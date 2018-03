Resale listings, Oct. 25

Listings include the resale home’s parcel number. Occasionally, the address listed is the homebuyer’s mailing address and not the actual location of the home. Check the parcel number to make sure.

Editor’s Note: Listings Include The Resale Home’s Parcel Number. Occasionally, The Address Listed Is The Homebuyer’s Mailing Address And Not The Actual Location Of The Home. Check The Parcel Number To Make Sure. Also, A Few Transactions Do Not Reflect The Market Value Of The Homes.

BOULDER CITY

89005

1320 Gloria Lane, $206,000, 186-09-410-008

1588 Carnoustie Court, $154,000,186-04-116-032

302 Barcelona Way, $400,000, 186-04-111-014

308 Barcelona Court, $835,000, 186-04-111-010

4632 Georgia Ave., $319,500, 186-09-802-002

805 Robinson Lane, $339,500, 181-33-310-061

885 Shirley Lane, $180,000, 186-09-711-018

LOGANDALE

89021

3090 Lou St., $250,000, 041-25-401-035

MESQUITE

89027

332 Lisa Lane, $99,000, 138-23-115-061

601 E. Old Mill Road, $170,000, 002-24-513-014

PAHRUMP

89061

5201 E. Kellogg Road, $99,000, 140-07-311-035

NORTH LAS VEGAS

89030

2439 Country Orchard St., $132,499, 139-16-814-018

3037 Carroll St., $98,000, 139-13-114-052

324 Duchess St., $160,000, 124-25-310-005

3416 Landau St., $104,000, 139-12-713-030

4750 Valleyside Ave., $115,000, 140-05-811-008

817 E. Bartlett Ave., $105,000, 139-23-110-177

89031

1212 Hickory Grove Circle, $140,000, 124-33-816-019

1309 Heather Ridge Road, $199,900, 124-28-814-009

1316 Sea Side Drive, $135,100, 124-33-712-029

2329 Whitney Peak Way, $150,000, 139-05-612-020

2424 Seymour Court, $133,000, 139-05-511-030

305 Iron Summit Ave., $175,000, 124-27-610-012

336 Arrowbird Ave., $163,500, 124-27-414-010

36 Delighted Ave., $239,000, 124-27-510-055

3728 Cicada Flower Ave., $143,000, 123-31-211-089

4349 W. Red Coach Ave., $241,500, 139-06-213-016

4401 W. Red Coach Ave., $260,000, 139-06-213-015

4939 Clear Summit Lane, $150,000, 124-31-410-001

5048 High Creek Drive, $158,500, 124-33-710-026

5126 Fiji Island Court, $167,000, 124-32-716-024

5129 Lydfort Court, $158,500, 124-32-310-009

5309 Krista Alethea St., $152,000, 124-34-215-009

5405 Lazy Meadow Court, $146,900, 124-31-114-079

5443 Echo Hawk St., $160,000, 124-32-514-021

5528 Tea Leaf St., $178,000, 124-34-512-012

5706 Indian Springs St., $244,999, 124-28-418-005

5909 Springmist St., $175,000, 124-28-324-052

6088 Silken Saddle St., $155,900, 124-27-717-071

621 Rancho Del Mar Way, $190,000, 124-34-315-016

89032

1600 Honey Vista Lane, $137,194, 139-09-310-043

1710 June Ave., $135,000, 139-16-310-177

2209 Keller Court, $56,000, 139-11-711-024

2708 Lidia St., $94,900, 139-17-712-014

3122 W. Gilmore Ave., $187,500, 139-08-110-002

3506 Gold Sluice Ave., $139,900, 139-08-411-006

3531 Farina Drive, $115,000, 179-17-310-020

3720 Blue Dawn Drive, $145,000, 139-09-614-014

3729 Kronos Place, $157,000, 139-07-615-028

4107 Forestville St., $160,000, 139-03-410-092

4149 Compatibility Court, $155,000, 139-03-810-005

4308 San Diego St., $209,000, 139-06-310-034

4322 Bob White Drive, $163,000, 139-06-412-027

832 Melic Way. $165,000, 139-09-810-005

3224 Copper Sunset Ave., $150,000, 124-25-711-024

4016 Kristina Lynn Ave., $239,900, 123-30-611-039

4041 Carol Bailey Ave., $199,000, 123-30-710-197

5154 Cross Ranch St., $163,000, 124-35-315-006

5217 Spicebush St., $185,000, 123-31-210-026

5932 Bellows Beach St., $162,000, 124-26-711-008

6040 Draft Horse Drive, $130,000, 124-26-210-004

713 Brown Breeches Ave., $118,000, 124-26-310-012

717 Seneca Heights Ave., $156,000, 124-35-215-042

89084

1777 Bluff Hollow Place, $232,000, 124-21-314-041

2815 Disk Ave., $161,000, 124-20-211-062

3912 Specula Wing Drive, $358,000, 124-18-712-039

3920 Campanario Ave., $255,000, 124-19-513-066

4725 White Stork Drive, $209,000, 124-19-213-051

612 Seneca Ridge Ave., $166,400, 124-22-412-134

7036 Geese Gathering St., $370,000, 124-19-511-050

7456 Lintwhite St., $240,000, 124-17-315-009

7461 Widewing Drive, $279,000, 124-17-712-045

89085

8225 Swallow Falls St., $280,000, 124-07-712-069

89086

6513 Sierra Sands St., $144,990, 124-29-615-097

HENDERSON

89044

1870 Montefiore Walk., $265,000, 191-11-821-019

2193 Idaho Falls Dr., $326,375, 190-18-715-041

2334 Garnet Star St., $192,000, 190-18-414-027

2446 Antrim Irish Dr., $367,500, 191-24-611-087

