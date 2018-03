RESALE LISTINGS JUN19-25

Editor’s note: Listings include the resale home’s parcel number. Occasionally, the address listed is the homebuyer’s mailing address and not the actual location of the home. Check the parcel number to make sure. Also, a few transactions do not reflect the market value of the homes.

HENDERSON

89002

1026 White Willow Court, $130,000,

162-02-810-095

1142 Grass Pond Place, No. 2, $142,000, 179-34-713-203

115 Aruba Isle Drive, $225,000,

179-30-112-002

1154 Heavenly Harvest Place, No. 1, $119,900, 179-34-713-127

1161 Paradise Mountain Trail, $137,600, 179-34-412-017

1594 Rusty Ridge Lane, $104,760,

179-34-614-076

1611 Derby Drive, $452,000,

179-27-605-002

1660 Quarter Horse Drive, $308,000,

179-27-703-016

1896 Longmeadow St., $220,000,

179-27-116-004

635 Pinetop Lake St., $210,000,

179-28-611-024

731 Wolf Point St., $245,000,

179-30-211-041

745 Scottsdale St., $190,000,

179-29-710-047

817 Cherry Drive, $195,000,

179-29-712-034

89011

1004 Skyforest Drive, $153,000,

161-35-714-012

1017 Via Saint Andrea Place, $233,000, 160-32-812-119

1037 Bonita Bluffs Ave., $323,000,

179-16-711-039

1056 Crescent Falls St., $100,500,

161-18-612-032

1072 Via Canale Drive, $265,000,

160-32-811-077

1130 Tuscarora Drive, $259,000,

160-33-113-027

501 Close Ave., $112,000, 178-01-812-086

6262 Ordaz Ave., No. 101, $105,000,

161-34-614-079

961 Crescent Falls St., $170,000,

160-31-711-040

89012

1452 W. Horizon Ridge Parkway, No. 135, $234,000, 178-21-710-013

181 Timeless View Court, $337,000,

178-22-513-014

1968 Larkspur Ranch Court, $69,900,

178-15-315-057

2093 Poppywood Ave., $203,000,

178-29-513-067

2117 Desert Woods Drive, $215,000,

178-29-810-099

2144 Mooreview St., $429,000,

178-20-313-002

231 W. Horizon Ridge Parkway, No. 2117, $100,000, 178-24-811-283

231 W. Horizon Ridge Parkway, No. 2414, $112,000, 178-24-811-320

234 Chestnut Ridge., $250,000,

178-19-413-006

251 S. Green Valley Parkway, No. 2521, $142,500, 178-19-715-110

254 Aspen Bay lLane, $144,000,

138-19-324-027

296 Mahalko Court, $356,741,

178-21-413-006

301 Horizon Pointe Circle, $210,000,

178-20-712-028

473 Elm Crest Place, $223,000,

178-29-514-254

75 Star Dunes St., $229,999,

178-23-111-004

89014

1295 Summer Dawn Ave., $147,000,

124-24-412-037

1531 Plain Sight Ave., $182,000,

161-26-314-112

1611 Guilford Drive, $189,900,

178-04-312-069

1721 Santiago Drive, $305,000,

178-09-310-097

2050 W. Warm Springs Road, No. 1312, $138,500, 178-05-410-103

2404 Bonita Lane, $163,000,

178-06-614-017

2764 N. Green Valley Parkway, No. 560, $90,500, 138-24-211-016

311 St. Augustine Lane, $141,000,

178-09-118-018

3128 Belvedere Drive, $188,500,

178-06-619-003

355 Orchard Court, $219,000,

178-08-513-037

89015

1063 Harpy Eagle Ave., $180,000,

179-21-812-042

107 W. Water St., No. 210, $74,000,

138-16-120-204

107 Water St., $94,300, 139-20-516-006

1071 Featherwood Ave., $199,900,

179-21-712-044

1106 Nordyke Ave., $182,000,

179-21-810-004

115 Yerba Santa St., $236,000,

179-16-114-014

200 E. Desert Rose Drive, $295,000,

179-19-801-007

207 Meyers Ave., $125,700,

179-08-512-005

2228 Long Shadow Terrace, $190,000,

179-09-312-014

318 Fife St., $388,000, 179-09-202-002

336 Bright Sumac Court, $176,000,

179-20-111-034

435 waterbrook dr., $199,900, 179-20-717-061

528 greenway rd., $327,500, 179-19-708-005

601 cabrillo cir #211., $53,000, 179-17-611-011

772 thorton beach st., $189,900, 179-17-516-030

814 center st., $185,000, 179-08-811-001

938 sagecrest way., $259,000, 179-16-213-046

89044

2108 sawtooth mountain dr., $171,100, 124-35-315-026

