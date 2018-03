Resale Homes Report

Editor’s note: Listings include the resale home’s parcel number. Occasionally, the address listed is the home buyer’s mailing address and not the actual location of the home. Check the parcel number to make sure.

Las Vegas

89123

11609 Andora St., $148,000, 191-04-611-062

124 Beaver Falls Ave., $118,000, 177-21-413-091

1260 Dressen Ave., $209,000, 177-23-111-024

1905 Dakota Hills Ave., $190,000, 177-14-511-030

1942 Moon Cactus Ave., $235,000, 177-23-814-034

2160 Dragonslayer Ave., $113,500, 177-26-611-018

2300 E. Silverado Ranch Blvd #2103, $52,500, 177-23-817-395

2405 W. Serene Ave, #929, $164,400, 177-20-710-750

320 Silverado Pines Ave., $124,000, 177-21-812-027

380 E. Robindale Rd., $305,000, 177-09-601-013

44 E. Serene Ave, #103, $80,000, 177-21-220-323

587 Pomerol Ave., $120,000, 177-22-310-007

7641 Chantilly Island Ct., $197,000, 177-11-212-028

8489 Via De Bellasidra Ct., $499,000, 177-14-617-001

860 Cline Cellars Ave., $84,000, 177-21-217-061

8917 Edgeworth Ol., $118,000, 177-22-114-003

9000 Las Vegas Blvd So., #1035, $75,000, 177-21-113-289

91 E. Agate Ave, #409, $69,000, 138-36-213-066

939 Horsethief Ranch Ave., $120,000, 177-22-811-033

9559 Belle Amour Ln., $87,000, 177-21-410-083

89124

362 Rainbow Canyon Blvd., $262,500, 128-31-212-007

89128

1624 Pacific Terrace Dr., $102,500, 138-22-416-092

1800 Cedar Bluffs Way, $113,000, 138-22-411-038

1909 High Valley Ct., #209, $66,500, 138-21-619-056

2300 Rock Springs Dr., #1224, $89,000, 125-17-210-338

2813 Summer Lake Dr., $402,000, 138-16-215-020

3125 N. Buffalo Dr., #2090, $56,000, 138-16-517-060

3150 Soft Breezes Dr., #1208, $58,000, 138-16-516-050

7624 Marluna Ct., $131,000, 138-16-410-045

7725 Almeria, $96,500, 138-21-712-046

7916 Esterbrook Way, #101, $33,000, 138-26-611-021

8112 Hydra Ln., $99,000, 138-28-113-019

8113 Bay Springs Dr., $117,000, 138-28-210-051

8113 Tiara Cove Cir., $139,000, 138-09-518-039

8116 Bay Harbor Dr., $254,900, 138-16-116-012

8245 Tivoli Cove Dr., $252,000, 138-21-114-034

8308 Olive Canyon Dr., $112,607, 138-21-417-046

8508 Chiquita Dr., $109,000, 125-17-411-013

8704 Red Rio Dr., #103, $115,000, 138-20-820-019

929 Boulder Mesa Dr., #102, $43,500, 138-28-616-058

89129

10550 W. Alexander Rd., #1121, $84,000, 137-01-414-180

10605 Fassbinder Ct., $130,000, 137-12-311-103

4105 Swept Plains St., $107,000, 137-01-413-021

4386 Michahs Canyon Ct., $126,500, 137-01-214-036

7332 Atwood Ave., $117,400, 138-10-410-019

7630 Feliz Camino Ave., $330,000, 138-04-711-015

7967 Sherman Oaks Ave., $205,000, 164-14-414-005

8625 W. Gilmore Ave., $235,000, 138-08-510-040

89130

3520 Rancho, $490,000, 138-04-113-010

4781 Manderston Ct., $90,000, 138-02-110-054

5045 Cedar Lawn Way, $175,500, 125-36-515-014

5300 Standing Rock Pl., $80,000, 125-34-613-032

5300 Striking Point Ct., $160,000, 125-25-710-092

5408 Braemer Dr., $98,700, 125-36-211-094

5624 Grand Entries Dr., $144,000, 125-27-812-038

5712 Crimson Ridge Dr., $61,412, 138-01-110-022

5761 Royal Castle Ln., $64,000, 125-18-615-046

5904 Kelitabb Ct., $100,000, 125-36-213-022

6316 W La Madre Way., $115,000, 125-35-712-044

6440 Sierra Diablo Ave., $80,000, 125-35-416-022

89131

4828 Whispering Spring Ave., $92,000, 125-13-624-019

5525 Rocky Ravine Ave., $252,000, 125-12-210-041

5532 Flowering Meadows Ave., $263,000, 125-13-116-008

5608 Blue Peak Ave., $185,000, 125-13-410-007

6868 Sky Pointe Dr #1055., $85,000, 125-21-213-106

