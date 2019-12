Las Vegas Review-Journal College Bowl Challenge

Seven handicappers compete in a 20-game college football bowl contest. All picks are made against the spread. Frank Carulli won last year’s contest with a 15-5 record.

Seven handicappers compete in a 20-game college football bowl contest. All picks are made against the spread. Each winning pick is worth one point, a push is worth a half point and a best bet is worth two points.

Frank Carulli won last year’s contest with a 15-5 against the spread record, and Bruce Marshall was second at 14-6.

Frank Carulli

Professional sports bettor

Central Michigan +3½

Washington -3½

Appalachian State -16½

Michigan State -3½

Iowa State +3½

Memphis +6½

Texas A&M -7

Ohio State-Clemson O63½

California -7

Mississippi St.-Louisville O63½

Florida State +4½

Kansas State +2½

Kentucky +3

Michigan +7

Oregon +2½

Baylor +7

Ohio -7½

Tulane-Southern Miss. O56½

UL-Lafayette -14

Best bet: Louisiana Tech +6

———

Doug Fitz

Systemplays.com

C. Michigan-San Diego St. U41

Liberty +4

Florida International +2½

Appalachian State -16½

Eastern Michigan +11

Wake Forest +3½

Oklahoma State +7

Oklahoma +13½

Ohio State-Clemson O63½

Illinois +7

Virginia-Florida O54½

Kentucky +3

Florida State +4½

Kansas State +2½

Wyoming -7

Michigan +7

Baylor +7

Boston College +7

Ohio -7½

Best bet: Florida Atlantic +3½

———

Dana Lane

@DanaLaneSports

Liberty-Ga. Southern U58½

SMU-Florida Atlantic O69

Fla. Int’l-Arkansas St. O60½

Marshall-C. Florida U61½

Brigham Young-Hawaii U64

Michigan State-Wake Forest U50

Washington State-Air Force U68

Illinois-California U43½

Miss. State-Louisville U63½

Florida-Arizona State O

Kentucky-Virginia Tech O46½

Michigan-Alabama U58½

Minnesota-Auburn U52½

Wisconsin-Oregon U51½

Baylor-Georgia O41½

Boston College-Cincinnati U55½

Tennessee-Indiana U51

Ohio-UNR U58½

Tulane-Southern Miss. O56½

Best bet: Notre Dame-Iowa St. O54½

———

Bruce Marshall

Goldsheet.com

C. Michigan-San Diego St. U41

Florida International +2½

Boise State +3½

Marshall +17

Brigham Young -2

Louisiana Tech +6

Eastern Michigan +11

Wake Forest +3½

Air Force -3

Oklahoma +13½

Clemson -2½

Illinois +7

Louisville +4

Arizona State -4½

Wyoming -7

Michigan-Alabama O58½

Oregon +2½

Ohio -7½

Miami-Ohio +14

Best bet: Texas +7

———

Mitch Moss

VSiN host

Georgia Southern -4

Liberty-Ga. Southern O58½

Boise State +3½

Marshall +17

Louisiana Tech +6

Brigham Young-Hawaii O64

Michigan St.-Wake Forest U50

Iowa -2

Air Force -3

Clemson -2½

Western Kentucky -3½

Arizona State -4½

Kansas State +2½

Wyoming -7

Alabama -7

Auburn -7½

Oregon +2½

Baylor +7

Tennessee -1½

Best bet: Memphis-Penn St. O60½

———

Kelly Stewart

Wagertalk.com

Washington -3½

Marshall +17

Louisiana Tech +6

Brigham Young -2

Temple +4½

Air Force -3

Iowa State +3½

Wisconsin -2½

Baylor +7

Memphis +6½

Oklahoma +13½

Illinois +7

Virginia +14½

Virginia Tech -3

Florida State +4½

Navy -2½

Texas +7

Michigan +7

Minnesota +7½

Best bet: Clemson -2½

———

Paul Stone

@PaulStoneSports

San Diego State -3½

Georgia Southern -4

Florida Atlantic +3½

Marshall +17

Louisiana Tech +6

Oklahoma St.-Texas A&M U54

Air Force -3

Washington St.-Air Force Over 68

Memphis +6½

Memphis-Penn State U60½

Ohio State +2½

Illinois +7

Florida St.-Arizona St. U55

Navy -2½

Kansas State-Navy O52½

Texas-Utah U55

Kentucky +3

Michigan +7

Cincinnati -7

Best bet: Texas +7