2536 Dornoch Ln., $475,000, 191-24-711-041

2675 Bothwell Pl., $270,000, 191-24-713-016

3160 Jevonda Ave., $145,500, 177-27-417-023

89052

10778 Sheridan Dawn Ct., $269,900, 177-34-610-108

10817 Osage Winter St., $280,000, 177-34-610-012

10855 Scotch Rose St., $195,000, 177-34-611-029

10860 Holmfield St., $205,000, 177-34-612-035

89052

1356 Echo Creek St., $378,000, 191-02-616-032

1657 Rockcrest Hill Ave., $470,000, 191-12-110-066

2067 Cambridge Springs Dr., $475,000, 190-18-510-047

22 Holston Hills Rd., $510,000, 190-07-315-002

2311 Hillstone Ave., $223,500, 178-30-812-011

2324 Fossil Canyon Dr., $202,500, 191-13-410-055

2419 Paveene Ave., $150,000, 190-06-112-001

2495 Hoopes Ave., $335,000, 178-31-414-048

2555 Hampton Rd #6201., $234,900, 190-18-117-097

2555 Hampton Rd #6308., $294,000, 190-18-117-114

2565 Gilbertville Ave., $232,500, 190-06-410-027

2746 Summerchase Ln., $235,000, 177-25-310-006

2757 Sunlight Creek St., $351,000, 177-36-512-011

2796 Brands Hatch Ct., $369,000, 177-36-512-045

2813 Soaring Peak Ave., $300,000, 190-19-310-128

283 Deerleap Cir., $219,000, 178-19-410-047

2937 Formia Dr., $340,000, 191-01-416-027

32 Feather Sound Dr., $535,000, 190-07-115-025

521 Fox Horn Rd., $110,000, 140-15-616-002

877 Belclaire Dr., $210,000, 177-12-418-040

89074

104 Boysenberry Ln., $145,000, 177-13-215-062

1096 Broomfield Dr., $297,500, 178-10-314-024

1131 Wigwam Pkwy #6104, $218,000, 177-10-812-028

142 W Carriage Way., $224,500, 177-13-615-022

1851 Hillpointe Rd #911., $105,200, 178-16-113-049

1935 Davina St., $150,000, 191-13-612-017

2201 Ramsgate Dr #927., $76,000, 178-18-721-031

2317 Carinth Way., $425,000, 178-07-815-032

2733 Sandalwood Ave., $249,000, 177-12-710-156

281 Wharf Landing St., $340,000, 178-09-710-012

2830 Yorkshire Ave., $210,000, 177-12-412-026

2831 Secret Canyon Rd., $147,000, 177-13-414-030

2832 Cool Water Dr., $156,500, 177-13-313-036

2839 Cross Haven Dr., $146,000, 177-13-420-030

30 Rue De Parc., $179,900, 178-19-110-264

89074

3150 Soft Breezes Dr #1029., $78,000, 138-16-516-113

551 S Jessup Rd., $330,000, 161-31-512-001

9051 Monteloma Way., $289,900, 177-24-511-031

1053 Noble Isle St., $275,000, 179-31-610-013

1136 Red Sea St., $290,000, 179-31-811-004

116 Red Coral Dr., $276,500, 179-30-212-011

1335 Passiflora Dr., $160,554, 179-27-316-014

1550 Latigo Dr., $345,000, 179-27-604-006

2037 Maple Springs St., $132,000, 179-27-210-025

230 Patti Ann Woods Dr., $300,000, 179-31-524-003

409 Golden Spear Pl., $1,050,000, 179-32-810-004

652 Lucky Pine St., $195,000, 179-31-710-099

715 Heritage Point Dr., $174,900, 179-29-515-005

727 Nerka Dr., $316,545, 179-28-812-085

728 Nerka Dr., $247,854, 179-28-812-082

811 Ambassador Dr., $190,000, 179-29-313-034

841 Woodtack Cove Way., $208,000, 179-30-817-006

849 Envoy Cir., $225,000, 179-29-412-009

925 Santa Helena Ave., $600,000, 179-33-211-003

937 Spiracle Ave., $267,502, 179-28-812-068

947 Spiracle Ave., $249,020, 179-28-812-063

957 High Plains Dr., $220,000, 179-28-314-005

971 San Carlos Creek Ln., $275,000, 179-28-317-025

89011

39 Avenza Dr., $345,000, 160-27-415-019

41 Avenida Fiori., $420,000, 160-23-614-010

542 Via Ripagrande Ave., $272,500, 160-32-811-072

6234 Dan Blocker Ave #102., $125,000, 161-34-614-050

704 Forest Haven Way., $150,000, 161-35-616-069

7066 Shimmering Ave Las Vegas Nv 89011 $93,610, 161-35-620-070

91 Rezzonico Dr., $160,000, 177-13-420-001

970 Via Gandalfi., $220,000, 160-32-718-037

89012

1777 Baja Ln., $81,700, 138-26-611-018

1880 Eagle Flight Ln., $350,000, 178-21-310-008

244 Palmetto Pointe Dr., $354,600, 178-22-612-018

255 Cielito Lindo St., $151,000, 178-23-613-004

487 Bonnie Brook Pl., $200,000, 178-29-610-076

93 Wagon Box Rd., $275,000, 178-14-816-033

89014

1255 Summer Dawn Ave., $297,000, 178-10-217-039

149 N Gibson Rd #a & B., $358,000, 178-09-312-010

1538 Shady Rest Dr., $229,900, 161-33-811-029

309 Seine Way #1812., $91,000, 178-09-116-102

3160 High View Dr., $168,000, 178-06-611-062

511 Brightwater St., $162,500, 178-04-311-072

808 Long Branch Dr., $305,000, 161-33-816-018

89015

107 S Water St #210., $71,014, 140-07-215-002

1133 Pincay Dr., $230,000, 179-21-512-001

1165 Elam St., $240,000, 179-21-615-011

140 Sky Top Dr., $190,000, 178-04-312-096

161 W Rochelle Dr., $156,000, 160-31-712-078

222 Denver Way., $135,000, 178-13-715-056

23 New Mexico Way., $100,000, 179-18-611-097

