2020 NFR Texas 10th go-round results

Here are the 10th go-round results from the National Finals Rodeo in Arlington, Texas.

Jess Pope performs on Saturday, Dec. 12, 2020, on Day 10 of the Nationals Finals Rodeo in Arlington, Texas. (Clay Guardipeee / PRCA)

Shad Mayfield performs on Saturday, Dec. 12, 2020, on Day 10 of the Nationals Finals Rodeo in Arlington, Texas. (Alaina Stangle / PRCA)

Here are the National Finals Rodeo 10th performance results from Saturday, Dec. 12, 2020.

Bareback Riding:

1. Kaycee Feild, 91 points on Stace Smith Pro Rodeos’ Junior Bonner, $26,231

2. Jess Pope, 89.5, $20,731

3. Tim O’Connell, 89, $15,654

4. Clayton Biglow, 88, $11,000

5. Jake Brown, 87, $6,769

6. Cole Reiner, 85.5, $4,231

7. Mason Clements, 84

8. (tie) Leighton Berry and Winn Ratliff, 83.5 each

10. Tanner Aus, 83

11. Chad Rutherford, 82

12. Tilden Hooper, 79

13. Jamie Howlett, 75.5

14. Orin Larsen, NS. 15. Richmond Champion, OUT.

Average:

1. Jess Pope, 853 points on 10 head, $67,269

2. Kaycee Feild, 849.5, $54,577

3. Tim O’Connell, 847.5, $43,154

4. Tanner Aus, 829, $31,731

5. Mason Clements, 810.5, $22,846

6. Cole Reiner, 764 points on nine head, $16,500

7. Leighton Berry, 748.5, $11,423

8. Orin Larsen, 741.5, $6,346

9. Tilden Hooper, 734

10. Chad Rutherford, 729.5

11. Winn Ratliff, 715.5

12. Jamie Howlett, 712.5

13. Richmond Champion, 680.5 points on eight head

14. Clayton Biglow, 640

15. Jake Brown, 494.5 points on six head.

World standings:

1. Kaycee Feild, $277,648

2. Tim O’Connell, $270,991

3. Jess Pope, $220,029

4. Tanner Aus, $174,533

5. Cole Reiner, $154,325

6. Orin Larsen, $152,526

7. Clayton Biglow, $151,415

8. Richmond Champion, $142,123

9. Leighton Berry, $132,065

10. Mason Clements, $124,770

11. Tilden Hooper, $116,530

12. Jamie Howlett, $80,813

13. Chad Rutherford, $77,874

14. Winn Ratliff, $77,243

15. Jake Brown, $59,547.

Steer Wrestling:

1. (tie) Tyler Waguespack and Will Lummus, 3.7 seconds, $23,481 each

3. Blake Knowles, 3.8, $15,654

4. (tie) Matt Reeves and Jacob Edler, 3.9, $8,885 each

6. Clayton Hass, 4.3, $4,231

7. Bridger Anderson, 4.9

8. (tie) Tanner Brunner and Stetson Jorgensen, 5.0 each

10. Jace Melvin, 6.0

11. Curtis Cassidy, 7.3

12. Jacob Talley, 13.2

13. Dakota Eldridge, 13.5

14. Jule Hazen, 14.4

15. Jesse Brown, NT.

Average:

1. Jacob Edler, 43.4 seconds on 10 head, $67,269

2. Stetson Jorgensen, 43.7, $54,577

3. Tyler Waguespack, 51.4, $43,154

4. Will Lummus, 52.3, $31,731

5. Dakota Eldridge, 54.4, $22,846

6. Bridger Anderson, 56.2, $16,500

7. Jace Melvin, 85.1, $11,423

8. Jule Hazen, 85.8, $6,346

9. Blake Knowles, 37.3 seconds on nine head

10. Matt Reeves, 52.4

11. Jacob Talley, 65.2

12. Curtis Cassidy, 72.3

13. Tanner Brunner, 46.5 seconds on eight head

14. Clayton Hass, 53.6

15. Jesse Brown, 34.1 seconds on seven head.

World standings:

