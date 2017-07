Here’s what to expect on Day 7 of NBA Summer League in Las Vegas.

The seventh day of the 2017 NBA Summer League is the second day of tournament play and will feature eight games in total.

The seventh day of the 2017 NBA Summer League is the second day of tournament play, with the winners from Wednesday facing off against the top eight seeds. It will feature eight games in total — four in the Thomas & Mack Center and four in the adjacent Cox Pavilion.

The winners from today will move on to the quaterfinals Saturday, and the losing teams will play the losers from the Wednesday’s games in the consolation round Friday.

The 11-day NBA Summer League will present 67 games in total. A record 24 teams will participate in the tournament-style format, which culminates with a championship game that will be televised by ESPN on July 17.

Game of the day

Los Angeles Lakers vs. Cleveland Cavaliers — The Lakers edged out a close one against the 76ers last night behind Lonzo Ball’s best game so far in the tournament: 36 points, 11 assists, and eight rebounds. They will face an undefeated Cavaliers team that has beaten their opponents by a combined total of 51 points.

What to look for

* Six teams remain undefeated so far in Las Vegas: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, and Toronto Raptors. Will they continue to remain unblemished or, to quote a notorious Irish pugilist, does somebody’s “0” have to go?

* New Orleans Pelicans guard Quinn Cook has been having a nice showing during Summer League. The former Duke Blue Devil is averaging about 21 points per game, while going 6-for-13 from 3-point range. Will he continue to bring the heat against the San Antonio Spurs?

* Phoenix Suns forward Josh Jackson, the fourth overall pick, has been impressive so far, looking very comfortable out there on an NBA court. Some would say “but it’s only Summer League ball,” which is true. But if Jackson, who is averging 18.5 points and 9.5 rebounds in the tournament, continues to get better, it paints a bright future for a young, talented team to emerge out of Phoenix.

Schedule/Latest lines*

Today

At Cox Pavilion

No. 24 New Orleans vs. No. 8 San Antonio, 1 p.m. (Spurs -3½, 174)

No. 22 Golden State vs. No. 6 Boston, 3 p.m. (Celtics -3½, 162)

No. 15 Phoenix vs. No. 4 Memphis, 5 p.m. (Grizzlies -1½, 171½)

No. 16 Portland vs. No. 1 Toronto, 7 p.m. (Raptors -3½, 163½)

At Thomas & Mack

No. 23 Denver vs. No. 7 Brooklyn, 1:30 p.m. (Nets -2½, 167)

No. 12 Miami vs. No. 5 Los Angeles Clippers, 3:30 p.m. (Clippers -2½, 165½)

No. 19 Sacramento vs. No. 3 Dallas, 5:30 p.m. (Mavericks -4½, 164½)

No. 15 Los Angeles Lakers vs. Cleveland, 7:30 p.m. (Cavaliers -2½, 173)