7205 Golden Falcon St., $158,000, 125-16-820-017

7229 Eagle Crest St., $140,000, 125-16-821-063

7258 Sashaying Spirit Ct., $172,500, 125-22-210-028

7668 Villa De La Paz Ave., $145,000, 138-07-624-001

7695 Rio Vista St., $180,000, 139-34-412-065

7720 Villa De La Paz Ave., $233,000, 125-09-810-056

7731 Maple Meadow St., $272,000, 125-16-214-009

7853 Tolberts Mill Dr., $180,000, 125-09-816-026

8027 Anasazi Ranch Ave., $134,000, 125-21-211-038

8104 Villa Rosarito St., $167,500, 125-09-814-022

8208 Aurora Peak Ave., $39,500, 138-16-517-111

8271 Aurora Peak Ave., $154,000, 125-16-111-040

8417 Shady Pines Dr., $121,000, 125-17-528-004

8720 Willow Cabin St., $246,500, 125-09-211-030

8725 Yamamoto St., $275,000, 125-12-113-013

8801 Panpipe Ct., $165,000, 125-21-112-016

89134

1969 Canyon Breeze Dr., $172,500, 138-20-613-041

2408 Twin Floer Cir., $206,000, 163-30-715-048

8920 Players Club Dr., $3,822,086, 138-29-311-018

9305 Jadecrest Dr., $85,000, 124-22-813-037

9305 Jadecrest Dr., $100,203, 124-22-813-037

9344 Magic Flower Ave., $179,300, 138-18-816-029

89135

10169 Queens Church Ave., $215,000, 164-12-717-005

10247 Splendor Ridge Ave., $170,000, 176-28-512-54

10274 Chigoza Pine Ave., $155,000, 164-01-714-007

11700 W Charleston Blvd #170., $495,000, 163-05-318-018

2737 Turtle Head Peak Dr., $885,000, 161-11-214-002

2902 Windset Ct., $140,000, 164-12-515-088

4720 Fiore Bella Blvd., $620,000, 164-24-815-004

5319 Fairbranch Ln., $247,000, 164-25-713-087

89138

11704 Feinberg Pl., $324,800, 137-26-313-011

12049 La Palmera Ave., $390,000, 137-34-617-026

384 Tierras Blancos Ct., $405,000, 137-35-112-052

620 Doletto St., $380,000, 162-20-213-120

848 Viscanio Pl., $12,000, 138-33-513-028

865 Las Palomas Dr., $400,000, 137-34-413-003

89139

4982 W Moberly Ave., $131,000, 177-07-411-049

5167 Vacaville Ave., $122,000, 176-13-510-078

5777 Enchanted Palms Ave., $145,000, 176-12-210-155

6281 Formation Ct., $95,000, 176-11-511-061

6372 Eldorado Pines Ave., $49,900, 162-07-412-061

6659 Rumba Ct., $175,000, 176-14-110-092

7537 S Rainbow Blvd #107-216., $60,000, 138-35-811-064

7586 Treasure Chest St., $180,000, 176-06-513-001

7595 Royal Crown Ct., $184,900, 176-12-618-042

7651 Schuster St., $300,000, 177-07-607-006

7891 Snow Angel St., $136,000, 177-07-312-002

8177 Amphora St., $120,000, 176-13-110-035

8406 Mondavi Hill Ct., $102,000, 176-20-414-051

8454 Mondavi Hill Ct., $262,000, 177-18-216-015

89141

10178 Poppy Plant St., $160,000, 176-26-720-011

10208 Waseca Ave., $137,000, 137-25-516-093

10660 Casa Bianca St., $165,000, 177-31-115-020

10774 Tapestry Winds St., $285,000, 176-36-211-084

11009 Royal Highlands., $220,000, 177-31-711-131

11196 Piazzale St., $161,000, 177-31-815-039

11237 Piazzale St., $205,000, 177-31-815-098

1466 Stephonia Bay St., $200,000, 191-05-113-056

26 Castle Oaks Ct., $2,300,000, 191-06-311-003

47 Olympia Hills Cir., $1,600,000, 191-06-812-028

5015 Echo Shire Ave., $126,000, 176-36-813-011

6335 War Emblem Ct., $134,000, 176-35-510-082

8419 Sweet Gale Ct., $284,500, 176-28-210-133

89142

1780 Pineapple Tree Ct., $42,000, 139-25-211-009

1820 Winterwood Blvd., $39,854, 161-04-214-053

2058 Brassy Dr., $81,000, 161-04-716-025

2097 Orchard Valley Dr., $110,000, 161-03-323-008

5342 Hollowbrook Ave., $75,000, 161-04-611-024

5433 Bentley Av., $73,500, 161-04-810-044

5766 Canyon Oak Cir., $118,000, 161-04-519-006

6036 Belladonna Cir., $75,000, 161-03-318-056

6074 Grape Blossom Ave., $87,500, 161-03-214-049

89143

