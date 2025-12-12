2025 NFR Las Vegas 8th go-round results
Here are the 8th go-round results from the 2025 National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas on Thursday, Dec. 11, 2025.
Bareback riding
1. Jess Pope, 88.25 points on Four Star Rodeo’s Deep Springs, $36,668
2. Sam Petersen, 87.25, $28,980
3. Dean Thompson, 86.25, $21,882
4. Mason Clements, 85.25, $15,377
5. Waylon Bourgeois, 84, $9,463
6. Cole Franks, 83.75, $5,914
7. Bradlee Miller, 82.75
8. Garrett Shadbolt, 82.5
9. Kade Sonnier, 81.5
10. Rocker Steiner, 80.25
11. Tilden Hooper, 79.5
12. Jacek Frost, 77.5
13. Wacey Schalla, 74
14. Cooper Cooke, NS.
Average leaders:
1. Jess Pope, 684.5 points on eight head
2. Sam Petersen, 681.75
3. Wacey Schalla, 678.5
4. Cole Franks, 676.75
5. Kade Sonnier, 676
6. Bradlee Miller, 670.25
7. Garrett Shadbolt, 670
8. Rocker Steiner, 668.75
9. Dean Thompson, 591.75 on seven head
10. Waylon Bourgeois, 586.25
11. Tilden Hooper, 580.25
12. Mason Clements, 504.25 on six head
13. Jacek Frost, 485
14. Cooper Cooke, 423.5 on five head; no other qualified rides.
World Standings
1. Rocker Steiner, $421,185
2. Sam Petersen, $348,805
3. Jess Pope, $340,193
4. Wacey Schalla, $286,275
5. Kade Sonnier, $273,571
6. Cole Franks, $263,787
7. Bradlee Miller, $244,088
8. Waylon Bourgeois, $243,476
9. Dean Thompson, $230,848
10. Cooper Cooke, $218,241
11. Garrett Shadbolt, $202,805
12. Mason Clements, $180,939
13. Jacek Frost, $155,514
14. Jayco Roper, $149,775
15. Tilden Hooper, $139,951.
Steer wrestling:
1. Tucker Allen, 3.9 seconds, $36,668
2. Jesse Brown, 4.0, $28,980
3. Chance Howard, 4.1, $21,882
4. Bridger Anderson, 4.2, $15,377
5. Dakota Eldridge, 4.3, $9,463
6. J.D. Struxness, 4.4, $5,914
7. Rowdy Parrott, 4.5
8. Ty Erickson, 4.6
9. Tyler Waguespack, 4.9
10. Gavin Soileau, 5.1
11. Justin Shaffer, 5.2
12. Stetson Jorgensen, 7.4
13. Scott Guenthner, 9.8
14. Kyle Irwin and Will Lummus, NT.
Average leaders:
1. Tucker Allen, 36.6 seconds on eight head
2. Rowdy Parrott, 46.4
3. J.D. Struxness, 52.9
4. Stetson Jorgensen, 56.5
5. Ty Erickson, 29.5 on seven head
6. Jesse Brown, 31.6
7. Justin Shaffer, 34.0
8. Scott Guenthner, 38.4
9. Dakota Eldridge, 39.1
10. Kyle Irwin, 45.4
11. Gavin Soileau, 69.1
12. Bridger Anderson, 26.6 on six head
13. Tyler Waguespack, 36.1
14. Chance Howard, 41.9
15. Will Lummus, 20.8 on five head.
World Standings:
1. Tucker Allen, $298,964
2. Will Lummus, $290,871
3. Jesse Brown, $267,671
4. Ty Erickson, $246,270
5. J.D. Struxness, $212,545
6. Rowdy Parrott, $208,486
7. Justin Shaffer, $205,694
8. Stetson Jorgensen, $200,439
9. Bridger Anderson, $198,873
10. Tyler Waguespack, $193,138
11. Kyle Irwin, $175,265
12. Dakota Eldridge, $169,218
13. Scott Guenthner, $168,738
14. Chance Howard, $141,659
15. Gavin Soileau, $123,981.
Team roping:
1. Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 3.8 seconds, $36,668 each
2. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 3.9, $28,980
3. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 4.1, $21,882
4. Cyle Denison/Lane Mitchell, 4.5, $15,377;
5. Dawson Graham/Dillon Graham, 4.9, $9,463
6. Andrew Ward/Jake Long, 5.5, $5,914
7. Luke Brown/Trey Yates, 8.6
8. Derrick Begay/Colter Todd Todd, 9.1
9. Jake Smith/Douglas Rich, 9.2
10. Tyler Wade/Wesley Thorp, 14.1
11. Lightning Aguilera/Kaden Profili, Riley Minor/Brady Minor, Clay Smith/Coleby Payne, Clint Summers/Jade Corkill and Tanner Tomlinson/Travis Graves, NT.
