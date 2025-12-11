2025 NFR Las Vegas 7th go-round results
Here are the 7th go-round results from the National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center.
Here are the 7th go-round results from the 2025 National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas on Wednesday, Dec. 10, 2025.
Bareback Riding
1. Jess Pope, 88 points on Pete Carr Pro Rodeo’s Foxhole Gunner, $36,668
2. (tie) Mason Clements and Cole Franks, 85.75, $25,431 each
4. Waylon Bourgeois, 85.5, $15,377
5. Bradlee Miller, 84, $9,463
6. Kade Sonnier, 83.75, $5,914
7. Garrett Shadbolt, 83.25
8. Wacey Schalla, 83
9. Dean Thompson, 81.5
10. Sam Petersen, 80.5
11. Cooper Cooke, 80.25
12. Jacek Frost, 80
13. Rocker Steiner, 77.5
14. Tilden Hooper, NS
15. Jayco Roper, Inj.
Average leaders:
1. Wacey Schalla, 604.5 points on seven head
2. Jess Pope, 596.25
3. (tie) Sam Petersen and Kade Sonnier, 594.5 each
5. Cole Franks, 593
6. Rocker Steiner, 588.5
7. (tie) Garrett Shadbolt and Bradlee Miller, 587.5 each
9. Dean Thompson, 505.5 points on six head
10. Waylon Bourgeois, 502.25
11. Tilden Hooper, 500.75
12. Jayco Roper, 491.25 points on five head
13. Cooper Cooke, 423.5
14. Mason Clements, 419
15. Jacek Frost, 407.5.
World Standings:
1. Rocker Steiner, $421,185
2. Sam Petersen, $319,826
3. Jess Pope, $303,525
4. Wacey Schalla, $286,275
5. Kade Sonnier, $273,571
6. Cole Franks, $257,873
7. Bradlee Miller, $244,088
8. Waylon Bourgeois, $234,014
9. Cooper Cooke, $218,241
10. Dean Thompson, $208,965
11. Garrett Shadbolt, $202,805
12. Mason Clements, $165,562
13. Jacek Frost, $155,514
14. Jayco Roper, $149,775
15. Tilden Hooper, $139,951.
Steer Wrestling:
1. Rowdy Parrott, 4.0 seconds, $36,668
2. Tucker Allen, 4.2, $28,980
3. (tie) Bridger Anderson and Jesse Brown, 4.3, $18,630 each
5. (tie) Kyle Irwin, Gavin Soileau and J.D. Struxness, 4.4, $5,126 each
8. (tie) Will Lummus and Justin Shaffer, 4.5 each
10. Ty Erickson, 4.8 11. (tie) Dakota Eldridge and Tyler Waguespack, 5.0 each
13. Scott Guenthner, 6.0
14. Stetson Jorgensen, 14.4
15. Chance Howard, NT.
Average leaders:
1. Tucker Allen, 32.7 seconds on seven head
2. Rowdy Parrott, 41.9
3. Kyle Irwin, 45.4
4. J.D. Struxness, 48.5
5. Stetson Jorgensen, 49.1
6. Ty Erickson, 24.9 seconds on six head
7. Jesse Brown, 27.6
8. Scott Guenthner, 28.6
9. Justin Shaffer, 28.8
10. Dakota Eldridge, 34.8
11. Gavin Soileau, 64.0
12. Will Lummus, 20.8 points on five head
13. Bridger Anderson, 22.4
14. Tyler Waguespack, 31.2
15. Chance Howard, 37.8.
World Standings:
1. Will Lummus, $290,871
2. Tucker Allen, $262,296
3. Ty Erickson, $246,270
4. Jesse Brown, $238,691
5. Rowdy Parrott, $208,486
6. J.D. Struxness, $206,631
7. Justin Shaffer, $205,694
8. Stetson Jorgensen, $200,439
9. Tyler Waguespack, $193,138
10. Bridger Anderson, $183,496
11. Kyle Irwin, $175,265
12. Scott Guenthner, $168,738
13. Dakota Eldridge, $159,756
14. Gavin Soileau, $123,981
15. Chance Howard, $119,777.
Team Roping:
1. Dawson Graham/Dillon Graham, 3.5 seconds, $36,668 each
2. (tie) Luke Brown/Trey Yates and Clay Smith/Coleby Payne, 3.7, $25,431 each
4. (tie) Lightning Aguilera/Kaden Profili and Dustin Egusquiza/Levi Lord, 3.8, $12,420 each
6. (tie) Riley Minor/Brady Minor and Andrew Ward/Jake Long, 3.9, $2,957 each
8. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 4.2
9. Derrick Begay/Colter Todd, 4.4
10. Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 5.0
11. Clint Summers/Jade Corkill, 5.8
12. Tyler Wade/Wesley Thorp, 8.3
13. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 9.8
14. Cyle Denison/Lane Mitchell and Jake Smith/Douglas Rich, NT.
Average leaders:
1. Clint Summers/Jade Corkill, 31.3 seconds on seven head
2. Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 24.9 seconds on six head
3. Andrew Ward/Jake Long, 25.8
4. Riley Minor/Brady Minor, 33.8
5. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 36.3
6. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 41.9
7. Derrick Begay/Colter Todd, 43.3
8. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 25.3 seconds on five head
9. Clay Smith/Coleby Payne, 33.2
10. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 35.1
11. Dawson Graham/Dillon Graham, 19.7 seconds on four head
12. Cyle Denison/Lane Mitchell, 25.3
13. Luke Brown/Trey Yates, 26.0
14. Tyler Wade/Wesley Thorp, 16.8 seconds on three head
15. Jake Smith/Douglas Rich, 29.0.
World Standings (headers):
1. Tanner Tomlinson, $313,274
2. Clint Summers, $282,034
3. Kolton Schmidt, $261,036
4. Andrew Ward, $238,108
5. Dawson Graham, $229,858
6. Kaleb Driggers, $223,875
7. Dustin Egusquiza, $215,947
8. Lightning Aguilera, $214,829
9. Tyler Wade, $195,653
10. Jake Smith, $194,087
11. Clay Smith, $193,921
12. Riley Minor, $190,816
13. Derrick Begay, $188,030
14. Cyle Denison, $184,530
15. Luke Brown, $174,111.
World Standings (heelers):
1. Jade Corkill, $282,359
2. Travis Graves, $279,385
3. Jonathan Torres, $252,770
4. Jake Long, $236,361
5. Dillon Graham, $229,858
6. Junior Nogueira, $223,875
7. Kaden Profili, $213,628
8. Levi Lord, $213,565
9. Wesley Thorp, $195,653
10. Brady Minor, $190,816
11. Colter Todd, $185,678
12. Lane Mitchell, $185,560
13. Coleby Payne, $184,724
14. Douglas Rich, $183,337
15. Trey Yates, $174,111.
Saddle Bronc Riding:
1. Statler Wright, 89.75 points on Flying U Rodeo’s Talk Derby 2 Me, $36,668
2. (tie) Zeke Thurston and Stetson Dell Wright, 88.5, $25,431 each
4. Brody Cress, 87.75, $15,377
5. Weston Patterson, 86, $9,463
6. Q Taylor, 85, $5,914
7. (tie) Ben Andersen, Damian Brennan and Brody Wells, 84.75 each
10. Ryder Wright, 84.5 11. Zachary Dallas, 84
12. Kade Bruno, 83.5
13. Dawson Hay, 81.5
14. Lefty Holman, 81.25
15. Sage Newman, 80.5.
Average leaders:
1. Zeke Thurston, 606 points on seven head
2. Statler Wright, 601.5
3. Lefty Holman, 598
4. Brody Cress, 592.75
5. Kade Bruno, 591.75
6. Ben Andersen, 591.25
7. Zachary Dallas, 588.5
8. Sage Newman, 581.25
9. Stetson Dell Wright, 527.75 points on six head
10. Ryder Wright, 523.25
11. Damian Brennan, 521.25
12. Weston Patterson, 510.25
13. Q Taylor, 509.75
14. Dawson Hay, 502.5
15. Brody Wells, 427.5 points on five head.
World Standings:
1. Ryder Wright, $392,017
2. Damian Brennan, $361,489
3. Zeke Thurston, $332,336
4. Statler Wright, $311,339
5. Stetson Dell Wright, $308,997
6. Dawson Hay, $306,418
7. Kade Bruno, $303,921
8. Brody Cress, $253,374
9. Brody Wells, $240,084
10. Zachary Dallas, $230,483
11. Weston Patterson, $222,178
12. Sage Newman, $215,958
13. Lefty Holman, $192,132
14. Q Taylor, $188,853
15. Ben Andersen, $181,248.
Tie-Down Roping
1. Joel Harris, 7.5 seconds, $36,668
2. Riley Mason Webb, 7.8, $28,980
3. Dylan Hancock, 8.0, $21,882
4. (tie) Tom Crouse and John Douch, 8.1, $12,420 each
6. Riley Pruitt, 8.2, $5,914
7. Zack Jongbloed, 9.2
8. (tie) Kincade Henry and Brushton Minton, 9.6 each
10. Shad Mayfield, 10.6
11. Haven Meged, 11.2
12. Shane Hanchey, Ty Harris, Kyle Lucas and Marty Yates, NT.
Average leaders:
1. Riley Mason Webb, 58.6 seconds on seven head
2. John Douch, 59.0
3. Brushton Minton, 59.9
4. Haven Meged, 65.3
5. Zack Jongbloed, 68.1
6. Dylan Hancock, 68.5
7. Joel Harris, 46.0 seconds on six head
8. Shad Mayfield, 47.4
9. Kincade Henry, 49.5
10. Marty Yates, 60.8
11. Tom Crouse, 68.9
12. Riley Pruitt, 40.8 seconds on five head
13. Shane Hanchey, 55.5
14. Ty Harris, 63.5 15. Kyle Lucas, 42.2 seconds on four head.
World Standings:
1. Riley Mason Webb, $411,829
2. Shad Mayfield, $388,931
3. Joel Harris, $288,064
4. Kincade Henry, $284,248
5. John Douch, $252,687
6. Dylan Hancock, $248,540
7. Marty Yates, $201,701
8. Riley Pruitt, $200,430
9. Tom Crouse, $198,321
10. Haven Meged, $182,937
11. Zack Jongbloed, $181,784
12. Ty Harris, $176,767
13. Brushton Minton, $171,020
14. Kyle Lucas, $161,180
15. Shane Hanchey, $146,420.
Barrel Racing:
1. Hayle Gibson-Stillwell, 13.45 seconds, $36,668
2. Tricia Aldridge, 13.52, $28,980
3. Kassie Mowry, 13.62, $21,882
4. Hailey Kinsel, 13.64, $15,377
5. Julie Plourde, 13.65, $9,463
6. Andrea Busby, 13.76, $5,914
7. Halyn Lide, 13.79
8. Tayla Moeykens, 14.00
9. Brittany Pozzi Tonozzi, 14.23
10. Emily Beisel, 18.54
11. Wenda Johnson, 19.36
12. Carlee Otero, 23.64
13. Megan McLeod-Sprague, 23.65
14. Lisa Lockhart, 23.74
15. Katelyn Scott, NT.
Average leaders:
1. Kassie Mowry, 95.73 seconds on seven head
2. Julie Plourde, 97.63
3. Brittany Pozzi Tonozzi, 98.38
4. Hailey Kinsel, 100.63
5. Tricia Aldridge, 100.64
6. Andrea Busby, 102.40
7. Hayle Gibson-Stillwell, 105.37
8. Emily Beisel, 106.08
9. Halyn Lide, 107.62
10. Megan McLeod-Sprague, 111.26
11. Lisa Lockhart, 115.49
12. Wenda Johnson, 118.24
13. Carlee Otero, 120.38
14. Katelyn Scott, 82.32 on six head
15. Tayla Moeykens, 102.99.
World Standings:
1. Kassie Mowry, $338,234
2. Hailey Kinsel, $308,096
3. Brittany Pozzi Tonozzi, $261,492
4. Carlee Otero, $251,830
5. Tricia Aldridge, $251,132
6. Emily Beisel, $251,050
7. Hayle Gibson-Stillwell, $245,251
8. Lisa Lockhart, $236,243
9. Halyn Lide, $209,025
10. Katelyn Scott, $208,777
11. Megan McLeod-Sprague, $198,577
12. Anita Ellis, $156,992
13. Andrea Busby, $154,927
14. Tayla Moeykens, $152,561
15. Wenda Johnson, $148,428 16. Julie Plourde, $128,276.
Bull riding:
1. T.J. Gray, 90.50 points on McCoy Rodeo’s Blue Duck, $62,986
2. Bryce Jensen, 76.00, $55,298
3. (tie) Stetson Dell Wright, Ky Hamilton, Tristen Hutchings, Hudson Bolton, Hayes Weight, Qynn Andersen, Jordan Spears, Mason Moody, Rawley Johnson, Jessi Petri, Luke Mackey and Wacey Schalla, NS.