239 Winona Dr., $130,000, 179-08-610-106

244 Mariposa Way., $200,000, 179-09-313-007

255 Meyers Ave., $171,800, 179-08-514-004

284 Pastel Cloud St., $336,000, 178-13-414-009

5923 Moondance Court, $155,000, 161-35-620-031

89019

2725 Emerald Ave., $50,000, 200-22-201-009

LAS VEGAS

150 N Las Vegas Blvd #1904 Las Vegas Nv 89101 $250,000, 139-34-613-179

2813 Searles Ave Las Vegas Nv 89101 $95,354, 140-33-413-014

603 Bell Dr Las Vegas Nv 89101 $36,000, 139-27-811-001

1401 Strong Dr Las Vegas Nv 89102 $490,000, 162-05-601-007

1472 Creslow Ct #102 Las Vegas Nv 89102 $140,000, 162-06-217-042

1701 Valmora St Las Vegas Nv 89102 $285,000, 162-05-710-001

1705 Cameron St Las Vegas Nv 89102 $179,000, 162-06-311-053

2400 Laurie Dr Las Vegas Nv 89102 $400,000, 162-05-615-022

3187 Batavia Dr Las Vegas Nv 89102 $93,000, 162-07-410-012

3901 W Charleston Blvd #168 Las Vegas Nv 89102 $152,500, 163-08-814-050

7113 Copperleaf Dr Las Vegas Nv 89102 $150,000, 138-27-516-009

3668 Bronco Rd Las Vegas Nv 89103 $79,250, 163-24-612-514

4028 Nook Way Las Vegas Nv 89103 $142,000, 163-13-826-006

4381 W Flamingo Rd #1016 Las Vegas Nv 89103 $172,500, 162-19-511-046

4381 W Flamingo Rd #1606 Las Vegas Nv 89103 $173,500, 162-19-511-108

4865 S Torrey Pines Dr #104 Las Vegas Nv 89103 $88,500, 163-23-416-004

5415 W Harmon Ave #2044 Las Vegas Nv 89103 $82,425, 163-09-112-068

5415 W Harmon Ave #2196 Las Vegas Nv 89103 $210,000, 176-11-612-002

6085 W Twain Ave #203 Las Vegas Nv 89103 $310,049, 176-10-712-019

2008 Franklin Ave Las Vegas Nv 89104 $140,000, 162-02-611-012

2168 St Paul Las Vegas Nv 89104 $130,000, 161-10-112-033

2305 Van Patten Pl Las Vegas Nv 89104 $128,000, 162-03-419-016

2321 Canosa Ave Las Vegas Nv 89104 $116,500, 162-01-312-016

3869 St Mark Ct Las Vegas Nv 89104 $156,000, 161-06-713-017

4726 E Boston Ave Las Vegas Nv 89104 $100,000, 162-02-411-110

4915 E St Louis Ave Las Vegas Nv 89104 $166,500, 161-05-710-233

1114 Cunningham Dr Las Vegas Nv 89106 $120,000, 139-28-608-023

1601 F St Las Vegas Nv 89106 $55,500, 139-22-410-057

1651 Wendell Williams Ave Las Vegas Nv 89106 $125,000, 139-21-211-002

1836 Star Sapphire Ct Las Vegas Nv 89106 $130,000, 139-21-311-029

605 Kasper Ave Las Vegas Nv 89106 $60,000, 139-22-310-046

108 Lucy Thompson St Las Vegas Nv 89107 $136,000, 138-36-111-018

240 S Crestline Dr Las Vegas Nv 89107 $140,000, 138-35-513-019

3605 Pyramid Dr Las Vegas Nv 89107 $55,434, 139-30-713-035

4016 Evening Breeze Ct Las Vegas Nv 89107 $80,000, 139-31-711-043

417 N Minnesota St Las Vegas Nv 89107 $35,000, 138-25-713-021

508 Buttonwood Ln Las Vegas Nv 89107 $110,000, 138-26-314-010

5200 Sugarfoot Ave Las Vegas Nv 89107 $105,000, 138-25-711-021

604 Langtry Dr Las Vegas Nv 89107 $140,000, 162-14-114-058

6237 W Washington Ave Las Vegas Nv 89107 $30,000, 138-26-710-089

6320 Arlington Ave Las Vegas Nv 89107 $150,000, 138-35-614-008

724 Chabot Dr Las Vegas Nv 89107 $290,000, 139-30-711-033

804 S Jones Blvd Las Vegas Nv 89107 $117,000.01 138-33-111-054

813 Ridgemount Dr Las Vegas Nv 89107 $97,500, 138-25-316-001

848 N Rainbow Blvd #1498 Las Vegas Nv 89107 $173,000, 125-18-515-014

848 N Rainbow Blvd #2117 Las Vegas Nv 89107 $108,150, 161-34-616-101

1600 N Torrey Pines Dr #104 Las Vegas Nv 89108 $85,000, 138-23-815-034

1612 Joshua Tree Ct Las Vegas Nv 89108 $110,000, 138-23-817-004

1836 Hermitage Dr Las Vegas Nv 89108 $160,000, 138-23-713-022

2044 Valley Dr Las Vegas Nv 89108 $140,000, 139-19-215-048

2500 Maverick St Las Vegas Nv 89108 $150,000, 138-14-813-001

2829 Forrest Duke Ct Las Vegas Nv 89108 $165,000, 138-14-212-134

3008 Hazy Meadow Ln Las Vegas Nv 89108 $175,000, 138-14-511-048

4425 Parkchester Cir Las Vegas Nv 89108 $170,000, 139-19-316-006

5401 Bugle Way #102 Las Vegas Nv 89108 $89,900, 138-13-810-103

5802 Madre Mesa Dr Las Vegas Nv 89108 $255,000, 138-13-310-052

6186 Maxmar Ct Las Vegas Nv 89108 $222,000, 138-17-413-033

6236 Mandarin Dr Las Vegas Nv 89108 $180,000, 138-26-512-016

6241 Espinosa Ave Las Vegas Nv 89108 $117,500, 138-23-613-037

920 Painted Peak Way Las Vegas Nv 89108 $310,000, 138-26-214-012

1663 Pawnee Dr Las Vegas Nv 89109 $220,000, 162-14-111-018

2877 Paradise Rd #204 Las Vegas Nv 89109 $400,000, 162-09-611-012

356 E Desert Inn Rd #109 Las Vegas Nv 89109 $65,000, 162-09-811-009

756 Tam O Shanter Las Vegas Nv 89109 $162,000, 162-10-610-006

914 Tam O’shanter Las Vegas Nv 89109 $170,000, 162-10-610-031

