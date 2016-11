Here are the tee times for Friday’s second round at the Shriners Open at TPC Summerlin

FRIDAY’S TEE TIMES

Round 2 #1 tee

▶7:05 a.m.: Brian Harman, St. Simons Island, GA; Will MacKenzie, Jupiter, FL; Jon Curran, Hopkinson, MA

▶7:15 a.m.: Robert Garrigus, Scottsdale, AZ; Mark Hubbard, Denver, CO; Wesley Bryan, Augusta, GA

▶7:25 a.m.: Bob Estes, Austin, TX; Francesco Molinari, Turin, ITA; Michael Kim, Dallas

▶7:35 a.m.: Aaron Baddeley, Melbourne, AUS; Danny Lee, Rotorua, NZL; Chris Kirk, Athens, GA

▶7:45 a.m.: James Hahn, Alameda, CA; Sean O’Hair, Chadds Ford, PA; Vijay Singh, Fiji Islands

▶7:55 a.m.: Cody Gribble, Dallas; Vaughn Taylor, Augusta, GA; Steven Bowditch, Queensland, AUS

▶8:05 a.m.: Ben Crane, Portland, OR; Adam Hadwin, Abbotsford, B.C., CAN; Brett Stegmaier, Palm Beach Gardens, FL

▶8:15 a.m.: Pat Perez, Scottsdale, AZ; Cameron Tringale, Laguna Niguel, CA; Sung Kang. Coppell, TX

▶ 8:25 a.m.: Lucas Glover, Tequesta, FL; David Hearn, Brantford, ON, CAN

▶ 8:35 a.m.: Trey Mullinax, Birmingham, AL; Grayson Murray, Raleigh, NC; Lee McCoy, Clarkesville, GA

▶ 8:45 a.m.: Mackenzie Hughes, Dundas, ON, CAN; Brian Campbell, Irvine, CA; Dominic Bozzelli, Pittsford, NY

▶ 8:55 a.m.: Richy Werenski, Jupiter, FL; Julian Etulain; Buenos Aires, ARG; Sihwan Kim, Orlando, FL

Round 2 #10 tee

▶ 7:05 a.m.: Scott Stallings, Oak Ridge, TN; Spencer Levin, Elk Grove, CA; Martin Flores, Dallas

▶7:15 a.m.: Kyle Stanley, Gig Harbor, WA; Shawn Stefani, Houston, TX; Luke List, Seal Beach, CA

▶7:25 a.m.: Michael Thompson, Sea Island, GA; Jason Bohn, Acworth, GA; Harold Varner III, Gastonia, NC

▶7:35 a.m.: Charley Hoffman, Rancho Santa Fe, CA; Davis Love III, Sea Island, GA; Webb Simpson, Charlotte, NC

▶7:45 a.m.: Ryan Moore, Las Vegas; Smylie Kaufman, Birmingham, AL; Kevin Na, Las Vegas

▶7:55 a.m.: Greg Chalmers, Sydney, AUS; Keegan Bradley, Woodstock, VT; Ernie Els, South Africa

▶8:05 a.m.: Jim Herman, Palm City, FL; Robert Streb, Shawnee, KS; Charles Howell III, Windermere, FL

▶8:15 a.m.: Daniel Summerhays, Farmington, UT; Kyle Reifers, Mooresville, NC; Derek Fathauer, Jupiter, FL

▶8:25 a.m.: Seung-Yul Noh, Irving, TX; Martin Laird, Glasgow, SCO; Jon Rahm, Barrika, ESP

▶8:35 a.m.: Miguel Angel Carballo, Bahia Blanca, ARG; Ryan Blaum, Jacksonville Beach, FL; Seamus Power, Waterford, IRL

▶8:45 a.m.: Tommy Gainey, Hartsville, SC; Bobby Wyatt, Sea Island, GA; Xander Schauffele, San Diego, CA

▶8:55 a.m.: Bryson DeChambeau, Clovis, CA; Zack Sucher, Birmingham, AL; Josh Teater, Lexington, KY