15. JR Stratford, Inj. *(all totals include ground money).
Average leaders:
1. Ky John Hamilton, 433.50 points on five head
2. Stetson Dell Wright, 356.25 points on four head
3. T.J. Gray, 352.50
4. JR Stratford, 350.75
5. Hudson Bolton, 342.25
6. Luke Mackey, 340
7. Bryce Jensen, 337.75
8. Tristen Hutchings, 260.75 points on three head
9. Qynn Andersen, 259
10. Jordan Spears, 227.75
11. Wacey Schalla, 177 points on two head
12. Mason Moody, 171.75
13. Jesse Petri, 161
14. Hayes Weight, 86.75 points on one head
15. Rawley Johnson, NS.
World Standings:
1. Stetson Dell Wright, $499,158
2. Wacey Schalla, $413,458
3. Ky Hamilton, $401,841
4. Tristen Hutchings, $370,895
5. T.J. Gray, $323,373
6. Bryce Jensen, $293,902
7. JR Stratford, $263,020
8. Hudson Bolton, $217,866
9. Qynn Andersen, $212,795
10. Hayes Weight, $196,365
11. Luke Mackey, $186,177
12. Mason Moody, $184,690
13. Jordan Spears, $176,627
14. Jesse Petri, $159,995
15. Rawley Johnson, $158,778.
All-Around:
1. Stetson Dell Wright, $684,315
2. Wacey Schalla, $570,014
3. Dylan Hancock, $237,930
4. Brushton Minton, $172,841
5. Jake Clay, $142,536
6. Paden Bray, $112,953
7. Tanner Green, $101,314
8. Seth Hall, $100,966
9. Cole Clemons, $99,801
10. Slade Wood, $98,651.
Top Gun leaders:
1. Wacey Schalla (BB), $150,166
2. Stetson Wright (BR), $148,983
3. Joel Harris, $147,209
4. Stetson Dell Wright (SB), $143,661
5. Ty Erickson, $140,309
6. Kassie Mowry, $134,789
7. Shad Mayfield, $132,621
8. Statler Wright, , $129,467
9. (tie) Jonathan Torres and Kolton Schmidt, $122,468 each.
Stock Contractors
Calgary Stampede, Cervi Championship Rodeo, Championship Pro Rodeo, Corey & Lange Rodeo, Dakota Rodeo, Diamond G Rodeo, Duane Kesler, Fettig Pro Rodeo, Four Star Rodeo, Frontier Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co., Hi Lo ProRodeo, J Bar J, Korkow Rodeos, Legend Rodeo Stock, Macza Pro Rodeo, Penthouse Pro Rodeo, Pete Carr Pro Rodeo, Pickett Pro Rodeo Co., Powder River Rodeo, Rafter S Rodeo Company, Rosser Rodeo, Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics, Smith Pro Rodeos, Summit Pro Rodeo, Three Hills Rodeo, Wayne Vold Rodeo, Andrews Rodeo, Beutler & Son Rodeo, Big Bucks Rodeo, Big Stone Rodeo Inc., Bridwell Pro Rodeos, Brookman Rodeo, Burch Rodeo, C5 Rodeo, Flying U Rodeo, Generations Pro Rodeo, Kirsten Vold Rodeo Company, Legacy Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo, Northcott and Yule Rodeo, Rafter G Rodeo, Sutton Rodeos, The Cervi Brothers, TK Pro Rodeo, United Pro Rodeo, All In Pro Rodeos, Barnes PRCA Rodeo, Cowtown Rodeo, Five Star Rodeo, Hampton Pro Rodeo, Honeycutt Rodeo, Bailey Pro Rodeo, McCoy Rodeo, New Frontier Rodeo, New West Rodeo Productions, Rafter H Rodeo Livestock, Salt River Rodeo, Silver Creek Pro Rodeo and Stockyards ProRodeo. Sub-Contractors: Silver Spurs Club, Jace Honey, Remey Parrott, Anthony Verdino and Bobby Hill.