1. Jacob Edler, $200,510

2. Stetson Jorgensen, $198,830

3. Tyler Waguespack, $192,845

4. Matt Reeves, $164,566

5. Will Lummus, $155,837

6. Dakota Eldridge, $148,649

7. Jacob Talley, $138,329

8. Blake Knowles, $132,304

9. Bridger Anderson, $120,934

10. Jace Melvin, $111,014

11. Clayton Hass, $93,302

12. Tanner Brunner, $93,270

13. Jesse Brown, $88,559

14. Jule Hazen , $75,961

15. Curtis Cassidy, $68,932.

Team Roping:

1. Colby Lovell/Paul Eaves, 4.4 seconds, $26,231 each

2. Charly Crawford/Logan Medlin, 4.7, $20,731

3. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 4.8, $15,654

4. Nelson Wyatt/Levi Lord, 5.2, $11,000

5. Erich Rogers/Paden Bray, 5.6, $6,769

6. Jeff Flenniken/Tyler Worley, 6.5, $4,231

7. Luke Brown/Joseph Harrison, 10.6

8. Chad Masters/Wesley Thorp, 11.2

9. Levi Simpson/Shay Dixon Carroll, 14.4

10. (tie) Clay Smith/Jade Corkill, Cody Snow/Junior Nogueira, Dustin Egusquiza/Travis Graves, Clay Tryan/Jake Long, Kolton Schmidt/Hunter Koch and Brenten Hall/Chase Tryan, NT.

Average:

1. Erich Rogers/Paden Bray, 80.2 seconds on 10 head, $67,269 each

2. Jeff Flenniken, Caldwell/Tyler Worley, 54.0 seconds on nine head, $54,577

3. Nelson Wyatt./Levi Lord, 55.9, $43,154

4. Luke Brown/Joseph Harrison, 62.3, $31,731

5. Chad Masters/Wesley Thorp, 68.6, $22,846

6. Charly Crawford/Logan Medlin, 83.6, $16,500

7. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 41.4 seconds on seven head, $11,423

8. Clay Smith/Jade Corkill, 48.0, $6,346

9. Levi Simpson/Shay Dixon Carroll, 50.2

10. Dustin Egusquiza/Travis Graves, 55.0

11. Colby Lovell/Paul Eaves, 55.3 seconds on six head

12. Clay Tryan, Billings/Jake Long, 21.9 seconds on five head

13. Cody Snow/Junior Nogueira, 37.4

14. Brenten Hall/Chase Tryan, 47.0

15. Kolton Schmidt/Hunter Koch, 27.9 seconds on three head.

World standings (headers):

1. Colby Lovell, $187,835

2. Luke Brown, $187,383

3. Erich Rogers, $175,503

4. Nelson Wyatt, $166,390

5. Andrew Ward, $160,180

6. Clay Smith, $155,011

7. Dustin Egusquiza, $151,176

8. Jeff Flenniken, $149,084

9. Clay Tryan, $140,540

10. Chad Masters, $139,048

11. Charly Crawford, $132,922

12. Cody Snow, $125,343

13. Levi Simpson, $101,648

14. Brenten Hall, $90,145

15. Kolton Schmidt, $76,676.

World standings (heelers):

1. Paul Eaves, $178,486

2. Paden Bray, $175,503

3. Joseph Harrison, $168,017

4. Levi Lord, $167,589

5. Buddy Hawkins II, $160,180

6. Jade Corkill, $155,011

7. Tyler Worley, $150,830

8. Jake Long, $146,137

9. Travis Graves, $143,514

10. Wesley Thorp, $139,048

11. Logan Medlin, $132,313

12. Junior Nogueira, $114,199

13. Shay Dixon Carroll, $107,517

14. Chase Tryan, $90,145

15. Hunter Koch, $76,676.

Saddle Bronc Riding:

1. (tie) Stetson Dell Wright, on Andrews Rodeo’s All or Nothin and Ryder Wright, points on Pete Carr Pro Rodeo’s Big Tex, 91 points, $23,481 each

3. Brody Cress, 90.5, $15,654

4. (tie) Lefty Holman and Zeke Thurston, 87, $8,885 each

6. (tie) Sterling Crawley and Rusty Wright, 86.5, $2,115 each

8. (tie) Wyatt Casper and Shorty Garrett, 83.5

10. Taos Muncy, 83

11. Chase Brooks, 82.5

12. (tie) Allen Boore, Jacobs Crawley, Cole Elshere and Isaac Diaz, Jacobs Crawley, NS.