Average leaders:
1. Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 28.7 seconds on seven head
2. (tie) Andrew Ward/Jake Long and Clint Summers/Jade Corkill, 31.3 each
4. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 45.8
5. Derrick Begay/Colter Todd Todd, 52.4
6. Riley Minor/Brady Minor, 33.8 on six head
7. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 36.3
8. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 39.2
9. Dawson Graham/Dillon Graham, 24.6 on five head
10. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 25.3
11. Cyle Denison/Lane Mitchell, 29.8
12. Clay Smith/Coleby Payne, 33.2
13. Luke Brown/Trey Yates, 34.6
14. Tyler Wade/Wesley Thorp, 30.9 on four head
15. Jake Smith/Douglas Rich, 38.2.
World Standings (headers):
1. Kolton Schmidt, $279,074
2. Tanner Tomlinson, $276,606
3. Clint Summers, $253,055
4. Kaleb Driggers, $252,854
5. Andrew Ward, $244,022
6. Dawson Graham, $239,321
7. Dustin Egusquiza, $237,829
8. Lightning Aguilera, $208,914
9. Tyler Wade, $195,653
10. Jake Smith, $194,087
11. Clay Smith, $193,921
12. Cyle Denison, $190,445
13. Derrick Begay, $188,030
14. Luke Brown, $174,111
15. Riley Minor, $172,186.
World Standings (heelers):
1. Jonathan Torres, $270,808
2. Jade Corkill, $253,380
3. Junior Nogueira, $252,854
4. Travis Graves, $242,717
5. Jake Long, $242,275
6. Dillon Graham, $239,321
7. Levi Lord, $235,448
8. Kaden Profili, $207,714
9. Wesley Thorp, $195,653
10. Lane Mitchell, $191,474
11. Colter Todd Todd, $185,678
12. Coleby Payne, $184,724
13. Douglas Rich, $183,337
14. Trey Yates, $174,111
15. Brady Minor, $172,186.
Saddle bronc riding:
1. Weston Patterson, 89 points on Summit Pro Rodeo’s Cowboy Fool, $36,668
2. Brody Wells, 87.5, $28,980
3. (tie) Brody Cress and Statler Wright, 87.25, $18,630 each
5. Zachary Dallas, 87, $9,463
6. Sage Newman, 86.75, $5,914
7. Lefty Holman, 86
8. (tie) Q Taylor and Ryder Wright, 85 each
10. Zeke Thurston, 84.75
11. Damian Brennan, 83.5
12. Stetson Dell Wright, 82.75
13. Ben Andersen, 82
14. Kade Bruno and Dawson Hay, NS.
Average leaders:
1. Zeke Thurston, 690.75 points on eight head
2. Statler Wright, 688.75
3. Lefty Holman, 684
4. Brody Cress, 680
5. Zachary Dallas, 675.5
6. Ben Andersen, 673.25
7. Sage Newman, 668
8. Stetson Dell Wright, 610.5 on seven head
9. Ryder Wright, 608.25
10. Damian Brennan, 604.75
11. Weston Patterson, 599.25
12. Q Taylor, 594.75
13. Kade Bruno, 591.75
14. Brody Wells, 515 on six head
15. Dawson Hay, 502.5.
Tie-down roping:
1. Kincade Henry, 7.0 seconds, $36,668
2. (tie) Shane Hanchey and Joel Harris, 7.5, $25,431 each
4. (tie) John Douch and Brushton Minton, 8.2, $12,420 each
6. Riley Mason Webb, 8.5, $5,914
7. Zack Jongbloed, 8.6
8. (tie) Haven Meged, Riley Pruitt and Marty Yates, 9.4 each
11. Shad Mayfield, 9.9
12. Ty Harris, 11.4
13. Dylan Hancock, 14.2
14. Kyle Lucas, 17.2
15. Tom Crouse, NT.
Average leaders:
1. Riley Mason Webb, 67.1 seconds on eight head
2. John Douch, 67.2
3. Brushton Minton, 68.1
4. Haven Meged, 74.7
5. Zack Jongbloed, 76.7
6. Dylan Hancock, 82.7
7. Joel Harris, 53.5 on seven head
8. Kincade Henry, 56.5
9. Shad Mayfield, 57.3
10. Marty Yates, 70.2
11. Riley Pruitt, 50.2 on six head
12. Shane Hanchey, 63.0
13. Tom Crouse, 68.9
14. Ty Harris, 74.9
15. Kyle Lucas, 59.4 on five head.
World Standings:
1. Ryder Wright, $392,017
2. Damian Brennan, $361,489
3. Zeke Thurston, $332,336
4. Statler Wright, $329,968
5. Stetson Dell Wright, $308,997
6. Dawson Hay, $306,418
7. Kade Bruno, $303,921
8. Brody Cress, $272,003
9. Brody Wells, $269,064
10. Weston Patterson, $258,846
11. Zachary Dallas, $239,946
12. Sage Newman, $221,872
13. Lefty Holman, $192,132
14. Q Taylor, $188,853
15. Ben Andersen, $181,248.
Barrel racing:
1. Tricia Aldridge, 13.64 seconds, $36,668
2. Wenda Johnson, 13.68, $28,980
3. Hayle Gibson-Stillwell, 13.76, $21,882
4. Kassie Mowry, 13.80, $15,377
5. Brittany Pozzi Tonozzi, 13.81, $9,463
6. Julie Plourde, 13.89, $5,914
7. Lisa Lockhart, 13.95
8. Andrea Busby, 13.98
9. Katelyn Scott, 14.10
10. Tayla Moeykens, 15.31
11. Hailey Kinsel, 18.50
12. Halyn Lide, 18.68
13. Emily Beisel, 19.03
14. Megan McLeod-Sprague, 19.46
15. Carlee Otero, 23.93.
Average leaders:
1. Kassie Mowry, 109.53 seconds on eight head
2. Julie Plourde, 111.52
3. Brittany Pozzi Tonozzi, 112.19
4. Tricia Aldridge, 114.28
5. Andrea Busby, 116.38
6. (tie) Hailey Kinsel and Hayle Gibson-Stillwell, 119.13 each
8. Emily Beisel, 125.11
9. Halyn Lide, 126.30
10. Lisa Lockhart, 129.44
11. Megan McLeod-Sprague, 130.72
12. Wenda Johnson, 131.92
13. Carlee Otero, 144.31
14. Katelyn Scott, 96.42 on seven head
15. Tayla Moeykens, 118.30; no other qualified runs.
World Standings:
1. Kassie Mowry, $353,611
2. Hailey Kinsel, $308,096
3. Brittany Pozzi Tonozzi, $270,955
4. Hayle Gibson-Stillwell, $267,133
5. Carlee Otero, $251,830
6. Tricia Aldridge, $251,132
7. Emily Beisel, $251,050
8. Lisa Lockhart, $236,243
9. Halyn Lide, $209,025
10. Katelyn Scott, $208,777
11. Megan McLeod-Sprague, $198,577
12. Anita Ellis, $156,992
13. Andrea Busby, $154,927
14. Tayla Moeykens, $152,561
15. Wenda Johnson, $148,428
16. Julie Plourde, $137,739.
Bull riding:
1. TJ Gray, 90.75 points on Rafter G Rodeo’s Doze You Down, $36,668
2. Mason Moody, 89.5, $28,980
3. Ky Hamilton, 88.5, $21,882
4. Stetson Dell Wright, 88, $15,377
5. (tie) Colorado kid Mackey and Jesse Petri, 87, $7,688 each
7. Qynn Andersen, 81.5
8. Bryce Jensen, 81
9. Hudson Bolton, Tristen Hutchings, Rawley Johnson, Wacey Schalla, Jordan Spears and Hayes Weight, NS.
Average leaders:
1. Ky Hamilton, 522 points on six head
2. Stetson Dell Wright, 444.25 on five head
3. TJ Gray, 443.25
4. Colorado kid Mackey, 427
5. Bryce Jensen, 418.75
6. Hudson Bolton, 342.25 on four head
7. Qynn Andersen, 340.5
8. Mason Moody, 261.25 on three head
9. Tristen Hutchings, 260.75
10. Jesse Petri, 248
11. Jordan Spears, 227.75
12. Wacey Schalla, 177 on two head
13. Hayes Weight, 86.75 on one head; no other qualified rides.
World Standings:
1. Stetson Dell Wright, $514,535
2. Ky Hamilton, $423,723
3. Wacey Schalla, $413,458
4. Tristen Hutchings, $370,895
5. TJ Gray, $360,041
6. Bryce Jensen, $293,902
7. J.R. Stratford, $263,020
8. Hudson Bolton, $217,866
9. Mason Moody, $213,669
10. Qynn Andersen, $212,795
11. Hayes Weight, $196,365
12. Colorado kid Mackey, $193,866
13. Jordan Spears, $176,627
14. Jesse Petri, $167,683
15. Rawley Johnson, $158,778.
Top Gun:
1. Joel Harris, tie-down roping, $172,640
2. Jonathan Torres, team roping, $159,136
3. Kolton Schmidt, team roping, $159,136
4. Kassie Mowry, barrel racing, $150,166
5. Wacey Schalla, bareback riding, $150,166
6. Stetson Wright, bull riding, $148,983
7. Tucker Allen, steer wrestling, $148,096
8. Tricia Aldridge, barrel racing, $146,618
9. Stetson Wright, saddle bronc riding, $143,661
10. Ty Erickson, steer wrestling, $140,309.
Stock Contractors: Calgary Stampede, Cervi Championship Rodeo, Championship Pro Rodeo, Corey & Lange Rodeo, Dakota Rodeo, Diamond G Rodeo, Duane Kesler, Fettig Pro Rodeo, Four Star Rodeo, Frontier Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co, Hi Lo ProRodeo, J Bar J, Korkow Rodeos, Legend Rodeo Stock, Macza Pro Rodeo, Penthouse Pro Rodeo, Pete Carr Pro Rodeo, Pickett Pro Rodeo Co, Powder River Rodeo, Rafter S Rodeo Company, Rosser Rodeo, Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics, Smith Pro Rodeos, Summit Pro Rodeo, Three Hills Rodeo, Wayne Vold Rodeo, Andrews Rodeo, Beutler & Son Rodeo, Big Bucks Rodeo, Big Stone Rodeo Inc, Bridwell Pro Rodeos, Brookman Rodeo, Burch Rodeo, C5 Rodeo, Flying U Rodeo, Generations Pro Rodeo, Kirsten Vold Rodeo Company, Legacy Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo, Northcott and Yule Rodeo, Rafter G Rodeo, Sutton Rodeos, The Cervi Brothers, TK Pro Rodeo, United Pro Rodeo, All In Pro Rodeos, Barnes PRCA Rodeo, Cowtown Rodeo, Five Star Rodeo, Hampton Pro Rodeo, Honeycutt Rodeo, Bailey Pro Rodeo, McCoy Rodeo, New Frontier Rodeo, New West Rodeo Productions, Rafter H Rodeo Livestock, Salt River Rodeo, Silver Creek Pro Rodeo and Stockyards ProRodeo. Sub-Contractors: Silver Spurs Club, Jace Honey, Remey Parrott, Anthony Verdino and Bobby Hill. Rodeo Secretaries: Sunni Deb Backstrom and Jennie Murray. Timers: Vicki Pack, Kris Fleener and Nancy Jane Dorenkamp. Announcers: Wayne Brooks, Roger Mooney and Anthony Lucia. Specialty Acts: Bethany Kiesner, Rider Kiesner, Haley Procto Proctor and Tomas Garcilazo. Bullfighters: Dusty Tuckness, Cody Webster and Austin Ashley. Clown/Barrelman: Dusty Myers. Chute Bosses: Tony Amaral and Tom Neuens. Pickup Men: Tyler Kraft and Matt Twitchell. Music Directors: Bradley Narducci and Joshua Hilton.