Round 2 #1 tee

▶11:55 a.m.: Ken Duke, Stuart, FL; Jamie Lovemark, San Diego; Blayne Barber, Auburn, AL

▶ 12:05 p.m.: John Huh, Dallas; Johnson Wagner, Charlotte, NC; Tyrone Van Aswegen, McKinney, TX

▶ 12:15 p.m.: Bryce Molder, Scottsdale, AZ; Chez Reavie, Scottsdale, AZ; Greg Owen, Mansfield, ENG

▶12:25 p.m.: Scott Piercy, Las Vegas; Brooks Koepka, West Palm Beach, FL; Billy Horschel, Ponte Vedra Beach, FL

▶12:35 p.m.: Brendan Steele, Idyllwild, CA; Jimmy Walker, Boerne, TX; Graeme McDowell, Portrush, NIR

▶12:45 p.m.: Billy Hurley III, Annapolis, MD; Fabian Gomez, Chaco, ARG; Nick Watney, Dixon, CA

▶12:55 p.m.: Peter Malnati, Knoxville, TN; David Lingmerth, Tranas, SWE; Nick Taylor, Abbotsford, B.C., CAN

▶1:05 p.m.: Geoff Ogilvy, Melbourne, AUS; Scott Brown, Aiken, SC; Zac Blair, Saint George, UT

▶ 1:15 p.m.: Jonas Blixt. Hammaro, SWE; Stuart Appleby, Cohuna, AUS; Ryo Ishikawa, Japan

▶1:25 p.m.: Cameron Smith, Brisbane, AUS; Kelly Kraft, Dallas; Ollie Schniederjans, Alpharetta, GA

▶ 1:35 p.m.: Hiroshi Iwata, Sendai, JPN; J.T. Poston, St. Simons Island, GA; Marty Jertson, Phoenix, AZ

▶ 1:45 p.m.: Nicholas Lindheim, Satellite Beach, FL; Cheng Tsung Pan, Taiwan; Kurt Kitayama, Chico, CA

Round 2 #10 tee

▶11:55 a.m.: Kevin Streelman, Wheaton, IL; Graham DeLaet, Weyburn, SK, CAN; Morgan Hoffmann, Wyckoff, NJ.

▶12:05 p.m.: Russell Henley, Kiawah Island, SC; Carl Pettersson, Raleigh, NC; Rod Pampling, Brisbane, AUS

▶12:15 p.m.: Boo Weekley, East Milton, FL; Jason Kokrak, Warren, OH; Patton Kizzire, Sea Island, GA

▶12:25 p.m.: Hunter Mahan, Dallas; Harris English, Sea Island, GA; Stewart Cink, Duluth, GA

▶12:35 p.m.: William McGirt, Spartanburg, SC; Matt Every, Jacksonville Beach, FL; Brian Gay, Windermere, FL

▶12:45 p.m.: Tony Finau, Lehi, UT; J.J. Henry, Fort. Worth, TX; Alex Cejka, Germany

▶12:55 p.m.: Brian Stuard, Jackson, MI; Troy Merritt, Meridian, ID; Ben Martin; Kiawah Island, SC

▶1:05 p.m.: Matt Jones. Sydney, AUS; John Senden, Brisbane, AUS; Bud Cauley, Jacksonville Beach, FL

▶1:15 p.m.: Jonathan Byrd, Sea Island, GA; Patrick Rodgers, Avon, IN; Gonzalo Fdez-Castano. Madrid, ESP

▶1:25 p.m.: Chad Campbell, Andrews, TX, Steve Marino, Tequesta, FL; Ricky Barnes, Phoenix

▶1:35 p.m.: Andres Gonzales, Lakewood, WA; Steven Alker, Hamilton, NZL; Kevin Tway; Edmond, OK

▶1:45 p.m.: Ryan Brehm, Mount Pleasant, MI; J.J. Spaun, Los Angeles; Aaron Wise, Lake Elsinore, CA

Saturday start times: 9:30-11:30 a.m.

Sunday start times: 8:30-10:30 a.m.

Saturday finish times: 4:30 p.m.

Sunday finish times: 3:30 p.m.