1122 Pikes Peak Ct Las Vegas Nv 89110 $185,000, 140-28-311-028

1235 Desert Solitude St Las Vegas Nv 89110 $224,999, 140-27-212-083

1424 Helen Belle Dr Las Vegas Nv 89110 $65,897, 140-29-118-005

1513 Henry Dr Las Vegas Nv 89110 $145,000, 140-30-512-022

4029 Buffalo Bill Ave Las Vegas Nv 89110 $110,000, 140-31-119-002

433 Sunset Villa Dr Las Vegas Nv 89110 $220,000, 140-27-816-030

4399 E Stewart Ave #140 Las Vegas Nv 89110 $142,000, 161-03-414-034

4519 Bingham Ave Las Vegas Nv 89110 $115,000, 140-29-411-166

5816 Common Wealth Dr Las Vegas Nv 89110 $140,000, 140-33-515-001

6229 E Owens Ave Las Vegas Nv 89110 $151,000, 140-27-113-003

6650 Ruby Summit Ave Las Vegas Nv 89110 $235,000, 140-27-715-001

80 Vallejo Ave Las Vegas Nv 89110 $85,000, 140-31-312-016

89 Lupin Ct Las Vegas Nv 89110 $56,000, 140-31-814-001

962 Winchester St Las Vegas Nv 89110 $181,000, 140-28-813-002

15 Princeville Ln Las Vegas Nv 89113 $225,000, 177-17-402-003

5339 Galanthus St Las Vegas Nv 89113 $138,900, 163-28-720-073

5845 Rainbow Trout Ct Las Vegas Nv 89113 $158,000, 163-17-613-004

7139 S Durango D #207 Las Vegas Nv 89113 $170,000, 176-05-218-014

7503 Salvadora Pl Las Vegas Nv 89113 $440,000, 176-10-215-021

7962 Zuma Beach Ct Las Vegas Nv 89113 $162,000, 177-13-214-191

8348 Silverdale Ave Las Vegas Nv 89113 $160,000, 163-33-112-079

8355 W Cougar Ave Las Vegas Nv 89113 $785,000, 176-16-301-027

2987 Pay Less Ct Las Vegas Nv 89115 $129,000, 140-18-612-003

3662 Briarcliff Rd Las Vegas Nv 89115 $100,000, 140-07-614-016

3857 Blue Wave Dr Las Vegas Nv 89115 $110,000, 140-07-112-030

4171 Pistachio Nut Ave Las Vegas Nv 89115 $150,000, 140-06-721-047

4368 Crystal Peak Dr Las Vegas Nv 89115 $143,000, 139-07-115-071

4404 E Azure Ave Las Vegas Nv 89115 $175,000, 124-27-412-001

10039 Prairie Dove Ave Las Vegas Nv 89117 $88,000, 163-09-112-116

1404 Sunblush Ln Las Vegas Nv 89117 $375,000, 163-05-112-025

1600 Starside Dr Las Vegas Nv 89117 $325,500, 163-05-220-032

1613 Cordoba Canyon St Las Vegas Nv 89117 $255,000, 163-04-216-014

2105 S Cimarron Rd Las Vegas Nv 89117 $400,000, 163-04-307-008

2900 Morning Dew St Las Vegas Nv 89117 $300,500, 163-07-216-107

3042 S Durango Dr Las Vegas Nv 89117 $176,000, 124-26-510-054

3100 Stern Dr Las Vegas Nv 89117 $139,000, 138-28-617-019

7676 Palace Monaco Ave Las Vegas Nv 89117 $89,000, 163-14-616-030

8668 Portofino Ct Las Vegas Nv 89117 $221,500, 163-08-816-010

9004 Emerald Hill Las Vegas Nv 89117 $780,000, 164-12-217-003

9041 Sandy Shores Dr Las Vegas Nv 89117 $1,695,000, 138-19-710-006

9509 Bottle Creek Ln Las Vegas Nv 89117 $340,000, 163-07-612-023

5531 Kildare Ct Las Vegas Nv 89118 $278,000, 163-26-810-014

5623 Heinrick Ct Las Vegas Nv 89118 $180,000, 163-25-413-023

1582 Evening Shade Cir Las Vegas Nv 89119 $173,000, 177-02-420-002

2255 E Sunset Rd #2068 Las Vegas Nv 89119 $220,000, 137-35-312-008

5260 Surrey St Las Vegas Nv 89119 $275,000, 162-26-602-006

5440 Surrey St Las Vegas Nv 89119 $89,000, 162-26-710-198

5554 Chestnut St Las Vegas Nv 89119 $144,800, 162-26-810-189

7041 Morales Cir Las Vegas Nv 89119 $155,000, 177-02-711-064

2470 Chandler Ave #1 Las Vegas Nv 89120 $39,970, 163-24-611-161

2470 Chandler Ave #1 Las Vegas Nv 89120 $39,940, 163-24-612-084

2555 Leigh Ave Las Vegas Nv 89120 $130,000, 162-24-814-049

3085 Tarpon Dr Las Vegas Nv 89120 $116,000, 162-25-610-023

3970 Syracuse Dr Las Vegas Nv 89120 $167,500, 161-19-812-036

4765 Fairfax Ave Las Vegas Nv 89120 $123,000, 161-29-611-028

5207 Merrill Cir Las Vegas Nv 89120 $189,990, 161-29-214-020

2725 S Nellis Blvd #1196 Las Vegas Nv 89121 $66,900, 161-08-611-193

2970 Picasso Cir Las Vegas Nv 89121 $229,500, 162-24-212-033

3215 Siboney Villa Cir Las Vegas Nv 89121 $265,000, 162-24-617-008

3364 Othello Dr Las Vegas Nv 89121 $130,000, 162-12-714-016

3523 Anthony Dr Las Vegas Nv 89121 $125,000, 161-18-614-002

3745 Garden North Dr Las Vegas Nv 89121 $92,000, 161-07-416-030

3816 Cavalry St Las Vegas Nv 89121 $91,500, 161-18-310-066

3950 S Sandhill Rd #117 Las Vegas Nv 89121 $126,900, 161-18-815-020

4080 Royalhill Ave Las Vegas Nv 89121 $149,500, 161-19-617-088

4086 Vancouver Ave Las Vegas Nv 89121 $180,000, 161-19-710-042

4118 Annie Oakley Dr Las Vegas Nv 89121 $169,995, 161-19-512-001

4271 White Sands Ave Las Vegas Nv 89121 $90,000, 161-17-412-044

4314 E Desert Inn Rd Las Vegas Nv 89121 $103,000, 161-08-414-054

4433 El Carnal Way Las Vegas Nv 89121 $159,950, 161-20-312-031