8559 Shady Pines Dr., $118,000, 125-17-526-016

9005 Meisenheimer Ave., $115,000, 125-08-316-024

9045 Picket Fence Ave., $180,050, 125-08-221-002

89144

10408 Falls Church Ave., $100,000, 137-13-311-144

10900 Summer Quail Ave., $390,000, 137-26-611-076

10926 Esta Ponia Ct., $50,000, 163-02-113-070

11017 Linden Leaf Ave., $162,000, 137-35-614-020

1201 Woodmore St., $79,800, 139-20-514-079

209 Aventura St., $480,000, 138-30-416-003

3651 Lindell Rd #jk., $215,000, 137-25-117-049

89145

117 Underhill Ct., $132,000, 138-27-811-001

120 Steeler Dr., $140,000, 138-33-114-005

201 Coconut Grove Ct., $115,000, 138-27-411-009

213 Sedran Pl., $126,000, 138-33-512-045

404 Antelope Way., $144,900, 124-07-312-030

6913 Rocky Point Dr., $139,000, 138-34-613-016

6948 Cloud Cir., $124,000, 138-34-711-013

7865 Cherry River Dr., $125,000, 138-33-610-005

828 Thrush Dr., $107,000, 138-33-811-009

8301 Boseck Dr #215., $92,000, 138-30-116-018

8537 Summer Vista Ave., $150,000, 163-18-518-002

9432 Queen Charlotte Dr., $160,000, 138-32-414-013

89146

2829 S Rainbow Blvd., $40,000, 139-07-415-274

2925 S Torrey Pines Dr., $60,000, 163-22-616-029

5210 Monterey Park Cir., $95,000, 163-12-618-003

6147 Vicuna Dr., $163,220, 163-02-414-017

89147

2944 Nookfield Dr., $210,000, 163-04-214-003

3693 Spring Day Ct., $125,000, 163-16-614-043

4000 Spring Leaf Dr., $81,500, 163-15-811-071

4316 Spooner Lake Cir., $125,000, 139-19-410-016

4416 Honeycomb Dr., $146,500, 163-22-212-062

4455 Wellsboro St., $145,000, 163-21-614-037

4555 Timaru Dr., $200,000, 163-19-711-052

4731 Leg Horn Ct., $11,850, 163-21-816-031

4772 Beaconsfield St., $169,000, 163-22-417-011

7067 Westpark Ct., $123,500, 163-22-512-074

7310 Westbrook Ave., $132,250, 163-22-513-013

7478 Walnut Creek Dr., $105,900, 163-22-113-154

7570 W Flamingo Rd #142., $63,000, 163-15-412-003

8035 Simone Ave., $109,000, 163-21-511-039

8079 Dorinda Ave., $102,000, 163-21-511-087

8263 W Rochelle Ave., $133,000, 163-21-210-018

8620 Peace Way #1058., $199,000, 163-19-412-046

8898 Sanibel Shore Ave., $125,000, 163-09-212-056

9498 Malasana Ct., $380,000, 163-19-710-015

89148

1005 Chasewood Ave., $63,000, 138-35-718-004

119 Standing Stone St., $147,000, 176-08-219-017

200 Tayman Park Ave., $232,000, 176-08-810-230

292 Soggy Ruff Way., $150,000, 178-23-515-042

480 Baldur Run St., $24,000, 162-26-212-009

6077 Honeysuckle Ridge., $187,500, 163-31-216-023

7247 Victoria Oak Ct., $139,900, 176-05-410-037

8773 Evan Lilas St., $146,000, 176-17-810-025

8775 Brindisi Park Ave., $126,000, 176-20-613-104

8827 Salvestrin Point Ave., $148,000, 176-20-515-036

9051 Iron Cactus Ave., $215,000, 176-17-411-003

9294 Bearded Iris Ave., $183,000, 176-05-114-019

9739 Waukegan Ave., $160,000, 176-06-515-053

9795 Ridgebluff Ave., $160,000, 163-31-811-009

89149

4980 Ghost Dance Cir., $750,000, 125-31-410-002

5417 Rainbows End Dr., $145,000, 138-01-116-024

5745 N Durango Dr., $95,000, 163-22-711-201

5886 N Bonita Vista St., $102,000, 138-22-411-033

5970 Ruffian St., $180,000, 126-25-701-021

6275 N Dapple Gray Rd., $417,000, 125-29-101-026

6436 Albina Creek St., $141,500, 125-20-410-001

6837 Armistead St., $123,000, 125-20-214-031

7112 Nature Valley St., $79,000, 125-24-612-021

7409 Midnight Rambler St., $89,000, 125-20-115-015

7500 Royal Crystal St., $332,000, 125-18-713-033

7941 Hollow Pine St., $105,000, 125-17-515-003

7944 Arden Point St., $250,000, 125-18-111-101

8929 Sally Rose Ave., $99,000, 125-20-115-067

9041 Spirit Canyon Ave., $129,000, 125-20-310-036

