Stetson Dell Wright, 356.25 points on four head
3. J.R Stratford, 350.75
4. Hudson Bolton, 342.25
5. Luke Mackey, 340
6. T.J. Gray, 262 points on three head
7. Bryce Jensen, 261.75
8. Tristen Hutchings, 260.75
9. Qynn Andersen, 259
10. Jordan Spears, 227.75
11. Wacey Schalla, 177 points on two head
12. Mason Moody, 171.75
13. Jesse Petri, 161
14. Hayes Weight, 86.75 on one head
15. Rawley Johnson, NS.
World Standings
1. Stetson Dell Wright, $499,158
2. Wacey Schalla, $413,458
3. Ky Hamilton, $401,841
4. Tristen Hutchings, $370,895
5. JR Stratford, $263,020
6. T.J. Gray, $260,387
7. Bryce Jensen, $238,604
8. Hudson Bolton, $217,866
9. Qynn Andersen, $212,795
10. Hayes Weight, $196,365
11. Luke Mackey, $186,177
12. Mason Moody, $184,690
13. Jordan Spears, $176,627
14. Jesse Petri, $159,995
15. Rawley Johnson, $158,778.
All-Around
1. Stetson Dell Wright, $658,884
2. Wacey Schalla, $570,014
3. Dylan Hancock, $216,048
4. Brushton Minton, $172,841
5. Jake Clay, $142,536
6. Paden Bray, $112,953
7. Tanner Green, $101,314
8. Seth Hall, $100,966
9. Cole Clemons, $99,801
10. Slade Wood, $98,651.
Top Gun leaders
1. Wacey Schalla (BB), $150,166
2. Stetson Wright (BR), $148,983
3. Ty Erickson, $103,641
4. Shad Mayfield, $132,621
5. (tie) Jonathan Torres and Kolton Schmidt, $122,468 each
7. Stetson Dell Wright (SB), $118,230
8. Rocker Steiner, $117,638
9. Kassie Mowry, $112,907
10. Joel Harris, $110,541.
Stock Contractors
Calgary Stampede, Cervi Championship Rodeo, Championship Pro Rodeo, Corey & Lange Rodeo, Dakota Rodeo, Diamond G Rodeo, Duane Kesler, Fettig Pro Rodeo, Four Star Rodeo, Frontier Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co, Hi Lo ProRodeo, J Bar J, Korkow Rodeos, Legend Rodeo Stock, Macza Pro Rodeo, Penthouse Pro Rodeo, Pete Carr Pro Rodeo, Pickett Pro Rodeo Co, Powder River Rodeo, Rafter S Rodeo Company, Rosser Rodeo, Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics, Smith Pro Rodeos, Summit Pro Rodeo, Three Hills Rodeo, Wayne Vold Rodeo, Andrews Rodeo, Beutler & Son Rodeo, Big Bucks Rodeo, Big Stone Rodeo Inc, Bridwell Pro Rodeos, Brookman Rodeo, Burch Rodeo, C5 Rodeo, Flying U Rodeo, Generations Pro Rodeo, Kirsten Vold Rodeo Company, Legacy Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo, Northcott and Yule Rodeo, Rafter G Rodeo, Sutton Rodeos, The Cervi Brothers, TK Pro Rodeo, United Pro Rodeo, All In Pro Rodeos, Barnes PRCA Rodeo, Cowtown Rodeo, Five Star Rodeo, Hampton Pro Rodeo, Honeycutt Rodeo, Bailey Pro Rodeo, McCoy Rodeo, New Frontier Rodeo, New West Rodeo Productions, Rafter H Rodeo Livestock, Salt River Rodeo, Silver Creek Pro Rodeo and Stockyards ProRodeo. Sub-Contractors: Silver Spurs Club, Jace Honey, Remey Parrott, Anthony Verdino and Bobby Hill.