Average:

1. Ryder Wright, 876.5 points on 10 head, $67,269

2. Wyatt Casper, 774 points on nine, $54,577

3. Chase Brooks, 742.5, $43,154

4. Zeke Thurston, 741, $31,731

5. Rusty Wright, 683 points on eight head, $22,846

6. Lefty Holman, 681, $16,500

7.Sterling Crawley, 670.5, $11,423

8.Shorty Garrett, 660, $6,346

9. Isaac Diaz, 657.5

10. Stetson Dell Wright, 610 points on seven head

11. Brody Cress, 598

12. Allen Boore, 594

13. Taos Muncy, 562

14. Jacobs Crawley, 480.5 points on six head

15. Cole Elshere, 79.5 points on one head.

World standings:

1. Ryder Wright, $358,471

2. Wyat Casper, $320,984

3. Brody Cress, $173,847

4. Rusty Wright, $164,587

5. Allen Boore, $163,654

6. Lefty Holman, $160,997

7. Stetson Dell Wright, $154,101

8. Chase Brooks, $150,034

9. Zeke Thurston, $141,261

10. Shorty Garrett, $118,621

11. Sterling Crawley, $90,378

12. Isaac Diaz, $81,063

13. Cole Elshere, $64,351

14. Jacobs Crawley, $60,930

15. Taos Muncy, $59,073.

Tie-Down Roping:

1. Haven Meged, 7.4 seconds, $26,231

2. Hunter Herrin, 7.5, $20,731

3. (tie) Ty Harris and Tyson Durfey, 7.9, $13,327 each

5. Shane Hanchey, 8.0, $6,769

6. Marty Yates, 8.1, $4,231

7. Timber Moore, 8.3

8. Westyn Hughes, 8.8

9. Cory Solomon, 9.0

10. Ryan Jarrett, 9.3

11. Tyler Milligan, 9.4

12. Caddo Lewallen, 12.3

13. Adam Gray, 19.1

14. (tie) Shad Mayfield, and Tuf Cooper, Decatur, Texas, NT.

Average:

1. Shane Hanchey, 83.1 seconds on 10 head, $67,269

2. Marty Yates, 90.4, $54,577

3. Cory Solomon, 95.2, $43,154

4. Caddo Lewallen, 97.3, $31,731

5. Ryan Jarrett, 105.0, $22,846

6. Ty Harris, 108.5, $16,500

7. Adam Gray, 119.0, $11,423

8. Tyler Milligan, 143.4, $6,346

9. Hunter Herrin, 78.7 seconds on nine head

10. Westyn Hughes, 87.8

11. Haven Meged, 93.5

12. Timber Moore, 101.9

13. Tuf Cooper, 89.2 seconds on eight head

14. Tyson Durfey, 66.3 seconds on six head: 15. Shad Mayfield, 44.0 second on four head.

World standings:

1. Shad Mayfield, $198,399

2. Marty Yates, $198,168

3. Shane Hanchey, $195,991

4. Hunter Herrin, $188,895

5. Cory Solomon, $170,527

6. Westyn Hughes, $146,968

7. Haven Meged, $141,479

8. Tuf Cooper, $135,151

9. Ty Harris, $129,549

10. Ryan Jarrett, $127,234

11. Tyson Durfey, $120,120

12. Adam Gray, $116,505

13. Caddo Lewallen, $108,333

14. Tyler Milligan, $106,034

15. Timber Moore, $83,898.

Barrel Racing:

1. Stevi Hillman, Weatherford, Texas, 16.79 seconds, $26,231

2. Hailey Kinsel, Cotulla, Texas, 16.88, $20,731

3. Jill Wilson, 17.11, $15,654

4. Jimmie Smith, 17.16, $11,000

5. Jessica Routier, 17.17, $6,769

6. Tiany Schuster, 17.32, $4,231

7. Ryann Pedone, 17.34

8. Cheyenne Wimberley, 17.53

9. Emily Miller, 17.57

10. Brittney Barnett, 17.58

11. Brittany Pozzi Tonozzi, 17.68

12. Jessica Telford, 17.83

13. Wenda Johnson, 22.02

14. Shelley Morgan, 22.40

15. Lisa Lockhart, 26.89.

Average:

1. Hailey Kinsel, Cotulla, Texas, 170.95 seconds on 10 runs, $67,269

2. Jill Wilson, 174.10, $54,577

3. Jessica Routier, 174.59, $43,154

4. Brittany Pozzi Tonozzi, 175.23, $31,731

5. Emily Miller, 177.72, $22,846

6. Ryann Pedone, 177.78, $16,500

7. Jimmie Smith, 180.00, $11,423

8. Wenda Johnson, 184.92, $6,346

9. Cheyenne Wimberley, 185.47

10. Tiany Schuster, 185.72

11. Shelley Morgan, 189.66

12. Brittney Barnett, 191.18

13. Stevi Hillman, 191.84

14. Jessica Telford, 195.29

15. Lisa Lockhart, 221.85.

World standings:

1. Hailey Kinsel, $349,076

2. Brittany Pozzi Tonozzi, $201,225

3. Jill Wilson, $165,756

4. Emily Miller, $159,427

5. Jimmie Smith, $153,291

6. Stevi Hillman, $137,273

7. Jessica Routier, $133,717

8. Lisa Lockhart, $119,866

9. Shelley Morgan, $116,383

10. Tiany Schuster, $109,483

11. Cheyenne Wimberley, $94,693

12. Wenda Johnson, $90,569

13. Dona Kay Rule, $77,454

14. Ryann Pedone, $75,850

15. Brittney Barnett, $70,296

16. Jessica Telford, $59,477.

Bull Riding:

1. (tie) Sage Kimzey, on Dakota Rodeo’s Safety Meeting and Roscoe Jarboe, on Rafter G Rodeo’s Freddy Fender, 92 points, $23,481 each

3. Brady Por10ier, 90, $15,654

4. (tie) Stetson Dell Wright and Ty Wallace, 89, $8,885

6. Col10 Fritzlan, 87.5, $4,231

7. Clayton Sellars, 83

8. (tie) Ky Hamilton, Dustin Boquet, Denton Fugate, Jeff Askey, Boudreaux Campbell, Tyler Bingham, Parker McCown and Trevor Kastner, NS.

Average:

1. Colten Fritzlan, 605 points on seven head, $67,269

2. Stetson Dell Wright, 539 points on six head, $54,577

3. Ty Wallace, 533.5, $43,154

4. Ky Hamilton, 430.5 points on five head, $31,731

5. Jeff Askey, 428.5, $22,846

6. Sage Kimzey, 423.0, $16,500

7. Roscoe Jarboe, 353.5 points on four head, $11,423

8. Clayton Sellars, 256 points on three head, $6,346

9. Brady Por10ier, 255.5

10. Parker McCown, 246

11. Dustin Boquet, 169.5 points on two head

12. Tyler Bingham, 161

13. Boudreaux Campbell, 87.5 points on one head

14. Trevor Kastner, 87

15. Denton Fugate, NS.

World standings:

1. Stetson Dell Wright, $267,941

2. Ty Wallace, $256,599

3. Col10 Fritzlan, $241,447

4. Ky Hamilton, $201,831

5. Sage Kimzey, $184,764

6. Roscoe Jarboe, $177,609

7. Jeff Askey, $168,387

8. Dustin Boquet, $124,778

9. Brady Por10ier, $114,413

10. Boudreaux Campbell, $106,746

11. Parker McCown, $98,138

12. Clayton Sellars, $83,279

13. Tyler Bingham, $82,058

14. Trevor Kastner, $80,935

15. Denton Fugate, $62,236.

All-Around:

1. Stetson Dell Wright, $392,302

2. Tuf Cooper, $179,412

3. Clay Smith, $159,699

4. Trevor Brazile, $94,803.