2150 burtensville dr., $325,000, 190-19-613-120

2305 orangeburg pl., $157,000, 162-24-622-004

2624 galactic halo ave., $183,000, 191-24-614-011

2638 blairgowrie dr., $217,500, 190-19-411-017

89052

11 plum hollow dr., $734,000, 190-06-812-014

1132 piazza navona., $120,000, 139-28-410-072

1404 minuet st., $375,000, 190-06-310-073

1549 sabatini dr., $390,000, 191-01-414-003

2142 colvin run dr., $305,000, 191-13-212-106

2317 sky valley., $533,500, 191-13-811-063

2377 chester heights ct., $455,000, 191-05-314-029

2405 moonstar ln., $128,250, 179-29-112-011

2532 shellsburg ave., $233,000, 190-06-311-157

2555 hampton rd #6209., $358,000, 190-18-117-105

2569 hitchcock st., $249,000, 178-31-123-034

2805 maryland hills dr., $190,000, 179-27-115-033

2980 kings dominion ct., $460,000, 177-36-114-004

2987 paseo hills way., $245,000, 178-16-310-079

3621 vino biano ave., $255,000, 177-34-314-028

46 stonemark dr., $735,000, 190-08-414-035

550 dusty palms ln., $219,400, 177-26-212-010

684 lynmar ct., $315,000, 177-34-310-019

822 roaring falls ave., $109,000, 138-28-513-217

9 corral de tierra pl., $2,100,000, 190-08-214-006

940 osterville st #b., $229,500, 177-22-812-002

89074

1090 broomfield dr., $354,000, 178-10-314-021

131 wynntry dr., $200,000, 177-13-616-018

1949 davina st., $197,900, 125-08-815-095

2013 aspen brook dr., $280,000, 178-17-814-016

205 n stephanie st #d217., $100,000, 163-21-516-127

2217 midvale ter., $295,000, 178-07-817-018

2418 eagleridge dr., $440,000, 178-18-416-035

2427 ping dr., $532,500, 178-18-611-039

246 greyhawk ct., $230,000, 178-08-718-022

251 baring cross st., $250,000, 178-09-313-029

2728 legend hollow ct., $229,900, 177-13-511-020

2881 skohegan dr., $186,600, 176-24-310-046

2951 e serene ave., $340,000, 177-24-303-002

3191 morning springs dr., $255,000, 177-24-513-025

33 lantern glow cir., $295,000, 178-17-417-039

54 sea holly way., $210,000, 178-17-411-089

8657 dove forest ct., $114,000, 138-36-213-085

NORTH LAS VEGAS

89030

2012 e tonopah ave., $60,000, 139-23-712-083

2316 crawford st., $115,000, 139-24-110-226

2438 country orchard st., $168,000, 139-16-814-023

2520 harewood ave., $130,000, 139-13-110-057

2520 vana ave., $116,000, 140-31-114-004

3109 e tonopah ave., $102,000, 139-24-810-044

3119 e webb ave., $68,000, 139-24-812-045

3501 twining ave., $69,900, 139-24-610-323

3608 e carey ave., $85,000, 139-13-811-242

89031

1800 panther pl., $179,000, 124-33-210-011

1822 monte alban dr., $173,000, 124-33-317-005

1917 fighting falcon ln., $229,000, 124-28-419-075

2107 point morada ave., $197,000, 124-25-211-019

2501 bahama point ave., $166,300, 124-32-714-035

3026 sunrise bay ave., $110,619, 124-29-410-032

4118 carrie hills ave., $176,500, 124-30-617-033

4347 pageantry falls dr., $165,000, 124-31-314-053

4424 acropolis ave., $160,000, 124-30-410-079

4444 socrates st., $164,000, 139-05-215-014

45 pine blossom ave., $144,591, 124-27-714-015

4523 norma jean ln., $155,000, 139-05-212-022

4724 pony express st., $71,000, 138-25-117-085

4733 book cliffs ct., $160,000, 124-31-224-006

4832 partegus st., $115,900, 124-31-415-006

5013 bayberry crest st., $116,000, 124-33-719-021

5030 diamond beach ct., $189,900, 124-31-314-026

5132 camino del santo pkwy., $191,000, 124-33-312-024

5133 rose moss st., $171,000, 124-31-317-003

5144 ruby sunset st., $160,500, 124-34-712-051

5289 vine hill ct., $143,000, 124-31-222-016

5520 latrobe bluff st., $192,000, 124-33-116-029

5652 deer run ct., $32,500, 140-31-612-102

5729 leonidas st., $222,000, 124-29-415-034

6038 canyon gap dr., $142,000, 124-28-211-031

622 ana raquel ave., $146,000, 124-34-115-006