4466 E Harmon Ave Las Vegas Nv 89121 $150,000, 161-05-410-031

4796 S Mojave Rd Las Vegas Nv 89121 $148,000, 162-24-811-002

3403 Sheep Canyon St Las Vegas Nv 89122 $130,000, 161-15-615-005

3812 Winter Whitetail St Las Vegas Nv 89122 $145,000, 161-15-712-048

4824 Sheppard Dr Las Vegas Nv 89122 $124,000, 161-21-412-072

4988 Copperlyn St Las Vegas Nv 89122 $170,000, 161-27-514-133

5051 Copperlyn St Las Vegas Nv 89122 $165,000, 161-27-515-002

5083 Sagelyn St Las Vegas Nv 89122 $159,000, 161-27-515-087

5295 Petal Ave Las Vegas Nv 89122 $176,000, 161-21-112-024

5358 Panaca Spring St Las Vegas Nv 89122 $180,870, 161-27-710-048

5370 Panaca Spring St Las Vegas Nv 89122 $184,925, 161-27-710-051

5374 Panaca Spring St Las Vegas Nv 89122 $184,950, 161-27-710-052

5413 Mercury Springs Dr Las Vegas Nv 89122 $195,200, 161-26-314-114

5508 Stacked Chips Rd #103 Las Vegas Nv 89122 $140,000, 161-21-714-213

6225 Rock Dove Ave Las Vegas Nv 89122 $56,500, 161-08-611-133

6257 Enchanted Creek Pl Las Vegas Nv 89122 $185,000, 161-15-812-094

6275 Boulder Hwy #1131 Las Vegas Nv 89122 $184,000, 162-14-211-008

6468 Jackrabbit Run Ave Las Vegas Nv 89122 $168,000, 161-15-712-166

6543 Chettle House Ln Las Vegas Nv 89122 $128,000, 161-27-617-003

6674 Frances Celia Ave Las Vegas Nv 89122 $150,000, 161-26-312-099

6797 Nickel Mine Ave Las Vegas Nv 89122 $150,000, 161-26-410-164

6891 Frances Celia Ave Las Vegas Nv 89122 $165,000, 161-26-312-001

1045 Legato Dr Las Vegas Nv 89123 $210,000, 177-10-710-037

1104 Desert Shale Ave Las Vegas Nv 89123 $300,000, 177-22-517-035

1176 Dana Maple Ct Las Vegas Nv 89123 $192,500, 177-22-617-040

1495 Le Luberon Ct Las Vegas Nv 89123 $265,000, 177-11-214-001

1663 Deep Spring Ave Las Vegas Nv 89123 $45,000, 163-25-713-097

7440 Edgewater Ln Las Vegas Nv 89123 $225,000, 177-10-111-014

7476 Spencer St Las Vegas Nv 89123 $293,874, 177-11-501-024

768 Whispering Palms Dr Las Vegas Nv 89123 $185,000, 177-15-117-003

7734 Briana Renee Way Las Vegas Nv 89123 $325,000, 177-10-714-014

8020 La Cienega St Las Vegas Nv 89123 $440,000, 177-09-802-013

8246 Creek Water Ln Las Vegas Nv 89123 $227,500, 177-15-512-058

8314 Hidden Hills Dr Las Vegas Nv 89123 $208,298, 177-15-114-029

8328 Brewster Valley St Las Vegas Nv 89123 $265,000, 177-14-213-011

8372 Lexford St Las Vegas Nv 89123 $104,000, 161-07-612-046

8544 Manalang Rd Las Vegas Nv 89123 $175,000, 177-15-314-033

8833 Blue Wolf St Las Vegas Nv 89123 $226,000, 177-14-411-039

9032 Edgeworth Pl Las Vegas Nv 89123 $288,000, 177-22-114-038

9841 Bradford Summit St Las Vegas Nv 89123 $165,000, 177-27-110-039

2040 Towering Pines St Las Vegas Nv 89125 $165,000, 164-01-714-030

1104 Dusty Creek St Las Vegas Nv 89128 $116,500, 139-35-510-036

1113 Olvera Way Las Vegas Nv 89128 $204,000, 138-27-214-004

1601 Palmae Way Las Vegas Nv 89128 $135,000, 138-22-414-040

1824 Madera Canyon Pl Las Vegas Nv 89128 $415,000, 138-20-712-007

2632 Golden Sands Dr Las Vegas Nv 89128 $215,000, 138-16-713-044

7201 Lonesome Cir Las Vegas Nv 89128 $140,000, 138-22-811-077

7712 Himalayas Ave #103 Las Vegas Nv 89128 $300,000, 163-30-612-061

7724 Constanso Ave #103 Las Vegas Nv 89128 $103,000, 138-28-513-031

8308 Opal Cove Dr Las Vegas Nv 89128 $475,000, 139-32-610-049

8408 Kawala Dr Las Vegas Nv 89128 $48,000, 138-24-112-002

916 Boulder Springs Dr #201 Las Vegas Nv 89128 $82,990, 138-28-610-031

929 Boulder Mesa Dr #102 Las Vegas Nv 89128 $103,000, 138-28-616-058

10217 Clark Wooldridge Ct Las Vegas Nv 89129 $259,900, 137-12-610-019

3212 Paragon Pointe St Las Vegas Nv 89129 $180,000, 138-07-810-008

3525 Sedwick Cir Las Vegas Nv 89129 $178,000, 138-08-312-007

3713 Shanagolden St Las Vegas Nv 89129 $195,000, 138-07-621-004

3921 Broad Meadow Ct Las Vegas Nv 89129 $60,000, 140-30-517-006

4224 Robins Ridge Dr Las Vegas Nv 89129 $84,000, 137-01-414-085

7228 Buglehorn St Las Vegas Nv 89129 $217,990, 125-16-822-043

7525 Summer Crest Ln Las Vegas Nv 89129 $225,000, 138-03-412-026

8112 W Gilmore Ave Las Vegas Nv 89129 $215,000, 140-18-810-061

8745 W Gilmore Ave Las Vegas Nv 89129 $310,000, 138-08-512-135

4855 Polar Lights Ct Las Vegas Nv 89130 $240,000, 125-25-815-060

4909 Capo Gallo St Las Vegas Nv 89130 $239,000, 125-35-812-003

5232 Rock Creek Ln Las Vegas Nv 89130 $173,900, 125-36-212-026

5236 Saranac Rd Las Vegas Nv 89130 $280,000, 125-36-612-016

5325 Little Fawn Ct Las Vegas Nv 89130 $247,500, 125-25-810-071

5604 Segolilly Cir Las Vegas Nv 89130 $218,000, 125-36-311-031

