Luxury home sales

• 10116 Summit Canyon Drive – $3 million; 12835 square feet. Parcel No. 137-36-615-026. Seller: The Meyers Family Trust Agreement. Buyer: The Omgle Family Revocable Trust.

• 10116 Summit Canyon Drive – $3 million; 12835 square feet. Parcel No. 137-36-615-026. Seller: The Meyers Family Trust Agreement. Buyer: The Omgle Family Revocable Trust.

• 508 Royalton Drive – $2.7 million; 9355 square feet. Parcel No. 138-30-713-072. Seller: The Davatar Trust. Buyer: The Nathaniel Everett Terry Revocable Trust.

• 7 Boulder Crossing Circle – $2.2 million; 7,084 square feet. Parcel No. 164-14-314-004. Seller: Zachary A. Bagans. Buyer: Erik N. Kubiak and Cinead Kubiak.

• 3740 Las Vegas Blvd. South – $1.8 million; 2,126 square feet. Parcel No. 162-20-712-212. Seller: Andrew J. Sasson. Buyer: Timothy P. Hopkins.

• 713 Canyon Greens Drive – $1.6 million; 5,771 square feet. Parcel No. 138-30-712-023. Seller: Justin Manacher and Dana M. Manacher. Buyer: The CGRE Trust dated Dec. 5, 2016.

• 20 Cross Ridge St. – $1.3 million; 4850 square feet. Parcel No. 164-14-617-003. Seller: Andrew Corbo. Buyer: Randall C. Easton.

• 222 Karen Ave., No. 2607 – $1.2 million; 1657 square feet. Parcel No. 162-10-114-509. Seller: Karen Community LV LLC. Buyer: Steven Li.

• 8916 Canyon Springs Drive – $1.1 million; 5998 square feet. Parcel No. 163-05-412-019. Seller: John W. Mallo Sr.. Buyer: XiuFeng Yang.

SOURCE: Clark County Recorder