6322 orions tool st., $128,000, 124-27-114-102

89032

135 gracious crest ave., $133,000, 139-03-810-051

2054 keller ct., $105,000, 138-35-710-021

3114 nebulous cir., $134,000, 139-08-312-048

3406 wild filly ln., $168,000, 125-36-817-025

3505 lonesome drum st., $160,000, 139-10-311-091

3708 glacier grove dr., $126,000, 139-09-613-014

3731 grey hills dr., $174,900, 139-07-214-018

4036 bola dr., $160,000, 139-06-812-068

4048 mystic canyon ct., $128,500, 139-05-814-030

4109 generous ct., $163,000, 139-03-810-045

4118 jessica marie st., $182,100, 139-04-813-025

89081

1005 neva ranch ave., $182,000, 124-26-312-021

1012 e el campo grande ave., $160,000, 124-26-312-014

1205 silver bark ave., $209,900, 124-26-215-036

2833 kildove cove ct., $183,000, 124-22-314-077

3156 mclennan ave., $175,000, 124-25-613-024

3409 carolina moon ave., $185,600, 124-25-813-040

3445 barada heights ave., $178,000, 124-25-615-068

3536 terraza mar ave., $140,990, 123-30-211-022

3549 carisbrook dr., $150,000, 123-30-211-055

5755 sunset downs st., $61,000, 161-07-312-024

6313 mercer valley st., $153,000, 124-25-510-016

89084

1414 silent sunset ave., $354,000, 124-21-811-013

2212 humble hollow pl., $270,000, 124-20-512-007

2417 great auk ave., $225,000, 124-17-812-018

2904 kandahar ave., $270,000, 124-20-111-113

3217 orange orchid pl #2., $135,000, 124-20-212-038

3316 kookaburra way., $235,000, 124-17-111-035

3429 birdwatcher ave., $255,000, 124-20-410-006

3516 kittiwake rd., $155,400, 124-17-110-032

6457 raven hall st., $157,500, 124-22-811-082

6529 button quail st., $250,000, 163-20-713-016

6736 lavender lilly ln #3., $138,000, 124-20-312-021

6916 water pipit st., $204,000, 124-19-213-070

89085

4336 meadowbloom ave., $245,000, 124-07-311-040

4337 desert haven ave., $190,000, 124-07-311-111

8050 meadow pasture st., $292,000, 124-07-412-043

8130 meadow falls st., $259,000, 124-07-412-025

89086

6504 kenya springs st., $165,000, 124-24-412-003

LAS VEGAS

89101

3643 rawhide ct., $185,000, 161-30-315-056

1131 westlund dr., $295,000, 162-05-513-033

1712 valmora st., $230,000, 162-05-313-020

89102

2212 bonnie brae ave., $264,000, 162-04-310-046

3152 blackford ct., $76,000, 162-07-711-056

4101 el jardin ave., $126,000, 162-06-710-118

4700 cinderella ln., $105,000, 163-12-710-091

89103

4471 dean martin dr #2105., $120,289, 139-09-220-019

4581 green canyon dr., $241,000, 163-23-315-038

4595 via madrigal., $118,000, 162-18-411-053

5034 north ridge club dr., $70,000, 163-24-711-272

5415 w harmon ave., $81,300, 163-24-714-225

5525 w flamingo rd #1024., $94,800, 163-24-114-109

6170 craigmont ave., $173,000, 163-23-612-022

6214 gunderson blvd., $145,000, 163-23-612-007

6354 tanager way., $170,000, 163-14-710-038

6593 magellan way., $240,000, 163-23-315-088

6619 gunderson blvd., $200,000, 163-23-213-082

6785 groveview ln., $240,990, 163-23-310-029

89104

1036 bracken ave., $145,000, 162-03-611-051

1356 may ave., $90,000, 161-06-110-089

1700 s 8th st., $140,000, 162-13-611-065

1884 randa ln., $73,657, 161-06-310-005

2167 alisa maria way., $105,000, 161-06-716-027

2895 e charleston blvd #2045., $129,000, 140-15-813-018

4163 e colorado ave., $130,000, 161-06-512-029

4488 e st louis ave., $160,000, 161-05-310-195

4555 e sahara ave #234., $63,000, 161-08-111-070

89106

1913 denby ave., $97,240, 139-33-110-091

1957 leona st., $63,100, 139-22-312-049

2032 park way north., $349,000, 139-32-610-006

2421 shady hill ave., $110,000, 139-20-715-012

89107

220 mission catalina ln #204., $54,000, 138-36-515-474

2331 pinto ln., $66,000, 139-33-210-039

300 promenade blvd #2117., $125,000, 138-36-611-054

420 purple finch dr., $133,000, 138-36-611-038

