2025 NFR Las Vegas 9th go-round results
Here are the 9th go-round results from the 2025 National Finals Rodeo at the Thomas & Mack Center in Las Vegas on Friday, Dec. 12, 2025.
Bareback Riding
1. Cooper Cooke, 86.75 points on Beutler & Son Rodeo’s No Whiskey’s Redlicious Meats, $36,668
2. (tie) Waylon Bourgeois and Rocker Steiner, 85.75, $25,431 each
4. Dean Thompson, 85.25, $15,377
5. Mason Clements, 85, $9,463
6. (tie) Jess Pope and Jayco Roper, 84.5, $2,957 each
8. (tie) Tilden Hooper and Bradlee Miller, 84.25 each
10. (tie) Sam Petersen and Cole Franks, 83.75
12. Kade Sonnier, 83.5
13. Garrett Shadbolt, 82.75
14. Wacey Schalla, 75.5
15. Jacek Frost, NS.
Average leaders:
1. Jess Pope, 769 points on nine head
2. Sam Petersen, 765.5
3. Cole Franks, 760.5
4. Kade Sonnier, 759.5
5. (tie) Bradlee Miller and Rocker Steiner, 754.50 each
7. Wacey Schalla, 754
8. Garrett Shadbolt, 752.75
9. Dean Thompson, 677 points on eight head
10. Waylon Bourgeois, 672
11. Tilden Hooper, 664.5
12. Mason Clements, 589.25 points on seven head
13. Jayco Roper, 575.75
14. Cooper Cooke, 510.25 points on six head
14. Jacek Frost, 485.
World Standings:
1. Rocker Steiner, $446,616
2. Sam Petersen, $348,805
3. Jess Pope, $343,150
4. Wacey Schalla, $286,275
5. Kade Sonnier, $273,571
6. Waylon Bourgeois, $268,907
7. Cole Franks, $263,787
8. Cooper Cooke, $254,909
9. Dean Thompson, $246,224
10. Bradlee Miller, $244,088
11. Garrett Shadbolt, $202,805
12. Mason Clements, $190,402
13. Jacek Frost, $155,514
14. Jayco Roper, $152,732
15. Tilden Hooper, $139,951.
Steer Wrestling
1. Justin Shaffer, 3.6 seconds, $36,668
2. (tie) Bridger Anderson, Kyle Irwin and Will Lummus, 3.8, $22,080 each
5. Jesse Brown, 3.9, $9,463
6. Tucker Allen, 4.0, $5,914
7. Scott Guenthner, 4.1
8. Dakota Eldridge, 4.4
9. Ty Erickson, 4.5
10. Chance Howard, 4.7
11. Tyler Waguespack, 5.1
12. J.D. Struxness, 5.3
13. Stetson Jorgensen, 5.6
14. Rowdy Parrott, 6.6
15. Gavin Soileau, NT.
Average leaders:
1. Tucker Allen, 40.6 seconds on nine head
2. Rowdy Parrott, 53.0
3. J.D. Struxness, 58.2
4. Stetson Jorgensen, 62.1
5. Ty Erickson, 34.0 seconds on eight head
6. Jesse Brown, 35.5
7. Justin Shaffer, 37.6
8. Scott Guenthner, 42.5
9. Dakota Eldridge, 43.5
10. Kyle Irwin, 49.2
11. Bridger Anderson, 30.4 seconds on seven head
12. Tyler Waguespack, 41.2
13. Chance Howard, 46.6
14. Gavin Soileau, 69.1
15. Will Lummus, 24.6 seconds on six head.
World Standings:
1. Will Lummus, $312,951
2. Tucker Allen, $304,878
3. Jesse Brown, $277,133
4. Ty Erickson, $246,270
5. Justin Shaffer, $242,362
6. Bridger Anderson, $220,953
7. J.D. Struxness, $212,545
8. Rowdy Parrott, $208,486
9. Stetson Jorgensen, $200,439
10. Kyle Irwin, $197,345
11. Tyler Waguespack, $193,138
12. Dakota Eldridge, $169,218
13. Scott Guenthner, $168,738
14. Chance Howard, $141,659
15. Gavin Soileau, $123,981.
Team Roping
1. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 3.4 seconds, $36,668 each
2. Tyler Wade/Wesley Thorp, 3.5, $28,980
3. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 3.8, $21,882
4. Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 4.3, $15,377
5. Cyle Denison/Lane Mitchell, 4.4, $9,463
6. (tie) Luke Brown/Trey Yates and Andrew Ward/Jake Long, 8.8, $2,957 each
8. Clint Summers/Jade Corkill, 14.2
9. Derrick Begay/Colter Todd, Dustin Egusquiza/Levi Lord, Dawson Graham/Dillon Graham, Riley Minor/Brady Minor, Clay Smith/Coleby Payne, Jake Smith/Douglas Rich and Tanner Tomlinson/Travis Graves, NT.