Tickets

Per session: $30 adults, $20 kids 12 and under

TV

ESPN, ESPN2, ESPNU, ESPN3 streaming, NBA TV

Roster’s for teams playing today

Denver Nuggets

# Player Position Height

25 Malik Beasley G 6-5

8 Thomas Bropleh F 6-5

3 Robert Carter, Jr. F 6-9

12 Petr Cornelie C 6-11

1 Torrey Craig G/F 6-6

41 Juan Hernangomez F 6-8

22 Xavier Johnson F 6-7

20 Tyler Lydon F 6-10

13 Dallas Moore G 6-1

11 Monte Morris G 6-3

4 Nikola Radicevic G 6-5

23 Howard Sant-Roos G/F 6-7

30 Henry Sims F/C 6-10

6 David Walker G/F 6-6

Brooklyn Nets

# Player Position Height

31 Jarrett Allen C 6-11

53 Nathan Boothe C 6-9

8 Spencer Dinwiddie G 6-6

34 Milton Doyle G 6-4

10 Archie Goodwin G 6-5

24 Rondae Hollis-Jefferson F 6-7

0 Prince Ibeh C 6-10

22 Caris LeVert G/F 6-7

9 Tahjere McCall G 6-5

4 J.J. Moore F 6-6

21 Kamari Murphy F 6-9

17 Vincent Poirier C 7-0

26 Rodney Pryor G 6-4

30 Jeremy Senglin G 6-2

15 Isaiah Whitehead G 6-4

42 Jacob Wiley F 6-8

New Orleans Pelicans

# Player Position Height

5 Keith Benson C 6-11

10 Mashawn Chamberlain F 6-4

2 Quinn Cook G 6-2

9 Isaiah Cousins G 6-4

25 Jaleel Cousins C 6-11

27 Jordan Crawford G 6-5

13 Cheick Diallo F 6-9

15 Frank Jackson G 6-4

14 Peter Jok G 6-6

52 Jalen Jones G 6-7

34 Sanjay Lumpkin F 6-6

4 Jordan Mathews G 6-4

45 Royce O’Neale F 6-6

6 Axel Toupane G 6-7

1 James Young G 6-6

San Antonio Spurs

# Player Position Height

43 Ben Bentil F 6-9

42 Davis Bertans F 6-10

15 Jaron Blossomgame F 6-7

19 Cleanthony Early F 6-8

11 Bryn Forbes G 6-3

22 Olivier Hanlan G 6-4

28 Livio Jean-Charles F 6-9

55 Cory Jefferson F 6-9

25 Cady Lalanne C 6-9

18 Jeff Ledbetter G 6-3

5 Dejounte Murray G 6-5

24 James Robinson G 6-3

4 Derrick White G 6-5

45 Shayne Whittington F 6-11

Golden State Warriors

# Player Position Height

12 Bryce Alford G 6-3

18 Noah Allen G/F 6-7

2 Jordan Bell F 6-9

25 Chris Boucher F 6-10

32 Jabari Brown G 6-4

8 Elgin Cook F 6-6

10 Deividas Dulkys G 6-5

31 Dylan Ennis G 6-2

33 Alex Hamilton G 6-4

40 Justin Harper F 6-10

15 Damian Jones C 7-0

5 Kevon Looney F 6-9

0 Patrick McCaw G 6-7

6 Xavier Munford G 6-2

7 Joe Rahon G 6-2

19 Tai Webster G 6-4

55 Darrell Williams F/C 6-8

4 JaCorey Williams F 6-8

Boston Celtics

# Player Position Height

45 Kadeem Allen G 6-3

52 Roscoe Allen F 6-9

26 Jabari Bird G 6-6

7 Jaylen Brown F 6-7

38 Perrin Buford G/F 6-6

9 Demetrius Jackson G 6-1

63 Landen Lucas F 6-10

51 Abdel Nader F 6-6

37 Semi Ojeleye F 6-7

28 Terran Petteway F 6-6

40 Scoochie Smith G 6-2

11 Jayson Tatum F 6-8

50 Trevor Thompson C 7-0

46 Scott Wood F 6-6

54 Ante Zizic C 6-11

Miami Heat

# Player Position Height

13 Bam Adebayo C 6-10

63 Zach Auguste F 6-10

53 Gian Clavell G 6-4

57 Zak Irvin G 6-6

61 Eric Mika F/C 6-10

52 Jake Odum G 6-4

62 Norvel Pelle F 6-11

50 London Perrantes G 6-2

51 Justin Robinson G 5-8

59 Sebastian Saiz C 6-9

15 Okaro White F 6-8

54 Matt Williams G 6-5

58 Lamond Murray Jr F 6-5

64 Shavon Shields G/F 6-7

Los Angeles Clippers

# Player Position Height

18 James Bell F 6-6

26 Anthony Brown F 6-7

15 Jawun Evans G 6-1

37 Isaiah Hicks F 6-8

10 Brice Johnson F 6-9

28 Jaron Johnson G 6-6

17 Kendall Marshall G 6-4

7 David Michineau G 6-3

19 Luke Nelson G 6-3

31 Hollis Thompson F 6-8