424 davenport ln., $124,800, 140-07-512-138

424 stanford st., $82,000, 138-25-713-076

4312 snead dr., $135,000, 139-30-320-004

4923 alta dr., $203,000, 186-09-419-012

5025 evergreen ave., $130,000, 138-36-712-018

504 upland blvd., $144,000, 138-36-313-044

5700 gipsy ave., $125,000, 138-36-314-035

600 n torrey pines dr., $185,000, 138-26-711-006

6300 alta dr., $129,000, 138-35-614-089

6321 garwood ave., $144,000, 138-35-511-044

712 sarajane ln., $118,950, 138-25-318-008

912 monticello dr., $122,450, 138-35-812-013

89108

1013 ironwood dr., $240,000, 139-30-612-008

1629 gatewood dr., $159,900, 138-23-812-013

1729 starbuck dr., $145,000, 138-23-412-041

1733 leonard ln., $280,000, 138-24-801-012

1890 shadow mountain pl., $115,500, 138-36-315-027

2037 n ullom dr., $90,000, 139-19-212-025

2724 rosarito st., $179,900, 138-13-711-123

2935 n jones blvd., $254,149, 138-14-603-008

3828 twig ln., $130,000, 138-11-110-149

3925 applecrest st., $133,500, 138-11-111-153

4897 sawyer ave., $105,000, 162-01-110-019

5200 el pescador ave., $160,000, 138-13-711-031

5401 comchec way #102., $107,000, 138-13-810-073

5713 smoke ranch rd #c., $42,000, 138-24-110-044

6340 canyon ridge dr., $285,000, 138-11-610-023

6821 neepawa cir., $155,900, 138-10-813-001

89109

3210 bel air dr., $455,000, 162-10-816-002

4600 paradise rd #1., $20,000, 162-22-310-023

89110

1054 azure heights pl., $270,000, 140-27-714-029

1376 wind cove st., $160,000, 140-27-211-032

1420 autumn glen cir., $73,000, 140-29-112-006

1513 better way., $135,000, 140-29-111-070

339 n phyllis st., $43,000, 140-31-812-022

4533 fireside ln., $154,000, 140-29-413-095

4708 lakestream ave., $130,000, 140-29-710-017

5320 awbury ave., $143,000, 140-33-211-010

5931 honeygrove ave., $207,000, 140-27-214-031

5965 great falls ave., $160,000, 140-27-411-025

6011 desert sun dr., $145,999, 140-27-111-022

6076 notre dame., $50,000, 161-04-315-024

6540 turtle hill rd., $149,900, 161-03-220-022

89113

5382 homeria st., $160,000, 163-28-720-023

7127 horseshoe cliff ave., $420,000, 176-10-613-052

7182 barton creek ct., $195,000, 177-07-311-090

7228 falling timber ct., $200,000, 163-27-712-012

7304 acacia woods ct., $450,000, 176-10-612-019

7384 longhorn lodge ave., $208,000, 176-10-414-010

7474 longhorn leage ave., $122,000, 176-10-319-056

7561 rockhampton ave., $251,500, 176-10-214-082

7571 salvadora pl., $411,500, 176-10-215-013

7841 harbour towne ave., $360,000, 163-28-517-028

7986 elk mountains st., $400,000, 176-10-810-023

7988 mesquite ranch st., $310,000, 176-10-413-077

7994 carson creek st., $410,000, 176-10-812-009

8189 misty horizon ct., $199,900, 176-16-510-099

8985 s durango dr #1071., $113,500, 176-20-511-127

9040 s buffalo dr., $235,000, 176-22-101-022

89115

3545 blue lake ave., $103,000, 140-07-214-017

3663 bear creek dr., $109,900, 140-07-210-077

3677 karissa heights pl., $120,000, 140-19-413-011

4019 adabella ave #101., $325,000, 162-20-311-116

4142 tolkien ave., $137,000, 140-07-512-144

4440 wendy ln., $102,500, 140-06-710-007

4548 silverado sage ave., $155,000, 123-29-110-042

4636 spitfire st., $167,000.00 041-22-810-002

4996 blue marlin ave., $117,000, 140-05-713-018

89117

10009 harpoon cir., $287,000, 163-08-811-014

1400 lucaccini ln., $260,000, 163-05-512-045

1440 castle crest dr., $369,000, 163-05-217-008

1470 s tenaya way., $462,500, 163-03-601-003

1716 diamond oaks ct., $194,750, 163-04-217-003

1870 ski slope cir., $308,000, 163-04-702-002

1920 crystal glen ct., $194,000, 163-04-314-036

2153 quarry ridge st #202., $135,000, 163-06-418-027

2200 s fort apache rd #2109., $115,200, 163-05-415-225

2712 grafton ct., $259,999, 163-07-112-013

2733 brookstone ct., $298,888, 163-08-111-001