6133 Copper Crest Dr Las Vegas Nv 89130 $211,000, 125-35-510-067

6209 Minerva Dr Las Vegas Nv 89130 $211,500, 138-02-510-013

6375 Maratea Ave Las Vegas Nv 89130 $250,000, 125-35-812-007

7420 Hickory Hills Dr Las Vegas Nv 89130 $167,000, 125-27-221-009

4904 Whispering Spring Ave Las Vegas Nv 89131 $165,000, 125-13-624-023

4912 Whistling Acres Ave Las Vegas Nv 89131 $182,000, 125-12-611-001

6364 Radiant Rapture Ave Las Vegas Nv 89131 $215,000, 125-09-313-035

7509 Hillsboro Pines Ct Las Vegas Nv 89131 $187,500, 125-10-214-018

7513 Abbigal Ct Las Vegas Nv 89131 $189,900, 125-22-111-017

7629 Silver Mallard Ave Las Vegas Nv 89131 $155,000, 125-16-712-037

7836 Meandering Light Ave Las Vegas Nv 89131 $269,000, 125-16-516-019

8105 Jo Marcy Dr Las Vegas Nv 89131 $260,000, 125-16-116-004

8117 Celina Hills St Las Vegas Nv 89131 $214,000, 125-10-816-006

8159 Mystic Desert Ave Las Vegas Nv 89131 $64,000, 162-03-512-059

8160 New Leaf Ave Las Vegas Nv 89131 $174,900, 125-16-421-123

8204 Wooden Windmill Ct Las Vegas Nv 89131 $367,000, 125-09-212-037

8210 Unicorn St Las Vegas Nv 89131 $437,500, 125-12-713-004

8265 Wildwood Glen Dr Las Vegas Nv 89131 $195,000, 125-16-421-102

8405 Garrett Ranch St Las Vegas Nv 89131 $360,000, 125-12-210-070

8517 Soaring High St Las Vegas Nv 89131 $143,000, 161-26-111-044

10033 Netherton Dr Las Vegas Nv 89134 $170,000, 137-13-714-060

10128 Cardinal View Pl Las Vegas Nv 89134 $340,000, 137-24-515-034

10316 Frostburg Ln Las Vegas Nv 89134 $199,900, 137-13-815-020

10408 Snyder Ave Las Vegas Nv 89134 $320,000, 137-24-210-025

1905 Red Robin Ct Las Vegas Nv 89134 $46,500, 138-24-110-068

2208 Point Rock Ln Las Vegas Nv 89134 $1,500,000, 138-19-118-017

2629 Hanging Rock Dr Las Vegas Nv 89134 $239,000, 137-13-311-105

2741 Crown Ridge Dr Las Vegas Nv 89134 $160,000, 138-17-312-041

2912 Darby Falls Dr Las Vegas Nv 89134 $460,000, 137-13-213-009

9033 Grayling Dr Las Vegas Nv 89134 $185,000, 138-17-211-078

9229 Pitching Wedge Dr Las Vegas Nv 89134 $245,000, 138-30-610-052

9312 Fresh Spring Dr Las Vegas Nv 89134 $163,000, 138-18-511-033

9416 Calico Garden Ave Las Vegas Nv 89134 $243,850, 138-18-813-018

9428 Cloudcroft Ave Las Vegas Nv 89134 $310,000, 138-19-617-027

10308 Wood Plank Ln Las Vegas Nv 89135 $143,999, 137-12-511-114

10310 Wood Work Ln Las Vegas Nv 89135 $209,000, 137-25-516-052

10474 Rose Park Ave Las Vegas Nv 89135 $250,000, 164-01-614-018

10607 Riva De Fiore Ave Las Vegas Nv 89135 $400,000, 164-24-211-031

11231 Winter Cottage Pl Las Vegas Nv 89135 $740,000, 164-11-512-061

11420 Ogden Mills Dr #103 Las Vegas Nv 89135 $231,500, 164-02-224-176

2132 Solvang Mill Dr Las Vegas Nv 89135 $157,500, 162-19-511-041

3209 Turtle Head Peak Dr Las Vegas Nv 89135 $165,000, 186-08-712-011

4558 Regalo Bello St Las Vegas Nv 89135 $72,900, 162-07-611-005

5167 Vincitor St Las Vegas Nv 89135 $295,000, 164-25-619-004

5329 Alden Glen Dr Las Vegas Nv 89135 $422,500, 164-25-713-131

5569 Atrium Woods Ln Las Vegas Nv 89135 $395,000, 164-25-410-232

5580 Lenox Hill Ct Las Vegas Nv 89135 $122,000, 137-36-113-076

62 Meadowhawk Ln Las Vegas Nv 89135 $1,187,000, 164-14-414-008

1037 Bonitos Suenos St Las Vegas Nv 89138 $315,000, 137-35-416-032

937 Ambrosia Dr Las Vegas Nv 89138 $286,000, 137-35-717-058

5689 Old Colony Dr Las Vegas Nv 89139 $162,906, 176-13-110-102

5907 W Santoli Ave Las Vegas Nv 89139 $152,000, 176-12-411-020

5926 Banbury Heights Way Las Vegas Nv 89139 $170,000, 176-12-410-020

5966 Sierra Medina Ave Las Vegas Nv 89139 $232,000, 176-24-310-062

6158 Mountain Hemlock Ave Las Vegas Nv 89139 $160,000, 176-11-512-028

6317 Freshet Ct Las Vegas Nv 89139 $130,000, 176-11-513-007

6624 Oxendale Ave Las Vegas Nv 89139 $179,000, 176-11-112-167

6681 Hurkling Stone Ave Las Vegas Nv 89139 $147,644, 176-11-110-126

6710 Catoctin Ave Las Vegas Nv 89139 $146,000, 176-11-112-069

7345 Silurian St Las Vegas Nv 89139 $148,000, 176-11-513-068

7586 Aspen Color St Las Vegas Nv 89139 $205,000, 176-12-214-005

8175 Arville St #15 & 16 Las Vegas Nv 89139 $215,000, 177-18-110-015

8192 Sorrel St Las Vegas Nv 89139 $320,457, 176-14-113-151

8290 Cullinan Ln Las Vegas Nv 89139 $155,466, 177-18-122-033

10336 Sipple St Las Vegas Nv 89141 $226,000, 176-25-413-003

10623 Piombino St Las Vegas Nv 89141 $61,100, 162-24-613-027

10741 Tuscan Ct Las Vegas Nv 89141 $217,800, 177-31-515-014

11153 Prado Del Rey Ln Las Vegas Nv 89141 $361,000, 176-36-414-008