29 Shevon Thompson C 7-0

1 Sindarius Thornwell G 6-5

39 Jameel Warney F 6-7

27 Jamil Wilson F 6-7

38 Kyle Wiltjer F 6-10

Phoenix Suns

# Player Position Height

50 Darion Atkins F 6-8

35 Dragan Bender F 7-1

0 Marquese Criss F 6-10

23 Shaquille Harrison G 6-4

30 Ike Iroegbu G 6-2

99 Josh Jackson F 6-8

55 Mike James G 6-1

10 Derrick Jones, Jr. G/F 6-7

18 Tre Mclean G/F 6-5

20 Chris Obekpa C 6-9

32 Davon Reed G 6-6

17 David Stockton G 5-11

45 Christian Wood F 6-11

Memphis Grizzlies

# Player Position Height

4 Wade Baldwin G 6-4/202

24 Dillon Brooks F 6-6/220

18 Ray Cowels G 6-4/206

3 Will Cummings G 6-2/175

23 Deyonta Davis F 6-11/237

21 William Howard F 6-8/207

32 Vincent Hunter F 6-8/208

1 Jarell Martin F 6-10/239

20 Jeremy Morgan G 6-5/192

10 Ivan Rabb F/C 6-10/220

22 Victor Rudd F 6-9/246

7 Wayne Selden G 6-5/230

2 Kobi Simmons G 6-1/170

12 Wes Washpun G 6-1/175

35 Amir Williams C 6-11/250

52 Rade Zagorac G/F 6-9//205

Sacramento Kings

# Player Position Height

50 Jack Cooley F 6-10

5 De’Aaron Fox G 6-3

20 Harry Giles F 6-10

18 Dominique Hawkins G 6-2

37 Reggie Hearn F 6-4

24 Buddy Hield G 6-4

25 Justin Jackson F 6-8

3 Skal Labissiere F/C 6-11

15 Frank Mason III G 6-0

19 Naz Mitrou-Long G 6-4

35 Luis Montero G 6-7

13 Georgios Papagiannis C 7-1

26 Scootie Randall G/F 6-6

23 Malachi Richardson G 6-6

29 JaKarr Sampson F 6-8

77 Phil Scrubb G 6-3

88 Eric Stuteville F/C 6-11

Dallas Mavericks

# Player Position Height

1 Dennis Smith, Jr. G 6-3

8 Ding Yanyuhang F 6-7

9 Nicolas Brussino G/F 6-8

10 Dorian Finney-Smith F 6-8

11 Yogi Ferrell G 6-0

14 Josh Adams G 6-2

19 Corey Webster G 6-2

20 A.J. Hammons C 7-0

24 Torian Graham G 6-5

29 Carrick Felix G/F 6-6

33 Steven Speith G/F 6-6

55 Johnathan Motley F 6-10

Portland Trail Blazers

# Player Position Height

37 Jordan Adams G 6-5

26 Markel Brown G 6-3

44 Antonius Cleveland G 6-6

33 Zach Collins F/C 7-0

5 Pat Connaughton G 6-5

24 DeAndre Daniels F 6-9

2 Jorge Gutierrez G 6-3

28 RJ Hunter G 6-5

31 Nick Johnson G 6-3

10 Jake Layman F 6-9

9 Patrick Miller G 6-1

16 Josh Scott F 6-10

50 Caleb Swanigan F/C 6-9

34 Keith Benson C 6-11

Toronto Raptors

# Player Position Height

3 OG Anunoby F 6-8

8 Troy Caupain G 6-4

14 Justin Edwards G 6-4

15 Cole Huff F 6-8

19 Tidjan Keita F 6-10

18 Jordan Loyd G 6-4

34 Alfonzo McKinnie F 6-8

1 Kennedy Meeks F/C 6-10

13 Malcolm Miller G/F 6-7

11 Goodluck Okonoboh F/C 6-10

42 Jakob Poeltl C 7-0

33 Jalen Reynolds C 6-10

12 Will Sheehey G/F 6-6

43 Pascal Siakam F 6-9

23 Fred VanVleet G 6-0

22 Paul Watson G/F 6-7

Los Angeles Lakers

# Player Position Height

2 Lonzo Ball G 6-6

1 Vander Blue G 6-5

3 Alec Brown C 7-1

31 Thomas Bryant C 6-10

4 Alex Caruso G 6-5

6 PJ Dozier F 6-6

5 Josh Hart G 6-5

14 Brandon Ingram F 6-9

0 Kyle Kuzma F 6-9

10 David Nwaba G 6-4

19 Matt Thomas G 6-5

21 Travis Wear F 6-10

7 Gabe York G 6-3

40 Ivica Zubac C 7-1

Cleveland Cavaliers

# Player Position Height

36 Gerald Beverly F 6-8

14 Sam Cassell, Jr. G 6-4

20 Kay Felder G 5-9

27 Anthony Gill F 6-8

12 Roosevelt Jones G 6-4

18 Brandon Paul G 6-4

15 Dom Pointer G/F 6-6

10 Casey Prather F 6-6

40 Edy Tavares C 7-3

28 Malcolm Thomas F 6-9

38 Andrew White G 6-7

32 T.J. Williams G 6-3