2840 anteres st., $200,000, 163-09-213-006

2953 crown bluffs ct., $296,625, 163-09-713-002

3246 crown cove ct., $290,000, 138-32-614-042

3315 royal bay dr., $275,000, 163-17-510-051

3325 royal bay dr., $295,000, 163-17-510-052

7455 palmyra ave., $400,000, 163-10-403-015

7812 winding sand ct., $175,000, 125-18-112-038

8000 spring mountain rd #2096., $150,000, 176-08-117-013

8600 w charleston blvd #1032., $88,000, 138-32-819-062

8733 beluga way., $336,000, 163-08-818-028

9601 blowing sand cir., $222,000, 163-07-714-012

9900 robin oaks dr., $540,000, 163-07-410-001

9909 barrier reef dr., $330,000, 163-07-312-012

9913 pinnacle pass dr., $390,000, 163-06-318-005

9921 diamond reef way., $279,100, 163-07-310-038

89118

4775 w warm springs rd., $294,000, 177-07-102-001

5151 souvenir ln., $137,500, 163-25-215-030

6250 w arby ave #121., $170,000, 163-25-218-048

6417 alomar ave., $139,900, 163-26-510-065

89119

1344 white dr., $160,000, 177-02-319-005

1826 glistening sands dr., $148,000, 177-02-711-004

2003 kamber ct., $100,000, 162-26-614-019

6873 tamarus st #103., $75,000, 177-02-210-095

89120

2700 e patrick ln #20., $90,000, 161-30-220-077

3150 soft breezes dr #1187., $82,000, 138-28-512-042

3202 montecito dr., $580,000, 177-01-811-025

3560 five pennies ln., $480,000, 178-06-110-013

4385 lucas ave., $180,000, 161-29-315-026

5327 lamoille cir., $145,000, 177-13-310-028

5461 shodall cir., $145,000, 161-30-316-013

6065 marigold point ct., $287,500, 161-31-212-067

6648 angelina st., $225,000, 178-06-516-020

89121

2480 old forge ln #74., $45,000, 162-12-111-034

2685 congress ave., $200,000, 162-12-213-081

2748 heritage ct., $102,000, 162-12-614-018

2852 san martin ct., $125,000, 162-13-114-074

2898 pacific ave., $145,700, 162-13-510-005

3660 mt vernon ave., $116,000, 161-18-311-006

4352 el cebra way., $159,500, 161-20-311-028

4461 greenhill dr., $163,500, 161-19-616-024

4468 e flamingo rd., $120,000, 161-17-417-039

4737 monaco rd., $149,900, 162-24-811-040

4912 pancho villa dr., $161,000, 161-20-613-146

4922 blanton dr., $79,000, 161-20-811-034

89122

3673 katmai dr., $86,000, 161-16-210-158

3929 spanish barb st., $149,000, 140-15-721-037

5270 aurora beam ave., $127,000, 161-28-314-011

5335 tipper ave., $119,000, 161-28-313-033

5413 nickel creek trl., $122,000, 161-26-311-010

5449 tunis ave., $125,000, 161-28-710-068

5517 ante up ct #102., $132,000, 161-21-815-059

5582 tunis ave., $115,000, 161-28-711-044

5597 la sendas ct., $225,000, 161-16-714-012

5842 swan point pl., $230,000, 161-15-211-042

6349 azurelyn ave., $165,000, 161-27-514-019

6432 buck jones ave #102., $120,000, 161-10-710-068

6539 rose hill river dr., $110,000, 161-15-613-009

6832 silver eagle ave., $135,000, 161-26-411-062

89123

10171 lemon thyme st., $180,000, 177-27-711-116

1100 silver stone way., $177,000, 177-15-712-013

1255 ponce de leon ave., $245,000, 177-11-113-022

1545 siboney dr., $87,000, 163-17-114-024

1634 silver rain ave., $212,000, 177-23-410-115

1874 e robindale rd., $275,000, 177-11-603-006

2827 hedge creek ave., $137,000, 177-20-610-030

2855 w agate ave., $151,900, 177-20-610-004

771 irwindale ave., $180,000, 177-15-112-026

7819 timberland st., $277,000, 177-10-716-002

7831 sun lemon ct., $235,000, 177-10-712-074

8765 libertyvale dr., $151,000, 162-14-212-062

8944 tiger shale way., $112,000, 161-03-420-056

9081 faversham ct., $287,500, 177-21-514-039

9242 aqueduct st., $183,000, 177-21-214-007

9620 redstar st., $270,000, 177-22-810-012

89128

1157 dusty creek st., $127,000, 138-28-224-068

1325 pinto rock ln #101., $60,000, 138-28-511-093

3036 marsh ct., $229,900, 138-16-113-007