9107 Grand Sunburst Ct., $140,000, 125-20-410-194

9161 Acclamation Ct., $94,000, 125-17-310-089

9357 Outer Banks Ave., $220,000, 125-18-712-064

89156

1813 Betty Ln., $115,800, 140-21-305-011

1828 Hubbell St., $46,000, 139-22-315-028

2110 N Los Feliz #106., $40,000, 140-23-611-028

6244 Mount Rainier Ave., $38,500, 140-22-212-063

89166

10426 Grotto Mountain Ave., $186,900, 126-13-514-009

7438 Bretton Oaks St., $240,000, 126-13-712-007

7830 Shingle Beach St., $127,000, 126-13-115-110

8250 N Grand Canyon Dr #2181., $43,000, 125-07-715-369

8269 Begonia Blush Dr., $127,000, 125-07-713-013

9523 Milkweed Canyon Ave., $85,000, 125-07-712-019

89169

1644 Sombrer Dr., $125,000, 162-11-411-087

3558 Spencer St., $175,000, 162-14-610-005

89178

10044 Wild Calla St., $257,000, 176-28-210-087

10045 Tenerife St., $134,000, 176-28-611-008

10320 Kadumba St., $185,000, 176-27-813-090

7412 Sun Summit Ct., $85,000, 138-23-123-009

7852 Carysford Ave., $170,000, 176-28-610-048

8246 Water Gap., $170,000, 176-28-112-033

8423 Hollywood Hills Ave., $146,500, 176-21-310-074

8689 Horizon Wind #101., $75,000, 176-20-714-208

8747 Early Horizon Dr., $120,000, 176-29-712-019

8783 Green Ridge Ave., $154,500, 138-08-115-007

8964 Tom Noon Ave., $165,000, 176-20-712-015

9282 Alta Monte Ct., $245,000, 163-17-410-014

9350 S Cimarron Rd #2022., $191,000, 176-11-310-163

9350 S Cimarron Rd #2106., $87,000, 162-27-611-309

9384 Gracious Lady St., $166,000, 176-20-314-028

9407 Mad Dog St., $119,900, 176-20-312-082

9737 Montclair Heights Ct., $230,000, 176-29-511-003

9769 Maspalomas St., $275,000, 164-02-710-017

9797 Bedstraw St., $155,000, 176-26-112-058

9839 Maspalmas St., $167,621, 176-29-512-144

89179

11031 Cusak Close St., $160,000, 176-34-310-044

7085 Mountain Den Ave., $249,900, 176-34-811-007

7540 Benlomond Ave., $153,500, 176-34-310-171

89183

10020 Government Point Way #101., $95,100, 177-26-616-097

10245 S Maryland Pkwy #19-229., $68,000, 177-27-716-149

10253 Ladybug Bend St., $125,000, 177-26-316-024

135 Peachy Ct., $87,000, 177-21-220-473

2300 E Silverado Ranch Blvd #2014., $52,000, 177-23-817-046

2300 E Silverado Ranch Rd., $147,000, 160-22-117-010

689 Peach Coral St., $140,000, 177-27-215-007

Boulder City

89005

1405 San Felipe Dr., $21,000, 139-26-811-079

Mesquite

89027

423 Cherokee St., $80,000, 001-17-415-086

691 Mountain View Dr., $199,000, 001-03-410-030

890 Kitty Hawk Dr #3124., $109,900, 001-09-515-124

Henderson

89002

100 Crossfoot Terrace Ct., $77,000, 179-29-111-007

1019 Oceanshell St., $70,000, 161-26-111-187

1073 Silver Star St., $185,000, 179-31-615-053

1142 Heavenly Harvest Pl #3., $110,000, 179-34-713-138

2037 Houdini St., $121,500, 179-28-613-030

2051 Thoroughbred Rd., $68,000, 179-09-411-047

214 Red Coral Dr., $43,000, 179-18-710-036

238 Brigadier St., $144,000, 179-29-317-011

239 Dominican Ave., $220,000, 179-31-811-039

2578 Land Rush Dr., $118,700, 161-30-310-034

811 E Mission Dr., $370,000, 179-33-110-002

86 Voltaire Ave., $200,000, 178-25-713-029

89011

1154 Olivia Pkwy., $225,000, 160-32-611-007

1160 Aspen Cliff Dr., $149,900, 160-31-512-020

1176 Aspen Cliff Dr., $170,000, 160-31-512-024

1638 Palm St., $113,000, 178-01-313-003

22 Cherchio Alto., $285,600, 160-22-217-019

28 Benevolo Dr., $625,000, 160-27-213-004

641 Indian Row Ct., $109,000, 161-35-815-021

641 Palm Wash Ln., $149,500, 178-02-511-079

6629 Tumbleweed Ridge Ln #103., $32,000, 138-24-111-050

709 Re Bark Ln., $29,900, 179-19-510-032

889 Angelus Oaks Dr., $114,000, 161-35-814-006

