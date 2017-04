LUXURY HOMES

April 30, 2017 - 5:00 am

■ 9816 Mountain Grove Court – $2.95 million; 8,575 square feet. Parcel No. 138-19-115-029. Seller: Justin P. Ross. Buyer: Corey Jenkins.

■ 3750 Las Vegas Blvd. South, Unit 3204 – $2.05 million; 2,563 square feet. Parcel No. 162-20-712-090. Seller: Bryn Krief and Yvette Seibel. Buyer: Norman L. Rogers.

■ 2012 Grouse St. – $1.6 million; 6,299 square feet. Parcel No. 138-19-710-037. Seller: Corey Jenkins. Buyer: Ivan Sher.

■ 9 Anthem Pointe Court – $1.45 million; 6,604 square feet. Parcel No. 190-07-510-011. Seller: AP9. Buyer: James R. Curl and Jane E. Curl.

■ 1640 S. Valadez St. – $1.34 million; 7,013 square feet. Parcel No. 163-04-605-013. Seller: Greg Clow. Buyer: The DH Revocable Trust.

■ 3235 Costa Smeralda Circle – $1.25 million; 7,838 square feet. Parcel No. 163-10-418-002. Seller: D.R. Horton. Buyer: Manfred Pino.

■ 2994 Kedelston St. – $1.2 million; 5,435 square feet. Parcel No. 164-12-317-021. Seller: Christopher Breiter and Daniel Wathen. Buyer: Barbara J. Stark and Charles R. Stark.

■ 88 Basque Coast St. – $1.12 million; 3,765 square feet. Parcel No. 137-27-212-027. Seller: Toll South LV. Buyer: Cory Turner and Tanya Turner.

Deeds filed with Clark County Recorder’s Office April 16-22, 2017