7216 trading post ln., $180,000, 138-27-710-015

7612 hudson ln., $257,500, 138-16-712-052

7704 leavorite dr., $230,000, 138-28-614-002

7860 surfcrest ct., $182,500, 138-16-713-125

809 rock springs dr #101., $61,500, 138-27-714-021

8108 neptune beach ave., $131,500, 138-13-412-031

8129 desert jewel cir., $422,000, 138-16-312-009

89129

10638 w gilmore ave., $150,000, 137-12-114-144

3208 moon river st., $230,000, 138-09-820-003

3350 n durango dr #2062., $225,000, 137-23-811-080

3956 moon tango st., $205,640, 138-09-518-027

4205 haven hurst ct., $136,250, 138-03-317-060

4658 antelope wells dr., $299,000, 138-03-110-034

7331 woodstone ct., $298,000, 138-03-111-011

7359 wild roar ave., $300,000, 138-03-415-005

8713 country pines ave., $198,000, 138-08-611-078

8752 autumn wreath ave., $180,000, 138-08-613-017

8933 bracken cliff ct., $319,900, 138-08-212-018

9320 mountain rise ave., $202,500, 138-07-613-015

89130

4516 rodman dr., $166,000, 138-01-615-031

4778 mereworth ct., $150,000, 138-02-110-044

5112 wapiti point ct., $214,900, 125-25-811-085

5321 tamanar dr., $154,950, 125-36-812-036

5324 cool dawn ct., $160,000, 125-25-710-056

5445 cove point dr., $155,000, 125-36-514-014

5804 alimar dr., $239,000, 138-01-210-048

6015 starlight dr., $300,000, 125-27-610-072

6261 bullring ln., $349,000, 125-26-604-001

6408 alishia cir., $251,000, 125-26-403-021

89131

4837 galveston harbor ct., $135,000, 125-24-612-013

4913 lazy day ct., $187,900, 125-12-612-057

5017 ropers rock ct., $150,000, 125-12-810-034

6170 tarrant ranch rd., $328,000, 125-23-811-037

7220 silver spirit st., $414,000, 125-14-811-020

7311 brook crest ave., $360,000, 125-15-313-005

7371 bachelors button dr., $584,900, 125-15-211-001

7421 suzanne elaine ct., $399,000, 125-22-411-014

7810 carolyn lee st., $440,000, 125-14-511-018

7843 soaring brook st., $168,000, 125-17-521-029

7916 high stream ave., $174,000, 125-21-510-056

7925 dana maple ct., $187,000, 125-16-513-022

7933 horn tail ct., $209,000, 125-16-513-030

8517 dakota trace ct., $379,000, 125-12-212-057

8618 hill alto ct., $283,750, 125-10-217-003

89134

10815 mission lakes ave., $178,500, 137-23-710-114

2004 waterbury ln., $375,000, 138-20-217-002

2308 sterling heights dr., $235,000, 138-19-510-008

2660 echo mesa dr., $150,000, 138-17-311-019

2717 valley downs dr., $164,000, 138-17-811-060

3028 big green ln., $205,000, 164-12-813-104

3125 ravenshoe dr., $169,900, 137-13-110-036

8704 diamond creek ct., $250,000, 138-20-613-013

8844 villa ridge dr., $154,900, 138-17-111-054

9400 eagle valley dr., $310,000, 138-18-710-040

9533 yucca blossom dr., $160,000, 138-18-611-120

89135

10289 evening primrose ave., $525,000, 164-13-612-006

10492 howling coyote ave., $104,900, 161-21-410-008

11214 corsica mist ave., $340,000, 164-02-712-069

1695 boundary peak way., $321,000, 164-01-615-016

1797 solvang mill dr., $250,000, 164-02-615-019

2407 granada bluff ct., $405,000, 163-10-705-011

2837 middle earth st., $675,000, 164-12-220-038

2919 painted lilly dr., $466,000, 164-12-617-017

4971 pensier st., $375,000, 164-25-519-017

5611 bethany bend dr., $460,599, 164-25-410-130

5623 shadow bend dr., $416,187, 164-25-410-240

89138

1032 calvia st., $253,750, 137-34-816-042

11535 trevi fountain ave., $750,000, 137-26-418-016

11557 balaton lake ave., $491,000, 137-35-115-011

12116 espana ct., $360,000, 137-34-812-028

262 apennine pl., $325,000, 137-26-814-034

627 coriander canyon ct., $785,000, 137-34-722-002

928 purdy lodge st., $245,000, 137-34-811-025

89139

3125 w serene ave., $305,000, 177-20-302-002

4794 portola vista ave., $205,100, 177-18-310-048

6220 sierra knolls ct., $195,000, 163-27-417-023

6645 gilded lantern ave., $425,000, 176-11-411-038