89012

1088 Bootspur Dr., $152,000, 178-15-813-005

1238 Tranquil Rain Ave., $39,000, 161-29-520-006

130 Camino Francisco., $180,000, 178-14-815-033

149 Lemongold St., $168,000, 178-24-212-017

172 Red Arches Ct., $260,000, 178-22-514-026

1797 Tanner Cir., $179,900, 178-21-112-025

2102 Donlon Ct., $131,000, 125-19-712-052

215 Prairie Creek Ct., $235,000, 178-22-311-033

328 Glistening Cloud., $390,000, 178-20-814-075

89014

1166 Point Success Ave., $127,000, 178-10-613-012

1404 Hawkwood Dr., $190,000, 140-27-816-031

1813 Cutlass Dr., $59,000, 178-05-622-075

1906 Spode Ave., $110,000, 178-18-118-031

1927 Cutlass Dr., $56,000, 178-05-622-056

231 Marks St., $190,500, 178-10-414-026

2462 Marlene Way., $175,000, 178-05-610-021

311 St Augustine Ln., $263,000, 178-09-615-009

518 Baldridge Dr., $350,000, 178-05-714-022

609 Pepper Tree Cir., $45,000, 178-05-614-082

752 Rockeytrail., $88,000, 178-04-713-002

911 Bass Dr., $56,000, 178-06-511-034

89015

1004 Beaver Crest Terrace., $157,000, 179-21-611-050

1045 Oak Shade Ln., $145,000, 179-21-711-044

1060 Pincay Dr., $135,000, 179-21-511-035

148 La Mirada Dr., $212,500, 179-09-416-042

1800 Magic Canyon Dr., $182,500, 179-28-510-006

181 E Mulberry Dr., $499,900, 179-19-210-009

435 Wright Way., $113,900, 178-24-111-016

441 Daylin Ct., $41,000, 178-13-712-005

447 Leighann Rd., $110,000, 178-24-610-019

450 Ash St., $195,000, 124-20-111-173

450 Ash St., $91,000, 179-08-813-051

535 Sellers Pl., $35,000, 178-12-510-040

560 Bayo Canyon Ct., $126,140, 179-08-615-022

627 Kiel St., $335,000, 179-04-603-011

672 Jumbled Sage Ct., $120,000, 179-20-212-100

731 Beechwheat Way., $147,000, 179-17-614-050

904 Twinkling Sky Ave., $54,900, 179-20-712-006

929 Palo Verde Dr., $55,000, 179-08-713-028

89044

1848 Canvas Edge Dr., $222,000, 191-11-715-001

2416 Andromeda., $185,000, 190-18-411-007

2416 Balgavies Ct., $180,000, 191-24-113-064

2505 Starlight Valley., $144,900, 190-19-114-028

2568 Eclipsing Stars., $155,000, 190-19-113-015

2587 Evening Twilight Ave., $183,000, 191-13-815-018

2780 Tyndrum Ave., $385,000, 191-24-510-004

89052

10820 Holmfeld St., $65,000, 177-27-810-040

1165 Forum Veneto Dr., $118,500, 177-22-610-044

1281 Corista Dr., $177,000, 190-06-112-011

2392 Rainswept Ave., $334,900, 190-06-310-045

2400 Predera Ave., $136,000, 177-35-819-001

2413 Allegretto Ave., $195,000, 190-06-112-096

2482 Crystal Ship Ct., $263,000, 178-30-414-015

2489 Citrus Garden Cir., $190,000, 178-19-411-025

2505 Antique Blossom Ave., $345,500, 178-30-113-026

2566 Deer Season St., $260,000, 178-31-416-039

2740 Marysville Ave., $265,000, 177-36-612-003

2741 Meadow Park Ave., $160,000, 191-13-612-009

3001 Scenic Valley Way., $180,000, 177-36-312-033

908 Sir Winston St., $279,000, 178-31-120-031

89074

149 Willow Glen Ct., $200,000, 178-17-310-044

183 Springfield St., $425,000, 178-17-516-033

1835 Tee Box Way., $288,000, 178-17-812-035

1851 Hillpointe Rd #712., $69,300, 178-16-113-080

2325 Windmill Pkwy #1714., $85,800, 178-18-514-135

246 Hanley Way., $237,555, 178-18-113-027

2639 Wolverton Ave., $120,000, 176-21-712-008

2726 Aspen Wood Ave., $169,950, 177-13-513-003

2802 Mayfair Ave., $130,000, 177-12-415-014

2810 Crystal Lantern Dr., $85,000, 177-13-311-014

294 Grand Teton Dr., $122,000, 178-08-223-017

81 Dow Jones St #a., $35,000, 161-32-312-050

9021 Sierra Palms Way., $175,000, 177-24-513-014

98 Dow Jones St #3., $118,000, 178-15-312-027

North Las Vegas

89030

1800 E Carey Ave #A., $43,000, 139-25-612-075