11239 Moratella Ct Las Vegas Nv 89141 $285,000, 176-36-416-001

3084 Saffredi Ln Las Vegas Nv 89141 $107,500, 140-30-812-090

3271 Sicily Heights Ct Las Vegas Nv 89141 $225,000, 177-32-218-037

3290 Arcata Point Ave Las Vegas Nv 89141 $345,000, 191-05-114-061

4216 Royal Scots Ave Las Vegas Nv 89141 $705,000, 177-31-711-076

5052 Perrone Ave Las Vegas Nv 89141 $202,000, 176-36-716-061

5152 Moose Falls Dr Las Vegas Nv 89141 $230,000, 176-25-811-113

5362 Cappellini Ct Las Vegas Nv 89141 $555,000, 176-36-615-041

5458 Levens Ct Las Vegas Nv 89141 $265,000, 176-36-811-036

5621 Tingley Ave Las Vegas Nv 89141 $207,383, 176-25-412-052

5115 Blossom Ave Las Vegas Nv 89142 $229,000, 161-04-310-019

5177 Silverheart Ave Las Vegas Nv 89142 $125,000, 161-04-210-044

5286 Champions Ave Las Vegas Nv 89142 $147,300, 161-04-413-039

5378 Signet Ct Las Vegas Nv 89142 $130,000, 161-04-112-029

5821 Rainbow Bridge Dr Las Vegas Nv 89142 $155,000, 161-10-112-023

5937 Autumn Harvest Ave Las Vegas Nv 89142 $144,090, 161-03-115-019

6170 E Sahara Ave #1005 Las Vegas Nv 89142 $85,000, 161-03-422-005

8617 Vivid Violet Ave Las Vegas Nv 89143 $270,000, 125-08-712-023

8708 Majestic Pine Ave Las Vegas Nv 89143 $230,000, 125-17-513-006

8809 Saint Cloud Ct Las Vegas Nv 89143 $368,500, 125-08-213-010

8828 Medicine Wheel Ave Las Vegas Nv 89143 $157,500, 125-08-413-007

10216 Desert Wind Dr Las Vegas Nv 89144 $50,000, 139-13-115-001

10904 Mount Royal Ave Las Vegas Nv 89144 $468,000, 137-35-611-027

9301 Canyon Mesa Dr Las Vegas Nv 89144 $775,000, 138-30-815-037

1024 Alan Shepard St Las Vegas Nv 89145 $176,500, 138-34-410-015

217 Coconut Grove Ct Las Vegas Nv 89145 $173,000, 138-27-411-005

300 Bayswater Ct Las Vegas Nv 89145 $355,000, 137-35-815-032

305 Coconut Grove Ct Las Vegas Nv 89145 $138,000, 138-27-410-002

7100 Pirates Cove Rd #1118 Las Vegas Nv 89145 $68,000, 138-27-418-072

7100 Pirates Cove Rd #2100 Las Vegas Nv 89145 $80,000, 138-27-418-154

7805 Settlers Ridge Ln Las Vegas Nv 89145 $136,000, 138-33-720-019

7815 Settlers Ridge Ln Las Vegas Nv 89145 $124,000, 138-33-720-015

7825 Kings Cove Ct Las Vegas Nv 89145 $134,000, 138-33-721-043

8405 Lomack Ct Las Vegas Nv 89145 $135,000, 138-33-111-096

8452 Boseck Dr #130 Las Vegas Nv 89145 $123,000, 138-33-324-043

8617 Trianon Ln Las Vegas Nv 89145 $355,500, 138-32-719-005

9628 Camden Hills Ave Las Vegas Nv 89145 $275,000, 163-08-213-034

3011 Camillo Ct Las Vegas Nv 89146 $144,500, 163-12-712-019

3407 Bristlecone St Las Vegas Nv 89146 $325,000, 163-14-511-033

5066 Stampa Ave Las Vegas Nv 89146 $137,000, 163-12-711-050

5755 Doe Ave Las Vegas Nv 89146 $350,000, 163-01-207-002

6209 Shadywood Dr Las Vegas Nv 89146 $243,900, 163-02-719-007

10120 W Flamingo Rd #410 Las Vegas Nv 89147 $3,825,000, 164-14-714-011

3650 Bahama Bay Ct Las Vegas Nv 89147 $300,000, 163-17-211-011

3749 Richard Allen Ct Las Vegas Nv 89147 $188,000, 176-20-413-016

3830 Honey Flower Ct Las Vegas Nv 89147 $75,000, 163-16-810-022

3856 Crest Horn Dr Las Vegas Nv 89147 $238,040, 163-16-712-001

3924 Laurel Brook Dr Las Vegas Nv 89147 $72,500, 163-13-812-030

4334 Tall Tree St Las Vegas Nv 89147 $372,000, 163-20-215-018

4435 Sweet Stone Pl Las Vegas Nv 89147 $180,000, 163-21-617-058

4561 Halfway Rock St Las Vegas Nv 89147 $200,000, 163-21-611-040

4593 Ermine Ct Las Vegas Nv 89147 $140,000, 163-22-310-037

4750 Desert Plains Rd Las Vegas Nv 89147 $158,094, 163-22-810-174

7741 Isley Ave Las Vegas Nv 89147 $165,000, 163-22-311-027

7885 W Flamingo Rd #2029 Las Vegas Nv 89147 $60,000, 163-21-516-061

8121 Chambersberg St Las Vegas Nv 89147 $170,000, 163-21-616-044

8301 W Flamingo Rd #2119 Las Vegas Nv 89147 $143,000, 163-21-510-045

8910 Rio Verde Ave Las Vegas Nv 89147 $64,823, 161-20-710-039

8937 Sierra Linda Dr Las Vegas Nv 89147 $183,000, 163-20-512-011

9878 Ridge Hill Ave Las Vegas Nv 89147 $248,000, 163-19-410-075

10173 Chestnut Wood Ave Las Vegas Nv 89148 $300,000, 163-31-112-051

399 Fox Lake Ave Las Vegas Nv 89148 $153,000, 163-23-511-001

490 Baldur Run St Las Vegas Nv 89148 $489,900, 176-17-511-072

57 Chateau Whistler Ct Las Vegas Nv 89148 $496,500, 176-08-710-070

6336 Fence Post St Las Vegas Nv 89148 $205,000, 163-31-811-022

8863 Quarterhorse Ln Las Vegas Nv 89148 $225,000, 176-17-410-024

8981 W Torino Ave Las Vegas Nv 89148 $200,000, 125-19-613-008

9108 Mackanos Ave Las Vegas Nv 89148 $205,600, 176-20-210-016