6739 fort grey ct., $190,555, 176-11-415-033

7428 clarita cavern st., $188,000, 176-12-511-066

8022 s rainbow blvd #353., $570,000, 176-21-411-045

8437 moondance cellars ct., $320,000, 177-18-218-005

8694 mesquite hills st., $172,900, 125-36-812-111

89141

10136 june flower dr., $182,000, 176-26-710-011

10461 mandolina hills st., $187,000, 176-26-811-007

10833 porto foxi st., $209,000, 177-32-211-040

10862 avenzano st., $173,000, 177-32-212-014

11045 alora st., $152,200, 177-32-313-059

11698 firesteed pl., $275,000, 191-05-216-039

3151 san mamete., $95,000, 178-30-313-009

5417 levens ct., $345,000, 176-36-811-039

9974 baystone st., $296,257, 176-25-610-006

89142

1507 s christy ln., $122,000, 161-04-611-002

1618 amapola dr., $145,000, 161-04-618-007

2217 desert meadows way., $140,000, 161-03-410-034

2755 rungsted st., $155,000, 161-09-214-004

5377 signet ct., $115,000, 161-04-112-042

89143

7856 lovely pine pl., $185,000, 125-17-115-019

8401 tilted cart st., $227,500, 125-08-326-024

8508 desert night st., $359,500, 125-08-610-003

8700 shady pines dr., $213,000, 125-17-524-023

8717 grazing hill ct., $227,500, 125-08-212-011

9149 little horse ave., $280,000, 125-08-231-004

9156 watermelon seed ave., $149,000, 125-08-324-003

89144

1004 duckhorn ct #102., $102,000, 138-30-215-062

10433 orkiney dr., $1,285,000, 137-36-616-002

10709 sprucedale ave., $335,000, 137-36-211-044

10928 calistoga springs ct., $237,500, 137-26-713-049

11008 mount royal ave., $531,000, 178-32-413-115

11160 shadow nook ct., $375,000, 137-26-614-024

508 pinnacle heights ln., $545,000, 138-30-312-033

89145

1001 sproul ct., $156,000, 138-34-812-069

137 s buteo wood ln., $152,000, 138-34-118-002

6829 midpark cir., $215,000, 164-12-811-047

7208 roe ct., $137,000, 138-34-810-003

7709 genzer dr., $150,000, 138-33-515-012

7908 sailboat ln., $160,000, 138-33-810-006

8025 celebreeze ct., $165,000, 138-33-618-029

8220 charles turk dr., $169,000, 138-33-112-016

8412 mulcahy ave., $136,000, 138-33-111-101

9136 worsley park pl., $317,000, 138-32-211-004

89146

1608 duneville st., $295,000, 163-01-203-014

2838 utica cir., $575,000, 163-11-211-004

3358 costa verde st., $319,000, 163-14-110-023

4916 souza dr., $125,000, 163-12-820-021

5911 del rey ave., $365,000, 163-01-202-002

89147

3638 april springs st., $219,000, 163-18-211-027

3888 climbing rose st., $173,000, 163-19-611-025

3942 golden elm st., $180,000, 163-15-411-059

4025 deerfield ave., $183,000, 163-15-810-068

4618 no point bay st., $292,000, 163-21-716-061

4721 woodlake ave., $97,500, 163-22-811-010

4827 beaconsfield st., $150,500, 124-33-713-024

7320 topeka dr., $125,000, 163-22-320-016

8310 w rochelle ave., $215,000, 163-21-111-007

8729 las olivas ave., $65,000, 177-12-414-071

8846 blake alan ave., $275,000, 163-17-718-010

9524 borgata bay blvd., $297,000, 163-18-710-037

9584 marina valley ave., $399,000, 163-18-811-009

9726 villa la mora ave., $155,000, 163-19-815-014

89148

10030 willowbrook pond rd., $249,900, 163-31-315-064

10050 claverton ct., $250,000, 163-31-410-008

1422 labrador dr., $141,900, 161-04-513-019

196 fox lake ave., $370,000, 176-08-513-048

482 white heart rd., $356,506, 176-17-113-001

5272 guardian peak st., $225,000, 163-30-610-104

5556 baker bowl ct., $75,000, 162-07-614-043

5771 field breeze st., $245,000, 163-31-513-023

5867 noble stand st., $280,000, 163-31-110-012

6832 broadcrest ranch st., $71,500, 163-17-114-044

6980 night bloom ct., $270,000, 176-05-311-063

7104 carrondale way., $220,000, 138-27-610-043

763 cherry hills ct., $384,556, 176-17-217-022

8984 dovehill rd., $279,163, 176-05-713-011

9056 pine mission ave., $250,000, 125-08-227-017