2636 Royal St., $36,000, 139-15-310-086

2736 Spear St., $35,640, 139-14-711-158

3016 Spear St., $40,000, 139-14-513-024

344 Lance Ave., $138,000, 139-28-210-072

57000 Bay Cir., $102,000, 138-12-311-047

89031

1002 Cove Palisades Dr., $120,000, 124-33-610-037

1904 Casa Verde Dr., $108,000, 124-33-315-030

217 Delighted Ave., $199,500, 124-27-510-045

2407 Inlet Beach Ct., $93,864, 124-29-614-020

28 Delighted Ave., $177,000, 124-27-510-057

344 Orchid Oasis Ave., $123,000, 124-34-117-047

37 Focal Point Ave., $89,900, 124-27-712-053

409 Maritocca Ave., $92,000, 124-27-412-007

4213 Masseria Ct., $106,000, 124-31-610-055

4402 Scarlet Sea Ave., $108,000, 124-31-113-049

4424 San Mateo St., $110,000, 139-20-312-001

4451 Donica Rose Ct., $190,000, 124-32-115-041

4510 Rolls Royce Rd., $94,500, 139-05-214-009

4708 Spruce Oak Dr., $106,882, 139-06-511-034

5643 Deer Run Ct., $130,000, 124-28-420-065

5650 Farpoint Rd., $123,000, 124-28-417-005

5731 Bear Springs St., $145,000, 124-28-419-014

5927 Red Dawn St., $71,000, 124-33-410-006

6053 Ft Wayne Ct., $107,000, 124-28-210-010

612 Civic Holiday Ave., $85,000, 124-27-114-057

826 Appleblossom Time Ave., $53,650, 138-03-819-062

969 Rust Ridge Ave., $59,000, 138-23-111-021

89032

135 Newburg Ave., $99,900, 139-03-710-064

1525 Honey Vista Ln., $90,000, 139-09-310-030

1607 Duhamel Way., $92,000, 139-09-312-029

1804 Quartet Dr., $85,000, 139-09-111-012

2128 Rejoice Dr., $85,000, 139-20-613-052

3217 Kemp St., $100,000, 139-08-807-003

3246 Gold Run., $95,000, 124-28-316-024

3601 Diamond Spur Ave., $75,000, 139-08-410-018

3635 Covewick Dr., $85,500, 139-09-217-015

3720 Covewick Dr., $101,500, 139-09-217-093

3745 Allen Ln., $88,100, 139-09-811-029

3840 Alder Creek Ct., $165,000, 139-07-612-004

3841 Terrace Canyon St., $135,000, 139-10-510-047

3909 Pointe Decatur St., $143,000, 139-07-116-037

4320 Erica Dr., $125,000, 139-07-212-041

817 Pirates Cave Ct., $124,500, 136-09-521-038

89081

1205 Barron Creek Ave., $155,000, 124-35-111-027

1205 Silver Bark Ave., $155,000, 124-26-215-036

1805 Big Valley Ln., $178,000, 124-26-611-042

3105 Blush Noisette Ave., $140,000, 124-25-712-016

3404 Hansa Ave., $185,000, 124-25-715-090

3504 Terraza Mar Ave., $80,000, 123-30-211-014

3549 Faded Moon Ct., $119,950, 123-31-113-052

3924 Smokey Fog Ave #101., $59,000, 123-30-510-059

5316 La Quinta Hills St., $40,000, 139-22-410-008

5953 Addy Ln., $115,000, 124-25-311-006

6022 Arbor Crest Ave., $180,000, 124-26-218-003

609 E La Madre Way., $160,000, 124-35-414-007

6125 Talbot Springs Ct., $174,000, 124-25-615-048

6133 Sugar Creek Dr., $83,000, 124-33-212-022

930 Appaloosa Hills Ave., $96,000, 124-26-112-029

89082

2112 Regal Vista Ave., $105,000, 139-08-610-027

89084

2014 Nature Park Dr., $284,000, 124-17-813-014

2225 Mountain Rail Dr., $224,000, 124-20-811-035

3917 Campanario Ave., $298,000, 124-19-513-068

4432 Carrier Dove., $140,000, 124-19-211-081

4441 Galapagos Ave., $132,000, 124-19-211-018

4457 Valley Quail Way., $100,000, 124-19-311-072

4461 Valley Quail Way., $153,000, 124-19-311-073

6444 Point Break St., $98,000, 124-22-412-050

7263 Pinefeather Ln., $258,000, 124-17-414-020

7637 Island Rail Dr., $182,700, 124-17-213-044

7713 Broadwing Dr., $175,000, 124-17-210-039

89085

4108 Lower Saxton Ave., $57,500, 178-06-711-006

4117 Helens Pouroff Ave., $195,000, 124-07-813-071

8117 Chimmney Bluffs St., $108,000, 163-23-712-052

89086

2729 La Pradera Ct., $140,000, 124-24-413-028

Las Vegas

89101

546 N Eastern Ave #140., $58,000, 161-03-420-041