Average leaders:
1. Kolton Schmidt/Jonathan Torres, 33.0 seconds on eight head
2. Andrew Ward/Jake Long, 40.1
3. Clint Summers/Jade Corkill, 45.5
4. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 49.6
5. Derrick Begay/Colter Todd, 52.4 seconds on seven head
6. Lightning Aguilera/Kaden Profili, 28.7 seconds on six head
7. Riley Minor/Brady Minor, 33.8
8. Cyle Denison/Lane Mitchell, 34.2
9. Tanner Tomlinson/Travis Graves, 36.3
10. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 39.2
11. Luke Brown/Trey Yates, 43.4
12. Dawson Graham/Dillon Graham, 24.6 seconds on five head
13. Clay Smith/Coleby Payne, 33.2
14. Tyler Wade/Wesley Thorp, 34.4
15. Jake Smith/Douglas Rich, 38.2 seconds on four head.
World Standings (headers):
1. Kolton Schmidt, $294,451
2. Tanner Tomlinson, $276,606
3. Kaleb Driggers, $274,737
4. Clint Summers, $253,055
5. Andrew Ward, $246,979
6. Lightning Aguilera, $245,582
7. Dawson Graham, $239,321
8. Dustin Egusquiza, $237,829
9. Tyler Wade, $224,632
10. Cyle Denison, $199,907
11. Jake Smith, $194,087
12. Clay Smith, $193,921
13. Derrick Begay, $188,030
14. Luke Brown, $177,068
15. Riley Minor, $172,186.
World Standings (heelers):
1. Jonathan Torres, $286,185
2. Junior Nogueira, $274,737
3. Jade Corkill, $253,380
4. Jake Long, $245,232
5. Kaden Profili, $244,382
6. Travis Graves, $242,717
7. Dillon Graham, $239,321
8. Levi Lord, $235,448
9. Wesley Thorp, $224,632
10. Lane Mitchell, $200,937
11. Colter Todd, $185,678
12. Coleby Payne, $184,724
13. Douglas Rich, $183,337
14. Trey Yates, $177,068
15. Brady Minor, $172,186.
Saddle Bronc Riding
1. Stetson Dell Wright, 89.75 points on The Cervi Brothers’ R. Watson’s Mad Skills, $36,668
2. Statler Wright, 88, $28,980
3. Ryder Wright, 86.5, $21,882
4. Ben Andersen, 86, $15,377
5. Sage Newman, 85, $9,463
6. Damian Brennan, 84.25, $5,914
7. Q Taylor, 84
8. Weston Patterson, 83.75
9. Lefty Holman, 83
10. Kade Bruno, 81
11. Brody Wells, 80.75
12. Zachary Dallas, 80.25
13. Dawson Hay, 72
14. Brody Cress, 65.5
15. Zeke Thurston, NS.
Average leaders:
1. Statler Wright, 776.75 points on nine head
2. Lefty Holman, 767
3. Ben Andersen, 759.25
4. Zachary Dallas, 755.75
5. Sage Newman, 753
6. Brody Cress, 745.5
7. Stetson Dell Wright, 700.25 points on eight head
8. Ryder Wright, 694.75
9. Zeke Thurston, 690.75
10. Damian Brennan, 689
11. Weston Patterson, 683
12. Q Taylor, 678.75
13. Kade Bruno, 672.75
14. Brody Wells, 595.75 points on seven head
15. Dawson Hay, 574.5.
World Standings:
1. Statler Wright, $452,983
2. Ryder Wright, $422,771
3. Damian Brennan, $367,403
4. Stetson Dell Wright, $361,633
5. Zeke Thurston, $332,336
6. Dawson Hay, $306,418
7. Kade Bruno, $303,921
8. Brody Cress, $295,069
9. Zachary Dallas, $284,302
10. Brody Wells, $269,064
11. Lefty Holman, $268,425
12. Sage Newman, $263,271
13. Weston Patterson, $258,846
14. Ben Andersen, $256,950
15. Q Taylor, $188,853.
Tie-Down Roping
1. Haven Meged, 7.0 seconds, $36,668
2. Ty Harris, 7.1, $28,980
3. Riley Mason Webb, 7.5, $21,882
4. Tom Crouse, 7.6, $15,377
5. (tie) Zack Jongbloed and Brushton Minton, 8.0, $7,688 each
7. John Douch, 8.1
8. Kyle Lucas, 8.9
9. Dylan Hancock, 9.2
10. Kincade Henry, 10.3
11. Shad Mayfield, 11.6
12. Marty Yates, 11.7
13. Joel Harris, 17.5
14. Shane Hanchey and Riley Pruitt, NT.
Average leaders:
1. Riley Mason Webb, 74.6 seconds on nine head
2. John Douch, 75.3
3. Brushton Minton, 76.1
4. Haven Meged, 81.7
5. Zack Jongbloed, 84.7
6. Dylan Hancock, 91.9
7. Kincade Henry, 66.8 seconds on eight head
8. Shad Mayfield, 68.9
9. Joel Harris, 71.0
10. Marty Yates, 81.9
11. Tom Crouse, 76.5 seconds on seven head
12. Ty Harris, 82.0
13. Riley Pruitt, 50.2 seconds on six head
14. Shane Hanchey, 63.0 15. Kyle Lucas, 68.3.
World Standings:
1. Riley Mason Webb, $439,626
2. Shad Mayfield, $388,931
3. Kincade Henry, $320,916
4. Joel Harris, $313,495
5. John Douch, $265,107
6. Dylan Hancock, $248,540
7. Haven Meged, $219,605
8. Tom Crouse, $213,697
9. Ty Harris, $205,747
10. Marty Yates, $201,701
11. Riley Pruitt, $200,430
12. Brushton Minton, $191,129
13. Zack Jongbloed, $189,472
14. Shane Hanchey, $171,851
15. Kyle Lucas, $161,180.
Barrel Racing
1. Carlee Otero, 13.20 seconds, $36,668
2. Hayle Gibson-Stillwell, 13.43, $28,980
3. Lisa Lockhart, 13.54, $21,882
4. Emily Beisel, 13.55, $15,377
5. Tricia Aldridge, 13.69, $9,463
6. Kassie Mowry, 13.71, $5,914
7. Hailey Kinsel, 13.73
8. Katelyn Scott, 13.77
9. Wenda Johnson, 13.98
10. Brittany Pozzi Tonozzi, 14.08
11. (tie) Andrea Busby and Julie Plourde, 14.16 each
13. Megan McLeod-Sprague, 14.22
14. Tayla Moeykens, 14.27
15. Halyn Lide, 19.53.
Average leaders:
1. Kassie Mowry, 123.24 seconds on nine head
2. Julie Plourde, 125.68
3. Brittany Pozzi Tonozzi, 126.27
4. Tricia Aldridge, 127.97
5. Andrea Busby, 130.54
6. Hayle Gibson-Stillwell, 132.56
7. Hailey Kinsel, 132.86
8. Emily Beisel, 138.66
9. Lisa Lockhart, 142.98
10. Megan McLeod-Sprague, 144.94
11. Halyn Lide, 145.83
12. Wenda Johnson, 145.90
13. Carlee Otero, 157.51
14. Katelyn Scott, 110.19 on eight head
15. Tayla Moeykens, 132.57.
World Standings:
1. Kassie Mowry, $359,525
2. Hailey Kinsel, $308,096
3. Hayle Gibson-Stillwell, $296,113
4. Carlee Otero, $288,498
5. Brittany Pozzi Tonozzi, $270,955
6. Emily Beisel, $266,427
7. Lisa Lockhart, $258,126
8. Tricia Aldridge, $251,132
9. Halyn Lide, $209,025
10. Katelyn Scott, $208,777
11. Megan McLeod-Sprague, $198,577
12. Anita Ellis, $156,992
13. Andrea Busby, $154,927
14. Tayla Moeykens, $152,561
15. Wenda Johnson, $148,428
16. Julie Plourde, $137,739.
Bull riding
1. Qynn Andersen, 87 points on Sutton Rodeos’ Mr. Gold, $40,512
2. Mason Moody, 84.75, $32,824
3. Tristen Hutchings, 83.75, $25,727
4. T.J. Gray, 78.75, $19,221
5. Hudson Bolton, Ky Hamilton, Bryce Jensen, Luke Mackey, Jesse Petri, Wacey Schalla, Jordan Spears, JR Stratford, Hayes Weight and Stetson Dell Wright, NS