9146 mountain maple ct., $223,500, 176-05-220-014

9185 epworth ave., $153,995, 176-08-113-045

9690 valmeyer ave., $246,000, 176-06-515-137

9710 granite gorge ct., $211,000, 163-30-610-058

9749 splendor sky ave., $220,000, 163-30-816-068

89149

4830 sweetie ct., $565,000, 125-31-810-009

5880 n durango dr., $364,000, 125-28-304-009

6812 desert island st., $390,000, 125-19-615-014

7128 nature valley st., $335,000, 125-19-511-009

7628 chase hallow st., $284,990, 125-18-211-011

7808 marbledoe st., $170,000, 125-18-112-033

7809 marbledoe st., $162,500, 125-18-112-036

7817 desertdeer ct., $157,000, 125-18-113-016

9024 retro ct., $185,000, 125-17-310-243

9133 kona peaks ct #103., $125,000, 125-17-412-123

9729 darlington ct., $166,000, 125-18-112-158

9750 wildherd ave., $163,000, 125-18-112-148

89156

2674 napa dr., $143,000, 140-15-718-032

2761 purple root dr., $117,917, 140-15-717-038

5962 juliard ln., $184,900, 140-22-414-026

6349 red comet ct., $107,500, 140-15-814-016

6394 venus vale ct., $130,000, 140-15-814-025

6604 trap creek ct., $153,500, 140-15-514-063

6796 hetherbrae ln., $124,000, 140-23-313-006

7224 wayfarer dr., $159,000, 140-23-511-044

89166

10312 bush mountain ave., $185,000, 125-08-121-025

10668 berkshire woods ave., $301,753, 126-24-413-023

10845 whipple crest ave., $235,000, 126-24-112-011

8133 caspian moon dr., $185,000, 125-07-814-050

9345 colorful rainbow ave., $190,000, 125-07-713-075

9510 milkweed canyon ave., $139,000, 125-07-711-142

89169

1405 vegas valley dr #305., $45,000, 162-11-310-257

2781 topanga st., $118,450, 162-11-210-029

2807 hermosa st., $85,000, 162-11-210-072

3534 cochise ln., $380,000, 162-14-612-024

4600 paradise rd #6., $32,000, 162-22-310-006

89178

10140 pensive ponder st., $150,000, 177-34-515-123

10372 s dapple gray rd., $295,000, 176-29-411-018

608 beckton park ave., $134,200, 176-18-517-058

680 newquay ct., $216,500, 176-18-514-079

7194 clear range ave., $247,000, 176-27-710-093

7215 burnett ave., $206,000, 176-27-711-105

787 connex ct., $255,000, 176-18-111-002

8261 peaceful mountain ave., $165,000, 176-21-211-032

8708 gateway glen dr., $186,000, 176-29-712-043

8747 early horizon dr., $172,500, 176-29-712-019

8943 austin ridge ave., $232,000, 176-20-611-011

9316 ruby arrow ct #103., $155,000, 176-20-713-129

9317 shawnee mission ave., $195,000, 176-29-217-025

9450 thunder sky st #103., $165,000, 176-20-714-075

9790 southerton st., $220,000, 176-29-110-015

9845 santa ponsa., $145,500, 177-26-613-047

9880 juno hills st., $229,500, 176-29-111-039

89183

10773 wildhurst st., $334,000, 177-34-211-015

1090 wild fern ct., $175,000, 177-27-611-048

11425 klavans ct., $1,100,000, 191-04-511-002

1316 oak village ave., $142,000, 177-26-418-026

16 desert palm dr., $125,000, 191-04-412-002

199 capriati ave., $151,000, 178-01-313-008

251 morning crest ave., $290,000, 191-11-816-011

298 macsnap ave., $395,000, 177-28-510-027

38 harbor pines ct., $225,000, 191-04-316-042

422 magnum bark ct., $145,000, 177-27-311-123

63 jewel mine ave., $175,000, 191-04-213-037

67 jewel mine ave., $201,000, 191-04-213-036

AMARGOSA VALLEY

89020

1795 s cottonwood ln, $183,000, 126-13-115-081

BOULDER CITY

89005

1022 nevada hwy., $164,000, 186-09-110-225

683 marina dr #47., $80,000, 181-33-414-018

850 del rey dr #a., $98,500, 186-08-711-001

LAUGHLIN

89029

3270 pheasant hills way, $155,000.00 264-28-123-016

MESQUITE

89027

1200 indian wells rd., $170,000, 002-24-512-024

622 claremont ave., $282,000, 001-05-210-006

698 rancho cir., $240,000, 001-10-110-058

MOAPA

89025

1255 e turvey ave moapa, $185,000, 031-27-701-004

1330 e isola dr, $200,000, 031-27-501-004