900 Las Vegas Blvd So #1107., $140,000, 139-34-411-071

900 Las Vegas Blvd So #702., $95,000, 177-20-710-426

89102

1912 De Osma St., $126,000, 162-05-716-012

200 W Sahara Ave #1410., $170,000, 162-04-815-125

200 W Sahara Ave #2906., $150,000, 162-04-818-300

2113 Plaze Del Padre., $164,900, 162-05-314-042

2213 El Greco St., $70,000, 162-06-811-025

2708 Miraflores Ave., $112,000, 162-05-812-020

2916 Black Forest Dr., $68,000, 161-26-411-091

4014 Castleford Pl., $90,000, 162-06-312-016

4320 San Angelo Ave., $90,000, 162-07-515-038

4425 Spring Mountain Rd #300., $172,000, 124-23-711-079

9824 Venus Lake Ct., $194,000, 176-29-111-076

89103

3722 Zenia St., $159,000, 163-13-711-030

3750 Arville St #146., $130,700, 163-21-217-018

3800 S Decatur Blvd #74., $85,000, 161-17-313-007

4001 S Decatur Blvd #37-323., $119,000, 178-21-112-086

4471 Dean Martin Dr #2408., $438,000, 162-20-213-185

4525 Dean Marin Dr #2000., $153,000, 178-17-710-003

4525 Dean Martin Dr #3206., $190,000, 162-20-311-017

6326 Bullion Blvd., $130,000, 163-23-712-032

89104

1200 S 4th St #102., $17,501, 161-28-712-068

1324 Sweeney Ave., $52,500, 162-02-210-064

1709 S Eastern Ave., $40,000, 139-26-712-156

1912 S 6th St., $102,400, 162-03-315-035

4555 E Sahara Ave #129., $39,000, 161-08-111-057

4610 Yuma Ave., $124,000, 161-05-510-280

89106

1118 Tumbleweed Ave., $35,100, 162-01-310-059

1165 Hart Ave., $65,000, 139-21-610-235

1304 Cherokee Ln., $35,500, 139-26-711-055

1647 Marion Bennett Dr., $63,500, 139-21-211-113

1820 Tourmaline Blue., $155,000, 177-22-811-149

300 Park Way East., $245,000, 139-32-610-005

35 Amber Cir., $84,000, 139-28-410-033

415 W Bonanza Rd., $52,600, 140-23-313-009

840 Rancho Dr Ste 4 Pmb 735., $155,000, 162-10-114-468

89107

201 Catalini St., $83,000, 138-25-415-098

304 Sunbeam Dr., $125,000, 138-25-811-011

341 Bedford., $41,000, 138-31-219-001

5805 Harmony Ave., $97,500, 138-36-110-061

6509 Dinning Ave., $80,000, 138-26-411-057

700 Campbell Dr., $110,000, 138-10-410-060

701 Starks Dr., $85,000, 139-30-711-066

812 Sarajane Ln., $103,950, 138-25-318-003

813 Lacy Ln., $60,000, 125-17-514-003

89108

1702 N Jones Blvd., $83,000, 125-17-211-236

2451 N Rainbow Blvd #1100., $39,900, 138-15-811-196

3316 N Decatur Blvd., $165,000, 138-12-810-028

3733 N Torrey Pines Dr., $175,000, 138-11-610-004

5716 Reiter Ave., $73,000, 138-24-120-041

5824 Vegas Dr., $35,000, 138-24-418-013

6204 Camino Del Rosa Dr #2., $124,000, 138-23-515-011

6260 Small Point Dr., $190,690, 138-26-513-018

6457 Melody Rose Ave., $61,000, 138-23-118-040

6501 Vegas Dr #2014., $41,000, 138-16-516-080

6637 Tampa Ct., $82,500, 139-36-110-009

6913 Welsh Cir., $100,000, 138-10-611-030

89109

2700 Las Vegas Blvd No #611., $133,500, 124-19-715-062

639 Oakmont Ave #3912., $67,500, 162-10-212-525

89110

1146 Mt Olympias Ct., $135,000, 140-28-310-034

328 Century Dr., $47,000, 140-31-611-035

3933 La Cruz Ct., $55,000, 140-31-412-034

4517 Halbert Ave., $28,000, 140-29-411-023

4621 Arrowroot Ave., $147,000, 140-29-414-013

552 River Bend St., $65,000, 140-31-511-050

5677 White Cap St., $45,500, 140-33-814-013

5761 Quicksilver Cir., $53,800, 140-28-620-005

5823 Monroe Ave., $115,000, 140-28-517-018

639 Harney Ct., $100,000, 140-29-415-032

6405 Heatherton Ave., $173,000, 140-27-516-033

6632 Mckinley Summit Ct., $190,000, 140-27-716-047

6857 Vintage Highlands., $232,000, 140-35-311-019

853 Apache Ln., $85,000, 140-28-410-114

89113

44 Sawgrass Ct., $66,000, 163-25-612-111