15. Rawley Johnson, Inj.
Average leaders:
1. (tie) Ky Hamilton and T.J. Gray, 522 points on six head each
3. Stetson Dell Wright, 444.25 points on five head
4. Qynn Andersen, 427.5
5. Luke Mackey, 427
6. Bryce Jensen, 418.75
7. JR Stratford, 350.75 points on four head
8. Mason Moody, 346
9. Tristen Hutchings, 344.5
10. Hudson Bolton, 342.25
11. Jesse Petri, 248 points on three head
12. Jordan Spears, 227.75
13. Wacey Schalla, 177 points on two head
14. Hayes Weight, 86.75 points on one head
15. Rawley Johnson, NS.
World Standings:
1. Stetson Dell Wright, $514,535
2. Ky Hamilton, $423,723
3. Wacey Schalla, $413,458
4. Tristen Hutchings, $396,622
5. T.J. Gray, $379,262
6. Bryce Jensen, $293,902
7. JR Stratford, $263,020
8. Qynn Andersen, $253,307
9. Mason Moody, $246,493
10. Hudson Bolton, $217,866
11. Hayes Weight, $196,365
12. Luke Mackey, $193,866
13. Jordan Spears, $176,627
14. Jesse Petri, $167,683
15. Rawley Johnson, $158,778.
All-Around:
1. Stetson Dell Wright, $796,684
2. Wacey Schalla, $570,014
3. Dylan Hancock, $237,930
4. Brushton Minton, $192,949
5. Jake Clay, $142,536
6. Paden Bray, $112,953
7. Tanner Green, $101,314
8. Seth Hall, $100,966
9. Cole Clemons, $99,801
10. Slade Wood, $98,651.
Top Gun:
1. Stetson Wright, Saddle Bronc Riding, $180,329
2. Statler Wright, Saddle Bronc Riding, $177,076
3. Jonathan Torres, Team Roping, $174,513
4. Kolton Schmidt, Team Roping, $174,513
5. Joel Harris, Tie-Down Roping, $172,640
6. Tristin Gray, Bull Riding, $164,952
7. Stetson Wright, Bull Riding, $164,360
8. Tricia Aldridge, Barrel Racing, $156,080
9. Hayle Gibson-Stillwell, Barrel Racing, $156,080
10. Kassie Mowry, Barrel Racing, $156,080.
Stock Contractors:
Calgary Stampede, Cervi Championship Rodeo, Championship Pro Rodeo, Corey & Lange Rodeo, Dakota Rodeo, Diamond G Rodeo, Duane Kesler, Fettig Pro Rodeo, Four Star Rodeo, Frontier Rodeo, Harper & Morgan Rodeo Co, Hi Lo ProRodeo, J Bar J, Korkow Rodeos, Legend Rodeo Stock, Macza Pro Rodeo, Penthouse Pro Rodeo, Pete Carr Pro Rodeo, Pickett Pro Rodeo Co, Powder River Rodeo, Rafter S Rodeo Company, Rosser Rodeo, Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics, Smith Pro Rodeos, Summit Pro Rodeo, Three Hills Rodeo, Wayne Vold Rodeo, Andrews Rodeo, Beutler & Son Rodeo, Big Bucks Rodeo, Big Stone Rodeo Inc, Bridwell Pro Rodeos, Brookman Rodeo, Burch Rodeo, C5 Rodeo, Flying U Rodeo, Generations Pro Rodeo, Kirsten Vold Rodeo Company, Legacy Pro Rodeo, Muddy Creek Pro Rodeo, Northcott and Yule Rodeo, Rafter G Rodeo, Sutton Rodeos, The Cervi Brothers, TK Pro Rodeo, United Pro Rodeo, All In Pro Rodeos, Barnes PRCA Rodeo, Cowtown Rodeo, Five Star Rodeo, Hampton Pro Rodeo, Honeycutt Rodeo, Bailey Pro Rodeo, McCoy Rodeo, New Frontier Rodeo, New West Rodeo Productions, Rafter H Rodeo Livestock, Salt River Rodeo, Silver Creek Pro Rodeo and Stockyards ProRodeo. Sub-Contractors: Silver Spurs Club, Jace Honey, Remey Parrott, Anthony Verdino and Bobby Hill. Rodeo Secretaries: Sunni Deb Backstrom and Jennie Murray. Timers: Vicki Pack, Kris Fleener and Nancy Jane Dorenkamp. Announcers: Wayne Brooks, Roger Mooney and Anthony Lucia. Specialty Acts: Bethany Kiesner, Rider Kiesner, Haley Procto Proctor and Tomas Garcilazo. Bullfighters: Dusty Tuckness, Cody Webster and Austin Ashley. Clown/Barrelman: Dusty Myers. Chute Bosses: Tony Amaral and Tom Neuens. Pickup Men: Tyler Kraft and Matt Twitchell. Music Directors: Bradley Narducci and Joshua Hilton.