Vientos del viernes frenarán las altas temperaturas

Una ligera perturbación que traerá ventiscas el viernes y también bajará la alta temperatura en Las Vegas varios grados.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una temperatura máxima de 86º después de que el Aeropuerto Internacional McCarran registrara 91º el jueves, 11 grados por encima de lo normal.

For Las Vegas:

Average First occurrence of 100°: May 26th

Earliest on Record: May 1st, 1947

Latest on Record: June 30th, 1965

Newsflash – we are forecasting a high of 100 next Wed (Apr 29), which would be a record!

👿🔥🌡️🌞 #vegasweather #nvwx