5547 Night Swim Ln., $127,000, 163-28-813-019

5785 S Durango Dr., $120,000, 163-30-414-055

7067 Big Springs., $175,000, 163-27-513-018

7126 Castle Brook Ave., $232,000, 176-10-613-006

7164 Portia Ct., $160,000, 163-34-610-030

7623 Tantilla Ct., $132,500, 176-10-510-068

7637 Slide Rock Ave., $109,900, 125-16-713-048

7971 Galloping Hills St., $335,000, 176-10-810-008

8000 W Badura Ave., $77,900, 176-04-710-303

89115

2745 Lincoln Rd., $54,000, 140-30-210-094

3740 Timerlake Dr., $70,000, 140-07-212-014

5275 Pentagon Ave., $74,900, 140-04-210-014

89117

1341 Casa Del Rey Ct., $366,000, 163-03-510-003

1409 Lucaccini Ln., $195,000, 163-05-512-018

1610 Songlight Ct., $147,500, 163-08-311-018

1720 Charles Lam Ct., $42,000, 163-34-113-042

1833 Imperial Cup Dr., $167,116, 163-06-311-014

2010 S Tenaya Way., $105,000, 138-28-116-002

2130 Marina Bay Ct., $145,000, 137-34-817-072

2715 S Tenaya Way., $155,871, 176-06-513-032

2921 Whispering Wind Dr., $60,700, 140-21-611-055

2932 Channel Rock Dr., $254,000, 163-07-613-020

3042 Rosanne St., $56,000, 163-21-515-321

3317 Elephant Tree St., $156,000, 163-17-516-062

7440 Oak Grove., $3,050,000, 163-03-210-011

7777 Edna Ave., $61,000, 163-26-513-007

7887 Tara Ave., $250,000, 163-09-607-014

8324 W Charleston Blvd #2035., $105,000, 138-33-418-070

8339 Golden Cypress Ave., $128,000, 163-09-410-023

9020 Cape Wood Ct., $198,000, 163-08-312-047

9408 Angelfish Dr., $275,000, 163-07-720-046

9433 Abalone Way., $137,000, 163-07-313-077

9737 Derbyhill Cir., $340,000, 138-11-801-014

89118

4955 Lindell Rd #234., $39,100, 163-25-112-068

5114 S Jones Blvd #102., $29,900, 163-25-210-210

5201 S Torrey Pines Dr #1281., $81,000, 163-26-210-444

5596 Daviesdr., $75,000, 163-22-215-092

5980 S Procyon #a., $114,900, 138-21-414-008

6250 W Arby Ave #157., $80,000, 176-02-710-042

6362 Rockmine Ct., $340,000, 163-36-401-054

89119

1820 E Warm Springs Rd #112., $52,000, 177-12-410-090

2135 Sunnyslope Ave., $75,000, 162-26-710-213

4964 Newport Cove Dr., $45,000, 162-26-514-021

5031 Spencer St #a., $29,000, 162-26-110-037

5261 Jane Way., $70,380, 162-27-612-056

6730 Las Vegas Blvd So., $463,000, 138-29-413-034

6965 Antell Cir., $127,000, 177-02-312-102

7020 Wineberry Dr., $135,000, 177-02-720-038

89120

3900 E Sunset Rd., $57,800, 177-27-716-081

4348 La Jara Dr., $75,000, 140-21-213-032

5060 Lancaster Dr., $61,000, 161-05-310-163

6480 Annie Oakley Dr #213., $67,600, 161-31-811-011

6878 Mesa Grove Ct., $675,000, 178-06-210-004

89121

2799 E Tropicana Ave #H168., $56,518, 162-26-516-008

2895 Congress Ave., $130,000, 162-12-214-016

3020 Phoenix St., $115,000, 162-12-313-016

3110 E Flamingo Rd., $8,000, 139-20-411-015

3125 Cardinal Dr., $118,000, 176-10-510-054

3125 Parkdale Cir., $60,000, 161-08-412-001

3550 Shelome Ct., $70,000, 162-10-212-216

4047 Radbourne Ave., $90,000, 161-18-814-008

4271 S Pecos Rd #204., $88,000, 162-13-210-005

4437 Cafe Pl., $68,500, 161-17-312-078

4562 Brookside Way., $32,500, 161-07-810-012

666 Greenbriar Twnshe Way., $42,500, 161-07-314-038

89122

3525 Spootted Sandpiper St., $142,200, 161-15-617-007

3743 Winter Whitetail St., $107,000, 161-15-712-157

5246 Panguitch Dr., $100,000, 161-26-211-178

5453 Cross Meadows Ln., $84,900, 161-26-310-069

5464 Stacked Chips Rd #101., $74,900, 161-21-714-196

5692 Low Stakes Ct., $130,000, 161-21-816-032

5918 Bunch St., $100,000, 161-27-101-016

6829 Bronze Meadow Ave., $87,000, 161-26-411-065

6856 Nickel Mine Ave., $123,500, 161-26-411-107

7922 Carson Creek St., $42,000, 177-20-813-059