9153 Hilverson Ave Las Vegas Nv 89148 $138,000, 176-08-112-103

9556 Knotweed Ave Las Vegas Nv 89148 $74,500, 163-23-411-039

9914 Wonderful Day Dr Las Vegas Nv 89148 $380,000, 163-31-213-023

5025 Portraits Pl Las Vegas Nv 89149 $232,000, 125-34-711-012

510 N Butler St Las Vegas Nv 89149 $170,000, 124-27-313-038

5940 N Bonita Vista St Las Vegas Nv 89149 $70,000, 163-26-510-051

7064 Caribou Ridge St #101 Las Vegas Nv 89149 $102,500, 125-20-112-121

7824 Dry Dust Ct Las Vegas Nv 89149 $160,000, 125-18-113-071

7961 Twin Leaf St Las Vegas Nv 89149 $170,000, 125-18-515-031

8275 Corbett St Las Vegas Nv 89149 $345,000, 125-28-305-005

8925 James Carl Ct Las Vegas Nv 89149 $168,000, 125-20-115-020

9053 Intriguing Ave Las Vegas Nv 89149 $140,000, 125-17-310-431

9208 Long Grove Ave Las Vegas Nv 89149 $248,432, 125-19-711-041

9260 W La Mancha Ave Las Vegas Nv 89149 $549,299, 125-30-804-009

9304 Grassy Butte Ct Las Vegas Nv 89149 $230,000, 125-19-610-097

9329 Palmer House Ave Las Vegas Nv 89149 $173,500, 125-19-711-014

9444 Biroth Ct Las Vegas Nv 89149 $202,500, 125-19-611-018

9517 Wakashan Ave Las Vegas Nv 89149 $141,000, 125-17-210-301

2044 Clancy St Las Vegas Nv 89156 $165,000, 140-15-510-001

2217 Placer Creek Ct Las Vegas Nv 89156 $140,000, 140-23-610-004

2256 Sabroso St Las Vegas Nv 89156 $90,000, 140-23-116-042

2861 Galena Peak Ln Las Vegas Nv 89156 $150,000, 140-15-612-016

5248 Paradise Skies Ave Las Vegas Nv 89156 $112,000, 140-21-110-053

6548 Grand Oaks Dr Las Vegas Nv 89156 $163,000, 140-22-614-047

6721 Laronda Ln Las Vegas Nv 89156 $149,000, 140-23-113-072

6740 Cherry Grove Ave Las Vegas Nv 89156 $171,000, 140-23-410-002

10413 Mount Washington Ave Las Vegas Nv 89166 $292,900, 126-13-513-099

10512 Nantucket Ridge Ave Las Vegas Nv 89166 $205,000, 126-13-412-094

10612 Lomaland Ave Las Vegas Nv 89166 $278,681, 125-19-711-047

10633 Jamestown Square Ave Las Vegas Nv 89166 $240,000, 126-13-412-032

10831 Iona Island Ave Las Vegas Nv 89166 $224,900, 126-13-115-080

6859 Pipil St Las Vegas Nv 89166 $190,000, 126-24-212-034

7021 Whipple Manor St Las Vegas Nv 89166 $186,000, 126-24-112-029

7624 Butler Mesa St Las Vegas Nv 89166 $206,000, 126-13-212-062

7819 Verdugo Peak St Las Vegas Nv 89166 $172,000, 126-13-113-055

2084 Vegas Valley Dr Las Vegas Nv 89169 $185,000, 162-11-612-018

230 E Flamingo Rd #232 Las Vegas Nv 89169 $205,000, 162-16-810-316

230 E Flamingo Rd #425 Las Vegas Nv 89169 $190,000, 162-16-810-391

3454 Algonquin Cir Las Vegas Nv 89169 $220,000, 178-10-316-012

10068 Beacon View St Las Vegas Nv 89178 $175,000, 176-28-610-125

10284 Copalito Dr Las Vegas Nv 89178 $265,722, 176-27-713-013

10385 Kern Ridge St Las Vegas Nv 89178 $321,000, 176-29-813-071

10472 Raining Sky St Las Vegas Nv 89178 $232,000, 176-29-412-140

549 Mayfair Walk Ave Las Vegas Nv 89178 $162,000, 176-18-510-105

8267 Campbell Springs Ave Las Vegas Nv 89178 $419,000, 176-28-211-142

8649 Bronze Hills Ct Las Vegas Nv 89178 $133,000, 176-29-812-010

8675 Tomnitz Ave #102 Las Vegas Nv 89178 $126,000, 176-20-713-053

8683 Brilliant Star Dr Las Vegas Nv 89178 $175,000, 176-29-712-001

9317 Furnace Gulch Ave Las Vegas Nv 89178 $185,000, 176-20-413-013

9353 Shawnee Mission Ave Las Vegas Nv 89178 $193,000, 176-29-217-019

9498 Oro Bullion St Las Vegas Nv 89178 $121,000, 176-20-312-097

9612 Trattoria St Las Vegas Nv 89178 $206,000, 176-15-210-046

9714 Almenia St Las Vegas Nv 89178 $380,000, 176-28-115-002

9846 Almenia St Las Vegas Nv 89178 $111,000, 191-14-110-013

7478 Benlomond Ave Las Vegas Nv 89179 $229,000, 176-34-310-163

10246 Quaint Tree St Las Vegas Nv 89183 $150,000, 177-27-312-080

11921 Haven St Las Vegas Nv 89183 $168,000, 191-04-413-006

1245 Sand Castle Ave Las Vegas Nv 89183 $167,000, 177-26-419-010

1375 Balsam Mist Ave Las Vegas Nv 89183 $203,600, 177-26-211-032

195 Capriati Ave Las Vegas Nv 89183 $305,000, 191-04-212-030

415 Green Gables Las Vegas Nv 89183 $290,000, 177-27-212-011

452 E Silverado Ranch #190 Las Vegas Nv 89183 $54,000, 161-16-110-054

530 Comumbia Pike Ave Las Vegas Nv 89183 $275,000, 176-28-512-046

543 Dairy Creek Ave Las Vegas Nv 89183 $146,000, 177-27-313-041

84 Japonica Ave Las Vegas Nv 89183 $186,000, 191-04-213-015

9795 Ramhorn Canyon St Las Vegas Nv 89183 $330,000, 177-26-110-027

9850 Ramhorn Canyon St Las Vegas Nv 89183 $275,000, 177-26-110-125

9968 Keephills St Las Vegas Nv 89183 $119,000, 177-27-614-236

Figures Are Provided By AccuData, A Local Research Firm.